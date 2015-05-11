Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/skolko_na_samom_dele_dlitsya_seks_42371"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42371_23504553.jpg" width=206 alt="Сколько на самом деле длится секс?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Брендан Зиеч (Brendan Zietsch)</b></span> <span style="font-size: large;">Сколько на самом деле длится секс?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Все секреты сексуальной связи с точки зрения науки</font></em></span></p><p>Лежа в постели после слишком короткого на ваш взгляд секса, вы, наверное, уже задавались вопросом: сколько же составляет «нормальная» продолжительность полового акта? Так вот, ученым это тоже интересно. Как выяснилось, средний показатель составляет 5,4 минуты. География не имеет особого значения, если не считать турецкие пары, чей секс оказался существенно короче. <a href="http://www.chaskor.ru/article/skolko_na_samom_dele_dlitsya_seks_42371">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Лежа в постели после слишком короткого на ваш взгляд секса, вы, наверное, уже задавались вопросом: сколько же составляет «нормальная» продолжительность полового акта? Так вот, ученым это тоже интересно. Как выяснилось, средний показатель составляет 5,4 минуты. География не имеет особого значения, если не считать турецкие пары, чей секс оказался существенно короче.

Сюрприз, сюрприз: в некоторых странах все заканчивается быстрее, чем в других.

Чтобы задуматься над этим, не обязательно быть ученым. Лежа в постели после слишком короткого на ваш взгляд секса, вы, наверное, уже задавались вопросом: сколько же составляет «нормальная» продолжительность полового акта? Так вот, ученым это тоже интересно. Только вот они формируют все иначе, туманным и почти что комическим образом: сколько составляет средняя задержка внутривагинальной эякуляции?

Разумеется, секс не сводится лишь к введению пениса во влагалище и семяизвержению. Как бы то ни было, с определением того, что относится или не относится к нему, могут возникнуть сложности. Стоит ли учитывать прелюдию, и, если да, то в какой степени? Для простоты мы ограничимся периодом от пенетрации до эякуляции.

Оценка средней продолжительности — непростая задача. Почему бы просто не спросить людей, сколько времени это у них занимает, скажете вы? У такого подхода есть две серьезные проблемы. Прежде всего, время в ответах может быть завышено. С социальной точки зрения существует определенный соблазн заявить, что ваши постельные игры продолжались до глубокой ночи. Далее, человеку сложно сказать, сколько на самом деле все заняло времени: секс — отнюдь не то занятие, при котором наш взгляд прикован к стоящему у кровати будильнику. Таким образом, дать точную оценку без посторонней помощи может быть очень непросто.

От 33 секунд до 44 минут

Лучшее исследование среднего периода до эякуляции среди населения было проведено с привлечением 500 пар с разных уголков земли. Им нужно было с помощью хронометра замерять продолжительность сексуальной связи в течение четырех недель.

Да, вы не ошиблись: как бы странно это не выглядело, участникам нужно было нажать на кнопку «старт» при введении пениса и остановить отсчет во время эякуляции. Вы, конечно, возразите, что все это не может не отразиться на настрое участников и не является чем-то естественным. Как бы то ни было, науке редко удается достичь идеала, и этот метод является лучшим из тех, что нам удалось найти.

Но какие это дало результаты? Главный вывод заключается в том, что они существенно варьируются от пары к паре. Средний показатель каждой из них (высчитывался из всех их связей на протяжение четырех недель) варьируется от 33 секунд до 44 минут (это в 80 раз больше!).

Таким образом, о «нормальной» продолжительности половой связи говорить не приходится. Средний показатель на основании данных всех пар составляет 5,4 минуты. Это означает, что если распределить все пары по продолжительности секса за четыре недели, в центре окажется та, чей результат равняется 5,4 минуты.

Самыми быстрыми оказались…

Исследование также позволило сделать ряд вторичных выводов. Так, например, использование презервативов, судя по всему, не оказывает воздействия на продолжительность связи, как и обрезание у мужчин. Эти результаты опровергают традиционные представления о связи между чувствительностью пениса и его эффективностью в постели.

География тоже особенно не проявила себя, если не считать турецкие пары, чьи связи оказались существенно короче (3,7 минуты), чем в других рассматриваемых странах (Нидерланды, Испания, Великобритания и США). Этого не сказать о возрасте участников: чем старше пары, тем короче их связи, хотя (особенно мужчины определенного возраста) и утверждают обратное.

Продолжительность никак не связана с удовольствием

Мне, как ученому, который занимается рассмотрением вопросов эволюции, все споры о продолжительности сексуальной связи подводят лишь к одному простому вопросу: почему вообще это занимает время? Единственное, что служит основанием для полового акта, это доставка спермы во влагалище. Зачем же тогда нужны все эти движения туда и обратно? Не проще ли просто один раз вставить пенис, эякулировать, пойти выпить лимонаду и заняться чем-то другим?

Перед тем как ответить «Потому что это здорово!», вспомните, что эволюции совершенно на это наплевать. Она лишь делает определенные вещи приятными, чтобы подтолкнуть наших предков к передаче генов следующим поколениям. Так, даже если нам нравится пища, мы не станем жевать ее по пять минут, чтобы дольше наслаждаться вкусом. Это было бы неэффективно. Мы эволюционировали таким образом, что это показалось бы нам отвратительным.

Хотя точного объяснения продолжительности наших сексуальных связей нет, некоторые выводы можно сделать из формы пениса. В 2003 году ученые показали (с помощью искусственных влагалищ и половых членов, а также игравшего роль спермы кукурузного сиропа), что кромка головки пениса выталкивает наружу предварительно находящийся в вагине сироп.

Этот опыт показал, что повторяющиеся движения мужчины могут быть нацелены на то, чтобы убрать сперму других мужчин и таким образом обеспечить своей наибольший шанс достигнуть яйцеклетки после эякуляции. Кроме того, это может объяснить болезненные ощущения при попытке продолжить движения после семяизвержения: он может вытолкнуть собственную сперму.

Так, какой же вывод можно в конечном итоге вынести из всех этих результатов? Хоть мне и особенно нечего вам посоветовать, постарайтесь все же не слишком задумываться об этом в постели.

Источник: inosmi.ru





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