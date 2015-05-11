Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 15 сентября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/shablonnye_razgovory_40927"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40927_content_snob__econet_r.jpg" width=206 alt="Шаблонные разговоры" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Никита R Рубцов</b></span> <span style="font-size: large;">Шаблонные разговоры</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мы перестали понимать ценность произнесенных слов</font></em></span></p><p>С появлением социальных сетей, безлимитного интернета и дешёвых телефонных звонков появился ряд вопросов и ответов, которые со временем приобрели статус шаблонов. Самыми яркими примерами являются вопрос-шаблон: «Как дела?», ответ-шаблон: «Хорошо». Определённое время нас всех это раздражало, теперь мы привыкли и перестали обращать внимание. «Как дела?» и «Хорошо» стали неким приветствием. <a href="http://www.chaskor.ru/article/shablonnye_razgovory_40927">Подробнее</a></p><br clear="all" />





С появлением социальных сетей, безлимитного интернета и дешёвых телефонных звонков появился ряд вопросов и ответов, которые со временем приобрели статус шаблонов. Самыми яркими примерами являются вопрос-шаблон: «Как дела?», ответ-шаблон: «Хорошо». Определённое время нас всех это раздражало, теперь мы привыкли и перестали обращать внимание. «Как дела?» и «Хорошо» стали неким приветствием.

Но мало кто заметил, что так произошло и с другими вопросами и ответами. Непереставаемый поток одинаковых вопросов, хоть и от разных людей, выработали в нас на автоматизме давать одинаковый ответ всем без исключения. Тем самым, общение превратилось просто в набор информации передаваемой друг другу. Часто обмениваясь такими вопросами-шаблонами и ответами-шаблонами, мы научили себя игнорировать смысловую нагрузку в произносимых словах. И теперь, когда для нас это стало нормой, можно всё чаще заметить, как часто мы возвращаемся к одним и тем же разговорам, где именно вопросы-шаблоны и ответы-шаблоны являются причиной недопонимания, последствия которого можно только предполагать. Люди, не понимающие этого, словно кричат друг другу, но каждый ничего не слышит.

Что за этим стоит, почему так происходит и какие последствия могут быть обсудим по порядку.

Как бы люди не были близки, время идёт и мир меняется. А вместе с ним меняется и всё остальное. Каждый формирует для себя своё мнение на происходящее вокруг. Но мнение о человеке до сих пор строится, исходя из:

1. Сделанных поступков;

2. Сказанных слов.

С бешеной популярностью в сети гуляет призыв - меньше верить словам и доверять лишь поступкам. Не знаю откуда это пошло, но я с этим не согласен.

Приведу пример: Вы идёте по улице и видите прилично одетого мужчину, идущего на противоположной стороне улицы. Неожиданно подбегает другой не приятного вида и, нанеся пару ударов по лицу, убегает.

Уверен, что первым делом вы станете провожать взглядом нападающего с осуждающим видом. Затем, допустим, вы подойдёте к первому и предложите свою помощь. У того не перестаёт идти кровь из носа и, жалея его, вы отдаёте ему свой дорогой платок. "Вот поймать бы того гада!" - Про себя скорее всего подумаете вы.

Потом добавите: "Как таких земля держит?". А спустя десять минут его приводят полицейские. Вы ликуете. Как свидетеля вас просят проехать в отделение и дать показания. Вы подробно всё рассказываете и надеетесь, что тому попадёт по заслугам. Но, неожиданно для вас, его отпускают. Вы, в недоумении, спрашиваете у полицейского: почему. А тот отвечает, что первый не стал писать заявление. Да и вообще оказывается, что он справедливо наказан т.к. второй утверждает, что тот вчера в лифте дерзко приставал к его жене. Теперь какое будет ваше мнение?

Вот поэтому я верю, что поступки и слова взаимосвязаны и неразделимы. Тогда и только тогда можно составлять портрет личности, когда имеются значения двух незвестных. С одним - нельзя решить уравнение. Именно поэтому мы так часто ошибаемся с выводами. Так начинается и растёт недопонимание. Один осуждает, другой чувствует это и начинает закрываться. Пытается объясниться, но либо вы не понимаете, либо не верите словам. Вернёмся как раз к ним.

