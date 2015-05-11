Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 6 ноября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/smert_bez_vredya_dlya_mira_41105"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41105_.jpg" width=206 alt="Смерть без вреда для мира" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Зеньков, <a href=http://rb.ru/story/green-burials/>rb.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Смерть без вреда для мира</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Экологичные похороны — новое слово в индустрии ритуальных услуг</font></em></span></p><p>Кладбища становятся все более похожими на свалки, и американцы постепенно выбирают все менее разрушительные способы захоронения умерших. Издание Bloomberg рассказывает об индустрии «зеленых» похорон, которая захватила Америку. <a href="http://www.chaskor.ru/article/smert_bez_vredya_dlya_mira_41105">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Кладбища становятся все более похожими на свалки, и американцы постепенно выбирают все менее разрушительные способы захоронения умерших. Издание Bloomberg рассказывает об индустрии «зеленых» похорон, которая захватила Америку.

Дэн Лэвин понятия не имеет, когда и при каких обстоятельствах он умрет. Но он знает, что случится потом.

С его тела снимут одежду, затем его вымоют и охладят, чтобы замедлить процесс разложения без использования каких-либо химических консервантов или бальзамирующих веществ. В день похорон тело обернут в чистый саван из натуральных волокон и положат в землю между тремя остролистами на территории похоронной рощи в сельской местности в Нью-Джерси. Не будет никакого надгробия или другого заготовленного предмета, которым отметят его могилу. У могилы не будет бетонных сводов, поэтому яма будет глубиной немногим больше метра – достаточно глубоко, чтобы дикие животные не потревожили усопшего, но и достаточно близко к поверхности, чтобы аэробные бактерии смогли присоединиться к тем, что уже начали свое дело по использованию ферментов для разложения его мертвых и еще умирающих клеток.

Кладбище Стилмантаун для экологичных захоронений в Вудбайн, Нью-Джерси. Фото: Кевин Кук/Bloomberg





Через несколько недель к пиршеству присоединятся личинки и черви, через пару месяцев от тела останется лишь скелет. А после того, как время разделается и с костями, материальную суть Дэна Лэвина целиком поглотит природа, и от него не останется никаких следов – именно так, как он хочет.

Целых 150 лет американцы, лишившиеся родных или близких, бальзамируют тела усопших, накачивают их формальдегидом, упаковывают их в металлические гробы и создают для них глубокие склепы, принося доход похоронной индустрии, объем которой сейчас оценивают в $16 млрд. Однако в последние десять лет миллионы людей из поколения бэби-бумеров вроде Лэвина стали искать более простые и экологичные способы захоронения. Представители поколения, популяризовавшего переработку мусора, органические продукты и естественное деторождение, захотело и умирать в более тесном контакте с природой – в саванах, плетеных гробах из морских водорослей или в одеянии из грибов, поедающих плоть. Исследование, проведенное в 2015 году Информационным советом по вопросам захоронений и мемориалов, показало, что 64% людей в возрасте 40 лет и старше рассмотрели бы возможность так называемого экологичного захоронения в сравнении с результатом в 43%, полученным пятью годами ранее.

Причины для таких изменений могут быть разными. По мнению Кейт Каланик, исполнительного директора некоммерческой организации Green Burial Council (GBC), которая сертифицирует услуги и продукты для экологичных захоронений, одним из основных факторов является цена. Отказ от использования материалов, из которых делают гробы, надгробия и склепы, помогает сэкономить деньги на вещах, которые постоянно дорожают – традиционные похороны в среднем стоят от семи до десяти тысяч долларов. Другие преимущества экологичных похорон относятся к более личным причинам. Каланик слышала рассказы о фермерах, которые хотели воссоединиться с землей, на которой работали их семьи и они сами, биологах, которых увлекала идея вновь стать частью экосистемы, и обычных людях, которые просто хотели найти свое последнее пристанище в тихих уединенных местах.

Само собой, еще одним важным фактором является растущее стремление людей защитить окружающую среду. Кладбища фактически становятся свалками: каждый год в почву попадает более трех миллионов литров токсичного формальдегида, не говоря уже о 115 млн тонн стали для гробов, прочной древесины, которая не разлагается в почве, объем которой эквивалентен более чем 16 тысячам кв. км, и 2,3 млрд тонн бетона. Все это представляет собой мусор, который веками не будет разлагаться в почве, и ценные ресурсы, которые можно было бы использовать более разумно. Кремация, которую раньше считали более щадящим для окружающей среды способом захоронения, на самом деле таковой не является, поскольку на сожжение тел тратится огромное количество ископаемого топлива, а в атмосферу попадает немало токсичных веществ вроде ртути и моноксида углерода. «Многие люди беспокоятся, какое количество выбросов углекислого газа окажется на их совести, – говорит Каланик – но многие даже не догадываются, насколько весомым может быть их финальное слово».

