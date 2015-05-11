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  понедельник, 22 мая 2017 года, 03.00

Синдром измотанной женщины
«Проблема в том, что большинство из нас понятия не имеет, что делает»


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«Как жаль, что она не мальчик!»


Стресс и ненависть в эмиграции




Если смотреть на мир через разбитое стекло, мир всегда будет казаться разбитым, утверждает доктор Либби Уивер, автор книги «Синдром белки в колесе: Как сохранить здоровье и сберечь нервы в мире бесконечных дел». Несмотря на то что речь в основном идет о «синдроме измотанной женщины», Уивер также дает универсальные советы — как избавиться от навязанной картины мира и понять свои настоящие цели и желания. Публикуем фрагмент книги знаменитого психолога.

Убеждения и поведение

Каждый человек больше всего боится, что он недостаточно хорош и его не будут любить. Мы рождаемся такими. Это основы человеческой психологии. Без любви человеческий ребенок умирает. Детеныши других животных — нет. Это не выдуманная концепция, это заложено в нас на самом глубоком уровне.

Однако во взрослом возрасте жизнь в любви приятна, но не будет необходимой для выживания. Когда мы живем так, будто не можем без любви, и делаем что угодно, чтобы нас не отвергали, мы ведем себя подобно детям.

Проблема в том, что большинство из нас понятия не имеет, что делает. Мы не понимаем, что заглядываем в холодильник после сытного ужина, чтобы не чувствовать себя отвергнутыми. Мы говорим: «Нам просто чего-то хочется». Мы убеждены, что заслужили это после целого дня работы. Но поведение — это всего лишь выражение наших убеждений. Вот так просто! Только подумайте: человеческое поведение — это выражение убеждений, однако большинство из нас усвоили убеждения еще до того, как стали достаточно взрослыми, чтобы думать самостоятельно. И если мы не поставим под сомнение свои убеждения, мы будем смотреть сквозь эту призму на любую ситуацию.

Мы живем в эру бешеного темпа. Люди ожидают от себя и от других немедленных действий и коммуникаций — мобильный телефон всегда с собой, ответ на сообщение по электронной почте от вас ожидают в течение нескольких минут, в супермаркетах есть все возможные продукты питания, ответ на любой вопрос легко получить с помощью Google, социальные сети требуют круглосуточного и ежедневного присутствия.

До наступления этой эры ощущение того, что мы недостаточно хороши, нас не любят и отвергают, выражалось в том, как мы ели, тратили деньги, говорили с окружающими и т. д. Все это по-прежнему актуально.

Однако в век стремительности и быстроты появился еще один, более очевидный, более интенсивный и, на мой взгляд, более вредный способ выразить это ощущение. Женщины считают, что они должны стараться всем угодить, чтобы их никогда не отвергали, и даже не осознают, что делают это. Чтобы всем угодить, сделать все, что они «должны», чтобы никого не подвести и чтобы их не отвергли, они развивают бурную деятельность. Зачем вам это, если только где-то в глубине души вам не кажется, что от этого зависит ваша жизнь? Я серьезно. Как я люблю говорить, все дело в любви. Всегда.

Мой любимый автор Джинин Рот говорит:

«Мы все живем согласно инструкциям, полученным десять, тридцать или пятьдесят лет назад от людей, у которых сегодня мы бы даже не спросили дорогу».

Мы сделали выводы из того, что происходило вокруг нас в раннем детстве, но не осознаем этого. Мы просто думали, что, когда у отца на лице «такое» выражение, он доволен, грустит, сердится или вот-вот взорвется. И когда мать «так» вздыхает, это значит, что она разочарована, устала или испытывает облегчение. Мы так думали. Мать или отец не говорили нам, что они чувствовали в те минуты. Мы наблюдали за ними и за жизнью вокруг, и у нас формировались представления о том, как устроен мир. Однако это наша версия мира, поэтому, когда разговариваешь с близнецами об их детстве, начинаешь сомневаться, что они выросли в одной семье.

