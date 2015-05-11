Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 31 мая 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sfinks_rossijskoj_intelligentsii_leonid_andreev_41996"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41996_b35b779fb473b1fc754329e38ba8d57.jpg" width=206 alt="«Сфинкс российской интеллигенции» Леонид Андреев" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Молчанова</b></span> <span style="font-size: large;">«Сфинкс российской интеллигенции» Леонид Андреев</span></p><p>Максим Горький еще при жизни Леонида Андреева пророчески заметил: «...Какой художник погиб в этом человеке! Все эти «бездны» и «стены» - плохо переваренный Достоевский с его склонностью блуждать по тупикам и лабиринтам. А русская литература не прощает оторванности от быта. Не принимаются на нашем черноземе столь экзотические цветы. Всему есть историческое возмездие. Вот увидите: не мудрый, но честный писатель Куприн переживет громкую славу Андреева, и мало кто об этом пожалеет...». <a href="http://www.chaskor.ru/article/sfinks_rossijskoj_intelligentsii_leonid_andreev_41996">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Максим Горький еще при жизни Леонида Андреева пророчески заметил: «...Какой художник погиб в этом человеке! Все эти «бездны» и «стены» - плохо переваренный Достоевский с его склонностью блуждать по тупикам и лабиринтам. А русская литература не прощает оторванности от быта. Не принимаются на нашем черноземе столь экзотические цветы. Всему есть историческое возмездие. Вот увидите: не мудрый, но честный писатель Куприн переживет громкую славу Андреева, и мало кто об этом пожалеет...».

Леонид Николаевич Андреев родился 9 августа 1871 года в Орле в семье землемера-таксатора и польской дворянки, происходившей из обедневшего рода. Сразу после рождения сына Николай Иванович Андреев получил место чиновника в банке, что немало способствовало улучшению материального положения молодой семьи. В детстве Андреев пользовался особым расположением матери, которая души в нем не чаяла, однако, идиллическую картину семейного быта изрядно портил алкоголизм отца, от которого тот и умер в возрасте 42 лет. Кстати, отцовская судьба и его пагубное пристрастие стало одной из причин гибели знаменитого писателя. Во время обучения в гимназии, молодой Андреев открывает в себе литературный талант, занимаясь многочисленными стилизациями в подражание самым актуальным писателям современности: Чехову, Гаршину, Толстому. Андреев приобрел немалую долю литературного мастерства, готовя учебные сочинения для всех своих одноклассников, причем в каждом конкретном случае он выдумывал оригинальный, аутентичный стиль. Однако, грезил он отнюдь не карьерой писателя, а рисованием. Правда, в Орле не было художественного училища, что не помешало молодому человеку зарабатывать на жизнь рисованием портретов и пейзажей — это ремесло приносило 11 рублей дохода за каждую картину.

Говоря о литературных кумирах молодого писателя, нельзя ни отметить, в первую очередь, его увлечение трудами популярных тогда немецких философов Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше. Знаменитый трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление» на протяжении многих лет оставался одной любимейших книг Андреева, в эти годы под влиянием идей немецкого мыслителя он записал в своем дневнике: «Своими писаниями я разрушу и мораль и установившиеся человеческие отношения, разрушу любовь и религию и закончу свою жизнь всеразрушением». К слову сказать, именно в старших классах гимназии Андреев открывает свою вторую роковую страсть — любовь к женщинам. Два полюса судьбы человека — любовь и смерть — Андреев ощущал особенно болезненно, что вылилось в 3 попытки самоубийства и страшные запои. Сам писатель отмечал: «Как для одних необходимы слова, как для других необходим труд или борьба, так для меня необходима любовь. Как воздух, как еда, как сон — любовь составляет необходимое условие моего человеческого существования».

В 1891 году после окончания гимназии Андреев поступает на юридический факультет Петербургского университета, однако очередная любовная драма заставляет его на время оставить учебу. Отметим, что распространенное тогда в студенческой среде пристрастие к чтению трактатов по политэкономии, как и повсеместная гражданская активность, особенно не интересовали юного Андреева, проводившего все свободное время в чтении трудов по метафизике, богословию и истории искусства. Как отмечал брат писателя, тот ночи напролет проводил за чтением работ Ницше, чью смерть в 1900 году Андреев воспринял как собственную трагедию. К тому же, летом писатель снова находится в тяжелейшем духовном кризисе из-за неудачной попытки жениться, оттого в результате он решает полностью переключиться на учебу. В 1897 году он получает диплом второй степени и начинает карьеру адвоката.

