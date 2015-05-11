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Анна Соколова   понедельник, 20 февраля 2017 года, 16.00

Серебряная экономика
Как улучшить жизнь пожилых и заработать на этом


Кадр из фильма «Стажер» (2015)
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Неравный мир


Экономист Павел Данейко: эпоха масс-маркета подходит к концу, нас ждет крафтовая революция




Разные люди по-разному смотрят на мировую повестку. Кто-то считает главной глобальной проблемой Исламское государство, кто-то — Дональда Трампа, а социологи — стремительное старение человечества. Оно происходит потому, что рождаемость в развитых странах падает, а продолжительность жизни растет. В 2015 году на планете жили 901 млн человек старше 60 лет. По прогнозу ООН, к 2030 году их будет 1,4 млрд, к 2050-му — 2,1 млрд. Это создает огромную экономическую нагрузку на молодых и грозит подорвать социальную политику многих стран.

Хотя стариков становится все больше, бизнес ориентируется в основном на молодежь. Это проявляется в моде, медиа и кино, поэтому культурологи вовсю говорят о тинейджеризации культуры. Ролевые модели успеха явно помолодели — мир восхищается юными поп-звездами, стартаперами и блогерами. Крупные корпорации вроде Google и Facebook делают ставку на молодых сотрудников, а опытным специалистам предпенсионного возраста все труднее найти работу. Многие рынки игнорируют запросы пожилых людей, потому что не видят в них своего потребителя.

Rusbase рассказывает, почему старшее поколение играет все большую роль в экономике России, почему предпринимателям пора учиться общаться с возрастной аудиторией и какие возможности для бизнеса открывает старение населения.

Самые дальновидные предприниматели уже переключаются на пожилую аудиторию. Они понимают, что в ближайшие годы бабушки и дедушки станут очень перспективным рынком. На сайте AngelList можно найти 371 стартап в категории Elder Care и 97 стартапов из серии Senior Citizens. Например, американский онлайн-сервис Honor уберизирует уход за пожилыми на дому. Проект помогает семьям найти квалифицированную сиделку по различным критериям — например, говорящую на нужном языке. В этот стартап уже вложились ведущие инвесторы Кремниевой долины.

В России рынок продуктов и услуг для старшего поколения (на Западе для него придумали поэтическое название — «серебряная экономика») развивается медленнее. Наше общество не обращает внимания на проблемы старения, а наши пенсионеры не отличаются платежеспособностью. Как правило, после выхода на пенсию финансовые возможности россиян резко снижаются (в 2017 году средняя пенсия составляет 13 620 рублей). «У нас вообще нет культуры старости, при том что стариков становится больше каждый день», — сетовала геронтолог Дарья Белостоцкая в интервью «Афише». Пока маркетологи грезят о миллениалах с большими зарплатами, в нише продуктов и услуг для пожилых — дефицит предложения и низкая конкуренция.

В России старшее поколение — стабильно растущий потребительский сегмент. «Через десять лет число россиян старше 60-65 лет удвоится, — прогнозирует гендиректор гериатрического центра «Монино» Инна Карпенко. — Это произойдет из-за увеличения продолжительности жизни, а также выхода на пенсию детей послевоенного демографического взрыва».

Сегодня каждый четвертый россиянин — пенсионер. По данным Росстата, пенсию по старости получают около 35,6 млн человек. Это 24% от населения страны (146,8 млн). Доля пожилых россиян растет не первый десяток лет и продолжит увеличиваться в будущем. Так, в 2022 году количество пенсионеров по возрасту перевалит за 40 млн (27% от общего населения).

Данные Росстата, прогноз аналитического центра при правительстве РФ


Российские чиновники тоже обеспокоены проблемами старения. В начале прошлого года правительство утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения. Государство собирается стимулировать занятость и дополнительное образование пожилых людей, повышать их финансовую грамотность, обеспечивать их досуг, доступ к информации, развивать социальные услуги и здравоохранение под запросы старшего поколения.

