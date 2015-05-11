Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 15:13</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/skazka_o_kolobke_42248"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42248_maxresdefaul.jpg" width=206 alt="Сказка о колобке" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алеся Лонская</b></span> <span style="font-size: large;">Сказка о колобке</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">4 ступени взросления, где нужно отстоять себя</font></em></span></p><p>Колобок — это подрастающий ребенок, который проходит 4 ступени инициации: выход из родительского мира в компанию сверстников (встреча с Зайцем), наставничество учителей (встреча с Волком), начальство на работе (встреча с Медведем) и, наконец, брак (встреча с Лисой). Под попыткой «съесть» следует понимать желание окружающих сделать из личности свой слепок. <a href="http://www.chaskor.ru/article/skazka_o_kolobke_42248">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Колобок — это подрастающий ребенок, который проходит 4 ступени инициации: выход из родительского мира в компанию сверстников (встреча с Зайцем), наставничество учителей (встреча с Волком), начальство на работе (встреча с Медведем) и, наконец, брак (встреча с Лисой). Под попыткой «съесть» следует понимать желание окружающих сделать из личности свой слепок.

Я всегда ненавидела сказку про колобка, но мультфильм от студии «Гора Самоцветов» (Эдуард Назаров, Марина Карпова) очаровал меня. Качественное музыкальное сопровождение, трогательная «малышовая» озвучка Колобка и настолько детально прорисованное русское лето — лес и огород в солнечных лучах, — что ты будто действительно находишься в лесу и видишь эти кувшинки-улитки-колокольчики-иголочки. Но главное: они смогли мастерски обыграть финал так, чтобы и сказку не испортить, и малышей и взрослых в печаль не ввергнуть. А уж этот «последний полет» Колобка, когда перед ним проносится вся его недолгая жизнь… Рекомендую к просмотру и размышлению над сюжетом именно этот вариант мультфильма, он выложен на Youtube.

Интерпретаций сказки в литературе и интернете достаточно, я хочу предложить свою. На самом деле, она бросается в глаза. Я вижу Колобка как подрастающего ребенка, который проходит 4 ступени инициации: выход из родительского мира в компанию сверстников (встреча с Зайцем), наставничество учителей (встреча с Волком), начальство на работе (встреча с Медведем) и, наконец, брак (встреча с Лисой).

Начнем с того, что кроме головы, у Колобка ничего нет. И правильно: не руки-ноги делает общество, а голову твою общество делает. Это-то в сказке и рассказывается. Под попыткой «съесть» следует понимать желание окружающих сделать из личности свой слепок.

Первыми «лепят» человека родители. Но, хотя они слепили, они могут и «съесть» — уничтожить. Всякий человек сопротивляется этому, отсюда кризисы детства и отстаивание своих интересов.

Удрав из родительского мира («уход» не следует понимать буквально — физически, а лишь морально), Колобок и сочиняет свою песенку: «Я – Колобок, Я – Колобок, румяный бок, румяный бок. По амбару я метен, по сусекам наскребен, на сметане я мешен и на окошке я стужен…». То есть у героя произошло самоосознание, каков он есть, что он отличается от родителей.

От родителей ребенок переходит к компании сверстников — следующей ступени влияния. Тут тоже могут проглотить, и всякий должен этому в меру сопротивляться, о том и сказка. Лучший друг всегда хочет видеть нас таким, как он сам — он тоже стремится «съесть» нашу индивидуальность. От ее отстаивания и получается хорошая дружба, а вот от бесхребетного подчинения получается роль мальчика на побегушках, которая обычно кончается тумаками и насмешками, а дружбы не получается. Вот и здесь Колобок повторяет свою песенку, разъясняет миру сверстников («огород»), кто он есть.

Дальше — лес темный: взрослый мир. И следующим этапом инициации становятся учителя. Но наставник обычно всего один — тот Учитель, которого мы за Учителя почитаем. Учитель — тот, кто дает нам новую, уточненную картину мира и помогает определить наше место в этом мире (увы, иногда — ошибочно). Каждый учитель, развивая ученика, вкладывает в него душу, но всегда подспудно ждет, что ученик будет таким, каким он его видит. А ученик должен стать собой. Здесь тебя тоже не должны «съесть». Это такая борьба, которую принимают и понимают обычно обе стороны. Чтобы из тебя получилось что-то в жизни, учитель и ученик должны сотрудничать, потому что никто, кроме ученика, не знает, кто он есть на самом деле. И вот, убежав от «волка» — Наставника, Колобок вновь повторяет свою песенку, но уже в уточненном виде. Каждая ступень инициации прибавляет к ней новый куплет.

И вот, наконец, мир профессиональный. Большая жизнь, где нас пытается подстроить под нужды компании наш начальник. И опять нужно сопротивляться съедению. Хороший сотрудник делает то, что от него нужно начальнику, гениальный сотрудник — создает и творит свои инициативы в рамках цели, общей с компанией. Это возможно только в том случае, если на работе не «съели» твою индивидуальность. Хороший начальник, заметив твой талант, будет использовать его в своих целях, но и здесь нужно остаться индивидуальностью, идти на компромисс так, чтобы продолжать развиваться в рамках своего пути, подсказывая Начальнику, что ты сам можешь делать для компании лучше всего. То есть опять нужно петь свою песенку.

Однако здесь стоит заметить, что песенка у нашего Колобка — ущербная. Его достижения складываются из того, что он от кого-то «ушел», а не из того, что он может предложить. На каком-то этапе юношеский протест («я еще не знаю, кто я, но уже отстаиваю свое мнение, хоть какое, но свое») должен был перейти в более конструктивную составляющую «Я умею делать то-то и то-то лучше всех». А из песенки выходит, что Колобок лучше всего умеет избегать сотрудничества, только и всего. То есть отстаивает свою «самость», хотя еще себя не сформировал. А это создает угрозу для его существования и предсказывает кризис сказки. Рано или поздно человек, в котором нет собственных корней, будет проглочен.

И наконец, последний этап инициации, где нужно отстоять себя — брак. И это самый сложный этап, потому что нередко тебе самому хочется, чтобы здесь тебя съели без остатка. Человек без «корней» (Колобок, круглый человек, которому не за что «зацепиться») начинает ассоциировать себя с супругом и его достижениями. Это значит, что его попросту проглотили. Его собственное развитие в браке кончается…

Партнер — Лиса — будет восхищаться твоими качествами, и ты не сразу поймешь, что тобой манипулируют. Лиса сама просит Колобка спеть песенку! Так, наш партнер зачастую бывает первым, кто интересуется нами по-настоящему, глубиной нашей личности. Но этот интерес небескорыстен: совместная жизнь при таком раскладе потребует «вмешательства» в твою голову. И здесь тебя съедят, Колобок!

Этот этап мало кто проходит. Если не съедают, то откусывают прилично. Если бы Колобок был сильной личностью, у которой ко времени вступления в брак сформировались собственные ориентиры, он бы не попался на Лису. Он бы искал партнера, который сможет идти с ним за руку вровень, а не поглощать. Но личность Колобка еще не столь полноценна, чтобы уметь сотрудничать по принципу «выиграл-выиграл», как это происходит в зрелых парах, он умеет только по принципу «выиграл-проиграл». А такая жизненная стратегия рано или поздно закончится проигрышем. Получается, наш Колобок не отрастил свои ручки-ножки, а присоединился к чужим.

Держу пари, вы знаете таких Колобков и в жизни. Некоторые из них вполне довольны таким положением. Некоторые перекатываются к кому-нибудь другому и дальше. Но своих ручек-ножек по-прежнему не имеют.

Источник: matrony.ru





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