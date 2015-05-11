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Ksenia Donskaya   четверг, 18 мая 2017 года, 04.34

Сила скуки
Как самое унылое чувство на свете мотивирует и помогает разобраться в себе


Эдуард Мане. Бар в «Фоли-Бержер». 1882 год
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Я завтра с утра пораньше встану и все сделаю


Общество, которое потеряло способность слушать




Скука может накрыть нас в любой момент: из-за плохого фильма, неинтересной работы, поднадоевших отношений или, в конце концов, экзистенциальной тоски. Но, в отличие от депрессии, она мощный мотиватор, уверена Мэри Мэнн, автор книги «Yawn: Adventures in Boredom».

T&P перевели на русский язык ее интервью The Atlantic о том, что заставляет нас скучать, почему в «Тиндере» многие (зря) пытаются казаться интереснее, чем в жизни, и как люди в лагерях беженцев опровергают суть пирамиды Маслоу.

— Что люди вообще имеют в виду, когда говорят, что им скучно? Вы упоминаете, что под скукой, как под зонтом, мы прячем много разных эмоций. Это способ избежать более серьезных вопросов, с которыми люди просто не хотят разбираться?

— Тут может быть много разных вариантов. В исследованиях скука определяется как чувство раздраженного беспокойства. Вы недовольны, у вас мысли в духе «Ох, нужно выбраться из дома, нужно делать дела». Скука — очень мотивирующая сила, это отличает ее от депрессии.

Но я думаю, что в эту форму могут облекаться разные эмоции. Возможно, нас не радует то, чем мы занимаемся, поэтому мы так себя чувствуем. Может, нам кажется, что мы в ловушке из-за обстоятельств, которые нам неподвластны. Может, мы злимся на кого-то, но пытаемся не злиться. Ученые установили, что скука выполняет функцию системы оповещения. Она может предупреждать нас о самых разных вещах.

— Я думала о связи между скукой и одиночеством: и то и другое — эмоции, которые испытывают все, но не все могут в этом признаться. А если ты все же говоришь, что тебе скучно или одиноко, то людям вокруг становится не по себе. Из-за скуки или одиночества ты как будто токсичный.

— «Токсичный» — отличное определение для этого явления. Есть такая идея — особенно, мне кажется, это касается одиночества, — что оно может быть заразным. Вы видите кого-то суперодинокого и думаете: «Вот сейчас он ко мне привяжется, и я уж никак не отделаюсь». Я часто переезжаю и каждый раз в новом городе переживаю, что люди смотрят на меня именно так.

Но если говорить о скуке, мне кажется, это еще и постыдно. Люди не хотят признавать, что им скучно, потому что это считается предосудительным, да ведь? «Только скучные скучают». Это признак того, что ты, возможно, не такой креативный, восхитительный и интересный, каким тебе хочется казаться. Поэтому мы просто не говорим об этом чувстве.

— Действительно ли отношение к скуке меняется, когда становишься взрослым? Потому что мне кажется, что быть скучающим подростком вполне себе круто. Тебе скучно от всего. Это презрительный взгляд на жизнь, а не на себя.

— Я думаю, перемены и правда есть. Этим отчасти объясняется то, как люди говорят о скуке. Они говорят: «Ну что ты как подросток», — и это такое оскорбление для взрослых!

— Есть ведь такое старинное проклятие, да? «Чтоб ты жил в эпоху перемен». Я думаю, справедливо сказать, что сейчас чрезвычайно интересное время и многие предпочли бы, чтобы оно было менее интересным. Есть некое признание того, что интересно — это не обязательно хорошо. Но все же люди не любят, когда времена скучные.

— Такое ощущение, что, когда в мире все идет хорошо, некоторые люди — писатели, художники, кинематографисты — стараются погромче напоминать о бедах. Потому что это делает жизнь интереснее в моменты, когда обстановка в мире более-менее стабильна. Можно вспомнить об индустрии развлечений и о том, как много она концентрируется на войне и конфликтах, потому что, мне кажется, так просто интереснее.

Если говорить о современной политике, в ходе предвыборной кампании я получала уведомления Google о случаях, когда Дональд Трамп называл что-то скучным. И я составила список из этих вещей. Это огромное количество несопоставимых друг с другом явлений, которые он недолго думая заклеймил как скучные.

— Например?

— Список включает: мероприятия кампаний других кандидатов, его собственную электронную почту, реалити-шоу The Amazing Race, Национальную футбольную лигу, Сэмюэла Л. Джексона, Джеба Буша, целую кучу разных сотрудников телеканала Fox. Это, конечно, депрессивно, но и забавно. Нельзя не посмеяться, правда?

— Печально, что людям нужны брызги крови в лицо, чтобы развлечься. Но как это преобразовывается в желание интересной жизни?

