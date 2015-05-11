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brainhack.me   понедельник, 6 марта 2017 года, 13.00

Сны и откровения


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Осознанные сновидения


Тайны сна




Величайшие религии и духовные практики берут начало со снов и видений. Нейрохимия объясняет, почему так происходит.

Однажды вечером 1745 года выдающийся ученый ужинал в таверне, когда случайно заметил мужчину. Тот сидел в углу и по всей видимости с ним разговаривал. Испугавшись за свой рассудок, ученый поспешил домой и тут же лег спать. Позже ночью мужчина из таверны явился к нему во сне, назвался Богом и раскрыл смысл Библии. Ученый, 57-летний Эммануил Сведенборг, написал несколько книг об этом откровении, приобрел последователей и создал новое религиозное движение. Во время расцвета Сведенборгианства в США в XIX веке к нему склонялось большинство трансценденталистов Новой Англии, включая Ральфа Уолдо Эмерсона. Учение Сведенборга существует и сегодня, у него около 30 000 последователей по всему миру.

Многие религии начались со снов или видений их основателя. Савл из Тарса направлялся к Дамаску, чтобы преследовать молодую христианскую общину, когда «внезапно осиял его свет с неба». Мужчина упал на землю и услышал голос:

Савл, Савл, что ты гонишь Меня?.. Я Иисус… Встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.

После этого видения Савл стал Апостолом Павлом и провел остаток жизни, помогая становлению Христианства.

Пророк Мухаммед, основатель Ислама, получил свое первое откровение в серии снов. Хадис, предание о жизни пророка, рассказывает: «Божественное вдохновение пришло к посланнику Аллаха… в форме сновидений, которые сбылись, как яркий свет дня». Кульминацией видения был архангел Гавриил, который велел ему прочесть первые аяты, ставшие впоследствии Кораном. Подобным образом за день до просветления Будда испытал «пять великих сновидений». В первом из них Земля была его ложем, Гималаи — подушкой, а его руки и ноги лежали в океанах. Воодушевленный видением, Будда совершил ритуальное утреннее очищение и сел под деревом Бодхи, во время медитации под которым достиг просветления.

Список можно продолжать бесконечно. Джозефа Смита, основателя религии мормонов, в ночь на 21 сентября 1823 года посетил ангел Мороний:

После того, как я отправился спать… Я увидел… как некто стоит у моей постели, как бы в воздухе… Он был одет в свободную робу особой белизны… Весь его образ не поддается описанию, его появление было как молния.

Мороний во сне сказал Джозефу следовать на холм возле поселения Камора в штате Нью-Йорк, где тот нашел зарытые священные документы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В одном из отчетов 1940-х годов шаман племени шошонов индейской резервации Уинд-Ривер сказал, что во сне медведи рассказали ему о способах исцеления болезней. Как и другие шаманы коренных народов, он, судя по всему, мог управлять своими снами и использовал их как источник знаний и социального престижа. Контроль над видениями означал доступ к миру сверхъестественного — а это расценивалось как исключительная способность.

На протяжении веков большинство людей, не только целители и основатели религий, рассматривало сновидения как ворота в мир духов. Когда в позднем палеолите кто-то из наших предков видел во сне недавно умершего близкого человека, он верил, что тот живет в ином мире, просто без своего тела.

Сновидения подчас столь реальны, что после них даже атеисты обращаются к вере — я собирал такие случаи годами. Один знакомый атеист и академик в апреле 2015 года рассказал:

Как-то раз давно умерший отец подошел ко мне в некой огромной комнате. Он выглядел так же, как и во времена, когда был здоров. Более того, он просто излучал здоровье. Помню, как я подумал: «Как это вообще возможно?» Ведь он умер. Отец улыбался. Я неожиданно понял, что он не был по-настоящему мертв, на самом деле он был жив, но был где-то в другом месте. Я начал чувствовать, что мой атеизм не может объяснить всего.

Неудивительно, что люди из разных стран и эпох рассматривают сны как прямое доказательство существования мира духов. Что поднимает очевидный вопрос: что делает сны таким мощным проводником мира сверхъестественного?

