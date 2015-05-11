Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 22 сентября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/slishkom_horoshie_roditeli_40952"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40952_baby-1204390_960_72.jpg" width=206 alt="Слишком хорошие родители" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Светлана Скарлош для <http://kot.sh/statya/2300/slishkom-horoshie-roditeli>«Кота Шрёдингера»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Слишком хорошие родители</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему Колобку повезло с психологической сепарацией</font></em></span></p><p>— Я понимаю, что мне давно пора жить отдельно от родителей, — говорит 26-летняя Наташа, — снимать квартиру, и мне даже этого хочется. Чтобы чашечки-ложечки, ремонт — всё по-своему устроить. Но я не очень понимаю зачем. У меня с родителями прекрасные отношения. Они не лезут в мою жизнь. Если что-то советуют — только по делу. Вот ­мама не одобряла моего парня и была, как выяснилось, ­права. И сейчас она считает, что нет никакой необходимости платить за съёмную квартиру. «Разве тебе кто-то тут мешает?» — говорит. <a href="http://www.chaskor.ru/article/slishkom_horoshie_roditeli_40952">Подробнее</a></p><br clear="all" />





— Я понимаю, что мне давно пора жить отдельно от родителей, — говорит 26-летняя Наташа, — снимать квартиру, и мне даже этого хочется. Чтобы чашечки-ложечки, ремонт — всё по-своему устроить. Но я не очень понимаю зачем. У меня с родителями прекрасные отношения. Они не лезут в мою жизнь. Если что-то советуют — только по делу. Вот ­мама не одобряла моего парня и была, как выяснилось, ­права. И сейчас она считает, что нет никакой необходимости платить за съёмную квартиру. «Разве тебе кто-то тут мешает?» — говорит.

Наташа знает сакраментальное слово «сепарация». Это когда ребёнок социально и психологически отделяется от родителей, перестаёт быть с ними одним целым. Процесс этот бывает болезненным, но если верить учёным и практикам, без него полноценное развитие личности невозможно… Наташа хочет быть взрослой и независимой: сама решать, от кого рожать, какой покупать чай, брать ли квартиру в ипотеку, в чём смысл жизни, и так далее.

Родители Наташи тоже знают слово «сепарация»: они читали психологическую литературу, имеют аккаунт в фейсбуке; умные, гибкие, либеральные. Наташе с ними повез­ло: они не сопротивляются её сепарации, а, наоборот, готовы помочь в этом непростом деле. «Сепарируйся и взрослей прямо тут, дома, мы пока отвернёмся, — говорят. — Кстати, борщ на плите, деньги в серванте, шампанское в холодильнике. Ты же взрослая, и мы это признаём».

Ситуация патовая. Это как развестись с мужем без всяких на то оснований — ради приобретения жизненного опыта. Но какие основания, кроме естественного взросления, требуются для сепарации? Обычно разница в мировоззрении — собственном и родительском. Отцы и дети, так сказать. «Мы пойдём своим путем!», «Вы нам не указ», «Что вы понимаете в современной жизни?» и прочие резкие декларативные заявления, под прикрытием ­которых неокрепшие, ещё бунтующие подростки набивают ­себе шишки, отказываясь пользоваться «морально устаревшим» родительским опытом.

А если их опыт не относится к другой эпохе? Если они, родители, как и их дети, захмелев, поют: «Всё идёт по плану!», читают те же блоги, не имеют ничего против татуировки и сами готовы организовать любимому ­чаду условия для сепарации — как от них сепарироваться? И главное, как справедливо спрашивает наша героиня Наташа, зачем?

Тренд последнего времени — вечно молодые (активные), психологически грамотные родители. Мы живём в постоянно меняющемся мире без чётких правил и сами становимся изменчивее и гибче. Для того чтобы оставаться изменчивым и гибким, нужно не взрослеть. Не становиться хранителем определённых норм, ценностей и ­взглядов, которые обязательно оспорит молодёжь, а всё время активно меняться, развиваться, учиться, искать себя, то есть делать то, что присуще молодым, а не зрелым людям.

И всё чаще в современной семье можно обнаружить два набора подростков: тех, что постарше, — родителей, и тех, что помладше, — детей. Им довольно комфортно вместе, они хорошо понимают друг друга. И родители зачастую очень гордятся, что, в отличие от своих «предков-монстров», сумели «построить очень тёплые и доверительные отношения» с ребёнком. Только сами-то они получили (то есть отвоевали) жизнь в собственное распоряжение как раз благодаря «непонимающим» родителям. С которыми в какой-то момент стало невозможно жить вместе. И пришлось с нуля осваивать собственную территорию, заводить свои правила, покупать свои чашки и делать ремонт на своё усмотрение, в конце концов.

Кто-то мне возразит: «Так современные либеральные родители, в отличие от предков-монстров, не претендуют на жизнь своих детей, они как раз дают им свободу».

Не совсем. Ещё как претендуют. Только говорят это не в грубой форме: «Я тебя породил, я тебя и…», а по-другому. Например, так: «Разве мы тебе мешаем?» Ага, попробуйте сказать понимающей маме, с которой конфликты невозможны в принципе, что она мешает. Или так: «Ты делай как знаешь, мы никогда твою свободу не ограничивали. Но нам очень жаль, что ты ломаешь свою жизнь». И вроде послать неудобно, и обидеть страшно, и чувство вины, и не разозлишься как следует.

В общем, Колобку в смысле сепарации было гораздо проще. От дедушки и бабушки взял да ушёл. Потому что дедушка и бабушка в жизни современных колобков мало что понимали — хоть и любили, но воспринимали как закуску. А он, как оказалось, отдельная личность.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №5-8 (19-22) лето 2016 г.





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