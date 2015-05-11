Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 19 апреля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/shizofreniya_kak_obraz_smerti_41833"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41833_ivsh181.jpg" width=206 alt="Шизофрения как образ смерти" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Татьяна Ратькина</b></span> <span style="font-size: large;">Шизофрения как образ смерти</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Мастер и Маргарита» в Студии театрального искусства</font></em></span></p><p>Жанр своего спектакля по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» Сергей Женовач определил как «шизофрения». Зрителей СТИ он приглашает … в сумасшедший дом. Надо отдать должное создателям постановки: они сделали все, чтобы визит прошел приятно и занимательно. В фойе публику традиционно угощают яблоками. Андрей Фокич Соков (Андрей Назимов), как и положено буфетчику, расхваливает местные деликатесы и помогает скоротать антракт за светской беседой. Распорядители зала в больничных халатах любезно предлагают программки и помощь. Свита Воланда, церемонно представившись и снабдив зрителей визитками, устраивает настоящее магическое шоу, в котором могут принять участие все желающие. Французские духи и модные туалеты, увы, раздавать не будут, но двусмысленных острот и забавных фокусов припасено с избытком. А главное, в зал полетит иностранная валюта! <a href="http://www.chaskor.ru/article/shizofreniya_kak_obraz_smerti_41833">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Жанр своего спектакля по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» Сергей Женовач определил как «шизофрения». Зрителей СТИ он приглашает … в сумасшедший дом. Надо отдать должное создателям постановки: они сделали все, чтобы визит прошел приятно и занимательно. В фойе публику традиционно угощают яблоками. Андрей Фокич Соков (Андрей Назимов), как и положено буфетчику, расхваливает местные деликатесы и помогает скоротать антракт за светской беседой. Распорядители зала в больничных халатах любезно предлагают программки и помощь. Свита Воланда, церемонно представившись и снабдив зрителей визитками, устраивает настоящее магическое шоу, в котором могут принять участие все желающие. Французские духи и модные туалеты, увы, раздавать не будут, но двусмысленных острот и забавных фокусов припасено с избытком. А главное, в зал полетит иностранная валюта!

Премьере Студии театрального искусства не занимать яркости и многообразия. И все же «Мастер и Маргарита» Сергея Женовача – одно из самых мрачных прочтений булгаковского романа. Двухчасовое первое действие зажато на кромке авансцены, где мечутся душевнобольные: долговязый Мастер (Игорь Лизенгевич), Иван Бездомный в смирительной рубашке (Иван Янковский), буйный прокуратор Иудеи Понтий Пилат (Дмитрий Липински) и блаженный философ Иешуа Га-Ноцри (Александр Суворов), растрепанная фурия Наташа (Катерина Васильева) и ее незадачливый поклонник Николай Иванович (Глеб Пускепалис). Философские разговоры о бытии Бога и дьявола они ведут под аккомпанемент диких криков и завываний, в перерывах между явлениями четверки санитаров, которые, как дичь, загоняют в угол палаты очередного бедолагу и колют ему успокоительное. Впрочем, своим жутковатым ореолом постановка Женовача обязана не только этому.

Почти все персонажи спектакля действительно – без преувеличений и иносказаний – больны. Недаром лейтмотивом «Мастера и Маргариты» становятся несущиеся со всех сторон стоны: «Голова! Моя голова!». Отрезанная трамваем, оторванная котом Бегемотом, мучительно болящая или безнадежно помутившаяся. Тема безумия в романе Булгакова часто сводится к рассуждениям о карательной психиатрии и гнете тоталитарного государства. Но Женовач не пошел по столь предсказуемому пути. Его спектакль лишен либерального протеста и отсылок к сегодняшнему дню. Единственной политической остроте («Денег нет, но вы держитесь!»), встреченной бурными овациями, публика явно обязана актерской импровизации, а не режиссерскому замыслу. Шизофрения у Женовача лишена не только налета социальной критики, но и привкуса священного творческого безумия. В ответ на восторги Маргариты (Евгения Громова) и даже замечание Воланда (Алексей Вертков), что роман прочтен его Героем, Мастер бормочет неизменное: «Я болен». Это не прозрение, не выбор, не побочный эффект гениальности… Мучение, отчаяние, образ жизни – и образ смерти.

В свободное от шалостей время санитарами в психушке подрабатывает дьявольская четверка. Гелла (Татьяна Волкова), кот Бегемот (Вячеслав Евлантьев), Азазелло (Александр Прошин) и Коровьев (Григорий Служитель) напоминают то сотрудников варьете, то шайку хулиганов, то безалаберных интернов, то даму легкого поведения с эскортом. А сам Воланд с приятными манерами и размеренной, почти ленивой речью больше ассоциируется с почтенным буржуа, чем с властелином преисподней. Заурядные личины, конечно, не до конца скрывают демоническую сущность, которая сквозит не столько в фокусах, самонадеянных ухмылках или рассказе о завтраке с Кантом, сколько в безграничной власти. Воланд и его свита – не порождение больного воображения Мастера или Ивана Бездомного. Как и мрачный сумасшедший дом, они – непреложная реальность. Вырваться из которой можно только с отрубленной головой, смертельным диагнозом или – для мелкой сошки вроде Алоизия Могарыча (Сергей Сафонов) или Николая Ивановича – гарантированными неприятностями. Правда, закрывая выход из своей обители, Воланд, не слишком тщательно охраняет вход. Так с романтического балкончика, нависающего над зрительным залом, на карнавал сатаны попадает Маргарита.

Во втором действии организация сценического пространства меняется. Дыра в белой больничной стене нарушает давящую герметичность, обещая освобождение. Но оно, увы, останется недостижимой мечтой даже в последнем аккорде постановки, когда рухнут все границы. Из пустой глубины сцены на лица персонажей лягут отблески то ли пожара Москвы, то ли зарева преисподней. И влюбленной паре будет дарован не «свет», а «покой». Возможность смотреть друг другу в глаза, скрючившись в неудобных позах на письменном столе.

В спектакле Студии театрального искусства, в отличие от романа Булгакова, «света» нет вообще. Это, прежде всего, связано с трактовкой линии Иешуа и Понтия Пилата – точнее, с почти полным отсутствием этой линии, замененной диалогами сумасшедших.

Такая трансформация, разумеется, не относится к недостаткам постановки. «Мастер и Маргарита» Сергея Женовача – спектакль целостный и гармоничный. Превращая роман Булгакова в «шизофрению в двух частях», режиссер практически не допускает натяжек (разве что кульминация немного затянулась). Актеры прекрасно справляются с переменами настроения и интонации, оставаясь убедительными и в философских монологах, и в горячечном бреду. Сценография не заслоняет сюжет, но и не превращается в блеклый подмалевок. Мистическая религиозная линия в премьере СТИ кажется если не лишней, то уж точно необязательной. Ее отсутствие, повторюсь, не снизило художественный уровень. Но полностью изменило звучание произведения.

Москва 30-х годов прошлого века не заслужила других посланников вечности, кроме свиты сатаны. И все-таки сквозь дьявольский карнавал Булгаков видит Гефсиманский сад. И Воланд у него – повод для разговора о Боге. Необычного, противоречивого и глубоко личного.

Сергей Женовач играет с литературным первоисточником по правилам. В спектакле тоже не горят рукописи, самым страшным грехом провозглашается трусость, а Левий Матвей (Андрей Шибаршин) передает Воланду просьбу «сверху» – пощадить Мастера. Но все это – лишь дань традиции. В «Мастере и Маргарите» XXI века сумасшедший дом, где царствует Воланд, – не символ и не средство. Альфа и омега. Главная цель. Единственная реальность. Недаром в самом начале постановки Алексей Вертков обращается к публике с советом: «Поверьте хотя бы в дьявола, господа! О большем я уж вас и не прошу».





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