Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 26 марта 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/slishkom_bezdaren_41715"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41715_base_5f08141ef.jpg" width=206 alt="Слишком бездарен" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Слишком бездарен</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Куда не взяли Фрейда, Эйнштейна, Диснея и других известных людей</font></em></span></p><p>Флешмоб #меняневзяли показал, что люди часто ошибаются и отказывают тем, кому следовало бы сказать «да». T&P <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/15928-slishkom-bezdaren-kuda-ne-vzyali-freyda-eynshteyna-disneya-i-drugikh-izvestnykh-lyudey>собрали</a> истории о несправедливой критике в адрес известных ученых, писателей, политиков и деятелей искусства, которым все же удалось добиться успеха. <a href="http://www.chaskor.ru/article/slishkom_bezdaren_41715">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Флешмоб #меняневзяли показал, что люди часто ошибаются и отказывают тем, кому следовало бы сказать «да». T&P собрали истории о несправедливой критике в адрес известных ученых, писателей, политиков и деятелей искусства, которым все же удалось добиться успеха.

«Самое веселое в жизни — это когда в тебя стреляют и промахиваются»

Уинстон Черчилль

#меняневзяли в старшие классы (а еще трижды — в военное училище)

Трудно поверить, что грозный Уинстон Черчилль часто терпел неудачи в детстве и молодости. Ему пришлось сменить три школы из-за проблем со здоровьем и плохих оценок. Исследователи отмечают, что его последней школой была Хэрроу, но до старших классов он так и не дотянул. В 1993 году Черчилль с третьей попытки поступил в Королевское военное училище в Сандхерсте — на его удачу, некоторые поступающие освободили учебные места.

«Меня третировали профессора, которые не любили меня из-за моей независимости и закрыли мне путь в науку»

Альберт Эйнштейн

#меняневзяли в Цюрихский политехникум

В 16 лет Эйнштейн приехал в Швейцарию, чтобы сдать вступительные экзамены в Высшее техническое училище в Цюрихе (кратко это учебное заведение называлось политехникум), так как решил во что бы то ни стало стать преподавателем физики. Эйнштейн отлично сдал экзамен по математике, но ботанику и французский язык провалил. Директор училища посоветовал будущему ученому поучиться еще немного в школе, получить аттестат зрелости и после попробовать снова. Второй раз был удачнее, но на этом провалы Эйнштейна не закончились. Он долгое время не мог найти работу и даже в швейцарскую армию его не взяли (гражданство этой страны он получил в 1901 году), так как обнаружили плоскостопие и расширение вен.

«Ему не хватает креативности и воображения»

Уолт Дисней

#меняневзяли рисовать карикатуры

В юности Уолта Диснея приняли карикатуристом в газету The Kansas City Star, но задержался он там ненадолго: его уволили, сказав, что он недостаточно креативен и не может придумать ничего запоминающегося. Так сложилось, что в результате The Kansas City Star стала собственностью Диснея: его студия купила канал ABC, которому принадлежало издание. Успеха Дисней добился не сразу: он несколько раз оставался банкротом, получил множество отказов от разных студий. Так, например, на MGM забраковали Микки Мауса. Представители студии подумали, что мышь отпугнет женскую аудиторию.

«В Disney просто не знали, что с ним делать»

Тим Бертон

#меняневзяли в студию Уолта Диснея

Когда Тиму Бертону было 18 лет, он умолял Уолта Диснея обратить внимание на его детскую книжку. Однако получил вежливый отказ (на самом деле вежливым он был лишь потому, что его написала секретарь). Через три года Бертон все же устроился работать на студию Уолта Диснея, где несколько лет был дизайнером персонажей и аниматором. Там же он снял свой первый мультфильм — «Винсент» продолжительностью в 6 минут.

Позднее Бертон сравнивал работу на студии со службой в вооруженных силах. Судя по всему, ему было тяжело подстроиться под диснеевские требования. В 1984 году Бертона уволили за мультфильм про мертвую собачку «Франкенвини». Студия Диснея проспонсировала производство мультфильма, который в итоге оказался «слишком страшным для детей». Тим Бертон говорит, что после этого они со студией Диснея разошлись навсегда.

«Я повесила первое письмо с отказом на кухонную стену, потому что оно объединяет меня с моими любимыми писателями»

Джоан Роулинг

#меняневзяли 12 издательств

Первая книга о Гарри Поттере преодолела немало препятствий, а сама Джоан Роулинг, когда писала ее, переживала не лучшие времена: только что состоялся тяжелый развод, постоянно не хватало денег, писательницу несколько раз увольняли за то, что она постоянно что-то печатала на рабочем компьютере.

Книгу о мальчике-волшебнике не хотели выпускать по разным причинам: автор — женщина, книжка слишком толстая и серьезная для детей и так далее. Агенту Роулинг Кристоферу Литтлу пришлось отправить рукопись в 12 разных издательств, прежде чем Bloomsbury Publishing согласились взять «Гарри Поттера». После все стали предлагать ей выгодные сделки, но Роулинг осталась в Bloomsbury.

«Молодой человек, вы выбрали путь, ведущий в никуда»

Зигмунд Фрейд

#меняневзяли работать в университет

Несмотря на блестящую учебу на медицинском факультете Венского университе­та и выдающиеся для того времени научные работы, на работу в университет Фрейда не взяли и он не смог продолжить академическую карьеру. «На кафедре психологии в ближайшие 20 лет вакансий не предвидится, а у вас недостаточно средств к существованию. Я не вижу иного решения: уходите из института и начинайте практиковать медицину», — сказал ему его университетский преподаватель Эрнст фон Брюкке. В итоге Фрейд приступил к практике, начав свою карьеру с работы хирургом.

«Слишком бездарен»

Стивен Спилберг

#меняневзяли в школу кинематографа

В молодости Стивен Спилберг мечтал поступить в Школу кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии. В первый раз ему не хватило баллов, после второй попытки приемная комиссия назвала его «слишком бездарным». После этого Спилберг решил сменить тактику и подал документы на другой факультет, но в очередной раз не поступил.

Он пошел в технический колледж и продолжил самостоятельно изучать кино, параллельно работая над своими первыми картинами. На каникулах он снял 26-минутный фильм «Эмблин» и добился того, чтобы представители Universal Pictures посмотрели его. Фильм произвел на них такое впечатление, что киностудия сразу предложила Спилбергу контракт на первый эпизод сериала «Ночная галерея».

«Знаете, товарищ Никулин, в вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут снимать в кино»

Юрий Никулин

#меняневзяли ни в один театральный институт

Вернувшись с фронта в 1945 году, Юрий Никулин отправился на вступительный экзамен во ВГИК. Комиссия сочла его внешность неподходящей для кинематографа и посоветовала пойти в театральный институт. Но в театральном училище им. Щепкина его тоже не приняли. Затем Никулин получил отказы от ГИТИСа и Института театрального искусства имени Луначарского. Осенью 1946 года он бросил попытки поступить на актерское и пошел учиться в студию клоунады при Московском цирке. Работа в цирке до конца жизни была для Никулина главным делом, хотя и кинематограф, как известно, все-таки нашел его.

«Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев»

Дмитрий Менделеев

#меняневзяли в Московский университет

В те времена в университеты принимали «по прописке», и гимназист из Тобольска мог учиться только в Казанском университете. Но мать Менделеева хотела дать сыну престижное столичное образование и, несмотря на неудачу в Москве, использовала все свои связи и знакомства и сумела определить сына в Петербург. Так что в 1855 году Дмитрий Менделеев с золотой медалью окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге.

Источник: theoryandpractice.ru





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