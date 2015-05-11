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Ольга Фадеева   суббота, 21 января 2017 года, 14.00

Синдром Снежаны
Как социальные сети повышают самооценку


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Небольшое изменение


Человек в социальной сети




Несколько лет назад в прессе была шумиха по поводу случая Снежаны Павлович из Белграда, попавшей в психиатрическую больницу после того, как ее заметка в соцсети Facebook не вызвала интереса ее друзей. Врачи назвали этот случай «синдромом Снежаны».

Любовь и ненависть

На примере Facebook западные исследователи выяснили, что социальные сети заставляют человека завидовать своим друзьям и ненавидеть их. Но давайте разберемся: а кто такие «друзья» в соцсети? Как правило, это несколько действительно близких людей и подавляющее большинство одноклассников, с которыми не виделся лет десять, старых знакомых, случайных попутчиков, профессиональных контактов, а то и вовсе незнакомых людей. Ведь социальные сети нужны не только и не столько для общения, а для того, чтобы не потерять список контактов, с которыми можно удобно и быстро связаться. Успехам настоящих друзей человек может искренне радоваться, а вот достижения малознакомых людей – даже если он в этом никогда не признается – могут вызывать зависть, а вместе с ней грусть, тоску и ненависть.

Вопреки жесткому социальному стереотипу зависть – абсолютно естественное и во многих случаях даже полезное (для самого завидующего) чувство, которое появилось, как известно, задолго до возникновения Интернета. Зависть и ненависть к чужому успеху были всегда, просто они не бросались в глаза, ведь в отношениях с близкими друзьями эти чувства проявляются не слишком сильно, а то и не проявляются вообще, а про успехи малознакомых окружающих люди попросту ничего не знали. По мнению врача-психотерапевта, автора и ведущего медиа­журнала «Психотерапия в России» Кирилла Шаркова, социальные сети просто обнажили нашу действительность.

По результатам исследований 2010 года россияне занимают второе место в мире (а по некоторым исследованиям и первое) по посещаемости различных социальных сетей. Речь идет не о числе посещений сайтов, а, прежде всего, о количестве времени, которое люди проводят в соцсетях. Исследования показывают: для русских людей сетевая жизнь, принадлежность к социальным сетям более важна, чем для западных обитателей Паутины. Русские пользователи оказались также самыми «развитыми» по уровню разнузданного хамства и нецензурщины.

Волшебные «лайки»: самооценка на раз-два-три

Впрочем, социальные сети – это, безусловно, способ не только «понизить» собственную значимость, но и повысить ее. Благодаря социальным сетям у каждого появилась возможность хотя бы в виртуальном мире почувствовать себя звездой или, к примеру, президентом, выглядеть умнее благодаря «сворованным» статусам или подсмотренным философским цитатам. Разумеется, пользуются такой «возможностью» не все, а, как правило, молодежь или люди с незрелой идентичностью.

Соцсети вообще призваны восполнять то, чего человеку не хватает в обычной жизни, будь то самоудовлетворение, общение или информация. Кто-то размещает посты в соцсети только для того, чтобы поделиться своими мыслями, а кому-то важна именно реакция других людей на эти мысли – комментарии и «лайки» (о тех, кто создает страницы в социальных сетях с коммерческой целью, речь не идет). И если ее нет, у людей с так называемым нарциссическим складом личности могут возникнуть проблемы. Правда, дело здесь не только в личности, но и в самом современном мире, который психологи тоже называют нарциссическим.

Что в приоритете у сегодняшнего человека? Конечно же, успешность и достижения. Стереотип о том, что каждый должен быть непременно успешным, богатым и «реализованным», навязывается современному обществу как в прямой, так и в косвенной форме (с использованием «героев нашего времени», таких, например, как Стив Джобс и т. п.). И мало кто способен устоять перед соблазном мыслить не «как все». Прибавьте к этой социальной моде личные нарциссические травмы детства – и вы получите мир Снежан Павлович.

Что нужно нарциссической личности? Поскольку внутренне она глубоко страдает от неуверенности в собственной значимости и отсутствия самоуважения, ей требуются внешние атрибуты, которые доказывали бы, что она успешная, популярная и значимая. Одним из таких атрибутов сегодня стали посещаемая страница, обилие «лайков» или блог в соцсетях.

– Не бывает действий, никак не связанных с процессами в личном или коллективном бессознательном, – считает психоаналитик и специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Любовь Заева. – Например, всемирное увлечение селфи и соцсетями – это результат всеобщего скрытого желания восполнить дефицит самоуважения, регуляция некоего нарциссического баланса. Можно создать свое сообщество и восполнить этим базовую потребность в признании, принятии. Ведь если меня замечают, отмечают – значит я есть, со мной все в порядке, я признан своим минисоциумом. Поэтому соцсети способны снижать тревожность по поводу собственной значимости (так же, как и повышать ее). Социальные сети в значительной степени базируются на потребности людей в оценивании себя и других. Оттого «лайк» – это не только средство оценки фотографий и постов, но и способ регуляции самооценки.


Создание себя

Помимо повышения самооценки социальные сети и различные видеохостинги, такие как YouTube, помогают человеку, по сути, выстраивать собственную идентичность через формирование своего профиля, непрекращающийся рассказ о самом себе. Рассказ ведется через видеозаписи, посты, музыку, комментарии, заметки, фотографии, статусы и т. д. Создавая образ самого себя, человек одновременно и познает самого себя: мне нравятся вот эти группы, меня интересует вот это, я придерживаюсь таких-то взглядов.

«Это я. Посмотрите на меня, постарайтесь понять меня и услышать», – «говорит» обществу человек. Поэтому социальные сети – это еще и попытка быть услышанным и понятым через серию бесконечных самопрезентаций, в которых участвуют и другие пользователи; это и ведение диалога с теми, кто «дружен», и с теми, против кого дружат.


