Смерть заслуживает уважения

Подумаем сегодня о том, что этот человек, как всякий новорожденный, был когда-то чудом мира, потому что каждый младенец являет собой чудо — с его крохотными ручками, нежными, не ходящими еще ножками, с его беспомощностью и доверчивостью. А когда человека убивают, об этом никто не помнит — кроме, может, матери. Он был мил и дорог какой-то женщине, которая его любила, его дети видели в нем защиту, силу, ум… И эти чувства близких нормальны и естественны, и именно эти чувства будут испытывать наши близкие, когда каждый из нас умрет.
Сегодня убили человека. Не лучшего среди людей. Так себе человека. Это случается время от времени в любой точке Земли.
Подумаем сегодня о том, что этот человек, как всякий новорожденный, был когда-то чудом мира, потому что каждый младенец являет собой чудо — с его крохотными ручками, нежными, не ходящими еще ножками, с его беспомощностью и доверчивостью. А когда человека убивают, об этом никто не помнит — кроме, может, матери. Он был мил и дорог какой-то женщине, которая его любила, его дети видели в нем защиту, силу, ум… И эти чувства близких нормальны и естественны, и именно эти чувства будут испытывать наши близкие, когда каждый из нас умрет.
А может, этот, сегодня убитый, был совсем дурной человек? Но почему же другие — живые, хорошие люди, не воры, не подлецы, не преступники — так радуются его смерти? Что, каждый из тех, кто в восторге от этого убийства, лично от него пострадал? Откуда это радость при слухе о пролитой крови? С нами самими все ли в порядке?
Считанные месяцы тому назад случилось несчастье — погиб, утонул самолет, на борту которого было 92 человека. Все погибли. Ужасное несчастье переживали сотни людей — матери, дети, мужья и жены погибших. Но как общество, температуру которого так чутко измеряет сегодня Интернет, отреагировало на эту ужасную катастрофу? Катастрофически отреагировало: началась вакханалия злорадства, обвинений, даже насмешек.
Господа, не сошли ли мы с вами потихоньку с ума? До сих пор неизвестно, отчего погибли эти люди — от неполадок в двигателе, от ошибок пилота, от столкновения, черт возьми, с неопознанным объектом, но с полной уверенностью этот трагический случай продемонстрировал моральную катастрофу внутри нашего общества — повышенную злобность, нечувствительность к чужому горю, бессердечие. Мы, как общество, меняемся в странном направлении: народ, который всегда считался милосердным, сострадательным, теряет эти качества просто на глазах.
Остановитесь, пожалуйста. Есть суд повыше вашего. И даже повыше и нашего Верховного, и их Европейского… И оставим этот суд Тому, кто в нашем сознании олицетворяет любовь и справедливость.
Правда, в существовании справедливости у меня лично есть сомнения. А в чем сомнения нет — что убийство одного человека другим — всегда преступление. Жизнь заслуживает уважения. Но и смерть заслуживает уважения.
Источник: takiedela.ru
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