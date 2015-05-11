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Синематека столетней выдержки с каспийской «дорогой жизни»


Источник: beliestolbi-festival.org
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Кино на обломках


«Кинотавр-2017»: жизнь чужих




В подмосковном поселке Белые Столбы состоялся XХI фестиваль архивного кино Госфильмофонда Российской Федерации, посвященный двум тематическим событиям — 100-летию Февральской и Октябрьской Революций.

Идея создания фестиваля архивного кино «Белые столбы» принадлежит экс-гендиректору Госфильмофонда, ныне ректору ВГИКа Владимиру Малышеву и почившему киноисторику-архивариусу Владимиру Дмитриеву. Именно благодаря этим деятелям и профессиональному коллективу Госфильмофонда СССР, являющимся одним из величайших синематек мира, сохранил своё уникальное наследие после парада суверенитетов союзных республик. Славные традиции продолжает и нынешний гендиректор Николай Бородачёв, — крепкий гостеприимный хозяйственник (Депардьё подтверждает!) и большой ценитель кинематографа. Архивных дел мастер и куратор-худрук Пётр Багров, с группой киноисториков, по крупицам составляют фестивальный репертуар. Почётным президентом фестиваля является живая легенда советского кино – режиссер Марлен Хуциев. В ходе обзорной экскурсии по Госфильмофонду, посетителям довелось понаблюдать за процессом реставрации, где архивариусы-кудесники по кадрам возвращают жизнь произведению, отдельно взятому фрагменту из чьей-то жизни или важному документу эпохи.

«Внутренний киномеханик» в поисках каспийского фантома

Госфильмофонд – стратегический объект под надзором ФСО, но в дни фестиваля этот островок не лишен творческого вольнодумия в научно-исторических диспутах. Особо из подсознания вдохновляют мой архивный черно-белый мир картинки собственного киноглаза. После просмотров, в паузах между сеансами, взору предстает дивная картина с березами и заснеженной лесополосой, контрастирующей с темным залом. Природный фон весеннего пробуждающегося леса сменяется некогда хорошо знакомым, но подзабытым звуком – ритм-секцией кинопроектора в момент запуска кинопленки. Проекционный звук шуршащей плёнки переносит меня в детство, погружает в таинства магии кино с черно-белыми движущимися картинками. Непередаваемость впечатлений закодировано в моем личном восприятии запаха кинопленки и ощущается полной грудью на невербальном дистанционном монтаже. Впервые структура момента монтажного стыка была найдена в будке киномеханика. Советским пионерам внушали мечту о космосе, а у меня был свой космос, открывающийся через квадратное окно кинопроекционной будки всех центровых бакинских кинотеатров. Ещё со времен студенчества таилась мечта попасть в эту святая святых, а в свое время даже был расписан увеличивающийся список нетленок на кинопленочном носителе, которые грезил просмотреть под звуки кинопроектора и по сей день будоражащего меня и моего «внутреннего киномеханика», словно мой первый детский киносеанс.

Вояж в Госфильмфонд ставил целью найти эксклюзивные кинокартины вне сетевого пространства, упрятанные за семью замками. Наконец-то удалось приблизиться к главному таинственному объекту исследования кинокартины «Каспийцы» (1943-(4)?) – это агитационный фильм производства Бакинской киностудии (ныне «Азербайджанфильм»), с уникальной формулой повествования от комедиографа Григория Александрова. Результаты сенсационной находки раскрываются ниже. Для самых верных и терпеливых читателей на десерт все шокирующие подробности.

Синематека «Белых Столбов» в XXI раз открыла двери кинозала, а также закрома своих полок и архивных «новинок» из других мировых синематек. Для любителя кинематографа фестиваль архивного кино – это сакральная кладезь храма, представляющая определенный период мировой истории, запечатленный в лентах кинодокументов и постановочных кинополотен. Традиционный кинофорум «Белые Столбы» живет для профессиональных зрителей и ценителей седьмого искусства — историков и критиков. Форум относят к событиям из разряда уникальных, где записывается и порой заново переписывается история кино. Иногда она противоречива как никакая другая история иных направлений в искусстве. Ежегодно научные сотрудники Госфильмофонда извлекает из своей огромной, кажущейся безграничной коллекции нечто сенсационное. Только раз в жизни можно стать очевидцем и участником кинофестиваля «Белые Столбы» с дискуссионным брифингом. На мою удачу в год 100-летия двух революций, программу «100-летие революции» составили документальные и художественные фильмы, созданные на тему событий 1917 года режиссерами Старого и Нового Света.

