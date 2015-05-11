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Игорь Фунт   суббота, 28 января 2017 года, 16.00

Сияние разума вечного странника Бориса Зайцева
К 45-летию со дня смерти Б. К. Зайцева


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Non multa sed multum: немного, но многое


Мир Беляева




45 лет назад, 28 января 1972 года, в Париже, умер русский писатель и переводчик, один из последних литературных мастодонтов Серебряного века Борис Зайцев.

«Какой мир, какой отблеск неземной!»

…церковь с липами сливалась в одно.

Б. Зайцев

Воля Божья есть любовь.

В. Соловьёв

...Узрел ты Грозного юрода

Монашеский истёртый шлык –

И навсегда в изгибах свода

Застыл твой большеглазый лик.

И. Бунин

*

Славой золотеет заревою

Монастырский крест издалека.

Не свернуть ли к вечному покою?

Да и что за жизнь без клобука!

А. Блок

XX век Бориса Зайцева…

«Новое уже носилось в воздухе»… Его ровесник-одногодка Стравинский прямо-таки нокаутирует Париж «Петрушкой». Чуть позже – пишет «Весну священную» (1913). Воскрешая позабытый развращённой цивилизацией языческий мир древности: бессюжетный «поцелуй земли» в преддверии «запрограммированной» глобальной войны.

Филонов по-раблезиански препарирует благолепное пространство иконописи. Вихрем ворвалось и так же необычайно быстро сдулось неспокойное «облако в штанах» – футуризм. За ажиотажем авангардистов раздражённо «подтирают» архаисты – стар и млад: Клюев, Пришвин, «юноши» Заболоцкий, Платонов.

«Ведь в «Шестикрылом» вся русская история!» – восклицает Шмелёв на бунинское видение утрат и обретений в образе мозаики Московского собора. А в блоковском «Куликовом поле» вдруг воскресает лик Святой Руси. Хотя впоследствии аллюзии Блока, да и «дьявольского» Белого заодно, – с их ослепляющими сознание откровениями, – Зайцев назовёт призраками несбывшихся мечтаний: «…на церковном языке – “прелестью”. И оба оказались – по-разному – но вроде одарённых лжепророков». – Имел на то честь, скажу я.

Ведь он – один из последних мастодонтов Серебряного века. Доживший аж до советско-американской разрядки международных отношений. Доживший до собственной номинации на нобелевку (1962), к сожалению неудачную. Но тем не менее. «Перепастерначив» даже несгибаемую императрицу поэтов Анну Ахматову…

Одним из первых и наряду с важнейшими (владыка эпатажа Г. Иванов; пристрастный Чуковский с неизменным блокнотиком в рукаве; более молодая Берберова, заявившая, дескать, Зайцев тоньше Бунина) вкусил и, что несомненно важно, срисовал-засвидетельствовал в художественной документалистике, мемуаристике – и эмпирические, и всамделишные подлинные противоречия того времени.

Противоречия, кем-то мнимые, совмещающие несоединимое. В чём-то – мифологичные, формирующие новую реальность, не-аристотелевские типы логик и по-новому навязанных прав и, соответственно, правомерностей: «Я могу создать кентавров, сирен, грифов и воображаемую зоологию», – вдохновляется данностью неопределений, раздрая и томлений «рабьих трудов» этик-прогрессист Николай Васильев.

Вообще XX столетие обернулось многим и многим людям чуждым, опрокинутым веком. Так и не ставшим своим, домашним. Поэтому Врубель, Стравинский, Заболоцкий усиленно пробираются внутрь сознания древлян. Пытаясь скрыться от всеобъемлющих угроз чугунных машин и очеловеченных паровозов.

А. Блок на этой, чужой и тёмной стороне; О. Шпенглер – на той, западной, нездешней, – фиксировали дикое цивилизационное падение. Пытаясь встроиться в повседневность, анализируя «вглубь». И уже оттуда морфологически прозревать самим и попытаться вытрезвить других, окружённых «сказками пчёл».

В сей невероятный эфемерный коловорот, конечно же, попал и Борис Зайцев. Спасаясь в мистицизме и полном отходе от современности («Рафаэль», «Карл V»). Обращаясь к христианским сюжетам («Алексей Божий человек», «Сердце Авраамия»).

Будучи паломником по святым местам (Валаам, Афон) – он, тщательно обработав тематические исследования и источники, как бы лирически воскрешает прошлые эпохи. Перетекая из петрарковского воспевания античности в настоящее – от беллетризированного Сергия Радонежского к Жуковскому, Флоберу, Тургеневу и «крещённому Москвой» Чехову. (Для точности добавим, что служению непосредственно Литературе с большой буквы успешного инженера Зайцева начала века благословил Михайловский.)

Русская святость. Неприхотливо касающаяся славянофильства и Достоевского, – но в собственной интерпретации. Прикосновение к русскому Золотому веку. Все, абсолютно все зайцевские писания связаны с Россией и «из неё истекают». Без чётких жанровых дефиниций.

