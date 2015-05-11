Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 25 марта 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/smert_zasluzhivaet_uvazheniya_41713"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41713_001-1.jpg" width=206 alt="Смерть заслуживает уважения" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Людмила Улицкая, <a href=https://takiedela.ru/2017/03/smert-zasluzhivaet-uvazheniya/></a></b></span> <span style="font-size: large;">Смерть заслуживает уважения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Людмила Улицкая — о реакции соцсетей на убийство Дениса Вороненкова</font></em></span></p><p>Подумаем сегодня о том, что этот человек, как всякий новорожденный, был когда-то чудом мира, потому что каждый младенец являет собой чудо — с его крохотными ручками, нежными, не ходящими еще ножками, с его беспомощностью и доверчивостью. А когда человека убивают, об этом никто не помнит — кроме, может, матери. Он был мил и дорог какой-то женщине, которая его любила, его дети видели в нем защиту, силу, ум… И эти чувства близких нормальны и естественны, и именно эти чувства будут испытывать наши близкие, когда каждый из нас умрет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/smert_zasluzhivaet_uvazheniya_41713">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Подумаем сегодня о том, что этот человек, как всякий новорожденный, был когда-то чудом мира, потому что каждый младенец являет собой чудо — с его крохотными ручками, нежными, не ходящими еще ножками, с его беспомощностью и доверчивостью. А когда человека убивают, об этом никто не помнит — кроме, может, матери. Он был мил и дорог какой-то женщине, которая его любила, его дети видели в нем защиту, силу, ум… И эти чувства близких нормальны и естественны, и именно эти чувства будут испытывать наши близкие, когда каждый из нас умрет.

Сегодня убили человека. Не лучшего среди людей. Так себе человека. Это случается время от времени в любой точке Земли.

Подумаем сегодня о том, что этот человек, как всякий новорожденный, был когда-то чудом мира, потому что каждый младенец являет собой чудо — с его крохотными ручками, нежными, не ходящими еще ножками, с его беспомощностью и доверчивостью. А когда человека убивают, об этом никто не помнит — кроме, может, матери. Он был мил и дорог какой-то женщине, которая его любила, его дети видели в нем защиту, силу, ум… И эти чувства близких нормальны и естественны, и именно эти чувства будут испытывать наши близкие, когда каждый из нас умрет.

А может, этот, сегодня убитый, был совсем дурной человек? Но почему же другие — живые, хорошие люди, не воры, не подлецы, не преступники — так радуются его смерти? Что, каждый из тех, кто в восторге от этого убийства, лично от него пострадал? Откуда это радость при слухе о пролитой крови? С нами самими все ли в порядке?

Считанные месяцы тому назад случилось несчастье — погиб, утонул самолет, на борту которого было 92 человека. Все погибли. Ужасное несчастье переживали сотни людей — матери, дети, мужья и жены погибших. Но как общество, температуру которого так чутко измеряет сегодня Интернет, отреагировало на эту ужасную катастрофу? Катастрофически отреагировало: началась вакханалия злорадства, обвинений, даже насмешек.

Господа, не сошли ли мы с вами потихоньку с ума? До сих пор неизвестно, отчего погибли эти люди — от неполадок в двигателе, от ошибок пилота, от столкновения, черт возьми, с неопознанным объектом, но с полной уверенностью этот трагический случай продемонстрировал моральную катастрофу внутри нашего общества — повышенную злобность, нечувствительность к чужому горю, бессердечие. Мы, как общество, меняемся в странном направлении: народ, который всегда считался милосердным, сострадательным, теряет эти качества просто на глазах.

Остановитесь, пожалуйста. Есть суд повыше вашего. И даже повыше и нашего Верховного, и их Европейского… И оставим этот суд Тому, кто в нашем сознании олицетворяет любовь и справедливость.

Правда, в существовании справедливости у меня лично есть сомнения. А в чем сомнения нет — что убийство одного человека другим — всегда преступление. Жизнь заслуживает уважения. Но и смерть заслуживает уважения.

Источник: takiedela.ru





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