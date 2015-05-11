Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 3 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/skoro_nachnetsya_ozhestochennaya_bitva_41893"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41893_vegan-cheesesjpg700x610_q9.jpg" width=206 alt="«Скоро начнётся ожесточённая битва»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алиса Беркана</b></span> <span style="font-size: large;">«Скоро начнётся ожесточённая битва»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Производители продуктов для веганов — о своем рынке</font></em></span></p><p>Веганство — строгая форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного происхождения. В России вегетарианское движение зародилось в 1860-х годах и развивалось до революции 1917 года. Согласно исследованиям Европейского Вегетарианского Союза на 27 января 2003 года, в мире было 830 миллионов 958 тысяч вегетаринцев — это почти один миллиард, то есть одна шестая населения Земли. <a href="http://www.chaskor.ru/article/skoro_nachnetsya_ozhestochennaya_bitva_41893">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Веганство — строгая форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного происхождения. В России вегетарианское движение зародилось в 1860-х годах и развивалось до революции 1917 года. Согласно исследованиям Европейского Вегетарианского Союза на 27 января 2003 года, в мире было 830 миллионов 958 тысяч вегетаринцев — это почти один миллиард, то есть одна шестая населения Земли.

Если одна шестая населения планеты не ест продукты животного происхождения, то чем же она питается? И кто те люди, которые создают продукты для вегетарианцев и веганов? Во всём мире множество этичных брендов, начиная от Alpro и заканчивая Tofurko, и если продукцию первого производителя мы можем встретить во всех супермаркетах России, то колбасы и сыры от второго не найдём нигде. Мы поговорили с теми, кто работает на российском рынке и узнали, какие главные сложности в этом бизнесе и можно ли на этом заработать.

«Тенденция роста вегетарианцев в мире неумолима. Может быть, уже через 100 лет ни один человек больше не будет есть мяса».

Гельмут Маучер, бывший генеральный директор компании «Нестле»

Веганство и вегетарианство в России: новые условия для бизнеса

Мировая экономика и экологическая ситуация диктуют бизнесу новые условия. Так, в ритейле и пищевой промышленности прослеживается тренд на веганизацию, что показывает опыт европейский стран и США. Один из примеров — Билл Гейтс, который инвестирует деньги в разные технологические проекты, связанные с едой будущего. На российском же рынке работают малые и средние компании, а крупных игроков нет совсем. В разговоре с Rusbase опрошенные производители оценивают рынок в 80-100 миллионов рублей и отмечают, что ежегодно он растёт на 30%. Рост происходит как из-за расширения производства, так и из-за появления новых компаний на рынке.

Генеральный директор VolkoMolko, Александра Левкова считает, что спрос на этичную продукцию растёт во всём мире, в том числе и в России. По её словам, в Европе в этом направлении развитие происходит немного раньше. Также мы стали больше обращать внимание на экологию и беречь природу, думая о выбросах, раздельном сборе мусора, животных и экосистеме. Это общие тенденции мирового общества, говорит Александра, поэтому всё больше производителей и заведений начинают предлагать востребованные обществом товары и сервисы.

Согласно докладу аналитической фирмы Mintel, каждый десятый новый продукт, выпускаемый в Германии, имеет этикетку «подходит для веганов».

Самоё сложное в таком бизнесе в России — найти сырье, которое можно на начальном этапе покупать небольшими объёмами, говорит Александра. Сказывается отсутствие финансовых ресурсов и опыта:

Александра Левкова

Генеральный директор VolkoMolko

Мы хотели сразу сделать хороший и качественный продукт, поэтому такие продукты, как кокосовое масло, крахмалы или дрожжевые экстракты, приходилось долго искать.

Сейчас веганство — быстроразвивающийся тренд. Поэтому большое количество новых производителей рождается каждый месяц и предлагает вкусный, качественный, этичный продукт.

Современное оборудование и российские технологии пищепрома

Рынок этичных продуктов в России только начинает своё развитие. Поэтому конкуренция здесь небольшая, но очень жёсткая, особенно в том, чтобы предоставить потребителям продукты, которые они хотят покупать и которых ещё нет на российском рынке. Одна из самых острых проблем — качественное и современное оборудование, которое влияет как на вкус продукта, так и на его стоимость.

