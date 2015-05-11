Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 21 января 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sindrom_snezhany_41391"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41391_twitter-292994_960_72.jpg" width=206 alt="Синдром Снежаны" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Фадеева</b></span> <span style="font-size: large;">Синдром Снежаны</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как социальные сети повышают самооценку</font></em></span></p><p>Несколько лет назад в прессе была шумиха по поводу случая Снежаны Павлович из Белграда, попавшей в психиатрическую больницу после того, как ее заметка в соцсети Facebook не вызвала интереса ее друзей. Врачи назвали этот случай «синдромом Снежаны». <a href="http://www.chaskor.ru/article/sindrom_snezhany_41391">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Несколько лет назад в прессе была шумиха по поводу случая Снежаны Павлович из Белграда, попавшей в психиатрическую больницу после того, как ее заметка в соцсети Facebook не вызвала интереса ее друзей. Врачи назвали этот случай «синдромом Снежаны».

Любовь и ненависть

На примере Facebook западные исследователи выяснили, что социальные сети заставляют человека завидовать своим друзьям и ненавидеть их. Но давайте разберемся: а кто такие «друзья» в соцсети? Как правило, это несколько действительно близких людей и подавляющее большинство одноклассников, с которыми не виделся лет десять, старых знакомых, случайных попутчиков, профессиональных контактов, а то и вовсе незнакомых людей. Ведь социальные сети нужны не только и не столько для общения, а для того, чтобы не потерять список контактов, с которыми можно удобно и быстро связаться. Успехам настоящих друзей человек может искренне радоваться, а вот достижения малознакомых людей – даже если он в этом никогда не признается – могут вызывать зависть, а вместе с ней грусть, тоску и ненависть.

Вопреки жесткому социальному стереотипу зависть – абсолютно естественное и во многих случаях даже полезное (для самого завидующего) чувство, которое появилось, как известно, задолго до возникновения Интернета. Зависть и ненависть к чужому успеху были всегда, просто они не бросались в глаза, ведь в отношениях с близкими друзьями эти чувства проявляются не слишком сильно, а то и не проявляются вообще, а про успехи малознакомых окружающих люди попросту ничего не знали. По мнению врача-психотерапевта, автора и ведущего медиа­журнала «Психотерапия в России» Кирилла Шаркова, социальные сети просто обнажили нашу действительность.

По результатам исследований 2010 года россияне занимают второе место в мире (а по некоторым исследованиям и первое) по посещаемости различных социальных сетей. Речь идет не о числе посещений сайтов, а, прежде всего, о количестве времени, которое люди проводят в соцсетях. Исследования показывают: для русских людей сетевая жизнь, принадлежность к социальным сетям более важна, чем для западных обитателей Паутины. Русские пользователи оказались также самыми «развитыми» по уровню разнузданного хамства и нецензурщины.

Волшебные «лайки»: самооценка на раз-два-три

Впрочем, социальные сети – это, безусловно, способ не только «понизить» собственную значимость, но и повысить ее. Благодаря социальным сетям у каждого появилась возможность хотя бы в виртуальном мире почувствовать себя звездой или, к примеру, президентом, выглядеть умнее благодаря «сворованным» статусам или подсмотренным философским цитатам. Разумеется, пользуются такой «возможностью» не все, а, как правило, молодежь или люди с незрелой идентичностью.

Соцсети вообще призваны восполнять то, чего человеку не хватает в обычной жизни, будь то самоудовлетворение, общение или информация. Кто-то размещает посты в соцсети только для того, чтобы поделиться своими мыслями, а кому-то важна именно реакция других людей на эти мысли – комментарии и «лайки» (о тех, кто создает страницы в социальных сетях с коммерческой целью, речь не идет). И если ее нет, у людей с так называемым нарциссическим складом личности могут возникнуть проблемы. Правда, дело здесь не только в личности, но и в самом современном мире, который психологи тоже называют нарциссическим.

