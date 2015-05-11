Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 29 июня 2017 года, 02:44</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sinie_glaza_42122"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42122_childrens-eyes-1914519_960_72.jpg" width=206 alt="Синие глаза" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Варденга</b></span> <span style="font-size: large;">Синие глаза</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Человек человеку — друг</font></em></span></p><p>Однажды, лет десять назад, мне срочно потребовался паспорт. Все документы я в этот момент удачно потеряла. Пришлось идти на поклон в милицию. В милиции велели обратиться в паспортный стол. Многозначительно добавили: попросите правильно — может, и помогут. Приготовила я сумму в конверте — и пошла. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sinie_glaza_42122">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Однажды, лет десять назад, мне срочно потребовался паспорт. Все документы я в этот момент удачно потеряла. Пришлось идти на поклон в милицию. В милиции велели обратиться в паспортный стол. Многозначительно добавили: попросите правильно — может, и помогут. Приготовила я сумму в конверте — и пошла.

Сижу в коридоре, а из-за дверей дым коромыслом: вопли, истошный женский крик «пшел-нафиг-отсюдова-ветеран фигов»... Поняла я, что и меня с конвертом запросто пошлют. Вошла с трепетом. Под столом сидели ноги лет сорока все в комариных укусах, снявши босоножки, с натертыми насквозь пальцами. А над столом — торжествующая лет 30 брюнетка с длинными люминесцентными пластмассовыми ногтями.

Я сказала, откашлявшись, мол, нужен паспорт. Срочно. Она спросила: почему срочно? Я говорю: хочу ребеночка на море везти, сумку всю потеряла, загранпаспорт без российского не сделают... Тетка мрачно процедила: на чьи деньги на юг везешь? Я кратко но выразительно пересказала свою жизнь на тот момент.

Тетка почесала в голове ногтями и говорит: да-а, кругом сволочи, а не мужики. далее она поведала мне всю историю своих взаимоотношений с сыном-подростком, который, пока ее не было, стал наркоманом, тащит все из дома, жизни нет. Говорила она все это со слезами на глазах. А потом вздохнула: вот так сидишь на работе — жрать хочется, и ведь никто не выслушает твой вой... В глазах у тетки стояли слезы. Давать после этого деньги из конверта было решительно невозможно. Растерявшись, но желая ее утешить, я достала из сумки пластырь, нитки с иголкой и пирожок с яблоком, который несла на работу.

Теткины глаза округлились. «А это ЧТО?» — спросила она. Отступать было некуда. я взяла пластырь. Это, говорю, на палец, мизинец на левой ноге у вас натерт. А это — показываю на нитки — для кофты. Она сзади на правом рукаве рваная. Могу, кстати, быстро зашить. А пирожок, говорю, ешьте — вы же голодная.

«Это ты с чего решила», — прошептала тетка. «Потому что вы на ветерана несправедливо кричали», — сказала я почти в беспамятстве. «Так кричат либо мерзавцы, либо очень голодные одинокие люди». «Почему ты думаешь, что я не мерзавка?» — спросила тетка. А я ответила: «У вас синие глаза и взгляд колючий. Как у новорожденного ребенка».

Тут тетка расплакалась. Горько так. Я протянула ей пирожок. Она его засунула в рот. Мрачно процедила: «Иди говорит, быстрей отсюда. Не оборачиваясь. Боюсь я, говорит, за твою жизнь».

Думаю, все. Не видать мне паспорта. Пошла к двери. А она меж тем в спину мне бросила: «А завтра приедешь — заберешь паспорт. Специальный сделаю тебе, именной. Чтобы ты, дура, была счастливой».

При этом тетка плакала.

Ушла я в полном недоумении. Но на следующий день на всякий случай заглянула. Паспортный стол оказался закрытым. И через день тоже. На третий день я, нервничая, отправилась в милицию. Там творилось что-то странное. Сказали, что паспортистка исчезла. Попросту пропала. Пришлось ради выдачи паспорта вскрывать сейф. Паспорт мой оказался с тремя семерками в конце. Он был выписан вне очереди, с пропуском множества номеров в журнале. Я поняла, что люминесцентные ногти сделали мне подарок.

Прошло три года. В квартире раздался звонок. Звонили с петровки. Сообщили, что паспорт мой недействителен, и я должна принести его на проверку в МВД.

Пришла. Два следователя взяли мой паспорт. Сказали, навсегда. Поинтересовалась, в чем дело. Мне объяснили: в период, когда я получала документ, в отделении работала ложная паспортистка, зечка, выдававшая пенсионерам поддельные документы, а настоящие сплавлявшая налево.

Рассказывают они мне все это, как тетка триста поддельных паспортов навыписывала, расспрашивая параллельно о тетке (не припомню ли чего интересного) — и вдруг замешательство. Один милиционер-следователь другому говорит: «Слышь? Это паспорт — настоящий. Единственный».

Вызвавшие меня с паспортом следователи решили поначалу, что я состояла в преступном сговоре с паспортисткой. Общались со мной крайне настороженно. Начали как раз с расспросов (ничего не объясняя) о ее внешности. А поскольку я не понимала, зачем меня спрашивают, подробно описала им все: и цвет волос, и форму ногтей, и коленей. Кроме глаз — они забыли спросить поначалу.

И следователей дико интересовал вопрос, за что мне она выписала паспорт настоящий. Этот момент наводил на меня подозрения. Долго это обсуждалось. Наконец, один криминалист другому говорит: «Ну, я думаю, это как случай в доме с рецидивистами. Помнишь?». Второй следак ничего не помнил. Тогда первый начал рассказывать: «В начале 90-х дом расселяли, тут неподалеку. Все квартиры выселили — а одни жильцы остались. В доме поселились рецидивисты. Решили ограбить оставшуюся квартиру. Приходят, позвонили. Говорят, мы из милиции. хотя без формы. А там девушка, дура, в квартире, дверь им открыла не спросясь, поверила, что из милиции, удостоверение не спросив, усадила их обедать, и компот вишневый им тут же предложила. На кухню завела. Положила пирог с яблоками. Так вот, они посидели, поели — и ушли. Ушли, понимаешь? А мы к ней потом с высунутыми языками заявляемся. А она даже не поняла, что случилось. Мы ей говорим, что мы из милиции. А она — от вас уже приходили, пили компот.... Стаканы у нее схватили на отпечатки — и все.

И тут я торжествующе говорю: «И происходило это все по адресу Казанский переулок, дом 17».

«Откуда вы знаете?» — спросил мент.

Я знала потому, что это была я.

Вернули мне паспорт с семерками, а на прощание сказали: а какого у нее глаза были цвета — не помните? И я ответила: «Как можно это помнить через столько лет?». Хотя я знала: они были абсолютно синие.

Источник: facebook.com





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