Мы знаем, что в фазу быстрого сна, или фаза REM (rapid eye movement), когда глаза быстро двигаются под веками, появляются наиболее яркие сновидения. Этот период связан с повышенным уровнем нейромедиатора дофамина (который отвечает за систему вознаграждения и движение) и ацетилхолина (влияет на память). Кроме того, повышается активность в лимбической системе, миндалевидном теле и вентральной префронтальной коре — во всех участках мозга, отвечающих за обработку эмоций. В то же время уменьшается активность в дорсолатеральной префронтальной коре — части, отвечающей за интуицию, рассудительность и способность делать выводы. Норадреналин и серотонин, которые регулируют бдительность и самоконтроль, становятся менее активны. Из-за очень низкого уровня серотонина равномерно выделяется возбуждающий нейромедиатор глутамат, который избыточно стимулирует мозговые процессы, которые отвечают за эффект галлюциногенов на восприятие реальности. Другими словами, в быстрой фазе сна наши эмоциональные центры работают очень интенсивно, в то время как рациональное мышление затруднено или ориентировано на эмоционально значимые вопросы. Мы самостоятельно ищем бесконечные толкования наших эмоций и пережитых событий, но все «копаем» с очень разной глубиной.

Изменения в работе мозга во время быстрой фазы также наблюдаются при шизофрении и приеме галлюциногенов, например, ЛСД. Быстрый сон, шизофрения и галлюциногены объединяет то, что они приводят к измененному состоянию сознания. Сновидения вызывают сильные эмоции, но лишают возможности критически оценивать происходящее в этом состоянии. Когда сон-галлюцинация в быстрой фазе или кислотный трип заканчиваются, человек может попытаться осмыслить пережитое.

Тем, кто страдает хронической шизофренией, это сделать сложнее — хотя и это возможно.

Чем интенсивнее галлюцинаторный эпизод, тем он сложнее для толкования. А чем сложнее его истолковать, тем более значимым кажется нам пережитый опыт. Это может объяснить, почему шизофреники с положительными галлюцинациям, включая зрительные и слуховые, отличаются таким высоким уровнем религиозности. Они пытаются интерпретировать свои переживания, не вписывающиеся в норму, религиозными символами.

Исследования подтверждают такие свидетельства. В одном из исследований с помощью слепого метода ученый Роланд Гриффитс из Университета Медицины Джонса Хопкинса выдал некоторыми участникам психостимулятор метилфенидат, который в некоторых странах применяют при повышенной утомляемости, а другим — галлюциноген псилоцибин. Участники, которым дали галлюциноген, чаще переживали духовные и мистические видения. Они гораздо чаще, чем принявшие психостимулятор, описывали потерю личных границ, преодоление времени и пространства, чувство контакта с чем-то возвышенным и невыразимым. Когда они были опрошены 14 месяцев спустя; 58 процентов из них сказали, что эксперимент стал одним из пяти самых значимых духовных переживаний в жизни; 67 процентов сообщили, что этот опыт вошел в их топ-5 духовных переживаний.

Сны — это краткосрочные «трипы». Когда они прорываются в реальный мир, они становятся видениями или галюцинациями.

В итоге при правильных условиях такие галлюциногены, как псилоцибин, могут приводить к интенсивным духовным и мистическим переживаниям. В частности, это происходит за счет создания той же нейрохимической среды (повышение дофамина и снижение серотонина в лимбической системе мозга, наряду с увеличением глутамата в префронтальной коре), что и во время фазы быстрого сна.

Неудивительно, что когда мы спим или, точнее, когда проваливаемся в фазу быстрого сна сразу из бодрствования — как это бывает при бессоннице, стрессе, дневной дремоте или кислотном трипе — у нас возникают «видения». Сны — это временные трипы: когда они неожиданно переходят в состояние бодрствования, то могут казаться галлюцинациями.

Если сны или видения имеют ту же нейробиологию, что и психоделические переживания, то, конечно, они могут подпитать религиозные идеи. Сновидения в быстрой фазе сна генерируют горючие материалы, которые разжигают огонь религиозного воображения. Все видят сновидения, но не все получают откровения или становятся религиозными. То, как человек интерпретирует пережитое во сне, зависит от его собственного стремления к сверхъестественному.

Как мы знаем, сновидения можно объяснять очень по-разному. Каждый раз, когда мы решаем истолковать сон, то представляем, как будем размышлять о его событиях и образах в течение дня: в конце концов полностью понять то, что приснилось, с первого раза невозможно. В интерпретации есть два ключевых момента: «предваряющий», когда мы предвидим размышления об образах сна, и «возбуждающий», когда возникает настоящая ретроспектива этих образов. Этот механизм существует, потому что сновидения часто не имеют смысла при первом рассмотрении — или не так очевидны, как хотелось бы.

