Синий свет и плохой сон

Есть такое отличное немецкое слово «zeitgeber»; в переводе: «водитель ритма». Если вы проводите рабочее время в помещении, а по вечерам тратите время на просмотр телевизора или интернет-сёрфинг, если целый день остаётесь наедине с собой, а вечером активно общаетесь, а может, сидите почти без движения, нагружая организм по вечерам, – то вы очень эффективно сбиваете работу 3 ключевых «водителей ритма» в своем мозге.
Синий свет подавляет выработку мелатонина
Свет синей длины волны (яркий, холодный свет) подавляет производство в организме мелатонина. В течение дня, когда мы видим голубое небо, мы получаем мощный (и бесплатный) поток синего излучения от Солнца. И если вы достаточно насытитесь им за день, а вечером не перестараетесь с искусственным освещением, то гормоны, содержание которых должно меняться в течение суток (включая и мелатонин, и кортизол), будут вести себя правильно.
Проведенное в январе 2015 г. рандомизированное обследование показало, что люди, которые перед сном пользуются планшетами iPad, засыпают тяжелее.
Исследователи разделили 12 здоровых молодых людей на 2 группы: одна группа читала печатную книгу в течение 4 часов перед сном, вторая (в комнате такой же силы освещения) - читала электронную книгу в течение 4 часов перед сном. Каждый час у всех участников брали анализ крови для определения уровня гормонов.
В результате у группы, смотревшей перед сном на яркий экран, уровень гормона мелатонина, отвечающего за сон, был на 55% ниже, чем у второй группы. У них также сокращается фаза быстрого («парадоксального») сна, а по утрам они чувствуют себя менее отдохнувшими.
Как приглушить синие цвета
Однако помочь ситуации можно изменив синий цвет волны, который, видимо, ошибочно воспринимается мозгом как дневной и мешает выработке мелатонина.
Вот как к примеру действуют желтые очки (препятствующие прониканию света синей длины волны в ваш мозг):
На практике это означает, что можно перенастроить цветовой тон в смартфоне и планшете — они уже обзавелись функцией приглушения яркости голубых тонов, поройтесь в настройках.
Авторы сайта Examine.сom также рекомендуют бесплатные приложения, автоматически понижающие эту яркость – такие, как f.lux.
Вот как выглядит световой диапазон до включения f.lux:
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И после включения коррекции синего цвета:
Вывод: друзья, воспользуйтесь научными знаниями, избавляйтесь от синей длины световой волны перед сном — с помощью настроек смартфона или специальных приложений.
Источник: zozhnik.ru
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