Ниже я перечислю несколько примеров, чтобы вы лучше поняли, о чем идет речь. Если мы часто слышали «Не будь такой самовлюбленной! Людям это не нравится», то начинали думать: «Если я хочу, чтобы меня любили и принимали, надо быть серой и невзрачной, надо быть попроще».

Еще один пример. Если мы видим, как родители спорят о деньгах, если деньги становятся источником конфликта в семье или, наоборот, если о них никто никогда не говорит, мы делаем следующие выводы: «Если я хочу счастья в семейной жизни, лучше никогда не говорить, не думать и не поднимать вопрос о деньгах».

Мы оцениваем ситуации и придаем им смысл. И на основании этого формируются наши убеждения, которые затем определяют, какими мы себя видим и как себя ведем. И затем всю жизнь действуем так, будто реальность — это и есть наши субъективные убеждения:

«У меня никогда не будет достаточно того и этого»;

«Я должна поддерживать мир»;

«Я ленивая / тупая / нелюбимая»;

«Меня не станут любить, если я не буду стройной / богатой / со всеми соглашаться».

Мы считаем, что наше видение ситуации и есть реальность, а по-другому и быть не может. И подкрепляем убеждения действиями. Большинство из нас даже не знает, во что верит! Мы убеждены в правильности того, что видим и чувствуем, и не понимаем, что наше видение зависит от нас самих, а не от реального положения вещей. Нам даже не приходит в голову, что наша система убеждений субъективна, что одну и ту же ситуацию можно интерпретировать множеством способов. Как хорошо выразилась Джинин, «пока мы не признаем и не скажем вслух, насколько наша версия реальности зависит от инструкций, полученных от людей, у которых мы бы сегодня не спросили на улице дорогу, наша эмоциональная, финансовая и духовная жизнь будет заморожена в прошлом, искажена убеждениями, которые не соответствуют нашим сегодняшним идеалам и ценностям. Не соответствуют тому, кем мы стали».

Какой бы позитивной и оптимистичной я ни была, мне не удалось полностью заменить одни убеждения другими, пользуясь только аффирмациями. Без сомнения, они полезны. Они помогают переключиться на позитивную сторону событий и надеяться, что жизнь способна быть лучше.

Но вы можете повторять по тысяче раз в день «Я достойна любви», вы можете наклеить записки «Я суперуспешная» в машине, на зеркале, экране компьютера, на стакан, но, если у вас в психике закрепилось убеждение, что вы не достойны любви, которое сформировалось еще до того, как вы научились говорить, вам будет легче лишь на мгновение. А все потому, что вы сами себе не верите. Если вы не разрушите свои фундаментальные убеждения, аффирмациям не на чем будет закрепиться, и их влияние будет недолгим.

Поймите меня правильно. Обязательно повторяйте аффирмации. Они питают душу. Просто я еще не встречала человека, который одними аффирмациями избавился бы от убеждений, заложенных в него в самом начале его пребывания на земле. Обязательно сохраняйте позитивный настрой и повторяйте, что любимы. Но чтобы изменения были долговременными и устойчивыми, нужно как следует разобраться со своими убеждениями.

Когда люди говорят «Твои убеждения определяют твой опыт», задумайтесь об этом. Если вам кажется, что в сутках недостаточно часов, что вы всегда будете жить в бедности, что вы всегда будете полной, так оно и будет. Иначе говоря, если вы смотрите на мир через разбитое стекло, мир кажется разбитым.

Мы всегда действуем в соответствии со своими убеждениями, и, поскольку действия имеют последствия, убеждения проявляются в различных ситуациях. Действуя согласно убеждениям, вы видите результаты своих действий повсюду. Именно это происходит, когда вы покупаете машину определенного цвета, марки и модели. Внезапно вы начинаете видеть эти машины повсюду! Догадались, что я хочу сказать? Они всегда были! Просто вы настроились их не замечать. Убеждения работают аналогично. Вы повсюду видите «доказательства» того, во что верите, и ни за что не заметите несметное количество примеров, которые доказывают несостоятельность ваших убеждений.