Архивная революция

«Заря русской революции» — совместный русско-французский фильм братьев Пате с участием актеров советского кинематографа. Копия фильма предоставлена французской синематикой. Дата производства на стадии уточнения, а по предварительным версиям фильм режиссера Ричарда Болеславского имеет отношение к экономическому буму России 1913 года. История поиска – это результат переписки специалистов, сотрудников архивных хранилищ России, Франции, США. Как выясняется, фильм, скорее всего, попал под цензуру царской России и только спустя столетия предстал на суд профессиональной публике в современной России. Причиной запрета, условно говоря, был сюжет (без надписей и титров) о диверсантах-революционерах, готовящих теракты против царских чиновников. Получается, что предвестники революции наводили страх даже на уровне иллюзиона. В одной из ролей снялась Вера Барановская, сыгравшая затем главную героиню в фильме Пудовкина «Мать» (1926).

В репертуарной программе было интересно познакомиться с голливудским взглядом на русскую революцию бродвейского режиссера Джона Кромвеля. Фильм повествует о романтической истории любви, случившаяся в год двух революций между красным комиссаром (Дж. Бэнкрофт) и великокняжеской балериной (Мириам Хопкинс). Картина производства студии Томаса Эдисона в постановке Джона Коллинза «Казацкая нагайка» (1916) представлена по обмену с George Eastman House, USA. Фильм о России, которую «умом не понять, и общим аршином не измерить», но можно просто лицезреть в виде набора традиционных штампов с угарной водкой, злыми жандармами, добрыми революционерами, чайными блинными посиделками; плюс немного мелодрамы и обязательный контекст тех предреволюционных лет — каторга и ссылки по этапу в Сибирь.

Из советского кинематографа на тему революции оказался необычный образ Ленина, воплощенный Иннокентием Смоктуновским в фильме «На одной планете» (1965) Ильи Ольшвангера. Роль Ленина сыграна Смоктуновским в то самое время, когда он параллельно пребывал в образе «Гамлета» (1964) Григория Козинцева. Это необычный Ленин, с гамлетовскими мотивами, полный сомнений о целесообразности революции, что усиливает трагичность его колебаний, особенно в откровениях с Троцким. Возможно этот оттепельный а-ля сартровский нетрадиционный Ильич на момент демонстрации фильма стал неактуальным, так как наступила так называемая эпоха застоя. Так фильм был предан забвению.

Кино-следопыты

Из категории «Находка архива» немого кино времен НЭПа запомнилась эксцентрическая комедия «Богатый Яша» (1926). Это фильм с массой эскападных трюков, как некий маркетинг банковской рекламы с займами и лотереями. История самой находки не менее эксцентрична, чем само типовое развлекательное самодеятельное кино эпохи утопии. В середины 80-х, около московского Дома Пионеров, были обнаружены коробки с плёнкой, которые подобрал пионер-следопыт и вручил старшему брату киноману. Брат, в свою очередь, через пару лет поступил на киноведческий факультет ВГИКа, в мастерскую киноисторика-киноведа Николая Изволова, который стал изучать находку. В ней не было начала и титров фильма. На исследовательский процесс ушли десятилетия, пока изучали лица артистов эстрадного жанра Якова Гринберга и Георгия Лосева. Сотрудникам Госфильмофонда пришлось вести поиски через архивы НКВД, в результате чего добрались до любительской студии «ассоциации молодых режиссеров», где были найдены производственные документы. Таким образом было найдено название фильма, имя режиссера Михаила Авербаха. Это один из тысячи подобных примеров скрупулезной работы мастеров архивных дел. Как тут не вспомнить экскурс по цехам Госфильмофонда, где поражает энтузиазм технического персонала, который возвращает жизнь произведению вручную по кадрам, а то и отдельно взятому фрагменту чьей-то биографии.

