Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 3 декабря 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/shkola_-_vysota_dlya_mnogih_nedosyagaemaya_41206"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41206_the-day-of-knowledge-1636816_960_72.jpg" width=206 alt="Школа – высота для многих недосягаемая" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Виктор Власов</b></span> <span style="font-size: large;">Школа – высота для многих недосягаемая</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Лучше уж заимствовать сведения из видеоигр, чем выйти на улицу и направится в сторону очередной пивной»</font></em></span></p><p>Множество специалистов оканчивает педагогический университет, уходя торговать в бутики и в пивнушки. Куда угодно, только не в школу – не в шумный коллектив с непредсказуемыми детьми и родителями. Учитель всегда находится, словно на лезвии бритвы, любой ребёнок может спросить и сказать прямо в лоб. Видели отечественный фильм «Географ глобус пропил» или «Училку», удостоенную приза зрительских симпатий? Дети измываются над учителями, чувствуя безнаказанность. <a href="http://www.chaskor.ru/article/shkola_-_vysota_dlya_mnogih_nedosyagaemaya_41206">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Множество специалистов оканчивает педагогический университет, уходя торговать в бутики и в пивнушки. Куда угодно, только не в школу – не в шумный коллектив с непредсказуемыми детьми и родителями. Учитель всегда находится, словно на лезвии бритвы, любой ребёнок может спросить и сказать прямо в лоб. Видели отечественный фильм «Географ глобус пропил» или «Училку», удостоенную приза зрительских симпатий? Дети измываются над учителями, чувствуя безнаказанность.

Один из литературных классиков сравнивает школу с высотой, недосягаемой для большинства людей. По разным причинам, утверждает он, человек не способен понять и постичь многого, а научить кого-то, подавая пример, – тем более. В школу идут не все специалисты, а лишь избранные, в которых сочетается немало положительных качеств. Есть у человека особый блеск в глазах и поразительная моральная выносливость, чтобы контролировать и озарять подрастающих ребят в течение сорока минут каждый раз.

Большинство омских школ – это старые здания и кабинеты в них толком не оборудованы. Ни смарт-доски, ни проектора, ни даже отдельного ноутбука. Попробуй, научи, например, английскому языку, имея лишь учебник, рабочую тетрадь и обыкновенную доску, куда плакаты вешаешь не с помощью магнитов, а на клейкую ленту.

Невозможно учить детей разного возраста, находясь на одной волне и в одном настроении. Дети – коллекционеры информации, как жёсткие диски или другие более современные накопители. Объём интересующий их информации постоянно растёт. Сегодня они обсуждают видеоблоггера Ивангая, завтра заговорят о «Майнкрафте», а через неделю – озаботятся сюжетом достаточно пошлого фильма «Пятьдесят оттенков серого». Ребёнок растёт, а наряду вырастают желания и проблемы. Новые книги и «гаджеты». Вот было удивления у ребят, когда они узнали, что я иногда смотрю «ютюб»-канал того же Юрия Хованского или Дмитрия Ларина, комика и «стендапера». А ещё играю в «Call of Duty» и в «Counter Strike», разбираюсь в анимэ, дорама и манга. Пусть я регулярно не читаю Захара Прилепина, Петра Алёшкина, Валерия Куклина и Михаила Веллера, но я знаю, о чём они пишут и за что борются, так сказать.

– Виктор Витальевич, как часто выходите в социальную сеть? – спрашивает любопытный пятиклассник. – Можно вас добавить «Вконтакте»?

– Конечно, можно, – отмахиваюсь. – Пиши по делу. И не забывай домашнюю работу записывать.

Множество школьников, добавляющихся ко мне, спрашивает в основном, что я задал или что смотрю в данный момент. Многие из них, действительно, думают, что кроме просмотра фильмов или игры в компьютер я ничем больше не занимаюсь. Я не играю, ребят, скажу честно и редко сейчас смотрю новинки – у меня просто нет времени на безделье. Будет летом долгий отпуск – пожалуйста, как засяду за игру или сериал. Пиши: ушёл!

В какой бы школе не работал столь современный и ещё молодой педагог как я, но всегда нужно преподнести себя и личные знания. Если имею дело с пятым-шестым классом, то иногда скажу об играх, в которые играл раньше, расскажу о фильмах и мультиках. Разумеется, с познавательной частью по предмету.

– В «Call of Duty» играли ведь? – спрашиваю с видом знатока, оглядываю удивлённые лица ребят.