Тем не менее, при правильном подходе к рынку заработать на новом тренде можно:

Александра Левкова

Генеральный директор VolkoMolko

Есть технологии производства тофу, технологии производства постных колбас, имитационных сыров и так далее. Рынок развивающийся, поэтому при правильной постановке бизнеса заработать можно. Все зависит от каждого отдельного человека и его бизнеса.

Иван Иванов, директор Primal начал свой бизнес ещё в 2014 году, когда веганских магазинов и кафе было не так много, а ассортимент оставлял желать лучшего. Дешёвого растительного молока тогда не было, поэтому они решили делать его сами. Самым сложным был транспортный вопрос и отсутствие нормального оборудования, сейчас самое трудное — найти стабильного поставщика сырья.

На полках веганских и вегетарианских магазинов уже можно встретить сыры различных вкусов и сортов. В основном это импортные производители, такие как VioLife. Растительный сыр местного производства есть в продаже, он дешевле по стоимости, но не так разнообразен в ассортименте, как товары из Европы.

Иван Иванов

Директор Primal

Мы тоже работаем над растительным сыром, он появится в продаже в течение пары месяцев. Кроме нас над этим вопросом работает масса ребят, все хотят занять этот пьедестал. Рынок очень узкий, я думаю в ближайшее время начнётся ожесточённая битва, мы все не влезем.

Однако многие люди боятся даже пробовать такие продукты из-за негативного мнения вокруг сои и ГМО, так как соя получила негативный окрас в глазах миллионов наших соотечественников в связи с тем, что её используют при производстве традиционных мясных продуктов, говорит Иван. Что касается вкуса и качества продукта, то в действительности многое решает техника. По словам Ивана, в России с пищевыми технологиями всё очень плохо:

Иван Иванов

Директор Primal

Простейшее по своему устройству оборудование, которое мы используем — привезено из Китая. Примитивная мельница — из Китая. Этикетировщик — из Китая. У нас на производстве только одна единица техники сделана в России (надо признать, очень качественно). Но узкоспециальное оборудование российского производства практически отсутствует. Не знаю, сможем ли мы когда нибудь преодолеть этот технологический кризис. Тем не менее, я часто вижу новости о том, что появляются ребята, которые пробуют себя в качестве производителя новых веганских продуктов. Мне пока ещё сложно сделать вывод о том, насколько успешно это получается и насколько стабильны эти стартапы.

Почему веганская еда — это дорого

Но не только технологии решают будущее продукта. Одно из самых важных навыков на новом рынке — умение продавать, считает управляющая магазина «Веганика» Анна Зайцева. В 2011 году она и несколько друзей обсуждали, как неудобно покупать еду вегетарианцу. Колбасу можно было купить только в одном универсаме, соевых йогуртов в городе не было, а часть продуктов покупалась на рынке. Чтобы закупиться едой на неделю, рассказала Анна, нужно было объехать минимум пять-шесть магазинов. Неожиданно заданный вопрос «А почему бы не открыть самим такой магазин?» на поверку оказался не таким уж нереальным — так и появилась идея создания собственного магазина.

Анна Зайцева

Управляющий магазина «Веганика»

В нашем случае продукт – это третий цикл, он вырастает из умения продавать – сначала в своём магазине, потом в оптовом сегменте. Мы привыкли, что печенье стоит пять рублей за два килограмма. Но в таком печенье вода, мука, жир и сахар – копеечные. А если ты приносишь в торговую сеть печенье из фиников, кокоса и дроблёного миндаля – оно попадает в ту же группу «Печенье». И ты вынужден к товарному комитету подготовить трактат, почему миндаль дороже кондитерского жира, а финик дороже сахара.

Развивать бизнес быстро невозможно, а малый бизнес упирается в стеклянный потолок кредитования в 2-3 миллиона рублей, поэтому развитие замедляется, говорит Анна. Большое количество интересных в нише товаров производится буквально «на коленке», в небольших цехах и кухнях. При этом, сам продукт качественный, вкусный и хорошо хранится. Однако не всем производителям удаётся зарегистрировать ИП или ООО, собрать все регламенты, написать ТУ, получить декларацию на свой продукт и возможность продавать его в магазинах и сетях. Наша российская бухгалтерия, отчётность и сертификация пугает людей, потенциально способных стать хорошим малым бизнесом со своим преданным потребителем.