Профессиональные дебютанты

Первые шаги больших мастеров советского кино представлены в рубрике «Студенческие работы». Так как я являюсь поклонником выдающегося кинотандема советского и постсоветского кино Александра Миндадзе – Вадима Абдрашитова, я не смог пройти мимо студенческой курсовой Вадима Юсуповича. 13-ти минутный кино-этюд «Репортаж с асфальта» (1971), под саундтрек Allegretto Бетховена, демонстрирует будущий творческий потенциал мэтра.

Сквозь призму динамики построения ассоциативного визуального ряда, с движением внутри кадра, передающим зарождающее безумие столичного ритма жизни, где личность человека поглощается толпой. Эта курсовая работа стала знаковой визитной карточкой ВГИКа, её демонстрируют среди избранных лент как учебное пособие для первокурсников в жанре кинорепортажа. В свой последний незавершенный фильм, руководитель мастерской Михаил Ромм собирался включить работу своего ученика Абдрашитова, ставшего в дальнейшем эталоном советского и постсоветского кино. Возможно, документалист-экуменист Годфри Реджио где-то на фестивалях подглядел эстетику студенческой короткометражки и повторил монтажные цитаты в фильме «Koyaanisqatsi» (1986).

Особо оживленно публика приняла работу юного Виктора Титова (мастерская Ирины Жигалко, Евгения Фосса), снявшего двадцатиминутный эксцентрический «Рассказ о говорящей собаке» (1966). Если в эскападе немого кино «Пёс Барбос» Л. Гайдай создал аттракцию бурлеска с запредельными скоростями на каждом квадратном метре, то кинологическая эссеистская комедия Титова уже с говорящим псом получилась весьма вальяжной авторской философской притчей. Магия картины сочетает в себе чаплиновские чудачества героя с детской непосредственностью. Демонстрируются вполне зрелые приемы: цирковые трюки в традициях комедиографа Мака Сеннета в условном стилистическом ретро-пространстве деревеньки «Верхний Таратайск». Из этой короткометражки растут руки-ноги знаковых советских комедий – «Ехали в трамвае Ильф и Петров», «Здравствуйте, я ваша тётя!». Безусловно, тут можно смело предположить, что академик-демиург всех синематек мира и вечно одержимый революционер Жан-Люк Годар видел данную работу, судя по общему кинологическому мессаджу «Прощай, речь ЗD».

Комедиограф особого режима заигрывает с Documentary

Фильм-открытие, с его уникальным набором документально-постановочных кинокадров, отсутствующим в сети мировой паутины, мог бы оказаться сразу в нескольких программных рубриках фестиваля — «Реставрация», «Архивные находки», = однако попал в самую тематически-актуальную — «Игровики снимают документ». Загадочные «Каспийцы» — фильм, полный легенд и таинств, с подлинно-революционным открытием неведомого жанра в советском кино. Первые упоминания о заключениях Григория Александрова в тыловом гнёздышке Баку времен Великой Отечественной Войны, датируется началом 90-х, где всякое доводилось слышать, в том числе байки из уст бывалых сторожил киностудии «Азербайджанфильм», а официальным подтверждением стала информация из журнала «Искусство кино» конца 90-х о существовании киноматериала под названием «Каспийцы». Сие каспийское кинополотно создано по личному заказу главного партийного бонзы Азербайджанской ССР Мир-Джафара Багирова. Вдобавок ко всему, для воплощения проекта всевластный товарищ Мир-Джафар наделяет Григория Александрова полномочиями директора бакинской киностудии. Лауреат Сталинской премии, пользуясь административным ресурсом и всеми доступными средствами, всю работу студии направил на создание фильма, только вот по какому жанру и по сей день идут споры о первоначальном художественном съёмочном материале, использованным при перемонтаже в окончательную документальную версию. По истечению лет эту авантюру Александрова можно отнести к одному из первых советских образцов псевдо-документалистики так называемому жанру Мокъюментари (Mockumentary). Первоначальный художественный замысел Александрова был упразднен ещё на стадии сьемок и первичного монтажа рабочего материала. Заказчик в лице Мир-Джафара Багирова пожелал увековечить роль Баку образу «города-героя» в обороне тыла последнего бастиона Страны Советов. В документальной версии щедро засняты трудовые будни героев-нефтяников, работавших не покладая рук – «Все для фронта, все для победы!». В годы Великой отечественной войны на северном рубеже обороны блокаду Ленинграда пробивали с Ладоги, именовавшуюся «дорогой жизни», но была и дорога к фронту на юге по Каспию, однако она осталась в тени истории второй мирровой войны. У Александрова каспийские моряки в суровые зимы отвоёвывали навигацию у замерзшей Астраханской акватории. Пробивали собственноручно, выходя на лед с молотом, киркой и лопатой. Снято было вполне достоверно и даже с риском для жизни группе операторов во главе с Большаковым. В составе группе творил и Джаваншир Мамедов, оператор-документалист, будущий лауреат Каннского кинофестиваля за документальную работу в фильме Романа Кармена «Повесть о нефтяниках Каспия» (1953).

