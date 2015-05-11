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Екатерина Астафьева, diletant.media   четверг, 28 сентября 2017 года, 19:00

Слабый пол за крепкие напитки
Кто такие бутлегеры и что они делали


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Пьянство в России – традиция?


Как сохла Америка




Во времена Сухого закона в Америке страна дельцов и предпринимателей породила новую профессию – бутлегерство. Бутлегеры поставляли алкоголь из-под полы, для чего шли на самые невероятные ухищрения – прятали бутылки в свиных тушах, муляжах Библий и даже под днищами лодок. Наряду с мужчинами торговлей самогоном промышляли и женщины, ведь под пышными юбками и за узкими корсетами спрятать фляжки было куда проще.

За голенищем сапога

В 1920 году в США ввели Сухой закон — алкоголь было запрещено не только продавать и транспортировать, но и производить. Конечно, такое давление породило волну недовольства — а заодно и подпольную торговлю самодельными напитками. Доморощенный алкоголь был далеко не лучшего качества, готовили его из дешевого спирта и можжевелового масла, а чтобы сделать самогон похожим на виски, его нередко подкрашивали йодом. Поначалу самодельные напитки продавали, пряча бутылки за голенищем сапог — так и появилось название «бутлегеры», от слов «boot» — ботинок и «leg» — нога.

Под юбкой

Женщины не отставали от мужчин — дамский костюм предлагал куда больше укромных мест для закладки бутылок. В некоторых штатах мужчины-полицейские не имели право обыскивать прекрасный пол. К тому же, к американкам, нарушившим закон, относились снисходительнее. Если женщин-бутлегеров ловили, то ее могли на месяц посадить в тюрьму или заставить выплатить штраф в 200 долларов. Некоторые и вовсе отделывались обязательством в течении пары лет еженедельно посещать церковные службы.

Пожилая контрабандистка

Одной из самых известных контрабандисток была Мэгги Бейли из штата Кентукки. Она была знаменита тем, что начала гнать самогон еще в 17 лет, а закончила свою карьеру в 101 год. Даже в таком почтенном возрасте она умудрялась обманывать власти, и за столь долгий срок провела в тюрьме всего 18 месяцев. Мэгги считалась настоящей благотворительницей — она давала самогон в долг, чтобы бедные семьи могли перепродать напитки, чтобы немного подзаработать. Иногда она даже ссужала деньги малоимущим. За что ее особенно ценили — с настоящими алкоголиками она предпочитала не иметь дела.

Английская цыганка

Дешевый ром с Багам поставляла в Америку Гертруда Лифго. Знакомые прозвали ее Клео благодаря ее необычной внешности. Девушка с английскими и шотландскими корнями, представлялась то русской, то испанской, то цыганкой и лично стояла на капитанском мостике и наблюдала за погрузкой алкоголя на судно. Еще одной известной испанкой-бутлегером была Мэри Уэйт Ей пришлось взяться за контрабанду после смерти мужа, оставившего ей прибыльный бизнес.

Королева самогонщиков

Королевой самогонщиков считалась Дженни Хусто. Вся ее семья была из преступной среды. Среди ее клиентов были в основном студенты университета Висконсина, которые были просто в восторге от хорошенькой и жизнерадостной хозяйки бара. После того, как она вернулась из очередного заключения, ее встречали аплодисментами и букетами. Уже после отмена Сухого закона Дженни продолжала процветать — она организовала уже легальный клуб «Justo's».

Черная вдова

Из всех контрабандисток только одна могла похвастаться темным цветом кожи. Берди Браун выставляла себя несчастной вдовой, содержала маленький огород и жила с несколькими кошками. А по ночам приличная дама варила самогон, знаменитый на весь штат. Однажды она перестаралась с температурой, и самогонный аппарат взорвался. Берди умерла от ожогов почти по всему телу — до окончания сухого закона оставалось всего несколько месяцев.

Королева рома

Королевой рома называли Вилли Картер Шарп из Вирджинии. К 26 годам она уже была владелицей собственного бизнеса по переправке алкоголя из штата в штат. В нелегком деле ей помогла муж, который переделывал автомобили. В те времена бутлегеры отдавали предпочтения непримечательным фордам со встроенными мощными двигателями «Кадиллаков». На таких машинах было несложно уходить от полицейской погони. Вилли регулярно представала перед судом — и, по слухам, удивляла присяжных сверкающей бриллиантами улыбок.

От вина добра не ищут

Женщины-бутлегеры наряду с мужчинами внесли вклад в растущую смертность от некачественного алкоголя в Америке времен Сухого закона. Доморощенные напитки далеко не всегда соответствовали принятым стандартам, а бедняки, которые и так могли себе позволить лишь пойло самого низкого качества, умирали одни за другим. К тому же, тысячи людей, гангстеров и полицейских, гибли во время перестрелок.

Источник: diletant.media




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Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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