Старшее поколение как потребительский сегмент

Некоторые аналитики считают старение населения стимулом для развития экономики. Продолжительность жизни стариков увеличилась, теперь пора повысить ее качество. Россияне старшего поколения — крупная категория клиентов практически любого бизнеса, от торговых сетей до частной медицины. Важно, чтобы предприниматели учитывали их потребности и создавали для них новые услуги.

Сегодня многие торговые сети, турагентства, парикмахерские дают скидки по пенсионному удостоверению. Российские фитнес-клубы вводят специальные программы для пожилых людей, рассказывает директор по развитию сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева. «Нынешнее поколение 50-60+ активно и платежеспособно, — объясняет она. — Около 20% клиентов нашей сети — люди старше 60 лет. Если десять лет назад членские карты им покупали взрослые дети, то сейчас люди в возрасте приходят к нам сами, чтобы укрепить здоровье. Современная фитнес-индустрия предлагает им йогу, учитывающую возрастные изменения, пилатес, стретчинг, аквааэробику, скандинавскую ходьбу».

По мере повышения культуры старения россиян акцент «серебряной экономики» будет сдвигаться от лечения к профилактике, активному долголетию и повышению качества жизни, полагает замдиректора по направления «Социальные проекты» АСИ Антон Яремчук. Это досуговые центры, творческие студии, образовательные программы, возможности для подработки.

Рост числа стариков в России станет драйвером для отечественной сферы услуг, считают собеседники Rusbase. Сегодня в третий возраст входит поколение, которое успело реализовать себя вне социализма. «Новые пожилые» более состоятельны и хотят сохранить привычный уровень потребления. Если раньше на пенсии принято было посвящать себя внукам, то нынешние пенсионеры могут и хотят заниматься собой. В этом смысле в России приживается европейский подход к старению.

Они будут требовать более высокого качества жизни в старшем возрасте и будут готовы платить за него. Это создает новые возможности для бизнеса.

Наталья Курачева, заместитель исполнительного директора негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние», глава совета некоммерческого партнерства «Объединение компаний индустрии услуг старшему поколению»

По словам участников рынка, сегодня главные препятствия развития серебряной экономики в России — психологические. В нашем обществе не принято говорить и думать о проблемах старения, а люди почтенного возраста нередко чувствуют себя неполноценными. «Когда мы научимся видеть старость, мы начнем развивать рынок, — уверена создатель отеля для пожилых «Дом у парка» Наталья Перязева. — Мы должны признать, что старость есть, ее бесполезно прятать, а базовые потребности в старости сохраняются, даже если видоизменяются».

«Серебряный» интернет

В отличие от предыдущих поколений, «новые пожилые» активно пользуются интернетом. Сейчас аудитория рунета растет за счет пожилых, потому что другие возрастные категории уже охвачены. Притоку пожилых пользователей способствуют многочисленные курсы интернет-грамотности для пенсионеров. Год назад вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что в 2011-2015 годах компьютерной грамотности обучились больше 500 тысяч стариков. Такие курсы предлагают государственные организации, волонтеры и частный бизнес. В будущем они потеряют актуальность, когда состарятся продвинутые пользователи, прогнозирует Антон Яремчук из АСИ.

Теперь дело за контентом, который будет отражать интересы и точку зрения старшего поколения. В 2012 году основатель «Коммерсанта» и «Сноба» Владимир Яковлев запустил проект «Возраст счастья», который посвящен активной старости. Сайт рассказывает истории людей, которые находят себя заново после 50 лет — получают новые профессии, женятся, строят бизнесы, устанавливают спортивные рекорды.