Фильм «Каспийцы» смотрится как документальная сказка-быль о великой войне, где реальная натурная фактура подчиняется комедийным правилам эксцентрики. Традиционно наблюдается многое ,что характерно для довоенного периода комедиографа Александрова — основоположника массовой культуры СССР, первопроходца советской музыкальной комедии, автора хрестоматийных кинокартин: «Веселых ребят» (1934), «Цирка» (1936), «Волги-Волги» (1938), «Светлого пути» (1940). В документально-игровом соцзаказе используются все необходимые приемы фирменных эксцентрических постановок: комбинированные съемки, анимация, начинающаяся титрами с объёмной мультипликацией. Пару цитируемых приемов в 2001 году удачно стилизовал режиссер Мурад Ибрагимбеков в своем первом фильме «Нефть», по авторской кинотрилогии «Цивилизация», созданный в жанре мокъюментари, и сорвал венецианского «Серебряного Льва». В кадре у Александрова нефтяники представлены монументальными иконами соцреализма под стать «нефтяным» полотнам Народного художника СССР Таира Салахова. Главная аттракция праздничной сцены — это асексуальная валькирия советского экрана Любовь Орлова, выступившая с концертом на нефтепромыслах бухты Ильича. Ее вытянутая рука символизирует плакатный образ «Родины — Матери», зовущей на смертный бой с врагом. Главная аллюзия всех визуальных пропагандистских цитат – это кадры с многоступенчатой длиннющей лестницей бакинского нагорного парка, ведущей к подножью памятника С. Кирова. На общем плане с монтажной раскадровкой, отсылающей к культовому шедевру эпохи утопий «Броненосца «Потемкина»«. Юные новобранцы строевым шагом под «Марш славянки» спускаются вниз в монтажный такт раскадровки кинолестницы Эйзенштейна.

Всем известные, так называемые «кадры хроники из жизни Баку времен Великой отечественной войны», оказываются всего лишь отколовшимся контекстом из мокъюментальной эпопеи Александрова. Например, панический бег кучки бакинцев перед налетом бомбардировщиков люфтваффе, (монтажный стык в небе на средне-крупном плане) под тревожную динамичную кантату композитора Кара Караева, которому в советском кино еще предстояло сказать, точнее «сыграть» свое слово в симфонических гравюрах экранизации «Дон Кихота» Григория Козинцева. Насколько известно по истории, до Баку долетала пара самолетов-разведчиков. Однако Александров продолжает отрываться в монтаже по полной, и паническую пустоту заполняет псом-дворнягой, взбегавшем по навесному мостику на раскачивающийся от шторма танкер. Кроме дворняги в кадре на общем плане нет ни единой живой души. Этот приём вызывает ощущение инфернального катарсиса от полного опустошения и сквозного ужаса, гнущиеся под бакинским ветром деревья усиливают ощущение одиночества, незащищенности перед неотвратимой безжалостной силой зла. Казалось бы, это всего лишь случайный пробег дворняги, движущийся одну-две секунды, но потрясают параллельные монтажные фразы. В финале запечатлён авианалёт фашистов, которые после поражения в Сталинградской битве от безысходности бомбардируют Астраханский заповедник. Встык кадрам мощной взрывной волной акватории, снятым на общем плане, Александров вклеивает крупные планы с перелетным фламинго в замедленном рапидном падении, который падает от этой самой ударной волны. В известном смысле подобный патетический антивоенный образ –находка для советского кинематографа тех лет.