53-летний Лэвин, владелец компании по производству натуральных кормов для домашних питомцев, говорит, что понимает это, и отчасти поэтому он решил воспринять фразу «пепел к пеплу, прах к праху» буквально. «[На традиционных похоронах] делают все, чтобы тело сохранилось, а не переработалось в почву, – говорит он – вы не только загрязняете почву, но и блокируете все эти атомы. … Вы как будто прерываете жизненный цикл».

Экологическая капсула Бил, выполненная в форме саркофага из переработанных газет. Фото: Дэниел Кронин/Bloomberg





В идее естественного захоронения нет ничего нового. Напротив: возвращение укрытого пеленой тела напрямую в землю – это то, что люди делали с незапамятных времен. Подобные практики задокументированы в Библии, Торе, Коране – причем в последних двух напрямую указано, что усопшие должны быть погребены в прямом контакте с почвой. Лишь в период Гражданской войны в США полевые хирурги стали бальзамировать тела погибших, чтобы те могли в целости добраться до родных мест для захоронения, и американские потребители стали одержимы идеей сохранения бренных тел своих любимых. Технологии бальзамирования совершенствовались, и ритуальные специалисты научились восстанавливать и сохранять внешний вид тела даже после разрушительных аварий, чтобы публика могла проститься с человеком. Люди разъезжались все дальше друг от друга, но теперь похороны можно было немного отсрочить, чтобы даже родственники из самых удаленных точек успели приехать. Сами тела теперь можно было транспортировать по всему миру.

Если кто-то брался за тяжелое дело сохранения тела до момента похорон, было логично первым делом волноваться по поводу внешних сил, микробов и насекомых, которые примутся за тело после погребения. Идея защиты тела любимого человека с помощью двойной защиты из бетона и стали позволяла людям не переживать по этому поводу. И, разумеется, индустрия ритуальных услуг, которая уже взяла на себя труды по приготовлению тел в последний путь, была только рада взять на себя обязанности по торговле дорогостоящими товарами и услугами, организации поминок и похорон, развивая свой бизнес за счет культуры, в которой все популярнее становилась идея сохранения тел.

Постоянно растущие цены на эти услуги стали одной из причин, по которым в последние годы все больше людей (сейчас более 40%) стали отдавать предпочтение кремации. Эта процедура обходится дешевле (около $1000), потому что для этого не требуется специальным образом готовить тело и покупать дорогой гроб. Кроме того, если тело кремируется непосредственно после смерти, многие семьи не устраивают поминки и другие ритуальные мероприятия, а просто забирают урну с останками, которые можно легко хранить или развеять.

К началу 1990-х годов тотальный аутсорсинг ритуальных услуг сделал традиционные похороны настолько формальными и дорогими, что некоторые жители Великобритании стали искать другие пути. В 1993 году – в самый разгар экономической рецессии – Кен Уэст, руководитель похоронных служб города Карлайл на северо-западе Англии, искал доступный способ расширить городское кладбище викторианской эпохи. Он предложил добавить участок из лесополосы, в котором людей хоронили бы в «биоразлагаемых гробах или пеленах», а могилы были бы отмечены не надгробиями, а дубовыми саженцами. Уэст уже преуспел в том, чтобы позволять старинным надгробиям зарастать естественным покровом, вместо того чтобы выкашивать растения или распылять на них пестициды. Это новое предложение исходило из того же стремления к воссоединению с природой.

Это лесное кладбище стало популярным, и идеей заинтересовались в Центре естественной смерти – организации, которую за несколько лет до этого основали трое психотерапевтов в Лондоне. В область интереса Центра входило то, что сейчас бы назвали проблемами «окончания жизни»: его специалисты выступали за то, чтобы люди уходили из жизни у себя дома, а не в больницах, где на тот момент встречали смерть более 90% населения. Когда основатели Центра узнали о лесных кладбищах Уэста, они решили расширить область своей юрисдикции и на вопросы процедур после смерти. В 1994 году при поддержке Центра начала свою работу Ассоциация природных мест захоронения, целью которой было «обеспечить каждому населенному пункту собственное природное кладбище». Сейчас в Великобритании насчитывается около 250 таких объектов.

Вид изнутри гроба, изготовленного компанией Синтии Бил. Она говорит, что будет похоронена на одном из двух принадлежащих ей кладбищ в сельской местности штата Орегон. Фото: Дэниел Кронин/Bloomberg





Между тем, на американском рынке популяризация экологичных похорон заняла больше времени. Совет по экологичным захоронениям, основанный в 2005 году, сертифицировал 225 ритуальных агентств из более чем 15000. Однако это число растет, и организациям необязательно иметь сертификацию GBC, чтобы предлагать варианты погребения без ущерба для окружающей среды. Этому способствует не только потребительский спрос. Все больше руководителей ритуальных домов видят в новом способе захоронения источник возмещения убытков, полученных из-за распространения кремации. «Ритуальные агентства продают себя и свои услуги. Как они собираются зарабатывать, если все станут напрямую кремировать своих усопших родных?» – спрашивает Эдвард Биксби, президент GBC и владелец природного кладбища Стилмантаун в Нью-Джерси.