Недостаёт и общепринятых правил маркировки продукции знаками «БИО», «ЭКО», «без ГМО». Наверняка все видят на полках эти значки на продуктах. Однако, нет таких регламентов, которые говорят что означают эти маркировки, а пишется это просто на усмотрение производителя, говорит управляющий «Веганики». Тоже самое со знаком «Без ГМО». Написать можно, но кто и как проверяет это? Регламентированной процедуры-гаранта не существует. По сути, это все превращается в чистый маркетинг, без всяких оснований. Но это не единственная проблема:

Анна Зайцева

Управляющий магазина «Веганика»

Поскольку мы продаём не только через свой магазин, но и выступаем оператором в работе с торговыми сетями, то встречаемся со всеми коммерческими рисками. Возвраты непроданного товара, неплатежи, банкротство и закрытие магазинов с долгами – это касается и нас. Например, были большие планы на совместную деятельность с K-Ruoka, куда мы поставляли широкую матрицу. Однако сеть ушла с рынка, а вместе с ней и ушли все вложенные в рекламные акции средства, не успев даже окупиться. Худший пример с обанкротившимися сетями — Гирлянда, Едоша, Ферма и другие, где не были оплачены поставки за несколько месяцев. Все это отражается на финансовых возможностях, когда вместо продвижения приходится латать дыры.

Веганская колбаса и почему нет инвестора

Рынок очевидно растёт. В среднем, новые продукты и товарные группы появляются раз в несколько месяцев. У некоторых короткий цикл жизни – около года. Например, так было с модой на зелёный кофе. У других – длинный и все ещё растущий. Например, хумус стал набирать обороты в 2010-2012 годах, сейчас, в 2017, появляются новые импортёры и производители, а сам продукт есть уже в федеральных сетях.

Однако даже на популярные товары большой наценки не сделаешь, так как покупатель этичных продуктов в среднем более молодой, а значит – ещё не имеющий больших заработков, рассказала Анна. Поэтому, нужно держать широкую матрицу товаров, поскольку правило Парето на рынке ещё не работает, а в магазине нет топ-20 товаров, дающих 80% прибыли. Есть 1000 товаров, каждый из которых что-то приносит.

Конкуренция жёсткая не только у производителей, но и у продавцов — магазины не стесняются писать сплетни в соцсетях друг о друге, а производители не всегда работают в тандеме с дистрибьюторами. Как рассказала Анна Зайцева, в их практике уже есть ряд случаев, когда они ставят товар в торговые сети, а производитель спустя некоторое время делает прямое предложение и встаёт на уже подготовленную почву. Что касается разницы между нашим и зарубежным рынком – то у нас есть свои преимущества:

Нам тоже есть чем удивить других – например, вегетарианских копчёных колбас нет ни в Германии, ни в Финляндии.

С технологической точки зрения мы также отстали на многие годы. В пищевом производстве иностранные марки предпочтительнее: они надёжнее, экономичнее, у них шире функционал, лучше уровень энергопотребления. Все это сложно переиграть нашим производителям. Помогут ли таким проектам инвестиции, сказать никто не может, в частности потому, что рынок держится на энтузиастах:

Анна Зайцева

Управляющий магазина «Веганика»

Мы ROI гарантированно не можем просчитать, это надёжности не добавляет. Тут тонкий момент – энтузиастов очень много, по-своему это хорошо. Но финансово грамотных людей, способных просчитать вложения, окупаемость и выход – единицы. А инвестору необходима профессиональная команда. В этой же нише команды часто эмоциональные и энергичные, но мало кто обладает компетенциями в продажах, маркетинге, финансах на уровне, достаточном для приведения стартапа к запланированному финансовому результату.

Но все возможности роста остались. Кризис, как обычно, вычистит тех, кто не умеет считать, ленится или боится пробовать новое.

Источник: rb.ru





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