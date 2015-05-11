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storyfiles.blogspot.ru   пятница, 27 января 2017 года, 20.17

Сколько стоит вторая половинка
Английский аукцион по продаже жен


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Особенности национального пьянства по-американски


Прическа а la moujik




Английский обычай продажи жены являлся способом прекращения неудачного брака по взаимному согласию. Свое начало обычай берет с конца XVII века, когда развод был практически невозможен для всех, кроме самых зажиточных людей. Приведя жену за поводок на шее, руке или талии, муж устраивал публичный аукцион и отдавал жену тому, кто предложит за неё наивысшую цену.

Наглядный случай продажи жены описан в произведении Томаса Харди «Мэр Кэстенбриджа», где главный герой продает свою супругу, а потом муки совести приводят его к смерти.

Каждая процедура по продаже выглядела стандартно: муж приводил жену на площадь, держа за поводок, прикрепленный к шее. После этого она поднималась на подмостки, и начинались торги. Жена доставалась предложившему большую цену.

В газетах того времени ярко освещались подобные события. Одна из самых ранних зарегистрированных продаж датировалась 1733 годом. Согласно записи, некий Самуэль Уайтхаус продал свою жену Мэри Уайтхаус Томасу Гриффитсу за один фунт стерлингов. Господин Гриффитс должен был «принять женщину со всеми ее недостатками».

Французская гравюра 1820 года об английской продаже жены


Еще одна супруга была выставлена на продажу с начальной ценой в один пенни. Неудивительно, что одинокие фермеры чуть не подрались, желая заполучить эту женщину. В итоге сошлись на пяти шиллингах и шести пенсах.

Как бы ни странно это звучало, но чаще всего продажа жен совершалась по обоюдному согласию. В большинстве случаев супругу покупал ее же любовник за символическую плату. Случалось и так, что после торгов все трое шли в ближайшую таверну отметить сделку.

Наибольшая популярность продаж жен пришлась на период с 1780 по 1850 гг. До сегодняшнего времени дошло не менее 300 официальных подтверждений этой процедуры.

А все началось с того, что в Англии в 1753 приняли Закон о браке. До этого момента браки не регистрировались. Женщины находились практически в полном подчинении у мужей. Развод же был невероятно дорогостоящей процедурой.

Именно продажа жен на площади стала тем верным способом, чтобы избавиться друг от друга. Власти не одобряли эту практику, но они просто закрывали на нее глаза.

В 1830 году состоялся еще один любопытный акт продажи. Супруг начал торги, но затем приостановил их, желая оставить все как было. На это жена отхлестала его по щекам передником и воскликнула: «Я должна быть продана, я хочу перемен!»

Последнее свидетельство о продаже жены относится к 1913 году. Женщина, дававшая показания в суде Лидса, заявляла, что муж продал ее коллеге по работе за один фунт стерлингов.

Источник: storyfiles.blogspot.ru




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