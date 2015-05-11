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Алексей Зеньков, rb.ru   воскресенье, 6 ноября 2016 года, 13.00

Смерть без вреда для мира
Экологичные похороны — новое слово в индустрии ритуальных услуг


Синтия Бил, основатель и владелец компании Natural Burial Co. из города Юджин, штат Орегон. Фото: Дэниел Кронин/Bloomberg
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Кладбища становятся все более похожими на свалки, и американцы постепенно выбирают все менее разрушительные способы захоронения умерших. Издание Bloomberg рассказывает об индустрии «зеленых» похорон, которая захватила Америку.

Дэн Лэвин понятия не имеет, когда и при каких обстоятельствах он умрет. Но он знает, что случится потом.

С его тела снимут одежду, затем его вымоют и охладят, чтобы замедлить процесс разложения без использования каких-либо химических консервантов или бальзамирующих веществ. В день похорон тело обернут в чистый саван из натуральных волокон и положат в землю между тремя остролистами на территории похоронной рощи в сельской местности в Нью-Джерси. Не будет никакого надгробия или другого заготовленного предмета, которым отметят его могилу. У могилы не будет бетонных сводов, поэтому яма будет глубиной немногим больше метра – достаточно глубоко, чтобы дикие животные не потревожили усопшего, но и достаточно близко к поверхности, чтобы аэробные бактерии смогли присоединиться к тем, что уже начали свое дело по использованию ферментов для разложения его мертвых и еще умирающих клеток.

Кладбище Стилмантаун для экологичных захоронений в Вудбайн, Нью-Джерси. Фото: Кевин Кук/Bloomberg


Через несколько недель к пиршеству присоединятся личинки и черви, через пару месяцев от тела останется лишь скелет. А после того, как время разделается и с костями, материальную суть Дэна Лэвина целиком поглотит природа, и от него не останется никаких следов – именно так, как он хочет.

Целых 150 лет американцы, лишившиеся родных или близких, бальзамируют тела усопших, накачивают их формальдегидом, упаковывают их в металлические гробы и создают для них глубокие склепы, принося доход похоронной индустрии, объем которой сейчас оценивают в $16 млрд. Однако в последние десять лет миллионы людей из поколения бэби-бумеров вроде Лэвина стали искать более простые и экологичные способы захоронения. Представители поколения, популяризовавшего переработку мусора, органические продукты и естественное деторождение, захотело и умирать в более тесном контакте с природой – в саванах, плетеных гробах из морских водорослей или в одеянии из грибов, поедающих плоть. Исследование, проведенное в 2015 году Информационным советом по вопросам захоронений и мемориалов, показало, что 64% людей в возрасте 40 лет и старше рассмотрели бы возможность так называемого экологичного захоронения в сравнении с результатом в 43%, полученным пятью годами ранее.

Причины для таких изменений могут быть разными. По мнению Кейт Каланик, исполнительного директора некоммерческой организации Green Burial Council (GBC), которая сертифицирует услуги и продукты для экологичных захоронений, одним из основных факторов является цена. Отказ от использования материалов, из которых делают гробы, надгробия и склепы, помогает сэкономить деньги на вещах, которые постоянно дорожают – традиционные похороны в среднем стоят от семи до десяти тысяч долларов. Другие преимущества экологичных похорон относятся к более личным причинам. Каланик слышала рассказы о фермерах, которые хотели воссоединиться с землей, на которой работали их семьи и они сами, биологах, которых увлекала идея вновь стать частью экосистемы, и обычных людях, которые просто хотели найти свое последнее пристанище в тихих уединенных местах.

Само собой, еще одним важным фактором является растущее стремление людей защитить окружающую среду. Кладбища фактически становятся свалками: каждый год в почву попадает более трех миллионов литров токсичного формальдегида, не говоря уже о 115 млн тонн стали для гробов, прочной древесины, которая не разлагается в почве, объем которой эквивалентен более чем 16 тысячам кв. км, и 2,3 млрд тонн бетона. Все это представляет собой мусор, который веками не будет разлагаться в почве, и ценные ресурсы, которые можно было бы использовать более разумно. Кремация, которую раньше считали более щадящим для окружающей среды способом захоронения, на самом деле таковой не является, поскольку на сожжение тел тратится огромное количество ископаемого топлива, а в атмосферу попадает немало токсичных веществ вроде ртути и моноксида углерода. «Многие люди беспокоятся, какое количество выбросов углекислого газа окажется на их совести, – говорит Каланик – но многие даже не догадываются, насколько весомым может быть их финальное слово».

53-летний Лэвин, владелец компании по производству натуральных кормов для домашних питомцев, говорит, что понимает это, и отчасти поэтому он решил воспринять фразу «пепел к пеплу, прах к праху» буквально. «[На традиционных похоронах] делают все, чтобы тело сохранилось, а не переработалось в почву, – говорит он – вы не только загрязняете почву, но и блокируете все эти атомы. … Вы как будто прерываете жизненный цикл».