Конечно, к изменениям ведут различные действия. Признать и назвать свои убеждения недостаточно. Но судя по моему опыту в области человеческого здоровья, достичь долговременных изменений невозможно, если не осознать глубоко укоренившиеся убеждения, управляющие поведением. Если вы не осознаете, что видите вещи не такими, какие они есть на самом деле, если не понимаете, что видите себя, свою семью, свое отношение к еде, деньгам и миру в свете представлений, которые сформировались в раннем детстве, вы верите, что видеть мир по-другому невозможно. Вы знаете только то, что испытали сами, и, если окружающие описывают мир по-другому, вы просто им не поверите. […]

Как снизить темп

Многие женщины понятия не имеют, как снизить темп. И когда я говорю, что нужно просто быть, потому что мы здесь для жизни, а не для бесчисленных дел, я вижу на их лицах то, что они старательно скрывают, — что они скорее пойдут и сунут голову в ведро с ледяной водой, чем сдадутся.

Поэтому я даю им задания. Я предлагаю женщинам способы вернуть спокойствие и свободное пространство в свою жизнь. Я предлагаю им тщательно — по-доброму, а не осуждающе — разобраться, что привело их к постоянной гонке за тем, чего они хотят добиться. Это необходимо. Но затем нужно пойти дальше. Потому что дело не в том, чего вы добьетесь: большего размера счета, отсутствия ипотеки, более стройных бедер, — а в том, как вы будете себя чувствовать, получив желаемое.

И у меня еще не было ни одной пациентки, которая в конце концов не увидела бы, что на самом деле гонится за любовью (независимо от того, есть в ее жизни любовь или нет). И в этот момент у меня всегда текут слезы, потому что я знаю: ее жизнь никогда не будет прежней. Потому что она наконец-то поняла, что то, что она искала, к чему безостановочно стремилась, находится в ней самой. Спокойствие и безмятежность позволяют увидеть и почувствовать это. Она родилась такой. Она просто забыла. И, скорее всего, забудет снова, только в следующий раз не так основательно. […]

Итак, как я сказала, делать одно и то же снова и снова, год за годом и ожидать иного результата — это безумие. Однако мы как будто впадаем в транс на десять, тридцать лет, на некоторое время, на всю жизнь, делая все возможное, чтобы стать «лучше». (Как будто мы недостаточно хороши!) И не замечаем, что делаем одно и то же, а жизнь не меняется. Мы думаем, что просто надо попробовать другую диету, другую программу тренировок или меньше есть — и все изменится. Первое, что нужно сделать, это перестать сидеть на диете. […]

Список дел

Я ни в коем случае не хочу сказать, что в течение дня не нужно делать никаких дел! Я живу в том же мире, что и вы. У меня тоже есть список дел, из которого никак не удается вычеркнуть все. А я обожаю вычеркивать дела из списков! Раньше я настолько это любила, что если делала что-то, чего не было в списке, то сначала добавляла это задание, чтобы тут же его вычеркнуть и порадоваться, что я сделала даже больше, чем планировала!

Проблема не в самих делах. Проблема в отношении к ним, которое влияет на ваше здоровье, и в убеждении, которое стоит за отношением. Если ваш список дел состоит из восьмисот пунктов, вы можете или начать паниковать и психовать, или почувствовать землю под ногами, сделать глубокий вдох-выдох длительностью более одиннадцати секунд и признать, что у вас в списке восемьсот дел. Будете вы в подавленном состоянии или спокойны, количество дел не изменится. Но вы можете выбирать отношение к ним.