Социальный предприниматель Анастасия Лазибная запустила маркетплейс услуг для людей за 50 — «Баба-Деда». Он собирает тысячи бесплатных и платных предложений для пожилых со всей России (клубы и кружки, учебные курсы, кружки, вакансии, туры, лекции и вечеринки), а также организует мероприятия. Проект «Баба-Деда» поддерживают благотворительные фонды, крупные корпорации и HR-агентства. Сам он зарабатывает на комиссии с привлеченных клиентов. Стартап меняет отношение российского общества к серебряному возрасту и борется с возрастной дискриминацией на рынке труда.

Занятость стариков

ВОЗ отсчитывает пожилой возраст после 60 лет, старость — после 75 лет. По мере увеличения продолжительности жизни эти границы будут сдвигаться. По прогнозам, к 2050 году каждый третий работник в развитых странах будет старше 70 лет. Многие россияне продолжают работать после выхода на пенсию, чтобы сохранить привычный уровень потребления. Сейчас, когда рынок труда начинает испытывать последствия демографического спада 1990-х, спрос бизнеса на пожилых специалистов будет расти.

Рост занятости среди старшего поколения увеличит спрос на дополнительное образование и поиск работы для пожилых, полагает директор благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова. «Растет запрос на переобучение людей серебряного возраста, — согласен Антон Яремчук из АСИ. — Пенсионный возраст увеличивается, а ускорение технического прогресса требует наращивания компетенций. Пожилые пользователи интернета будут активными клиентами сервисов онлайн-образования».

«Нынешние пенсионеры выходят на пенсию полными сил, — говорит Наталья Перязева. — Они хотят зарабатывать и передавать свои знания». В 2015 году Наталья запустила необычный социальный проект «Сказки у камина», который объединил два ее бизнеса: старики из отеля для пожилых «Дом у парка» приходят в детский сад «7 гномов» читать сказки.

Многие россияне мечтают после выхода на пенсию открыть свое дело. В интернете много подборок с идеями бизнеса для пенсионеров. Как правило, они слишком наивны и лишены связи с реальностью. Ответственность и нагрузка предпринимателя подходят далеко не всем пенсионерам. По мнению собеседников Rusbase, сегодня пожилые россияне могут состояться в качестве нянь, репетиторов, тренеров, консультантов, технических писателей, а также выгуливать животных и заниматься мелким бытовым ремонтом. Многие пенсионеры коммерциализируют свое хобби и подрабатывают на продаже handmade-товаров.

Рынок заботы о пожилых

Первые частные дома престарелых появились в России в середине нулевых. Сейчас в стране насчитывается несколько десятков таких учреждений — «Опека», Senior Group, «МедСервис Плюс», «Желтый крест» и другие. Месяц проживания там стоит от 25 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от объема медицинских услуг и уровня обслуживания (премиум, средний, эконом). Хотя активность инвесторов в этой сфере растет, стационаров для стариков стране не хватает. По оценке специалистов, такая потребность есть у 630 тысяч пожилых россиян, а обеспечены только 270 тысяч. Тысячи человек ждут мест в государственных учреждениях.

«У нас бытует представление, что поместить своих родителей в пансионат — плохо, хотя в Европе это норма», — констатирует представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Ольга Сидорова. «У нас до сих пор считается зазорным помещать родственника в специализированное заведение, да и сами пожилые люди относятся к таким переездам как к ссылке», — согласна Инна Карпенко. По ее мнению, на репутации коммерческих стационаров сказываются негативные представления общества о государственных домах престарелых. Маркетинг частных стационаров нужно строить в расчете на детей стариков, которые принимают решения и оплачивают услуги.

По данным опроса Национального агентства финансовых исследований (март 2016)


С 2015 года в России действует федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Документ позволил бизнесу получать деньги из региональных бюджетов на оказание социальных услуг, в том числе и для старшего поколения. Для этого частная компания должна войти в реестр поставщиков социальных услуг своего региона. Например, Пермский край покупает надомные услуги для пожилых у частных компаний, приводит пример зампред правления некоммерческого партнерства «Мир старшего поколения» Анна Хотинская. По расчетам Минтруда, к 2018 году 10% социального обслуживания возьмут на себя «частники».

