Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 18 июня 2017 года, 03.23</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/slovo_na_bukvu_n_42068"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42068_nonon.jpg" width=206 alt="Слово на букву «Н»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Олена Руденко</b></span> <span style="font-size: large;">Слово на букву «Н»</span></p><p>В этом мире столько возможностей, что все их никогда не использовать. Никогда не прочитать все книжки из всех списков, не посмотреть все «самые крутые» фильмы, не помочь всем, кому нужна помощь. Звучит жестоко, но это правда. Надо учиться говорить нет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/slovo_na_bukvu_n_42068">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В этом мире столько возможностей, что все их никогда не использовать. Никогда не прочитать все книжки из всех списков, не посмотреть все «самые крутые» фильмы, не помочь всем, кому нужна помощь. Звучит жестоко, но это правда. Надо учиться говорить нет.

No means NO, говорит Джим Керри разрывающемуся телефону в фильме «Всегда говори «Да». Начало – моя любимая часть фильма. Там герой Керри говорит это страшное слово на букву «Н» направо и налево, а у него все еще есть друзья, работа и какая-никакая жизнь. Это потом он осознает, что и не жизнь это вовсе, но сколько лет ему понадобилось?

Мне же всегда казалось, стоит кому-то отказать – и все: друзья обидятся и отвернутся, работы не найдутся, приключения прекратятся, жизнь станет скучной и предсказуемой.

Если есть возможность – хватай и беги! О, объявление о танцах на пилоне – надо идти! Знакомый в фейсбуке предлагает всем присоединиться к его тренировках на батуте – я первая! «А поехали…», – говорит подруга. И я еду. Кофе идешь пить? Еще бы. Выйди за меня на работу в выходной. Да я тут как тут. Да. Да! ДА! Всем возможностям и просьбам, нельзя ничего упускать, иначе пропустишь все.

То ли в мотивационных блогах такое вычитала, то ли в том самом кино с Керри: если на все предложения отвечать согласием, жизнь станет похожей на яркое приключение, где ты – всегда главный герой. И я говорила «Да». Жизнь и правда была похожа на праздник, который всегда со мной.

А потом я просто свалилась. С депрессией, для неверующих – с простудой, низким давлением и сопутствующей гадостью, когда хочется не выходить из комнаты, а лучше – из пижамки и одеяла, и спать весь день. Отключилась от мира и как в детстве играла в «Да и нет не говорить» – не говорила вообще ничего. Зато, отлежавшись и сходив на прием к специалисту, стала намного более разборчивой.

В английском языке есть слово overcommitting – брать на себя слишком много.

По результатам исследования American Psychological Association, большинство опрошенных думают, что, несмотря на их теперешний плотный график, в будущем у них будет больше свободного времени. Вот и берут на себя все новые и новые обязанности. Как я их понимаю! Мне очень нравилось быть жутко занятой, планировать на неделю вперед, не иметь свободной минуты и верить, что вот наступят выходные, и я обязательно отосплюсь. Но если есть предложения, то, конечно, погнали!

Другое исследование, университета в немецком Бремене, показало, что люди, которые перегибают палку и пытаются впихнуть в сутки хотя бы 30 часов бодрствования, очень хотят, чтобы их похвалили. Мол, смотрите, какой я молодец: и работаю, и дети, и хобби, и сбегать шефу за кофе. Все успеваю (кроме подумать, зачем я это делаю).

Чаще всего это начинается в детстве. Нас, особенно девочек, учат быть вежливыми котиками и всем помогать. А если она вдруг хочет заниматься своими делами, а не помогать бабушке переходить дорогу, то эгоистка и фу такой быть!

Но вежливость лечится. Хуже, когда ты не уверена в своем выборе. Мы оправдываемся хорошим воспитанием (для людей) и мирозданием, которое шлет возможности (для всего остального). Если кто-то что-то просит, значит, он/она уже решил, что это делать нужно. Если кому-то нужно, тогда нужно и мне. На самом же деле мы просто боимся последствий отказа, не знаем, что с ними делать и как их потом расхлебывать. Вот и соглашаемся со всеми и всем подряд, а потом жалуемся: блииин, зачем я это сделала, никуда же не вписываешься.

Есть еще такая штука, как Fear of Missing Out, что по сути – страх провтыкать. Вот и соглашаешься на все подряд, чтобы не упустить ни одной возможности. Выгулять твою собаку? Злобного ротвейлера? В шесть утра? На другом конце города? Конечно, это же такой опыт!

Но это может быть любимая подруга. Другой пример: «Девушка, девушка, остановитесь на минутку». И вроде понимаешь, что нафиг тебе это не надо. То ли свидетели Иеговы, то ли мутный пикапер. Но ты же не знаешь, вдруг человеку нужна помощь. И останавливаешься. Они начинают издалека: «А как вас зовут? А вы местная?» И пока доходят до сути, уже немного «неприлично» отворачиваться и говорить «До свидания», будешь казаться недружелюбной и высокомерной. Собираешь в кулак все свое мужество, засовываешь подальше вежливость и выдавливаешь, что пора идти, мол, очень спешу. Ругаешь себя, что возможность опять не оправдалась, и немного чувствуешь вину.

Или наоборот – ты уверена, что ты способна сделать все. Как же тогда говорить нет? Я же все могу, все успею, суперкрутая, мисс вы-можете-на-меня-рассчитывать. Может, кому-то так и правда нравится жить – в постоянной спешке, в вечном дедлайне. Я тоже думала, что мне нравится. Но нет. Мне просто не хотелось оставаться наедине с собой. Но это уже другая история.

Умные люди говорят, главное – расставлять приоритеты. Необязательно ставить их по правилам: правильным будет любое решение, лишь бы на первом месте было что-то одно. А следующее – только на втором. И перед тем, как сказать очередное «Да», надо подумать, чем придется жертвовать ради этой чудесной возможности.

И вот теперь, пока до конца не вылезла из вышеописанного состояния, я пытаюсь делать как можно меньше, только то, что уже обещала. Никаких новых планов, никаких новых проектов. Даже книжек стараюсь новых не читать, три недочитанные под кроватью. Хотя знаете… есть чо?

Источник: thedevochki.com





ОТПРАВИТЬ: