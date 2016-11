Смежные права издателей тормозят развитие открытой науки

Европейские научные библиотеки заявили о полной непригодности действующего режима авторского права, поскольку оно уже не вписывается в нашу цифровую эпоху. Тем самым хранители научных фондов фактически выступили против смежных прав для издателей.

В мае этого года страны ЕС одобрили переход к открытой науке, включая обеспечение открытого доступа ко всем европейским научным статьям к 2020 году. LIBER, Лига научных европейских библиотек (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche), после проведённых в июне открытых консультаций Европейской комиссии с общественностью выразила свое удивление,

«учитывая, что вопрос смежных права для издателей не был упомянут в связи с реформой авторского права в рамках создания единого цифрового рынка».

Вопрос смежных прав для издателей обсуждался на рабочей встрече LIBER с депутатами Европарламента 22 июня 2016 года, где LIBER высказал свою позицию следующим образом:

«Такая мера увеличила бы лицензионное бремя в секторе, который и без того тратит огромные суммы на содержание».

Сьюзан Рейли, исполнительный директор LIBER, заявила:

«LIBER является ассоциацией европейских научных библиотек, представляющих более 400 университетских, национальных и исследовательских библиотек в 40 странах. Наша миссия состоит в том, чтобы помочь исследованиям наших институтов оставаться на мировом уровне. Исследования мирового уровня по своей природе являются совместными, международными, междисциплинарными и все чаще касаются интенсивной обработки данных. Мы считаем, что эти четыре фактора могут быть обеспечены посредством открытой науки, улучшив таким образом качество и вклад европейских исследований. Открытая наука, как это сформулировал физик и писатель Майкл Нильсон, основана на «идее того, что любыми научными знаниями необходимо обмениваться еще на стадии открытия».

Европейская идея открытой науки разрабатывается с целью повысить отдачу от 77 миллиардов, инвестированных в программу Горизонт 2020 (инициатива Евросоюза), облегчив доступ и повторное использование данных европейскими исследователями и изобретателями. В мае члены Евросоюза пришли к соглашению о переходе к открытой науке, включая цель обеспечить немедленный открытый доступ ко всем европейским научным публикациям к 2020 году.

Предложенное расширение смежных прав издателей абсолютно не соответствует стратегии перехода к отрытой науке. В настоящий момент цель перехода к открытому доступу к 2020 году является амбициозной, но достижимой – смежные права для издателей полностью подорвали бы эту цель».

По мнению, Рейли, это может создать прецедент, когда за уже использованные в открытом доступе статьи издатели смогут потребовать от исследователей соответствующей компенсации, хотя доступ учёных к необходимым научным материалам и так уже был профинансирован за счёт налогов. Еврокомиссия и Совет уверены, что переход к открытой науке должен идти рука об руку с переходом к более современным рамкам авторского права. Такие исследования становятся все более популярными – темпы роста особенно заметны в Азии и на Ближнем Востоке. Китай уже сегодня является вторым после США лидером в интеллектуальном анализе данных. И, наоборот, в Европе доля исследований, основанных на этом методе, упала на 10% за последние два года. Отсутствие юридической определенности в Европе вынуждает исследователей просить разрешения и лицензии для того же самого, что их американские и азиатские коллеги могут делать в рамках закона. Введение лицензий для интеллектуального анализа данных обойдется исследовательскому институту в среднем в 680000 евро и потребует 10 дополнительных сотрудников. Тридцать шесть организаций по всему миру подписали Гаагскую декларацию научных открытий в цифровую эпоху (Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital Age), потому что они также считают, что интеллектуальная обработка данных может спасать жизни.

Госпожа Рейли уверена:

«Мы не должны позволить авторскому праву стать барьером на пути к открытию знаний.

Введение смежных прав для издателей будет еще больше ограничивать исследования. Оно ввело бы еще один слой лицензий. Должны ли будут исследователи также просить разрешения для того, чтобы использовать ссылки, фрагменты изображений или текста в их исследованиях?

Мы уже многократно предоставляли доказательства того, что текущий режим авторского права непригоден для цифровой эпохи, без соответствующих реформ мешая исследованиям и инновациям. Существует ли доказательство того, что смежные права помогут решить какие-либо проблемы, связанные с авторскими правами? Их нет. Я перечислила их возможное негативное воздействие, но не библиотеки или исследователи должны доказывать, что это было бы анти- исследовательским и антинаучным нововведением».

Между тем, в вопросе подхода к свободным знаниям в мире всё не так однозначно. К примеру, западными правообладателями то и дело блокируется сайт Sci-Hub, созданный российско-казахстанской исследовательницей Александрой Эльбакян с целью «устранить все барьеры на пути познания». По мнению создателей сайта, «научные знания должны быть доступны каждому, невзирая на его доход, социальный статус или географическое положение».

Кроме того, Wikimedia Foundation, некоммерческая организация, обеспечивающая техническое функционирование Википедии и других свободных проектов накопления знаний, то и дело вступает в спор с правообладателями США, которые давят на неё, так как считают, что публикуемые в Википедии ссылки могут предоставлять нелегальный доступ к бесплатному контенту, и это подорвёт их бизнес-модель. Конечно, таким давлением на исследователей и организации, по крупицам собирающие знания в свободные кибер-фонды, мировые правообладатели вряд ли помогут дальнейшему развитию прогресса.