Экологическая капсула Бил, выполненная в форме саркофага из переработанных газет. Фото: Дэниел Кронин/Bloomberg


В идее естественного захоронения нет ничего нового. Напротив: возвращение укрытого пеленой тела напрямую в землю – это то, что люди делали с незапамятных времен. Подобные практики задокументированы в Библии, Торе, Коране – причем в последних двух напрямую указано, что усопшие должны быть погребены в прямом контакте с почвой. Лишь в период Гражданской войны в США полевые хирурги стали бальзамировать тела погибших, чтобы те могли в целости добраться до родных мест для захоронения, и американские потребители стали одержимы идеей сохранения бренных тел своих любимых. Технологии бальзамирования совершенствовались, и ритуальные специалисты научились восстанавливать и сохранять внешний вид тела даже после разрушительных аварий, чтобы публика могла проститься с человеком. Люди разъезжались все дальше друг от друга, но теперь похороны можно было немного отсрочить, чтобы даже родственники из самых удаленных точек успели приехать. Сами тела теперь можно было транспортировать по всему миру.

Если кто-то брался за тяжелое дело сохранения тела до момента похорон, было логично первым делом волноваться по поводу внешних сил, микробов и насекомых, которые примутся за тело после погребения. Идея защиты тела любимого человека с помощью двойной защиты из бетона и стали позволяла людям не переживать по этому поводу. И, разумеется, индустрия ритуальных услуг, которая уже взяла на себя труды по приготовлению тел в последний путь, была только рада взять на себя обязанности по торговле дорогостоящими товарами и услугами, организации поминок и похорон, развивая свой бизнес за счет культуры, в которой все популярнее становилась идея сохранения тел.

Постоянно растущие цены на эти услуги стали одной из причин, по которым в последние годы все больше людей (сейчас более 40%) стали отдавать предпочтение кремации. Эта процедура обходится дешевле (около $1000), потому что для этого не требуется специальным образом готовить тело и покупать дорогой гроб. Кроме того, если тело кремируется непосредственно после смерти, многие семьи не устраивают поминки и другие ритуальные мероприятия, а просто забирают урну с останками, которые можно легко хранить или развеять.

К началу 1990-х годов тотальный аутсорсинг ритуальных услуг сделал традиционные похороны настолько формальными и дорогими, что некоторые жители Великобритании стали искать другие пути. В 1993 году – в самый разгар экономической рецессии – Кен Уэст, руководитель похоронных служб города Карлайл на северо-западе Англии, искал доступный способ расширить городское кладбище викторианской эпохи. Он предложил добавить участок из лесополосы, в котором людей хоронили бы в «биоразлагаемых гробах или пеленах», а могилы были бы отмечены не надгробиями, а дубовыми саженцами. Уэст уже преуспел в том, чтобы позволять старинным надгробиям зарастать естественным покровом, вместо того чтобы выкашивать растения или распылять на них пестициды. Это новое предложение исходило из того же стремления к воссоединению с природой.

Это лесное кладбище стало популярным, и идеей заинтересовались в Центре естественной смерти – организации, которую за несколько лет до этого основали трое психотерапевтов в Лондоне. В область интереса Центра входило то, что сейчас бы назвали проблемами «окончания жизни»: его специалисты выступали за то, чтобы люди уходили из жизни у себя дома, а не в больницах, где на тот момент встречали смерть более 90% населения. Когда основатели Центра узнали о лесных кладбищах Уэста, они решили расширить область своей юрисдикции и на вопросы процедур после смерти. В 1994 году при поддержке Центра начала свою работу Ассоциация природных мест захоронения, целью которой было «обеспечить каждому населенному пункту собственное природное кладбище». Сейчас в Великобритании насчитывается около 250 таких объектов.

Вид изнутри гроба, изготовленного компанией Синтии Бил. Она говорит, что будет похоронена на одном из двух принадлежащих ей кладбищ в сельской местности штата Орегон. Фото: Дэниел Кронин/Bloomberg


Между тем, на американском рынке популяризация экологичных похорон заняла больше времени. Совет по экологичным захоронениям, основанный в 2005 году, сертифицировал 225 ритуальных агентств из более чем 15000. Однако это число растет, и организациям необязательно иметь сертификацию GBC, чтобы предлагать варианты погребения без ущерба для окружающей среды. Этому способствует не только потребительский спрос. Все больше руководителей ритуальных домов видят в новом способе захоронения источник возмещения убытков, полученных из-за распространения кремации. «Ритуальные агентства продают себя и свои услуги. Как они собираются зарабатывать, если все станут напрямую кремировать своих усопших родных?» – спрашивает Эдвард Биксби, президент GBC и владелец природного кладбища Стилмантаун в Нью-Джерси.