Что в приоритете у сегодняшнего человека? Конечно же, успешность и достижения. Стереотип о том, что каждый должен быть непременно успешным, богатым и «реализованным», навязывается современному обществу как в прямой, так и в косвенной форме (с использованием «героев нашего времени», таких, например, как Стив Джобс и т. п.). И мало кто способен устоять перед соблазном мыслить не «как все». Прибавьте к этой социальной моде личные нарциссические травмы детства – и вы получите мир Снежан Павлович.

Что нужно нарциссической личности? Поскольку внутренне она глубоко страдает от неуверенности в собственной значимости и отсутствия самоуважения, ей требуются внешние атрибуты, которые доказывали бы, что она успешная, популярная и значимая. Одним из таких атрибутов сегодня стали посещаемая страница, обилие «лайков» или блог в соцсетях.

– Не бывает действий, никак не связанных с процессами в личном или коллективном бессознательном, – считает психоаналитик и специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Любовь Заева. – Например, всемирное увлечение селфи и соцсетями – это результат всеобщего скрытого желания восполнить дефицит самоуважения, регуляция некоего нарциссического баланса. Можно создать свое сообщество и восполнить этим базовую потребность в признании, принятии. Ведь если меня замечают, отмечают – значит я есть, со мной все в порядке, я признан своим минисоциумом. Поэтому соцсети способны снижать тревожность по поводу собственной значимости (так же, как и повышать ее). Социальные сети в значительной степени базируются на потребности людей в оценивании себя и других. Оттого «лайк» – это не только средство оценки фотографий и постов, но и способ регуляции самооценки.





Создание себя

Помимо повышения самооценки социальные сети и различные видеохостинги, такие как YouTube, помогают человеку, по сути, выстраивать собственную идентичность через формирование своего профиля, непрекращающийся рассказ о самом себе. Рассказ ведется через видеозаписи, посты, музыку, комментарии, заметки, фотографии, статусы и т. д. Создавая образ самого себя, человек одновременно и познает самого себя: мне нравятся вот эти группы, меня интересует вот это, я придерживаюсь таких-то взглядов.

«Это я. Посмотрите на меня, постарайтесь понять меня и услышать», – «говорит» обществу человек. Поэтому социальные сети – это еще и попытка быть услышанным и понятым через серию бесконечных самопрезентаций, в которых участвуют и другие пользователи; это и ведение диалога с теми, кто «дружен», и с теми, против кого дружат.





Выстраивать собственную идентичность, как ни странно, помогает и «игра» с различными вымышленными никами. Подросткам, к примеру, такая игра «в кого-то» помогает лучше понять себя, свои потребности и запросы. Правда, тут главное, чтобы этот «тренинг» не заменил реальность.

Сегодняшнее повальное желание многих стать «журналистом» вызвано как раз увлечением блогами, которое по каким-то причинам путают с журналистикой. Эпидемия «писательства», охватившая страну, по мнению психологов, вызвана все той же неудовлетворенной потребностью обратить на себя внимание и заявить о себе. Впрочем, в графомании современного общества есть и большой плюс: эксперты сходятся во мнении, что современные блогеры «пишут жизнь» – без украшательств и фантазий, простым языком документалистики. Возможно, благодаря им нашим потомкам будет проще понять, какой была наша современность.

Одиночество в Сети

Название популярного романа Януша Леона Вишневского точно отражает еще одну грань современного мира. Все больше людей чувствуют себя изолированными от общества: люди перестают общаться в реальности и переходят в виртуал, многие сегодня работают в Интернете и даже заводят там «отношения». Особенно эта тенденция заметна в больших городах. Конечно, помимо всего прочего, соцсети нужны и для простого обмена информацией, это возможность соприкоснуться с ее многообразием, быть в курсе всех основных событий, происходящих как в большом мире, так и в маленьком мире «френдзоны», – и к тому же самому создавать свои маленькие события, знакомиться с новыми людьми по всему миру и расширять профессиональные контакты.