— Я разговаривала с солдатом Брайаном Тернером — он прекрасный поэт и написал много о своей службе в Ираке. И он рассказал, что, хотя на настоящей войне много скучных моментов (то ты в дозоре, то ты в казарме, тебя не окружает миллиард всяких развлечений), кое-что в ней ему все же понравилось. Он сказал что-то вроде того, что в мирной жизни тебе приходится забираться на дерево, чтобы найти смысл, а на войне он как бы валится с деревьев прямо тебе на голову. Война издавна предстает таким эпичным явлением, в ходе которого создается абсолютная история о борьбе добра и зла и на кону стоят жизни. Поэтому, хотя Брайан и считает войну скучной, он признает, что в ней есть такой аспект, как смысл, до которого дома добраться сложнее.

— В вашей книге есть глава о том, как «придать остроты», и это ужасная фраза, ее чаще всего используют в контексте сексуальной жизни пар, которые долго живут в браке. Интересно, что в нашем обществе все так беспокоятся, что долгие отношения становятся скучными, и в то же время мы все больше ценим моногамию, хотя моногамия — это буквально преданность неизменности. Вы чувствуете, что тут есть противоречие?

— Думаю, проблема скуки при моногамии существует столько же, сколько и сама моногамия. Я делала интервью с экспертом по полиамории, и у нее была теория, что нечто под названием «энергия новых отношений» дает вам прилив эмоций, когда вы только-только влюбились, а со временем это пропадает.

Тут проявляется забавный аспект, можно говорить чуть ли не о конкуренции. Мне это пришло в голову, когда я читала книгу Эстер Перель «Размножение в неволе». У нас так много инструментов и ресурсов для того, чтобы освежить отношения, и так много статистики о том, как другие люди освежают свои, и насколько же их отношения свежи? Думать о сексе в таком разрезе очень утомительно и несексуально. Мне кажется, что можно испытать что-то интересное и после того, как из отношений уходит новизна: выяснить, без чего еще невозможны счастье и любовь.

— Я думала обо всех этих людях в «Тиндере», которые обязательно стоят на вершине горы. Богом клянусь, все всегда на горе или в обнимку с тигром. Вы указываете на то, что людям, которые хотят острых ощущений, быстро становится скучно. Для пользователей, которые пытаются с помощью приложений для знакомств построить крепкие моногамные отношения, показывать себя как любителей экстрима — это странная стратегия, не так ли?

— Да, абсолютно точно. Странный парадокс. Люди, которые стараются показать, что они самые интересные, скучать начинают быстрее всех. Потому что скука — такая мотивационная сила, что вы сделаете все что угодно, лишь бы ее не испытывать. Вы заберетесь на гору, отожмете рыбу у медведя и так далее. Статистика может показать, на что пользователи кликают, и нас действительно привлекают люди, которые заявляют о своей любви к новым впечатлениям.

— Я в таких случаях думаю: «Ты кого угодно утомишь. Сразу нет».

— Я тоже! Если вы представите реальную жизнь с таким человеком, то это будет что-то вроде «Айда на байдарках сейчас! Сегодня же!». Я задаюсь вопросом, не идет ли тут в ход идея о том, что если находиться рядом с человеком, который постоянно делает что-то интересное, то ты и сам станешь более интересным. Твоя жизнь будет интереснее, в ней будет больше стимулов. Когда люди говорят о том, что устали от отношений, тут, кажется, есть еще и этот аспект заражения. Вроде «Ох, он каждый вечер просто смотрит телик, нам становится скучно». «Я» превращается в «мы» очень быстро.

— Да, но что вы до этого-то делали? Тоже смотрели телик каждый вечер, мне ли не знать.

— Я поговорила с рекламщиком, который работал над кампанией для пива Dos Equis «Самый интересный человек в мире». Кампания получилась и правда забавная, потому что ее главный герой — человек, который измотает, если с ним тусоваться, но неотразим, если о нем просто думать. Он ужасно интересный. Бывшая девушка этого рекламщика в шутку ему говорила, что он скучный, и это бесило его сильнее всего на свете. Он ненавидел, когда его называли скучным. Я его понимаю! Это больно. Противно, когда тебе такое говорят.

— Мы раньше говорили о том, что скука может значить все что угодно, и тут то же самое: кто знает, что вы имеете в виду, когда говорите: «Этот человек скучный»?

— Согласна, это может просто значить, что он не в вашем вкусе. Или он вас раздражает.

— Или он стеснительный.

— Да, конечно.

— Я оценила то, как вы беспощадно разделались с пирамидой потребностей по Маслоу, этой идеей, что если ты не можешь удовлетворить потребности в основании пирамиды — потребность в приюте, еде и так далее, — то тогда тебе безразличны другие аспекты человеческого опыта, например любовь и достижение целей. С вашей точки зрения, в обществе есть представление, что ставить цели или искать смысл или быть интересным — это исключительно удел имущих?