До 1902 года Андреев был помощником присяжного поверенного в суде

Однако, принять деятельное участие в судебных разбирательствах Андрееву не пришлось — он проявил свой литературный талант в написании юридических отчетов и репортажей из зала суда. Начало своей литературной карьеры сам Андреев датирует 1898 годом, когда в московской газете «Курьер» был опубликован его первый рассказ «Баргамот и Гараська», который получил хорошие отзывы критиков, в том числе уже прославившегося тогда Максима Горького. Благодаря его протекции, Андреев попадает в писательскую среду, начинает участвовать в заседаниях книгоиздательского товарищества «Знание». Это было первое социалистическое издательство для печати реалистических и даже атеистических произведений, которое в 1901 году выпускает первый сборник рассказов Андреева. Эта книга выдерживает за год 4 переиздания, что приносит ее автору мгновенную известность и гонорар в 6000 рублей.

Андрееву, как казалось, удалось наладить и личную жизнь: он наконец-то получает согласие на брак с Александрой Михайловной Велигорской (между прочим, внучатой племянницей Тараса Шевченко), которой незадолго до свадьбы посвящает сборник невероятно лирических рассказов. «Пустынею и кабаком была моя жизнь, и был я одинок, и в самом себе не имел я друга. Были дни, светлые и пустые, как чужой праздник, и были ночи, темные, жуткие, и по ночам я думал о жизни и смерти, и боялся жизни и смерти, и не знал, чего больше хотел — жизни или смерти. Безгранично велик был мир, и я был один — больное тоскующее сердце, мутящийся ум и злая, бессильная воля. Жемчужинка моя. Ты часто видела мои слезы — слезы любви, благодарности и счастья, и что могут прибавить к ним бедные и мертвые слова? Ты одна из всех людей знаешь мое сердце, ты одна заглянула в глубину его — и когда люди сомневались и сомневался я сам, ты поверила в меня».

Андреев трижды пытался совершить самоубийство

Под влиянием Максима Горького Андреев поддается стихийности начавшейся русской революции и проводит у себя дома нелегальное заседание РСДРП, в результате писателя арестовывают и затем отправляют в Таганскую тюрьму. Чтобы как можно быстрее освободиться из тягостного тюремного заключения, Андреев решается на медицинское освидетельствование. Его признают больным тяжелой формой неврастении, причем врачи отмечают, что болезнь следует «считать неизлечимой, всякие психические и нервные потрясения для него, безусловно, не только вредны, но и опасны». Очередным трагическим потрясением для Андреева оказывается смерть жены в 1906 году от послеродовой горячки.

В 1908 году Андреев женится второй раз на Анне Ильиничне Денисевич. Браку предшествовал год страшного запоя, который писатель решил прервать, снова страстно отдавшись работе. Андреев публикует объявление о вакансии личного секретаря, а на собеседовании знакомится с будущей женой. Ей было тогда 22 года, а за плечами — развод и маленькая дочь Нина. Сразу после свадьбы чета Андреевых переезжает в финскую деревню Ваммельсу, недалеко от Петербурга, причем новый дом для молодых супругов Андреев проектирует сам. Правда, эта усадьба, похожая на скандинавский средневековый замок, была уничтожена в годы революции.

Андреев был одним из самых востребованных писателей своего времени, а его гонорары порой превосходили вознаграждение таких «классиков» русской литературы, как Бунина и Горького. По словам внучки писателя, ему платили 5 золотых рублей за строчку — небывалые условия для прозаика, ведь до этого такой гонорар назначался только маститым поэтам.

После революции 1917 года Андреев оказывается в вынужденной эмиграции: та деревня, в которой жил писатель, отошла по мирному договору Финляндии. Андреев очень тяжело переживал все революционные перипетии в России, так или иначе пытался помочь, призывая вмешаться правительства европейских стран, даже вступил в переписку с главнокомандующим Северо-западного фронта адмиралом Колчаком. 19 мая 1918 года он записал в своем дневнике: «Вчера вечером нахлынула на меня тоска, та самая жестокая и страшная тоска, с которой я борюсь, как с самой смертью. Повод — газета, причина — гибель России и революции, а с нею и гибель всей жизни». 2 сентября 1919 года в отдаленной деревне Нейвола, куда семья писателя перебралась из-за близости к линии фронта, Андреев умер от кровоизлияния в мозг.

Источник: diletant.media





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