С одной стороны, Интернет и социальные сети породили одиночество, с другой – они же стали своеобразным лекарством от него, породив суррогат реального общения между людьми. Даже Робинзон, имей он на своем острове доступ к Всемирной паутине, чувствовал бы себя хотя и не полностью, но включенным в этот мир. Известный психотерапевт Марк Сандомирский вообще считает социальные сети формой «народной психотерапии» – и от одиночества, и от низкой самооценки.

А вот по мнению Кирилла Шаркова социальные сети могут быть как лекарством, так и ядом. Все дело в дозе. Те же любовные отношения в виртуале избавляют человека от множества страхов и тревог: как он/она меня оценит? хорошо ли я выгляжу? буду ли я соответствовать ее/его ожиданиям в постели? и т. д. Но никакие смайлики, разумеется, не заменят живого человека: теплоты его рук, взгляда, улыбки, прикосновений и проч. Если социальные сети дополняют живое общение – это хорошо, хуже, если они начинают заменять его.





Легче и безопаснее

Соцсети дают ощущение безопасного общения, поэтому они переполнены хамством и троллингом. Однако есть в них и польза: они предоставляют возможность закомплексованным людям, инвалидам, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, почувствовать себя не только увереннее, но и найти таких же, как они сами.

«Благодаря сетевому общению преодолевается коммуникативный дефицит, формируется широкий круг общения, повышается информированность в обсуждаемых вопросах; расширяется психологический опыт, развивается социальная компетентность, способность к обмену ситуативными эмоциональными состояниями и настроениями, вырабатываются средства защиты от грубых манипулятивных воздействий, реализуется желание выделиться из толпы, а также стремление присоединиться к референтной группе, разделить групповые ценности и почувствовать себя защищенным, возникает возможность компенсировать действительные или мнимые недостатки внешности, речи, некоторые свойства характера (например, застенчивость) или психологические заболевания (например, аутизм), – пишет в своей статье «Социально-психологические функции социальных сетей» докторант кафедры психологии Азербайджанского университета языков Тамила Садыгова. – Анонимность побуждает к игре с личностной самопрезентацией и предоставляет возможность управлять впечатлением о себе, «убежать из собственного тела», способствует психологической раскрепощенности, ненормативности, проявлению большей свободы высказываний и поступков, проигрыванию нереализуемых в действительности вне сети, неограниченных социальными нормами, ролей и сценариев».





Интернет-зависимость

Этот термин давно в ходу у психотерапевтов всего мира. Несмотря на удобство и пользу Интернета, а с ним и социальных сетей, и первый, и вторые несут в себе и вред, для некоторых – судьбоносный. Самая большая драгоценность, которую мы теряем, просиживая в Интернете, это наше время. Как же ограничить его, доведя до разумных пределов?

Психотерапевт Кирилл Шарков советует: в первую очередь необходимо фиксировать часы, которые вы ежедневно проводите в Сети. Если речь идет о подростке, эту роль могут взять на себя родители. При этом не стоит запрещать ребенку сидеть в Интернете: это не принесет результата, а лишь усилит его желание вкусить «запретный плод». Форма подачи не должна быть контролирующей, назидательной, подавляющей. Достаточно констатации факта: «Сегодня ты провел в Интернете в общей сложности пять часов». Взрослому полезно просто ежедневно записывать количество часов, которые он провел в Интернете. По прошествии определенного количества времени стоит спросить себя: на что именно я потратил это время? что мне это дало? какие цели я преследовал?





Часто Интернет служит уходом от действительности для тех, кого эта самая действительность по каким-то причинам не удовлетворяет. Попробуйте отследить, в какой момент вы включаете компьютер или берете в руки смартфон, какие мысли или чувства предшествуют этому. Постарайтесь ответить себе на вопрос: что бы вы делали, если бы в вашей жизни не было Интернета и социальных сетей? чем бы занимались? как бы себя чувствовали? счастливы бы вы были или несчастны? Ответив на эти вопросы, вы поймете, чего себя лишаете.

Источник: naked-science.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: