Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 25 июня 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sergej_filippov_tragediya_komika_42105"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42105_d03c46dba7fc32c3b19ec7800c3f1af.jpg" width=206 alt="Сергей Филиппов: трагедия комика" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Сергей Филиппов: трагедия комика</span></p><p>Сергея Николаевича Филиппова по праву можно считать одним из величайших комиков не только отечественного, но и мирового кинематографа, а легенды, связанные с эпизодами жизни великого актера, рассказываются до сих пор. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sergej_filippov_tragediya_komika_42105">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сергея Николаевича Филиппова по праву можно считать одним из величайших комиков не только отечественного, но и мирового кинематографа, а легенды, связанные с эпизодами жизни великого актера, рассказываются до сих пор.

Его высокая худощавая фигура и резкие черты лица сочетались с пластикой профессионального танцора, искрометная импровизация и точно выверенная буффонада — с умением точно подмечать и выразительно передавать комическое в окружающей действительности. Филиппову, снявшемуся более чем в ста фильмах, редко доставались главные роли — однако даже малый эпизод, например, прием шведского посольства в «Иване Васильевиче», становился в его исполнении настоящим шедевром.

При этом мечтой любимого актера режиссера Гайдая была роль положительного персонажа, сыграть которую ему так и не пришлось.

Сергей Филиппов появился на свет в 1912 году в семье портнихи и слесаря, и в детстве не выказывал склонностей ни к искусству, ни к науке. Зато за многочисленные проделки Сергея исключили из школы. Суровый отчим-комиссар тщетно пытался научить пасынка хоть какому-то ремеслу, но из мальчика не получилось ни пекаря, ни токаря, ни краснодеревщика. Зато однажды он заглянул в клуб на занятия балетной студии — и, несмотря на высокий рост, большие руки и ступни, в скором времени стал лучшим танцором.

Педагоги советовали Сергею профессионально заняться балетом, и в 1929 году молодой человек направился в Москву. Однако к его приезду прием в балетное училище был уже завершен, та же история повторилась и в Ленинграде. Сергею удалось стать учеником вновь открытого эстрадно-циркового техникума, и даже найти подработку в театре оперетты. Со временем преподаватели техникума, отметившие большой талант Филиппова, способствовали его переводу в Вагановское училище. К сожалению, молодой человек отличался не только хореографическими данными, но и довольно сложным характером и склонностью к комикованию, в том числе и в присутствии самой Агриппины Вагановой, которая не захотела видеть его среди своих учеников.

В 1933 году, завершив учебу в техникуме, Сергей стал танцовщиком ленинградского Театра оперы и балета и женился на бывшей соученице, танцовщице Алевтине Горинович. Первой балетной партией Филиппова должен был стать кочегар в «Красном маке», однако во время репетиций актер однажды потерял сознание. Приговор врачей был суров — балетные нагрузки слишком велики для организма. Филиппов стал работать в Театре эстрады, где выступал не только с танцевальными, но и с комедийными номерами — например, танцевал классическое па-де-де на пуантах и в пачке, вызывая гомерический хохот публики. В 1935 году Филиппов перешел на работу в Театр комедии, где с блеском выступал в таких постановках, как «Страшный суд», «Простая девушка», «Лев Гурыч Синичкин» и др.

В 1937 году молодой актер впервые появился на экране — сыграл белофинна в фильме «За советскую Родину». И хотя при съемках ему пришлось несколько раз окунаться в ледяную воду, от последующих приглашений кинорежиссеров Филиппов отказываться не стал. К сожалению, талант эксцентрика, органично присущий Филиппову, оставался почти невостребованным, зато ему в изобилии доставались роли отрицательных персонажей.

На встречах со зрителями Сергей Николаевич говорил: «Меня часто спрашивают, почему я играю только отрицательные роли. Что на это ответить? Посмотрите на мое лицо. Разве с таким лицом можно сыграть председателя партийной организации?».

Впрочем, актер стал очень известным, и это не лучшим образом отразилось на его и так непростом характере.

Несмотря на то, что в 1938 году у Сергея и Аделаиды родился сын Юрий, их брак фактически распался, хотя и не был расторгнут официально.