Чтобы спокойствие и уравновешенность стали вашим обычным рабочим состоянием, придется потренироваться. Вам нужно поддерживать себя способами, которые помогают сохранять спокойствие (а не рассчитывать на три двойных латте, чтобы окончательно проснуться утром), и разобраться, что привело вас в тревожное состояние. Были причины физическими и биохимическими (например, слишком много кофеина в первой половине дня) или эмоциональными? Или и те и другие одновременно?

Хорошая девочка

Когда вы задумываетесь о причинах, по которым вертитесь как белка в колесе, не приходит ли вам в голову вот что: вас воспитывали примерной девочкой и вы так боитесь проблем, что всю жизнь стараетесь делать все возможное еще до того, как вас об этом попросят? Или даже до того, как на вас накричат за то, что вы чего-то не сделали? Или вы не хотите, чтобы вас критиковали? Здесь нет правильного или неправильного ответа. Мы не будем оценивать, хорошо или плохо, что вас так воспитали. Наше поведение может одновременно и приносить нам пользу, и вредить.

Меня глубоко волнует, почему вы делаете то, что делаете, потому что вы можете выбирать поведение, которое идет на пользу здоровью, и отказываться от того, что ему вредит. Пока вы не разберетесь с разрушительным поведением в тех областях жизни, где оно проявляется, и не найдете его причин, изменения будут даваться с трудом. Вы все время будете возвращаться к старым привычкам.

Меня беспокоит, что, если вы живете под влиянием неверных убеждений, от которых не можете отказаться, вам приходится быть маленькой примерной девочкой. И хотя это, вероятно, делает вас добрым и приятным человеком, вы рискуете превратиться в измотанную женщину и столкнуться со всеми вытекающими из этого последствиями для здоровья, если живете в таком состоянии достаточно долго. Постоянное стремление не быть отвергнутой… Чего оно вам стоит?

Отцы и дочери

Сейчас я скажу важную вещь. С эмоциональной точки зрения — самую важную в этой книге. Я еще не встречала ни одной измотанной женщины, чье сердце не было бы разбито отцом. Вы взрослая женщина, и ваш отец или по-прежнему остается вашим героем, или разочаровал вас еще в детстве. Во взрослом возрасте вы можете осознать и примириться с этим, но я хочу сказать, что с отцами возможно только два варианта: герой или причина печали.

Если отец по-прежнему ваш герой, то в вашей жизни не будет места мужчине-партнеру. Ну а если таковой все же есть, он играет второстепенную роль: что бы он ни делал, ему никогда не сравниться с вашим отцом. В этом случае вы не будете постоянно бежать. Вы будете хозяйкой собственной судьбы. И вы в меньшинстве.

Но если отец разбил вам сердце, причиной разочарования могло стать что-то очень важное, например, смерть или плохое обращение с вами, другим членом семьи или близким человеком. Может быть, его поведение причиняло боль только вам, а другие ничего не замечали. Небрежные замечания не казались обидными, но их можно было так интерпретировать. Мимолетная фраза, что вы стоили кучу денег, например. А одну из моих недавних пациенток задела фраза: «Ты совсем как твоя мать». Может быть, он всегда поздно забирал вас из школы. Допустим, вы были эмоционально незрелым ребенком и не понимали, что он все время опаздывал, потому что много работал. А все для того, чтобы платить за дом, в котором вы жили, и образование, которое он хотел, чтобы вы получили, чтобы перед вами открылись лучшие возможности в жизни. Все, что вы знаете, это что его никогда не было, когда он был нужен. И, должно быть, это ваша вина.