Выстраивать собственную идентичность, как ни странно, помогает и «игра» с различными вымышленными никами. Подросткам, к примеру, такая игра «в кого-то» помогает лучше понять себя, свои потребности и запросы. Правда, тут главное, чтобы этот «тренинг» не заменил реальность.

Сегодняшнее повальное желание многих стать «журналистом» вызвано как раз увлечением блогами, которое по каким-то причинам путают с журналистикой. Эпидемия «писательства», охватившая страну, по мнению психологов, вызвана все той же неудовлетворенной потребностью обратить на себя внимание и заявить о себе. Впрочем, в графомании современного общества есть и большой плюс: эксперты сходятся во мнении, что современные блогеры «пишут жизнь» – без украшательств и фантазий, простым языком документалистики. Возможно, благодаря им нашим потомкам будет проще понять, какой была наша современность.

Одиночество в Сети

Название популярного романа Януша Леона Вишневского точно отражает еще одну грань современного мира. Все больше людей чувствуют себя изолированными от общества: люди перестают общаться в реальности и переходят в виртуал, многие сегодня работают в Интернете и даже заводят там «отношения». Особенно эта тенденция заметна в больших городах. Конечно, помимо всего прочего, соцсети нужны и для простого обмена информацией, это возможность соприкоснуться с ее многообразием, быть в курсе всех основных событий, происходящих как в большом мире, так и в маленьком мире «френдзоны», – и к тому же самому создавать свои маленькие события, знакомиться с новыми людьми по всему миру и расширять профессиональные контакты.

С одной стороны, Интернет и социальные сети породили одиночество, с другой – они же стали своеобразным лекарством от него, породив суррогат реального общения между людьми. Даже Робинзон, имей он на своем острове доступ к Всемирной паутине, чувствовал бы себя хотя и не полностью, но включенным в этот мир. Известный психотерапевт Марк Сандомирский вообще считает социальные сети формой «народной психотерапии» – и от одиночества, и от низкой самооценки.

А вот по мнению Кирилла Шаркова социальные сети могут быть как лекарством, так и ядом. Все дело в дозе. Те же любовные отношения в виртуале избавляют человека от множества страхов и тревог: как он/она меня оценит? хорошо ли я выгляжу? буду ли я соответствовать ее/его ожиданиям в постели? и т. д. Но никакие смайлики, разумеется, не заменят живого человека: теплоты его рук, взгляда, улыбки, прикосновений и проч. Если социальные сети дополняют живое общение – это хорошо, хуже, если они начинают заменять его.


Легче и безопаснее

Соцсети дают ощущение безопасного общения, поэтому они переполнены хамством и троллингом. Однако есть в них и польза: они предоставляют возможность закомплексованным людям, инвалидам, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, почувствовать себя не только увереннее, но и найти таких же, как они сами.

«Благодаря сетевому общению преодолевается коммуникативный дефицит, формируется широкий круг общения, повышается информированность в обсуждаемых вопросах; расширяется психологический опыт, развивается социальная компетентность, способность к обмену ситуативными эмоциональными состояниями и настроениями, вырабатываются средства защиты от грубых манипулятивных воздействий, реализуется желание выделиться из толпы, а также стремление присоединиться к референтной группе, разделить групповые ценности и почувствовать себя защищенным, возникает возможность компенсировать действительные или мнимые недостатки внешности, речи, некоторые свойства характера (например, застенчивость) или психологические заболевания (например, аутизм), – пишет в своей статье «Социально-психологические функции социальных сетей» докторант кафедры психологии Азербайджанского университета языков Тамила Садыгова. – Анонимность побуждает к игре с личностной самопрезентацией и предоставляет возможность управлять впечатлением о себе, «убежать из собственного тела», способствует психологической раскрепощенности, ненормативности, проявлению большей свободы высказываний и поступков, проигрыванию нереализуемых в действительности вне сети, неограниченных социальными нормами, ролей и сценариев».


Интернет-зависимость

Этот термин давно в ходу у психотерапевтов всего мира. Несмотря на удобство и пользу Интернета, а с ним и социальных сетей, и первый, и вторые несут в себе и вред, для некоторых – судьбоносный. Самая большая драгоценность, которую мы теряем, просиживая в Интернете, это наше время. Как же ограничить его, доведя до разумных пределов?

Психотерапевт Кирилл Шарков советует: в первую очередь необходимо фиксировать часы, которые вы ежедневно проводите в Сети. Если речь идет о подростке, эту роль могут взять на себя родители. При этом не стоит запрещать ребенку сидеть в Интернете: это не принесет результата, а лишь усилит его желание вкусить «запретный плод». Форма подачи не должна быть контролирующей, назидательной, подавляющей. Достаточно констатации факта: «Сегодня ты провел в Интернете в общей сложности пять часов». Взрослому полезно просто ежедневно записывать количество часов, которые он провел в Интернете. По прошествии определенного количества времени стоит спросить себя: на что именно я потратил это время? что мне это дало? какие цели я преследовал?


Часто Интернет служит уходом от действительности для тех, кого эта самая действительность по каким-то причинам не удовлетворяет. Попробуйте отследить, в какой момент вы включаете компьютер или берете в руки смартфон, какие мысли или чувства предшествуют этому. Постарайтесь ответить себе на вопрос: что бы вы делали, если бы в вашей жизни не было Интернета и социальных сетей? чем бы занимались? как бы себя чувствовали? счастливы бы вы были или несчастны? Ответив на эти вопросы, вы поймете, чего себя лишаете.

Источник: naked-science.ru




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Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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