С началом войны Театр комедии эвакуировался в Сталинабад. Филиппов продолжал играть в спектаклях и кинофильмах. Во время войны вышли такие картины с его участием, как «Мы с Урала» (1943), «Новые похождения Швейка» (1943), «Кащей бессмертный» (1944) и др.

Очень успешными стали для актера и послевоенные годы, когда его популярность у зрителей стала просто невероятной. Самой большой ролью этого периода стал Алмазов в «Укротительнице тигров» (1954). Многие эпизодические роли Филиппова вошли не только в историю кинематографа, но и в фольклор — например, лектор в «Карнавальной ночи» (1956).

Рассказывают, что Эльдар Рязанов долго не мог подобрать актера на роль лектора. Съемки были уже в разгаре, а подходящего актера всё не было. И тут, он вспомнил про Филиппова и пригласил его на роль.

Сергей Николаевич приехал на съемки в состоянии сильного подпития. Начинающий тогда режиссер Рязанов этому даже очень обрадовался, решив, что актер пьян, и играть ему тоже пьяного и все получиться очень реалистично. Но когда начали снимать, роль у Филиппова не пошла. Сняли 13 дублей, а результата нет. Рязанов отправил Филиппова в Ленинград и продолжил съемку других эпизодов. Через несколько дней на съемочной площадке вновь появился Сергей Филиппов, но на этот раз абсолютно трезвый. Результат все видели на экране. Роль была исполнена блестяще.

Послевоенный период был связан для актера не только с большими успехами, но и с изменениями в личной жизни. Его неофициальной женой стала Антонина Голубева, малоизвестная писательница. Окружающие настороженно относились к этому союзу: Антонина была старше Сергея на 13 лет, отличалась неприспособленностью к жизни и не ладила с детьми от предыдущего брака, но при этом их отношения продолжались до смерти Голубевой в 1989 году.

Громкая слава отразилась на актере не лучшим образом: его склонность к алкоголю и скандальным выходкам усиливалась, и в 1965 году он был уволен из Театра комедии. Филиппов перешел в штат «Ленфильма» и продолжал активно сниматься, хотя к его проблемам добавилась и опухоль головного мозга, которая требовала сложной операции. Казалось, лучшие роли знаменитого комика уже в прошлом, но в 1970 году он получил приглашение на роль Воробьянинова в «12 стульях».

Успех фильма был невероятным, а сам актер после съемок удачно перенес сложнейшую операцию и спустя десять лет еще раз сыграл «предводителя дворянства» в «Комедии давно минувших дней». Актер продолжал сниматься, преимущественно в комедийных фильмах («Табачный капитан», «Не может быть», «Летучая мышь» и др.).

При этом мало кто знал, что домашняя жизнь Сергея Николаевича стала настоящим адом. После эмиграции в США первой жены и сына, Филиппов разорвал все контакты с ними, не общался практически ни с кем из прежних друзей, а его домашняя обстановка приходила в полное запустение. Последними его ролями стал пациент в «Собачьем сердце» (1988) и пенсионер в «Операции Кооперация» (1989).

Однажды актер Михаил Боярский ехал на своей машине и увидел идущего куда-то Сергея Филиппова. Он предложил подвезти коллегу по актерскому цеху. Выяснилось, что народный артист, сыгравший в кино более 100 ролей, ехал на вокзал, чтобы сдать билет стоимостью 19 рублей. Расстроенный Михаил предложил Филиппову посидеть в машине, а сам отправился на вокзал. Зайдя за угол, он выбросил билет, отсчитал деньги и вернувшись в машину отдал их Сергею Николаевичу. Смущенный актер спрятал деньги и сказал:

— Миша, откладывай сейчас, потом мы никому не нужны.

После смерти жены Сергей Николаевич перестал выходить из дома, неделями голодал. В 1990 году великий комик умер от онкологического заболевания легких в невероятной нищете. Сыну не сразу стало известно о смерти отца, и похороны организовал известный актер Александр Демьяненко.

Источник: izbrannoe.com





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