– Ого! – кто-то восторженно отвечает. Мальчишки в основном. Хотя и девчонки некоторые осведомлены неплохо. – Играете в «Батлфилд» или в «КС: гоу»?

– Как переводится, знаете? – уточняю. – То и другое?

– Не-ет, – кидают удивлённо. – А как?

– «Call of Duty» – «Долг зовёт», как на советских плакатах было… – объясняю, задрав подбородок. Заглядывает в это время директор с видом посторонним, будто бы мимо приходила и решила посмотреть, сколько градусов на термометре. А сама слушает внимательно. Я продолжаю. – Между одним словом и другим есть частица «of» так? Зачем она нужна? Кто знает? Чтобы наглядно поняли, откройте страницу в учебнике. А что за сокращение «CS»?

Польза от видеоигр есть, хоть и не большая. Помимо пустой иногда траты время, ребята черпают полезное. Это название амуниции, складов и локаций, настоящие боевые сокращения и многое другое. Если это популярный симулятор единоборств «Tekken» или «Mortal Combat», то можно узнать, как называется смертельный приём или знаменитый удар Брюс Ли, которым он ломает кости. В основном назывательная часть подобных игр насыщена содержимым, взятым из справочников или из прочих достоверных источников. Выдумки немало, но и фактов достаточно. Даже в «MineCraft», со слабой графикой, есть названия строительных материалов и специального оборудования, использующегося в шахтах и при строительстве. В «Варфейс» – точные названия военного обмундирования, многих образцов лёгкого и тяжёлого вооружения. В основном приводятся известные сведения из мира вооружения и боевой техники. Если взять видеоигры, основанные на жанре научной фантастики, то и там – многое не вымышлено.

Лучше уж заимствовать сведения из видеоигр, чем выйти на улицу и направится в сторону очередной пивной. Сколько ж их в радиусе ста метров, например, от дома, где живу. «Свежев», «Бирхаус», «Пивной мир» и так – отдел в супермаркете.

– Хотим говорить на языке наших западных героев? – спрашиваю у ребят. – Черепашки-ниндзя где живут? В Нью-Йорке. У какого блоггера заимствует идею наш русский Макс «+100500» – у американца! И ещё – английский язык необязательно учить, чтобы уехать из страны. Кто будет подавать пример новым поколениям? Таланты уезжают и некого поставить, некем крыть, как говорится. Так нельзя!

Мария Разумова, большая любительница анимэ, узнав, что я написал несколько произведений о Японии, о любви ниндзя и войне кланов, предлагает сделать газету на английском языке, посвящённую Стране Восходящего Солнца. Она умница, правда, только вот успехи у неё по одному английскому. Она часто болеет и освобождена от физкультуры. Но дети – народ увлечённый. Достаточно искры – и горят ярко и самозабвенно. Мотивация – важнейшая часть в работе, в любой, не только в школе, поверьте.

– Зачем тебе английский? – выясняю у одного умного старшеклассника.

– Хочу в Америку поехать, Виктор Витальевич. Причём, хотелось бы работать не с русскими, а минимум с приезжими не из моей страны.

– Работал с такими, – признаюсь. – Сербы, болгары, колумбийцы, мексиканцы… как только начинают пропадать продукты из холодильника, так понимаешь, что ребята заимствуют. Пьют твой сок, пока ты на работе или едят сосиски из брикета. Педагогика точно не поможет вовремя, останется пожаловаться компанию.

В интернет выхожу, конечно. Каждый вечер или под ночь уже. Необязательно посмотреть, что там написал Дмитрий Быков или о чём думает поэтесса Светлана Василенко. Найти хороший конкурс, в котором могут поучаствовать школьники, сделав несколько заданий вместе в команде. И позвонить знакомым писателям (Николаю Березовскому, Юрию Перминову или Льву Трутневу) или педагогам (Наталье Курьяковой или Светлане Баранцевой) могу и так – обрадуют, позвав на мероприятие. За стол, в Дом Профсоюзов или в воскресную школу, например.

Школьную высоту и трудности постигаешь-преодолеваешь на работе, думая, как бы аттестоваться на более крепкую категорию или познакомиться с доктором наук, профессором кафедры. Дети, младшие и старшие, не дают расслабиться ни на минуту. Полное внимание. Подготовка и постоянная учёба, работа над самим собой. Хочу написать современный русский роман о жизни, которой живёшь взахлёб и наслаждаешься, когда есть время. Когда остаёшься с родными и общаешься по душам с действительно хорошими людьми.





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