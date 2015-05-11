Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 27 июня 2017 года, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/smartfony_-_eto_novye_sigarety_42111"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42111_girl-1192032_960_72.jpg" width=206 alt="Смартфоны — это новые сигареты" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна Виноградова</b></span> <span style="font-size: large;">Смартфоны — это новые сигареты</span></p><p>Если и есть на свете предмет, без которого мы жить не можем, то это смартфон. Мы хватаемся за него каждый раз, когда возникает пауза в разговоре, в лифте, когда не хочется разговаривать с коллегой, на скучном совещании, чтобы сделать вид, будто пришло срочное сообщение. <a href="http://www.chaskor.ru/article/smartfony_-_eto_novye_sigarety_42111">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если и есть на свете предмет, без которого мы жить не можем, то это смартфон. Мы хватаемся за него каждый раз, когда возникает пауза в разговоре, в лифте, когда не хочется разговаривать с коллегой, на скучном совещании, чтобы сделать вид, будто пришло срочное сообщение.

Мы держимся за смартфоны, как утопающий за соломинку, и даже не замечаем, что, привязавшись к своему устройству, теряем близких людей. Потому что мы их бесим — тем, что отвлекаемся от разговора, когда нужно ответить на сообщение, утыкаемся в экран, когда едем с ними в метро, сидим в кафе или ужинаем дома. «Убери телефон!» — кто из нас не слышал эту фразу? Или не произносил ее?

Марк Мэнсон, американский блогер и лайф-коуч, однажды понял , что его безмерно раздражают люди, не расстающиеся со смартфонами и ежесекундно проверяющие, что нового случилось у их друзей в соцсетях. Тогда он решил почему так происходит, — и пришел в выводу, что смартфоны просто заменили нам сигареты.

Если подумать, то внимание — это единственное, что у нас на самом деле есть в жизни. Мы можем потерять свои вещи. Наши тела стареют и теряют былую привлекательность. Любимые уходят. Даже память и умственные способности утрачиваются со временем. Но простейшая способность выбрать, на чем сосредоточить внимание, всегда будет с нами.

К сожалению, с развитием современных технологий наше внимание разбегается в разные стороны больше, чем раньше, что делает выбор более трудным — но и более важным, — чем когда бы то ни было. А ведь способность сфокусироваться и направить свое внимание на то, что нам нужно, — это базовый навык, обеспечивающий нам долгую счастливую жизнь.

У каждого из нас случались дни или недели (а то и месяцы и годы), когда мы чувствовали себя разобранными, неспособными контролировать то, что нас окружает, поглощенными тонной бессмысленной информации, погрязшими в потоке звонков и уведомлений. Чтобы чувствовать себя счастливыми, мы должны ощущать, что контролируем себя, что используем свои таланты и способности самым эффективным образом. А для этого нужно понимать, куда направлено наше внимание.

Именно поэтому нас так раздражает, когда рядом кто-то отвлекается на свой телефон, — это загрязнение внимания: чья-то неспособность сосредоточиться влияет на других, им тоже становится сложно собраться.

Это раздражает так, будто рядом кто-то закурил, а мы не выносим запаха табака. С термином «пассивное курение» все знакомы. Так вот, бесконечное общение со смартфоном оказывает на окружающих вредное действие таким же образом, как и курение. Это повреждает чувства: чужая неспособность сосредоточиться наносит вред нашей (тоже весьма сомнительной) способности.

Это заставляет нас останавливать беседу, а потом мучительно пытаться поймать ускользнувшую мысль. Это мешает нам устанавливать связь друг с другом и просто быть вместе. Это не дает нам почувствовать интимный момент близости.

Сравнение с курением можно продолжить. Табак наносит вред здоровью: ради краткого мига удовольствия мы создаем себе проблемы на будущее. Мессенджеры и соцсети в телефоне вредны для мозговых функций — мы губим их ради лайков и комментов.

Со временем замечаешь, что становится все труднее сесть и написать большую статью — сейчас это уже не так, как было три-четыре года назад. И дело не только в том, что за эти годы количество отвлекающих факторов увеличилось, — дело в способности им противостоять.

Контролировать свое внимание становится все сложнее.

И мы не одни. Вокруг нас люди, которым не по себе, когда на мероприятиях, общаясь с другими, они не могут отвлечься на телефон — общение вживую, один на один становится слишком интенсивным для них.

Люди, которым необходимо постоянно быть на связи, чтобы показать, как усердно они работают; и им неважно, что они утыкаются в телефон на концерте в детском саду у ребенка или на семейном ужине с родителями невесты. Люди, неспособные до конца посмотреть ни один фильм, без того чтобы хотя бы несколько раз глянуть, что же там, в соцсетях, случилось за последние двадцать минут. Люди, которые кладут телефон рядом с тарелкой в ресторане. Это происходит везде и становится нормой. Отсутствие внимания — это теперь нормальное, социально одобряемое поведение.

А ведь должно быть не так. Гаджеты могут быть приятным дополнением к действительности, помогающим нам общаться, но не заменяющим общение. Людям надо понять, что постоянный, непрерывный поток информации того не стоит. Внимание — важный ресурс, его нужно беречь и развивать, заботиться о нем так же, как мы беспокоимся о своей физической форме. И помнить, что неспособность сосредоточиться вредит не только нам самим, но и окружающим. Так же, как и дым от сигарет.

Источник: megaplan.ru





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