Есть одно мудрое высказывание: "Если хотите получать нужные ответы, задавайте правильные вопросы".

Задайте себе вопрос: "Хорошо ли я знаю близкого мне человека?". Подумав немного, вы с уверенностью ответите: "Да". Ответ вполне очивиден, ведь зная плохо человека, не назовёшь его близким. Скорее всего вы подумали про кого-то определённого, а в голове сразу появился большой список фактов, которые подтверждают ваш ответ.

Теперь задайте другой вопрос: "Есть ли у близкого мне человека от меня секреты?". На этот вопрос с той же уверенностью ответить вы не сможете. В голове могут появиться лишь догадки. Здесь важно понимать, раскрытый лишь один секрет близкого человека может заставить думать, насколько много вы о нём ещё не знаете.

Почувствовали разницу? Каждый из вопросов способствует определённому ходу мыслей. В данном случае, на одну и ту же суть вопроса вы посмотрели с разных концов.

Мы живём в постоянной суете. Нагрузки бывают столь сильными, что не хватает время на себя, не говоря уже о других. В соц. сетях всё не расскажешь. Разговоры по телефону и скайпу не терпят молчания. Проходят недели, а то и месяцы, прежде, чем встретиться. Да и встречи дляться пару часов, попробуй успеть обо всём спросить и всё рассказать. Одно накладывается на другое, тема на тему, так и не получается задать правильно вопросы и ответить так же. Из-за этого и появляются шаблоны. Вместо несколько точных вопросов звучит один общий, на который следует соответственный ответ. А в конце встречи ощущается недосказанность и недопонятность. В следующую встречу тоже самое. И потом ещё раз. Далее возникает привычка в шаблонных вопросах и ответах. Недопонимание увеличивается и люди отдаляются.

В итоге ни поступки, ни слова не являются обоснованными. Истина зарыта где-то в глубине, поэтому выводы пустые и неверные. А людей в итоге связывает лишь прошлое и родственные отношения (если такие имеются).

Для того, чтобы сохранить долгие и понимающие отношения советуется меньше говорить и больше слушать. Я лично придерживаюсь необходимости сначала научиться правильно задавать вопросы, а вот потом уже пытаться услышать. Ведь общение, в первую очередь - диалог. Очерь редко к нам обращаются с откровенной просьбой типо "Я считаю, что перестал как-либо соображать, я плаваю на самом дне, а сейчас мне хочется кому-то выговориться. Сделаешь одолжение?". Да, есть и такие, кто при встрече без конца говорят только о себе, не дают сказать другому. Но и таким полезно задать вопрос, сбивающий их с бесперерывной болтовни. Один такой вопрос, как подножка для бегущего. Часто мы забываем, что люди всё-таки разные. Но ведь это мы сами их выбрали и подпустили к себе. Так что просьба забодиться как следует и искать к каждому свой подход - свои вопросы.

Ниже я приведу пример одного вопроса-шаблона и допустимые к нему ответы-шаблоны.

Вопрос-шаблон:

1. Почему ты один?

Ответ-шаблон:

а) Потому что не встретил ту (того), единственную (единственного, любовь;

б) У меня сейчас нет времени;

в) Я хочу сначала заработать, а потом...;

г) У меня сейчас другие цели (заботы);

д) Потому что хочу быть один (одна).

Это глупый вопрос. А ответы перечисленные выше - правильные с той точки зрения, что человек может сам не знает и запутался, но так он может прекратить разговор - как наиболее быстрый способ выйти из лабиринта. Попробуйте задать вопрос по-другому. Например: "Что сейчас для тебя важнее, чем создать семью?".

Если прозвучит ответ - ничего, то ответы-шаблоны в, г, д уже отпадают. Дальше у человека можно спросить про время. Таким образом, может останется лишь первый вариант - а. Благодаря этому вы сами будете знать правду, но и собеседнику, возможно, поможете разобраться в себе.

Чтобы усвоить практику, для начала попробуйте самим себе позадавать разные вопросы. Обязательно откроете много нового.

Источник: econet.ru





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