В то же время ритуальные агентства могут оказаться полезными при экологичном погребении. Тело нужно хранить, охладить и обработать натуральной жидкостью на основе бобов ванили в том случае, если тетушка Сьюзан сможет приехать только через несколько дней. Полностью отказывать от гроба тоже необязательно. И службы все еще могут найти место для погребения на традиционном кладбище, в семейном склепе или в более естественных условиях. Согласно GBC, в среднем экологичные похороны стоят $5000, в то время как традиционная церемония может обойтись в $10000 и больше. Заказ гроба, плетеного вручную из ивовых веток или изготовленного из морских водорослей, из Азии, или более пышные похороны могут привести к увеличению ценника. И, как часто бывает в случае с органическими продуктами, предметами народного промысла или электромобилями, люди, заинтересованные в сохранении природы, не всегда заботятся по поводу цены.

Деньги не являются единственной причиной интереса к экологичным похоронам и для ритуальных служб. Роберт Праут, распорядитель похорон в третьем поколении, работающий в Экологическом комитете Национальной ассоциации ритуальных служб, отмечает еще одно преимущество экологичных похорон по сравнению с кремацией – чувство единения для семьи.

«С тех пор, как мы впервые заинтересовались экологичными похоронами в 2005 году, я заметил, что многие семьи, выбравшие кремацию, относились к идее природного захоронения достаточно хорошо», – рассказывает Праут, за плечами которого уже более 40 лет работы распорядителем похорон в Нью-Джерси – люди нуждаются в каком-то подобии ритуала или церемонии. Природное захоронение дает вам возможность это почувствовать и не переживать по поводу вреда для экологии».

Сегодня экологичные похороны могут принимать различные формы. Благодаря тому что смертные научились мыслить вне стандартов и традиций, появляются все новые способы не дать своим молекулам прервать свой жизненный цикл.

Во Флориде компания Eternal Reefs предлагает услуги по созданию искусственного рифа с использованием праха усопшего, который помещается в выбранное место на дне океана и становится частью подводной жизни. За $1500 компания Coeio продаст вам через интернет «костюм из грибов» или саван из плотоядных грибов, которые помогут телу воссоединиться с матушкой-природой. Ранее в этом году нашумевший арт-проект из Италии под названием Capsula Mundi представил биоразлагаемые погребальные капсулы в форме яйца, в которые можно было поместить прах или даже тело в позе эмбриона, а затем врастить в дерево, которое будет служить памятником и даже компенсирует часть углекислого газа, который произвел человек при жизни.

Синтия Бил, основатель и владелец компании Natural Burial Co. из города Юджин, штат Орегон. Фото: Дэниел Кронин/Bloomberg





«Подобные творческие идеи доказывают рост интереса к этой концепции, – говорит Синтия Бил, основатель и владелец компании Natural Burial Co. в Юджине, Орегон – все это время вы были вынуждены ездить на черных Ford T, но затем вдруг появилась идея сделать машину красной».

Между тем Бил вполне довольна экокапсулой, изготовленной в форме саркофага из переработанных газет, которая выставлена на главной витрине ее магазина. Женщина говорит, что ее похоронят на одном из двух принадлежащих ей кладбищ в сельской местности штата Орегон. Впервые предпринимательница задумалась о перспективах природных захоронений еще в 2002 году, когда владела компанией по производству органических продуктов. Через два года она открыла компанию Natural Burial Co. и обнаружила, что большинство клиентов никак не связаны с культурой хиппи. «Моими главными клиентами стали жители Библейского пояса с Юга и Среднего запада, – рассказывает Бил – защитники экологии на тот момент все для себя решили: они выбирали кремацию».

По мнению Бил, всплеск интереса среди клиентов и обычно консервативных ритуальных специалистов – это лишь начало. Следующим шагом было бы логично присоединять другие кладбища к этому движению, но это не будет так просто. Лишь на 80 из 120 тысяч кладбищ в США разрешено захоронение без бетонного свода. Бил говорит, что отчасти это происходит из-за стремления покрыть расходы и снизить трудовые затраты на то, чтобы заново закапывать ямы, когда гроб с телом прогнивает, и проседает почва.

На кладбищах Бил применяется специальный компост, которые ускоряет процесс разложения, а недавно она продала свои первые договоры временного владения – «аренды» места на кладбище на определенное количество лет, пока тело полностью не разложится и почву не станет пригодной для повторного использования. Подобная практика широко применяется в Европе, где свободное место в дефиците. Это позволяет более эффективно использовать землю, особенно на кладбищах в черте города, которые фактически со временем превращаются в свалки исторического значения.

Многие кладбища могут последовать примеру Бил по причине потребительского спроса. Распорядитель похорон Праут говорит, что сейчас люди стали более мобильны и меньше привязаны к старому семейному очагу. «Многие люди не знают, где похоронены их дедушки и бабушки, – говорит он – если клиентам, на могилы которых вряд ли кто-то будет приходить, предложить похоронить их в поле или под деревом, то я готов поспорить, что они предпочтут это гробу из махагона и яме с бетонными сводами».

Источник: rb.ru





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