Раньше частные дома престарелых размещали у себя людей только на коммерческой основе либо выигрывали госконтракты. Теперь пенсионер может потратить выделенные ему деньги на частный дом престарелых. Государство поможет ему оплатить проживание, если органы соцзащиты подтвердят необходимость услуг. Остальную сумму придется оплатить из собственной пенсии. В государственных заведениях проживание тоже платное — оно обходится постояльцу в 75% от его пенсии.

По предложенному государством механизму сейчас работают немногие — слишком уж скромны компенсации для поставщиков услуг. «Тарифы рассчитываются на основе показателей госучреждений и не учитывают затраты на аренду здания, капитальные вложения и прочее, — перечисляет Анна Хотинская. — Зачастую сумма ниже себестоимости услуги».

«А мы уже второй год принимаем в своих пансионатах пожилых жителей Петербурга, которые сделали свой выбор в пользу частного учреждения», — рассказывает председатель совета директоров гериатрического центра «Опека» Алексей Маврин. Компания Senior Group получает 55 тысяч рублей из московского бюджета за 100 подопечных, остальное те выплачивают самостоятельно.

Повысить стандарты ухода за людьми государство не может — на это просто нет денег. Развитие частных услуг снизит дефицит мест и нагрузку на госучреждения, а конкуренция поднимет качество обслуживания.

В последние годы государство много сделало для привлечения частных инвесторов в эту сферу. Оно субсидирует проценты по кредитам на реализацию социальных проектов и дает налоговые льготы. Также предприниматели надеются на государственно-частное партнерство, которое позволит привлечь бюджетные средства к реализации проектов.

Но больше всего этот бизнес ждет широкого внедрения соплатежей — когда пожилой человек берет деньги государства и с доплатой идет в частное заведение. Пока что на практике чиновники довольно неохотно направляют пенсионеров в частные учреждения. Представитель фонда «Наше будущее» Ольга Сидорова ратует за систему целевых сертификатов. Если граждане будут свободно выбирать, в какую организацию принести сертификат на социальную услугу, это будет самый эффективный способ развития конкуренции.

Участники рынка сходятся на том, что частные стационары для пожилых эффективнее государственных. У бизнеса всегда больше возможностей и мотивации предлагать более высокое качество услуг и индивидуальный подход.

«Швеция провела эксперимент: два идентичных объекта управлялись государством и частной компанией, — рассказывает Анна Хотинская. — При равном качестве услуг частная компания показала более высокие экономические показатели». По ее словам, российская система социального обслуживания будет работать эффективнее, если государство будет заказчиком и контролером услуг, а их исполнение передаст негосударственным организациям (коммерческим и некоммерческим).

«Услуги для пожилых — бизнес с огромными перспективами, — уверена Наталья Курачева. — Старение населения — очевидный демографический тренд, который нужно рассматривать как возможность для инвестиций. Запуская «Монино», мы смотрели на опыт США и Европы, где пенсионные фонды наращивают инвестиции в сегмент senior housing and care. Там это полноценный рынок, и мы хотим, чтобы он стал таким же и в России».

По подсчетам «Проекта 60+», частными пансионатами для пожилых в Москве и Петербурге занимаются более 130 компаний. Их общий номерной фонд — 9000 мест, совокупная выручка — 3,2-3,6 млрд рублей.

Мы проходим путь развитых стран, которые дали доступ частным компаниям к рынку ухода 20-30 лет назад и получили отличный результат: рост предложения услуг для пожилых и повышение качества обслуживания. У России есть все шансы повторить этот позитивный опыт. Мы можем сразу применить лучшие практики, минуя ненужные стадии и не обрастая излишним регулированием.