Эта же парадоксальная интерпретация возникает, когда мы читаем священные тексты или или пытаемся объяснить собственный религиозный опыт (если мы верующие). Несомненно, как и сновидения, священные тексты и религиозный опыт редко вяжутся со здравым смыслом. В общих чертах они нелегки для понимания. Верующий подходит к чтению или изложению священного текста через совмещение обоих подходов, описанных выше: предваряющего и возбуждающего. Еще до непосредственного чтения он или она понимает, что необходимо будет размышлять над значением позже, но сам предваряющий/возбуждающий подход влияет на последующую интерпретацию текста.

Наши предки охотно рассматривали сновидения, как минимум некоторые из них, как связь с миром сверхъестественного. Они прислушивались к ним с благоговением и страхом и чувствовали, что им необходимо обдумывать образы из снов позднее. Это был тот же подход, который впоследствии двигал создание многочисленных религиозных идей. С религиозным опытом так же, как и со сновидениями, бесконечное толкование ведет к новым смыслами, ритуалам и бесконечным конфликтам.

Возьмем для примера христианскую доктрину о непорочном зачатии Иисуса Христа. Она базируется на сновидении Иосифа, мужа девы Марии:

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их… Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Сон Иосифа был истолкован ранними лидерами христианства как истина, что положило начало доктрине о непорочном рождении Христа, ставшей центральной темой для христианской веры для многих последователей. Сон послужил причиной различных конфликтов между христианами и иудеями, в то время как ислам принял его как определенное доказательство непорочного зачатия. Во время периода Реформации в Западной и Центральной Европе споры на почве интерпретации этого сна (и многих других библейских историй) вылились в жестокие конфликты, но так и не сформировали единого мнения. Смысл сна все еще остается причиной спора в христианских, иудейских и исламских кругах.

Согласно главенствующей идее толкования сновидений для общества Нового времени, люди, которые могли правильно интерпретировать сны, были высоко ценимы в светских кругах и получали значительный престиж как религиозные провидцы. Чтобы стать религиозным лидером, человек должен был развиваться в толковании снов. Иосиф Прекрасный, сын Иакова, в иудейских священных писаниях является таковым.

В одном из таких текстов Иосиф смог получить свободу из тюрьмы фараона с помощью толкования его сна. В книге Бытия эта история рассказывается так:

Фараон сказал Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки;

И вот вышли из реки семь коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в троснике;

Но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они;

И съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных;

И вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они в утробах их: они были также худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне: вот, вот на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших;

Но вот после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром;

И пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не объяснил мне.

В отличии от профессиональных жрецов, которые не смогли объяснить, почему фараону снились изобилие и нужда, Иосиф заявил, что образы сна ссылаются на послание Господа, которое предписывает фараону пополнить запасы еды за ближайшие семь лет урожая, потому что за ними придут семь лет сильного голода. Фараон прислушался к объяснению Иосифа, и народ Египта выжил. Так, с помощью способностей толковать сны, Иосиф стал советником фараона.

Не столько сны, сколько их интерпретации были центром в создании религиозных движений и идей. Сами по себе сны и работа по их объяснению показывают, почему мистические миры были чем-то реальным для большинства людей — они напрямую связывались с ними через собственные сновидения.

Но что же мы имеем сегодня? С одной стороны, связь между фазой быстрого сна и духовным опытом беспокоит некоторых религиозных людей, они боятся предположить, что религия — это заблуждение, основой которого является галлюциногенный эффект сна. С другой стороны, эта связь расстраивает некоторых прямолинейных атеистов, которым не нравится сама идея о том, что причиной нашей религиозности уходит корнями в человеческую биологию — что так принципиально и функционально устроено наше сознание.

То, как мы поступаем с тем, что видим во сне, — целиком зависит от нас. Однако наука и общество выиграет, если мы будем осознавать связь между снами и их религиозными толкованиями. Но если наши сновидения порождают духовные идеи, они также могут участвовать и в порождении терроризма и фанатизма, базирующегося на них. В конце концов фаза быстрого сна изучалась в том числе и как модель для психоза. Механизм, отвечающий за ее формирование при бодрствовании, может быть ответственен и за чувство помешательства на религиозной почве. Будущее нейробиологии в изучении этих вопросов лежит в исследовании механизмов работы сновидений, что в дальнейшем может помочь нам решить некоторые из проблем человечества.

Источник: brainhack.me




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На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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