Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sidenie_-_novoe_kurenie_42450"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42450_24028214.jpg" width=206 alt="Сидение — новое курение" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Никола фон Луттеротти (Nicola von Lutterotti)</b></span> <span style="font-size: large;">Сидение — новое курение</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">По словам врачей, поможет только движение по рецепту</font></em></span></p><p>В отличие от устоявшегося мнения, постоянное сидение вызывает не только боли в спине. По результатам растущего числа научных исследований, это, кроме того, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, а также повышает риск смерти от этих заболеваний. Это касается, хотя и в меньшей степени, даже людей, которые часто занимаются спортом. Поэтому сидение также называют — не без оснований — новым курением. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sidenie_-_novoe_kurenie_42450">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В отличие от устоявшегося мнения, постоянное сидение вызывает не только боли в спине. По результатам растущего числа научных исследований, это, кроме того, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, а также повышает риск смерти от этих заболеваний. Это касается, хотя и в меньшей степени, даже людей, которые часто занимаются спортом. Поэтому сидение также называют — не без оснований — новым курением.

Многие из нас большую часть дня проводят сидя. Потому что, с одной стороны, офисная работа — это определяющее обстоятельство современной профессиональной жизни, а с другой — некоторые виды деятельности, которые раньше сопровождались преодолением больших расстояний, теперь осуществляются простым щелчком компьютерной мышки. Это касается не только покупок продуктов и одежды, но и поиска квартиры и посещения ведомственных учреждений.

В отличие от устоявшегося мнения, постоянное сидение вызывает не только боли в спине. По результатам растущего числа научных исследований, это, кроме того, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, а также повышает риск смерти от этих заболеваний. Это касается, хотя и в меньшей степени, даже людей, которые часто занимаются спортом. Поэтому сидение также называют — не без оснований — новым курением.

Насколько сильно сидячий образ жизни вредит здоровью, очевидно, зависит не только от того, сколько всего часов в день человек проводит за этим занятием. Вероятно, важную роль, кроме этого, играет то, встает ли человек в перерывах и двигается ли. Об этом, по крайней мере, говорят результаты нового исследования, в котором прияли участие более 12 тысяч мужчин и женщин с южно-американскими корнями в возрасте около 40 лет. Все участники сначала были подвергнуты тщательному обследованию, а после этого на протяжении недели они носили на себе датчики движения.

Как сообщают Кейт Диаз (Keith Diaz) из Колумбийского университета в Нью-Йорке и другие ученые в специализированном журнале Circulation (10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026858), испытуемые провели, в среднем, от 10 до 14 часов в сидячем положении, и от одной трети до половины всего времени не менее 30 минут без перерыва. При этом исследователи обнаружили тесную связь между длительностью отдельных промежутков времени, проведенных в сидячем положении, и содержанием сахара в крови участников: чем дольше испытуемые сидели, не вставая и не передвигаясь в перерывах, тем хуже реагировал их организм на гормон инсулин и тем «слаще» становилась их кровь после поступления повышенного количества глюкозы.

Как и ожидалось, накопленная за день общая длительность сидения также оказалась тесно связанной с метаболизмом сахара. Таким образом, обмен веществ тем сильнее тяготел по направлению к развитию диабета, чем больше была итоговая сумма часов за день, которые человек провел сидя. Испытуемые, которые, несмотря ни на что, были еще и физически активными, конечно, в среднем, показали лучший результат, чем малоподвижные участники. Ни спорт, ни другие защищающие от диабета факторы, среди которых, прежде всего, здоровый вес, однако, не смогли разорвать губительную связь между длительным сидением и нарушением метаболизма глюкозы.

Как ответил на наш запрос Герберт Лёлльген (Herbert Löllgen), спортивный врач и кардиолог из Ремшейда, результаты данного исследования подтверждают то, что длительное сидение является самостоятельным кардиоваскулярным, перегружающим сердечно-сосудистую систему, фактором риска. На вопрос, как люди, работающие в офисе, могли бы избежать этой опасности, врач ответил: «Рекомендация такая: каждые 30 минут ненадолго вставать и двигаться».

Например, будет полезно в большом офисе установить только один принтер. От чего это в конечном счете зависит, Лёлльген и несколько его коллег отобразили в пирамиде двигательной активности, основание которой, а значит, большую часть времени, при этом занимает большое количество больших и маленьких шагов в течение дня. Авторы пишут, что чтобы поднять их количество, по крайней мере, до 10 тысяч в день, можно, например, ходить за покупками пешком, подниматься по лестнице, а не на лифте, и парковать автомобиль в некотором отдалении от дома, а не непосредственно перед его дверями. Выше на пирамиде находятся кардио- и силовые тренировки, как, например, бег, плавание и езда на велосипеде.

Спортивные врачи выступают за то, чтобы прописывать физическую активность, как лекарства. Ведь она действует по тем же критериям, что и терапевтические средства. Так, она может сократить длительность течения многих болезней и способствовать выздоровлению. Поэтому несколько лет назад по настоянию Лёлльгена и других спортивных врачей в Германии был введен «рецепт на движение». Его применение, конечно, остается необязательным, говорит Лёлльген. Так, лишь немногие пациенты при выписке из клиники получили детальные рекомендации по физической активности. Одной из причин этого является то, что медицинское образование недостаточно охватывает специализированную сферу спортивной медицины. Но такие знания необходимы для того, чтобы назначить пациенту увеличение двигательной активности. В конечном итоге речь идет о том, чтобы составить каждому индивидуальный план двигательной активности.

Приносит ли какой-либо результат рецепт на движение? «Да, — говорит Лёлльген, — это показывают эксперименты в Швеции». В Германии он был принят в новом законе о профилактике. Но возмещения в настоящее время не предусмотрено. Это несколько печально, потому что часто движение действует лучше, чем таблетки, и даже может частично их заменить.

Источник: inosmi.ru





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