Вадим Бараусов, руководитель «Проекта 60+»

Зарабатывать на социальном предпринимательстве сложнее, чем в однозначно коммерческих направлениях, признает Наталья Перязева. Больше всего инвестиций требуют частные дома престарелых. Эти проекты всегда начинаются со строительства или реконструкции, а потому очень долго окупаются. «Даже в регионах создание нового центра для пожилых хотя бы на 100 мест физически не может обойтись дешевле 100 млн рублей, — прикидывает Инна Карпенко. — А в столичном регионе и Ленобласти сметы строительства достигают 500 млн рублей. И все же платежеспособный спрос на наши услуги позволил нам добиться прибыли 12%».

Также работающие объекты несут издержки, чтобы соответствовать обязательным нормам и требованиям контролирующих органов. По оценке гендиректора Senior Group Алексея Сиднева, сегодня качественный уход за пожилым человеком возможен при расценках от 60 тысяч рублей в месяц.

Какие бизнесы нужны серебряной экономике

На «серебряном» рынке сейчас полно свободных ниш, и даже существующие услуги в глубоком дефиците. Старикам нужны уход и присмотр на дому, реабилитация, бытовые услуги и многое другое.

Недвижимость для пожилых и ассистированное проживание

Страховка для пожилых

Линии одежды для пожилых

Городская среда для пожилых людей

Какие технологии нужны пожилым

Основатель портала «Баба-Деда» Анастасия Лазибная видит большой потенциал технологий виртуальной реальности — они помогут разнообразить жизнь пожилых людей, которые ограничены в передвижении.

Значительная часть медицинских гаджетов рассчитана на стариков. Например, подмосковная компания «Нордавинд» разработала портативный кардиокомплекс для мониторинга работы сердца в домашних условиях. Полученную электрокардиограмму можно отправить своему врачу. С помощью кардиокомплекса «Нордавинд» провели экспресс-диагностику в нескольких подмосковных домах престарелых. Проблемы с сердцем были обнаружены у 95% стариков.

Гаджеты для дистанционного мониторинга здоровья стариков станут популярнее на фоне легализации телемедицины в России (депутаты обещали принять долгожданный закон этой весной). Логично предположить, что пенсионеры составят значительную часть аудитории будущих телемедицинских сервисов.

Еще один популярный сегмент гаджетов для пожилых — портативные устройства с геолокацией и тревожной кнопкой. Самый известный стартап в этой сфере — российская компания «Кнопка жизни». Они разработали линейку портативных приборов для быстрого вызова скорой помощи. Если пожилой человек упал, экстренный вызов происходит автоматически, а родные получают уведомление о случившемся. Сегодня компания обслуживает более 20 тысяч абонентов. В регионах «Кнопка жизни» развивается по франшизе: местные предприниматели открывают круглосуточный центр помощи и зарабатывают на продаже тревожных кнопок.

Похожую услугу предлагает служба социального сопровождения «Забота». Они продают мобильные телефоны и брелки с кнопкой вызова помощи. Нажав на нее, пожилой человек получает информационную поддержку по всем медицинским и бытовым вопросам. Он может вызвать скорую или сантехника, записаться к врачу, заказать на дом продукты, социальное такси, подобрать сиделку, варианты досуга, получить психологическую помощь. Региональные власти заключают с компанией госконтракты, чтобы социально незащищенные старики пользовались службой бесплатно. «Забота» работает в 10 регионах, у нее больше 16 тысяч абонентов.

Конечно, далеко не все старики открыты новым технологиям. Сегодня разработчики гаджетов и приложений должны продумывать интерфейс своих продуктов с учетом особенностей пожилых людей (крупные кнопки и шрифт). Раньше всех это поняли производители электроники, которые выпускают простые и надежные «бабушкофоны».

«Пожилые — это такие же люди, как и мы с вами, — напоминает Наталья Перязева. — Они ходят в театры, влюбляются, наряжаются. Это мы с вами, просто старше на 30, 40, 50 лет. Поэтому создать бизнес для старшего поколения очень просто — сделайте его для себя, но с поправкой на возрастные ограничения и потребности».

Источник: rb.ru




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Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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