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womo.ua   среда, 24 мая 2017 года, 02.34

Сложное либидо
4 ответа Михаила Лабковского на вопросы об интимных отношениях


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Комплекс кормильца


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Стоит признать, что секс — важная часть отношений. Мы хотим нравиться, быть привлекательными и желанными, но так бывает, что это не всегда это взаимно. Известный психолог Михаил Лабковский рассказывает о способе поменять свое либидо, необходимости отказаться от стереотипной «женственности» и предотвращении измен.

Ситуация 1. «Мой партнер не привлекает меня сексуально»

Как в такой ситуации быть? Как хочется, так и быть! Но что получается у невротиков? Это называется амбивалентность, у них разнонаправленные мотивации – с одной стороны, «я хочу секса», а с другой стороны, «я хочу вот этого мужчину, а секса с ним — нет», или «я хочу жить с ним, но еще и секса, а с ним – это значит без секса, а с сексом – это уже без него». Я вам честно скажу, если у вас есть проблемы в сексе уже в начале отношений, — или вы их решите, или смените себе партнера.

Но это не самый трагический случай. У меня в практике был такой вопрос от мужчины: я люблю свою жену больше всего на свете, больше детей, но я ее не хочу. Допустим, он выбирает полноценную сексуальную жизнь, но при этом он страдает, потому что он не живет с любимым человеком. Это трагедия, потому что обманывать ее он не хочет, но ее саму он тоже не хочет. Не всегда из такой ситуации есть выход.

Ситуация 2. «Каждый мой новый партнер мне изменяет»

Вы говорите, что каждый раз история повторяется: вы месяц встречаетесь, потом они к вам переезжают, через полгода они вам изменяют, потом вы их прощаете, а через месяц они вас бросают. Что делать, как разорвать этот порочный круг? Просто не делайте то, что вы не хотите, начиная от их переезда к вам. Вы же не зря говорите «они ко мне переезжают», вы же не сдаете им квартиру за деньги, правильно? Значит, они просто живут у вас, и вам это, видимо, не очень нравится.

Я объясню конкретнее: дело в том, что есть люди, которые просто повернуты на отношениях, которые за отношения родину продадут, которые на все готовы, чтобы быть в отношениях. Почему это происходит? Потому что, когда они были маленькими, у них были проблемы с родителями, и они в свои 3 — 5 лет пытались достучаться до мамы, до папы. Им всегда не хватало внимания, родительского тепла, они чувствовали себя одинокими и отвергнутыми. И теперь, когда им 20, 30, 40 лет, они ровно то же самое чувствуют. И все, что им нужно в жизни, — это иметь семью или хотя бы какие-то отношения. Для них это реально больной вопрос.

Но отношения – это только лишь часть жизни, это не вся жизнь. А вот когда у вас не было полноценного общения с родителями, то вы, как маньяк, всегда готовы на отношения. И поэтому с вами это и происходит – вам изменили, вы простили. Но с такими никто не считается, замуж таких тоже не берут. Мужчины вообще перестают в вас видеть женщину, потому что вы все время прогибаетесь, и в результате им уже не интересно даже сексом с вами заниматься. Если вы хотите с этим покончить, вы должны стать самодостаточной, независимой и не позволять с собой так обращаться. Тогда у вас начнется другая жизнь и вы выйдете из этого порочного круга.

Ситуация 3. «Отношений уже нет, но осталось сексуальное влечение к бывшему партнеру»

Ситуация довольно интересная – либидо практически невозможно изменить, разве только что при помощи лоботомии, ударов головой об асфальт, ДТП тяжелых и так далее. Иначе – нет. Либидо – это очень сложная история, которая вся построена на детских ассоциациях. Вообще любовь в любых смыслах – это переживание детских эмоций и больше ничего. Сами эмоции в любви, это то, что вы переживали в детстве по отношению к родителям. Так как родители не всегда были идеальными, то страдания ребенка закрепляются и дальше ребенок становится невротиком, ему нравится страдать в отношениях и так далее.

Что касается либидо, у меня была статья такая под названием «Отойди, хороший, добрый парень, ты мне загораживаешь этого мудака». Вот так выглядит либидо многих женщин, да и мужчин тоже. Мужчины ведь тоже любят стервозных женщин, тяжелых, холодных, конфликтных, истеричных. Женщины любят мужчин агрессивных, лузеров, инфантильных, которые их еще, к стати, и не любят. Как это поменять? Никак. Потому что вы головой понимаете, что вы хотите этого человека, но он не может быть ни отцом ваших детей, ни мужем, вообще никем. Но вы его хотите. Вот такая получается тупиковая история.

Однако мне удалось в себе это поменять и очень простым способом: я всегда сразу с отношений соскакивал, если мне что-то не нравилось. Так продолжалось около полутора лет. Тогда моя психика, независимо от меня (я не мог на это никак влиять), показывала кукиш, если в партнерше меня не устраивала даже мелочь. Я не делал того, что мне не нравится. Но чтобы это работало, нужно со всеми так поступать – с партнерами, с сотрудниками, знакомыми, с родителями. Я когда-то потерял 15 тысяч евро, потому что остался верен своему правилу «не делай то, что не нравится». Когда вы так себя ведете вообще со всеми, два раза ничего не повторяете, не прогибаетесь, не опускаетесь, ваша психика начнет меняться и либидо тоже.

У меня тоже была такая проблема – я любил тех, кто не любит меня. Это же классика. А она откуда берется? У меня была достаточно строгая мама, когда я был маленьким, я все время добивался ее внимания, а она была человек тяжелый, и внимания, видимо, на меня не хватало, и у меня это закрепилось на всю жизнь. Если я девушке нравился, то она мне уже не нравилась только потому, что я нравлюсь ей. Как я любил говорить на лекциях: «Если парень после первого секса не перезванивает, то для больной девушки – это начало большой любви». Для меня это было так же. И долго – лет 40 почти. Но за счет такого поведения, за счет умения вовремя сказать «до свидания» и так каждый раз со всеми подряд, примерно через полтора года психика стала другой. И потом вам становится все легче и легче. И потом знаете, что со мной произошло? Я стал больше замечать и любить нормальных людей – открытых, добрых, которые не манипулируют. Для этого нужно быть очень сильным человеком и не бояться.

Ситуация 4. «Как стать женственной, чтобы вновь привлекать партнера»

Не надо ничего делать, чтобы кому-то понравиться. Запомните одну простую вещь: мужчинам нравится что-то напоминающее о родителях, о маме в его детстве. Если мужчине нравятся брутальные женщины, то ваша женственность ему нафиг не нужна. Более того, когда вы начинаете рыдать в углу, он думает: «А моя мать сразу ремень брала, когда я неправильно себя вел». Ему непонятно ваше поведение, вы для него вообще чужой человек. Поэтому будьте сами собой. Из двух людей, один из которых пытается самосовершенствоваться, а другой принимает себя таким, какой он есть, второй более здоровый.

Источник: womo.ua




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«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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