В то же время ритуальные агентства могут оказаться полезными при экологичном погребении. Тело нужно хранить, охладить и обработать натуральной жидкостью на основе бобов ванили в том случае, если тетушка Сьюзан сможет приехать только через несколько дней. Полностью отказывать от гроба тоже необязательно. И службы все еще могут найти место для погребения на традиционном кладбище, в семейном склепе или в более естественных условиях. Согласно GBC, в среднем экологичные похороны стоят $5000, в то время как традиционная церемония может обойтись в $10000 и больше. Заказ гроба, плетеного вручную из ивовых веток или изготовленного из морских водорослей, из Азии, или более пышные похороны могут привести к увеличению ценника. И, как часто бывает в случае с органическими продуктами, предметами народного промысла или электромобилями, люди, заинтересованные в сохранении природы, не всегда заботятся по поводу цены.

Деньги не являются единственной причиной интереса к экологичным похоронам и для ритуальных служб. Роберт Праут, распорядитель похорон в третьем поколении, работающий в Экологическом комитете Национальной ассоциации ритуальных служб, отмечает еще одно преимущество экологичных похорон по сравнению с кремацией – чувство единения для семьи.

«С тех пор, как мы впервые заинтересовались экологичными похоронами в 2005 году, я заметил, что многие семьи, выбравшие кремацию, относились к идее природного захоронения достаточно хорошо», – рассказывает Праут, за плечами которого уже более 40 лет работы распорядителем похорон в Нью-Джерси – люди нуждаются в каком-то подобии ритуала или церемонии. Природное захоронение дает вам возможность это почувствовать и не переживать по поводу вреда для экологии».

Сегодня экологичные похороны могут принимать различные формы. Благодаря тому что смертные научились мыслить вне стандартов и традиций, появляются все новые способы не дать своим молекулам прервать свой жизненный цикл.

Во Флориде компания Eternal Reefs предлагает услуги по созданию искусственного рифа с использованием праха усопшего, который помещается в выбранное место на дне океана и становится частью подводной жизни. За $1500 компания Coeio продаст вам через интернет «костюм из грибов» или саван из плотоядных грибов, которые помогут телу воссоединиться с матушкой-природой. Ранее в этом году нашумевший арт-проект из Италии под названием Capsula Mundi представил биоразлагаемые погребальные капсулы в форме яйца, в которые можно было поместить прах или даже тело в позе эмбриона, а затем врастить в дерево, которое будет служить памятником и даже компенсирует часть углекислого газа, который произвел человек при жизни.

Синтия Бил, основатель и владелец компании Natural Burial Co. из города Юджин, штат Орегон. Фото: Дэниел Кронин/Bloomberg


«Подобные творческие идеи доказывают рост интереса к этой концепции, – говорит Синтия Бил, основатель и владелец компании Natural Burial Co. в Юджине, Орегон – все это время вы были вынуждены ездить на черных Ford T, но затем вдруг появилась идея сделать машину красной».

Между тем Бил вполне довольна экокапсулой, изготовленной в форме саркофага из переработанных газет, которая выставлена на главной витрине ее магазина. Женщина говорит, что ее похоронят на одном из двух принадлежащих ей кладбищ в сельской местности штата Орегон. Впервые предпринимательница задумалась о перспективах природных захоронений еще в 2002 году, когда владела компанией по производству органических продуктов. Через два года она открыла компанию Natural Burial Co. и обнаружила, что большинство клиентов никак не связаны с культурой хиппи. «Моими главными клиентами стали жители Библейского пояса с Юга и Среднего запада, – рассказывает Бил – защитники экологии на тот момент все для себя решили: они выбирали кремацию».

По мнению Бил, всплеск интереса среди клиентов и обычно консервативных ритуальных специалистов – это лишь начало. Следующим шагом было бы логично присоединять другие кладбища к этому движению, но это не будет так просто. Лишь на 80 из 120 тысяч кладбищ в США разрешено захоронение без бетонного свода. Бил говорит, что отчасти это происходит из-за стремления покрыть расходы и снизить трудовые затраты на то, чтобы заново закапывать ямы, когда гроб с телом прогнивает, и проседает почва.

На кладбищах Бил применяется специальный компост, которые ускоряет процесс разложения, а недавно она продала свои первые договоры временного владения – «аренды» места на кладбище на определенное количество лет, пока тело полностью не разложится и почву не станет пригодной для повторного использования. Подобная практика широко применяется в Европе, где свободное место в дефиците. Это позволяет более эффективно использовать землю, особенно на кладбищах в черте города, которые фактически со временем превращаются в свалки исторического значения.

Многие кладбища могут последовать примеру Бил по причине потребительского спроса. Распорядитель похорон Праут говорит, что сейчас люди стали более мобильны и меньше привязаны к старому семейному очагу. «Многие люди не знают, где похоронены их дедушки и бабушки, – говорит он – если клиентам, на могилы которых вряд ли кто-то будет приходить, предложить похоронить их в поле или под деревом, то я готов поспорить, что они предпочтут это гробу из махагона и яме с бетонными сводами».

Источник: rb.ru




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Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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