Немного пафосный. Искренне патриотичный – до некоего стилизованного эротизма – со «скромною» нищетою и «скромным» же тамошним раем. Немного в стороне от мейнстрима: символистов, акмеистов, реалистов. Лексически впереди многих. А может, наизворот, по-ремизовски вернувшийся к истокам?..

С многосложным сологубовским причастием и прозрением в мерцающем свете прозы. И только прозы. («Поэт прозы», как его прозвали СМИ, даже дантовский «Ад» перевёл исключительно прозой.) Импрессионистическим реализмом с явно «символическими моментами» называл палитру Б.З. социолог-культуролог профессор-эмигрант Фёдор Степун.

Идея, притча о блудном сыне стала самой значимой для сочинителя Бориса Зайцева. Принявшего, сделавшего православие школой, тактикой жизни.

Человек – странник. Человек – ремрандтовский грешник, возвратившийся домой сирым, нищим, но внутренне наполненным непреложным радением за Истину. (В отличие от упомянутого Ремизова, глашатая глубинной «мировой жути».) Напитанным уроками, заданными ему Господом: «…что же, я так устроен: знаю отлично, как страшен, жесток, гибелен этот мир, но всему в нём есть обратное, и мне дано видеть не гадость, а прекрасное его, больше любить, а не ненавидеть… По писанию моему всей полноты мира не узнаешь. Я односторонен. Так мне назначено».

Весной 1922 года Б.З. заболел сыпным тифом. Двенадцать суток пролежал без сознания, на краю гибели. Доктор, лечивший его, так был подавлен, что решил на тринадцатый день не приходить – не хотелось лицезреть покойника.

Ухаживала за ним тогда жена Ивана Бунина – Вера. Добрая знакомая, к тому же прекрасная переводчица, мемуаристка. Друзья за глаза называли её «святой» – за её бескрайнюю отзывчивость и сердечность: «Боря будет жив!» – молилась она, невзирая на печальные прогнозы исцеления.

Неиссякаемая вера та (запечатлённая в повести «Другая Вера») победила смерть. Сохранив у писателя неизгладимое впечатление и вечную благодарность. И покаяние, и надежду на прощение…

«В земной жизни человека естественно (и может быть, даже неизбежно) начинать своё религиозное искание с меньшего, именно с совершенных реальностей, т.е. с земных, но подлинных обнаружений совершенства (в природе, в человеческой душе и в созданиях культуры). Однако это искание является только началом религии», – говорил Иван Ильин будто бы о зайцевском сравнительном пантеизме – некоей предварительной ступени на пути постижения глубоких религиозных истин. Некоего подсознательного неуловимого ощущения божественной иконы макрокосма, его неомрачённых «светлых истоков».

Увлекшись в увертюре большого долгого пути философией В. Соловьёва, Борис Константинович окунулся в новый и прекрасный мир соловьёвских духовных традиций, практик и озарений: красоты и доброты, мудрой справедливости – без ненависти и распрей: «…богослужение есть величайший лад, строй, облик Космоса».

Окунулся в поэзию разума и света – христианство. Признаться, сдобренное, – уж куда деваться! – чеховским импрессионизмом. Чего не избежал ни Бунин, боровшийся на первых порах с графоманскими приступами перфекционизма. Ни даже будущий «король королей» Сергеев-Ценский, обвиняемый в плагиате с Леонида Андреева, – интерпретатора чеховского панпсихизма, – в свою очередь громившего «чеховщину в горьковщине» и наоборот.

И ежели приправить сказанное перчиком великого Серова, – уж слишком особенно воспрянувшего в нынешней России, – могутной кистью вводившего в 20 век русскую живопись; чей реализм был поровну и «поделом» разбавлен чеховским импрессионизмом. (…в 20-е столетие одновременно врывалась целая плеяда гениев звукообраза: Ремизов, Нестеров, Рахманинов; и депрессивно-сумасшедший патриарх Врубель; и анатомизатор, по-бахтински, Хлебников; так же «отравленный» Соловьёвым Флоренский etc.) То и получится ткань слов Б.З.: тайная связь индивидуума, природы и мира с неоспоримым источником, колыбелью средоточия всего существующего. От ненужного сиюминутного – через просветлённые поэзией ассоциации – к божественному ощущению интимных нитей природы, разума и сердца.

И вот он уже вполне по-андреевски мчится в грохоте поезда через туманы, звёзды и луга, из одиночества и «святого безмолвия» предоктябрьских нулевых – десятых. Через часто встречающиеся изображения храмов с мистическим настроением и таинственным вещим мраком экзистенциального отбора литературных настроений. С загадочной печальной улыбкой Зайцева-колориста (особливо в итальянском цикле). Беззаботного и прекраснодушного… лёгкого, метафоричного. Что было, в общем-то, свойственно представителям довоенной, – то затухающей, то вспыхивающей с новой невообразимой силою, – эпохи Серебряного века: «Поезд прогрохотал по мосту над рекой, туман расползался над лугами. Вдалеке блестела огнями Москва. Лёгкое зарево стояло над ней». Или: «Обернувшись в пролётке, мы увидели, на фоне слегка светлеющего уже неба, тонкий ажур иллюминированного Кремля».