Одна моя близкая подруга чувствовала себя преданной отцом и сердилась на него тридцать два года, потому что он умер от рака, когда ей было девять лет. 41-летняя женщина сказала мне «Какой отец оставляет девятилетнюю дочь?», как будто он бросил ее, а не умер. Как будто у него был выбор! Напротив меня сидела взрослая женщина и говорила то, что чувствовала девятилетняя девочка. Отец умер, и матери пришлось идти работать. Моя подруга стала видеть ее гораздо меньше, и с финансовой точки зрения их жизнь стала сложнее. В ее глазах, с ее точки зрения, отец ее бросил. И ей все время не хватало денег. Одна из самых трудолюбивых женщин, которых я встречала, она стремилась позаботиться о каждой стороне своей жизни. И таковой она стала в результате ситуации, которая вызывает глубокое сочувствие. Конечно, прошлое повлияло на ее характер. Со стороны это совершенно понятно и вызывает огромное сочувствие: потерять отца в таком раннем возрасте — очень тяжело.

И вы тоже ведете себя, опираясь на убеждения. Ручаюсь, если вы никогда раньше не задумывались об этом, вы относитесь к себе без всякого сочувствия. Наоборот, бессознательно вы, скорее всего, довольно строго себя судите. Однако необходимо проявить к себе доброту, чтобы избавиться от поведения и убеждений, заставляющих вас на все соглашаться, а еще — критиковать себя, когда вы не соответствуете невероятно высоким требованиям, которые к себе предъявляете. Хватит уже винить себя, когда вы редко звоните матери или самым близким друзьям, не говоря уже об электронной почте, на которую никогда не отвечаете. В результате всего этого вы потеряли способность по-настоящему отдыхать. Пора завязать с поведением, которое вредит вашему здоровью.

Поэтому, когда отец (скорее всего, даже не осознав этого) задел ваши чувства, вы решили, что должны быть красивее, стройнее, выше, умнее, громче, тише, бережливее, щедрее, добрее, милее, меньше волноваться, больше беспокоиться. И все для того, чтобы он вас любил. Какой бы вывод вы ни сделали, из этого и родилось ваше поведение.

Помните, люди сделают куда больше ради того, чтобы избежать боли, чем ради того, чтобы получить удовольствие. Так мы устроены. Мы должны выживать. И поэтому, когда вы делаете все возможное, чтобы отец, жив он или нет, похвалил вас, гордился вами и любил вас, вы превращаетесь в измотанную женщину. Технологии позволяют это.

Вы делаете выбор бессознательно, потому что часть вашей нервной системы настроена на выживание. Однако взрослым логическим умом вы понимаете, что, живя в таком стрессе, вы вредите своему здоровью и можете осложнить отношения с теми, кого любите больше всего на свете.

Поэтому изучайте свои истории. Смотрите на них новым взглядом. Пора увидеть мир таким, каков он есть на самом деле, а не смотреть на него глазами ребенка, которым вы когда-то были. Пора взять ответственность за себя и свой выбор. Понимание того, что движет вашим выбором (желание не быть отвергнутой), все изменит.

Начиная разбираться в выдуманных вами историях, разговаривайте с собой как с любимым ребенком, чтобы от этой нежности страх быть недостаточно хорошей исчез и больше не определял ваше поведение. Чем более сознательно вы будете жить, чем лучше станете ощущать каждый момент, тем яснее увидите, что вы прекрасны.

В мире нет ни одной маленькой девочки, которая с рождения не знала бы, что она прекрасна. Мы теряем эти знания. Такова жизнь! Девочки теряют это понимание в разное время, но все равно теряют. И я думаю, мы проводим остаток жизни, пытаясь снова почувствовать себя так же — с помощью еды, шопинга, достижений на работе, делая счастливыми других. Но если бы вы знали, какая вы на самом деле, вы бы поразились! […]

У каждого человека своя история. У каждого есть причина, по которой он такой, какой есть. Старайтесь не забывать об этом, так как это помогает не осуждать других.

Тони Роббинс говорит:

«Чем больше вы признаете самое лучшее в других, тем больше благодарности испытываете за качества, которые делают их такими, какие они есть. Чем больше вы выражаете благодарность, тем более живыми и успешными чувствуете себя — и тем больше вы способны оценить самое лучшее в себе».

Источник: cluber.com.ua




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В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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