— Да, мне так кажется. Люди часто говорят о скуке как о привилегии, как будто вообще не думают. Посмотрите на людей, которые работают на конвейерах на заводах, посмотрите на людей в лагерях беженцев: их жизнь никак не назовешь роскошной, но они справляются с очень скучными обстоятельствами и все равно хотят, чтобы в их существовании был смысл. Мне кажется бредом то, насколько зло люди реагируют на фразу беженцев о том, что им скучно в лагерях. Я имею в виду комментарии к статьям, где цитировались слова переселенцев «Чтобы получить какие-то вещи, приходится стоять в очередях часами, нам становится скучно». Одно это слово вызвало комментарии в духе «Эй, скучаете — возвращайтесь к себе домой». Людей это так расстраивало.

— Как часто скука проистекает из желания, чтобы в нашей жизни была история? Если не брать в расчет тот факт, что жизнь превращается в историю только в ретроспективе, я думаю, в вашей книге представлен именно такой взгляд на скуку. Вроде того, что скука — это та часть жизни, которая никак не влияет на сюжет.

— При исследовании этого вопроса у меня был примечательный разговор с Мартином Демандом Фредериксеном, который провел много времени в Грузии, изучая, как молодые люди там ощущают скуку. Он рассказывал о парне, с которым беседовал: тот ненавидел жизнь в Грузии. Ему казалось, что скука там доводит до депрессии, и он очень хотел стать музыкантом. У него не было никаких вариантов, он как будто попал в ловушку. И ощущение того, что ты в ловушке, — это важная составляющая скуки. Люди часто скучают, когда им кажется, что они в западне, и наоборот. И этот конкретный парень предпочитал разговаривать с Мартином в прошедшем времени. Ему нравилось притворяться, что они в будущем и смотрят на его настоящую жизнь как на часть пути, который привел его к желаемому успеху. И тогда эта скука будет частью истории, это будет борьба, которая привела его к славе. Для меня это был хороший пример того, как события, которые могут стать хорошей историей, — это необязательно события, через которые любой хотел бы пройти. Никто не пожелал бы быть на месте этого парня. Он был очень несчастен. Но из этого получилась хорошая история.

Когда я это обсуждала с Мартином, он сказал: «Я изо всех сил пытался не сделать книгу интересной», — потому что в Грузии действительно интересно не было. Но интересно читать о людях, которые попадают в беду, употребляют наркотики, алкоголь, что бы то ни было, потому что им скучно.

«Когда в мире все идет хорошо, некоторые писатели, художники, кинематографисты стараются погромче напоминать о бедах, потому что это делает жизнь интереснее»

— Еще один аспект скуки — это контроль, не правда ли? В книге вы упоминаете, что в большинстве лифтов кнопка закрытия двери ничего не делает, это просто пустышка для того, чтобы управлять беспокойством людей и позволить им почувствовать, как будто они что-то контролируют. Многое ли из того, что мы делаем, когда нам скучно, — это просто попытка вернуть чувство контроля, продвинуть повествование вперед, снова ощутить себя главным героем?

— Я определенно считаю, что часто цель таких действий — возврат контроля, потому что во многом скука — это чувство того, что вы в ловушке. И вы бы в нее не попали, если бы контролировали то, что можете и не можете сделать, и то, кем вы могли и не могли бы быть. Отчасти поэтому я думаю, что скука может особенно раздражать людей, у которых много вариантов выбора. Может быть, именно таким образом она связана с привилегированным положением, потому что вам сложно найти ее причину. Если вы Зельда и Фрэнсис Скотт Фицджеральды, колесящие по миру, и вам все равно вроде бы скучно, то это превращается в гигантский экзистенциальный кризис. В то же время если ты парень из Грузии, который физически здоров, но эмоционально в ловушке, то в этом случае более понятно, что тебя ограничивает. Тут ты видишь, контроль над какими обстоятельствами помог бы в твоей ситуации.

Потому что скука — такая мотивирующая, надоедливая, раздражающая сила, она может быть полезной. Теперь, когда мне гораздо проще говорить о скуке в общем и думать о собственной скуке, мне стало легче принимать некоторые решения вместо того, чтобы бороться с этим чувством или притворяться, что я его не испытываю.

— Вам кажется, что вы начали лучше понимать, что творится под большим зонтом скуки, когда вам становится скучно в различных ситуациях?

— Да. Я бы не сказала, что я в этом профи, но это действительно очень мне помогло. В процессе написания книги я узнавала все больше и больше о связях между скукой и депрессией и в конце концов проследила за историей этих эмоций в своей семье и за тем, какие дороги передо мной открыла скука. И в результате мне это помогло справиться с депрессией, чего раньше никогда не случалось. Работа над книгой о скуке научила меня воспринимать свое состояние как норму. Теперь, когда я понимаю, от чего конкретно пытаюсь сбежать.

Источник: theoryandpractice.ru




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Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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