Невесомые свободные линии, тонкие прозрачные ажуры вместо извилистых улиц и грузных строений. Вместо экзотики Василия Блаженного и пёстрых кустодиевских платков – «в бледном дыму зелени апрельской белые – о, какие высокие и лёгонькие – облака в небе истаивающем». – Облака заместо азиатчины! – тут весь Зайцев! – возглашаю я. Да, сие отнюдь не шмелёвская хара́ктерная почвенническая Москва… «как много в этом звуке»…

Москва Бориса Зайцева; также постижение, эвальвация великой «гибели вселенной» и великих подвигов души – навсегда останутся в зрительском восприятии словно прогулками по холмам в Провансе: нежными, осиянными, воздушными, древле-благородными, благочестивыми. Немеркнущими. Несмотря на темень и ужас обрисовываемых им событий годин вихрей и трагедий, братоубийства и людоедства.

Подобно другу Бунину, настоящей творческой зрелости Б.З. достиг во второй половине жизни – в эмиграции. Даже автобиографию он блестяще создаёт с позиции критика-мемуариста. Неторопливо толкуя о себе в 3-м лице, со стороны.

Ругает себя, если кто-то действительно костерил – со зла ли, нет. («Его рассказы бесхребетны как устрицы!» – линчевала пресса.) Хвалит, ежели это объективно заслуживало похвалы: «“Голубая звезда” замыкала первый, русский период писания. “Путешествие Глеба” – второй, зарубежный. Их писал тот же автор. Но никак не скажешь, что он прежний», – строго оценивает Зайцев-критик Зайцева-литератора.

Он мучается, сомневается, нужен ли, достоин ли читателя. Оправдывает сам себя. Оправдывает бескорыстие автобиографического героя из главного своего романа-хроники «Путешествие Глеба». Где астральный тон повествования существенно важнее самой фабулы: зайцевская психология не выдуманная! – упрекал Толстой перегибы Максима Горького в отношении Б.З., – он её воспроизводит, находит и передаёт, не позволяя себе никаких вольностей.

В итоге мировоззренчески акцентирует, мол, бог с ним, Глебом лично: «…но ведь он такой же (ребёнок, позже подросток, юноша), как тысячи других. Значит, говорить о его исканиях цели жизненной, томлениях, сомнениях религиозных и пути приближения к Истине, о его попытках творчества и культе творчества – значит говорить о человеке вообще… – “Вот! – вновь искренне восклицаю я, – тут тоже весь Зайцев!” – А это ведь, пожалуй, и не так ненужно?» – заканчивает Борис Константинович. Ставя умиротворённо-меткую точку в онтологических терзаниях.

Согласитесь, жребий эмиграции отнюдь и далеко не лёгок. Частая преждевременная смерть – в изолированности, невостребованности ли, нищете. Невзирая даже на нобелевское вознаграждение, бездарно розданное, к примеру, Буниным – щедрою рукой аристократа! – направо и налево.

Не забыть нацистских газовых камер. Не забыть непризнанности. Оскорблённости. Непонятости. Безнадёгу. Страдания: «Эмиграция, – пишет Б.З., – дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную – давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А ещё далее в глубь времён – Россию «святой Руси», которую без страдания революции может быть и не увидел бы никогда».

Поднялись лишь одиночки. Поднялись и остались в народной памяти истинные гении духа, сло́ва, патриотизма без экивоков. Шаляпин, Мережковские, Набоков, Газданов…

Предчувствуя скорый конец, Зайцев, пусть и значительно ослабший, был как всегда спокоен, весел и бодр. Казался счастливым. В облике и тоне речи появились монашеские черты, черты блоковского отшельничества. Закутавшись, гулял по зимним парижским улочкам со светлым лицом, с сердцем, «полным веры и любви». Не исключено, его радовала мысль о том, что скоро встретится с дорогой женой, перед уходом пролежавшей в параличе 8 лет. Кто знает…

Он не роптал на Бога. Прожив достаточно долго, вопреки всему попирая скудные законы бытия, он оставался благостным и кротким до конца. Ни в коей мере не выглядел усталым, озлобленным, подобно, скажем, Жоржу Иванову. Не истекал «собачьей ненавистью», будто тот же Бунин. А жаждал лёгкой, блаженной смерти.

Тих, ласков и прост – непререкаемый авторитет, патриарх русской литературы и в зарубежье, и в СССР. Изысканно интеллигентен, – не спеша попивая обожаемое красное, – он словно сошёл с картины Нестерова: нежные трогательные черты на фоне тонких берёзок и просвечивающегося лучистой голубизной бледного северного неба и пятен талого снега на земле.

Вносивший покой одним только личным присутствием, – всем всё простив: – завещал нам, читателям и поклонникам, безграничные веру, любовь и надежду.

«…скорбь уходит. Вечность остаётся. В ней так же, как в былой жизни, отошедшие с нами, и чем далее ведёт нас время, тем их образы чище. …Что может быть радостней для писателя, чем оказаться вновь на своей земле, вновь печатать книги свои в типографиях Москвы, Петербурга? Если же не так случится, то и то хорошо. Значит, так вычерчен узор жизни. “Да будет воля твоя”».

Б. Зайцев




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Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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