Отдельно взятые эпизоды — пример натурального реализма в кино на грани очевидного и невероятного фантома. Апогеем новоявленного жанра советского кино мокъюментари стали эпохальные фрагменты, диссонирующие с двумя постановочными сценами картины. В документальной сцене из кадров хроники Генштаба Рейха во главе с Гитлером, фельдмаршалы разрезают торт. Вот здесь Александров совершает невероятный маневр и вклинивает свои постановочные кадры, где крупным планом предстает кондитерское изделие в виде объёмного топографического макета Апшеронского полуострова с белыми буквами BAKU, а сам Каспий с черной жидкостью ассоциативно выглядит шоколадным ликерным «нефтяным озерком». Вновь общий план и командование уже сконцентрировалось над картой восточного фронта, а в общий план Александров вклинивает досъемку рук Гитлера, обводящих на карте карандашом нефтяную столицу СССР. Остались кадры, выдаваемые за хронику тех лет, как окончательная инстанция полной киноправды о так называемых кадрах документалистики, где происходит сражение боевых кораблей каспийской флотилии с вражеской авиацией бомбардировщиков Люфтваффе. Как тут не вспомнить выступление Сталина на трибуне в 1941 году, заснятое штатными кинодокументалистами у стен подворья Кремля. Эти кинокадры есть в свободном доступе, и в них просматривается отсутствие природного пара из уст «живого», выступающего Вождя Народов в лютом морозном ноябре 1941-го.

По тем достославным временам Александровское зрелище с «Каспийцами» выглядело безупречным, а сегодня в контексте научно-аналитического просмотра постановка выглядит эдакой манерной игрой с несведущим зрителем, все ещё очарованным магией киноэкрана как поцелуем первой любви. Условная граница между постановкой и хроникой стерта чересчур лихо, словно лауреат Сталинской премии Григорий Александров чувствует себя жрецом «Важнейшего из всех искусств». Соцзаказ Мир-Джафара Багирова утвердил Александрова как абсолютный идеал инстанции вкуса и вседозволенности на советском киноэкране, словно в жизни Александрова не было подлинного достоверного контекста Сталинградской битвы….

Finita la Mocku-Comedy

Безусловно, интрига моего зрительского альтер-эго – многолетнее ожидание знаменитых эпохальных кадров с шоколадным тортом Гитлера, ставших визитной карточкой советского агитпропа, и по сей день являющегося рупором AZ-телепространства, вот уже 25 лет культивирующего тему «Баку – герой тыла». Комедиограф Александров определенный период жизни прожил в Голливуде, где им были изучены тонкости киномаркетинга голливудской кинопропаганды. Есть такая особенность, когда произведения живут своей жизнью вне зависимости от времени, эпохи, и идеологии. В советский период «Каспийцы» так и не нашли дорогу к зрителю — у истории фильма не было официальной даты завершения. Фильм был предан забвению, затерявшись на дальних полках после ареста, а затем и расстрела Мир-Джафара Багирова. Сам Александров никогда не упоминал про эту авантюру в своей творческой биографии. Несостоявшийся фильм распотрошили на отдельные вышеупомянутые кинокадры, используя их в советских документальных киножурналах. Они мелькали и в знаменитом культовом телесериале «Семнадцать мгновений весны». Периферийные кинодеятели и телевизионщики возможно не догадываются о постановочных сценах кинофейка Александрова, но «каспийские» постановочные кинокадры стали отправной точкой для создания азербайджанского документального фильма-пропаганды «Цель – Баку! Как Гитлер проиграл войну за нефть» (двукратный троянский мокъюментари), периодически демонстрирующийся в мировом эфире телеканала National Geographic.




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Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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