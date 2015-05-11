Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 19 января 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/serdechnye_chuvstva_41365"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41365_e42a4bf9da0121e03ca34f144a8b9353a088aa2.jpg" width=206 alt="Сердечные чувства" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Михаил Петров</b></span> <span style="font-size: large;">Сердечные чувства</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">На что обращают внимание в своих возлюбленных жители разных стран</font></em></span></p><p>Прописная истина: в любви важны и голос, и запах, и, конечно, внешность партнера. Вооружившись опросами и статистикой, ученые из США, России, Португалии, Грузии и Франции попытались разобраться в этих словах подробнее и выяснить, на что больше всего обращают внимание жители разных стран в своих романтических отношениях. <a href="http://www.chaskor.ru/article/serdechnye_chuvstva_41365">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Прописная истина: в любви важны и голос, и запах, и, конечно, внешность партнера. Вооружившись опросами и статистикой, ученые из США, России, Португалии, Грузии и Франции попытались разобраться в этих словах подробнее и выяснить, на что больше всего обращают внимание жители разных стран в своих романтических отношениях.

В исследовании, опубликованном в журнале Cross-Cultural Research, авторы хотели установить, насколько сильно факторы разной сенсорной модальности (визуальные, звуковые, тактильные, обонятельные) влияют на привлекательность партнера в романтических отношениях и как они взаимодействуют между собой. Для этого они опросили студентов в возрасте от 19 до 25 лет из четырех стран — России, Грузии, Португалии и Франции (786 женщин и 533 мужчины). Каждый из опрошенных либо состоял в гетеросексуальных романтических отношениях на момент исследования, либо был влюблен в недавнем прошлом.

Респонденты отвечали на три серии вопросов. В первой серии их просили оценить по шкале от 1 («абсолютно не согласен») до 5 («абсолютно согласен») разные утверждения, описывающие их физическую тягу к партнерам (примеры утверждений: «Мне часто хочется обнимать этого человека» или «Внешность этого человека вызывает у меня положительные эмоции»).

Во второй серии опрашиваемые опять же по пятибалльной шкале (от 1 — «неважно» до 5 — «наиболее важно») оценивали, насколько для них важны те или иные качества человека (например «цвет глаз», «форма носа» или «хороший запах»). И, наконец, в третьей серии были вопросы об образовании, семейном статусе и национальности респондента.

В результате самой важной деталью в партнере оказалась «улыбчивость» (средняя оценка — 3,82 и 3,74 у мужчин и женщин, соответственно), а дальше расположились «приятный смех» (3,78 и у мужчин и у женщин, соответственно), «одежда» (3,50 и 3,76 у мужчин и женщин, соответственно) и «привлекательные части тела» (3,94 и 3,50 у мужчин и женщин, соответственно). При этом в ключевых факторах были представлены и визуальная (улыбчивость, одежда, формы тела), и обонятельная (запах изо рта), и звуковая (смех) модальности.





«Интересно, что ключевым оказался не какой-то определенный параметр внешности, а скорее выразительное поведение человека, внешние проявления положительного настроя по отношению к собеседнику: улыбка, смех, выразительность лица и речи», — отмечает один из авторов исследования, доцент Тюменского государственного университета Елена Зарубко.

Важность многих факторов менялась в зависимости от пола. Так, женщины по результатам опроса больше обращают внимания на запахи, чем мужчины (3,82 у женщин против 3,62 у мужчин, отличие статистически значимо, как и все обсуждаемые ниже отличия), хотя в целом исследование показало, что представители сильного пола обращают больше внимания на внешность своих возлюбленных.

«Мужчины более высоко оценивают важность параметров внешности женщин и предъявляют более высокие ожидания по отношению к своим партнершам, — пишут авторы исследования. — Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что мужчины уделяет внимание внешности женщин больше, чем женщины — внешности мужчин».

Заметные отличия получились и в результатах разных стран. К примеру, грузинские женщины гораздо больше обращают внимание на умение петь, чем португалки и русские (2,08 для Грузии против 1,62 и 1,72 для Португалии и России, соответственно), что связано с важностью пения в грузинской культуре, а запахи играют более заметную роль в странах с теплым климатом (Португалия, Грузия), что, по мнению авторов, связано с неизбежным более интенсивным потоотделением в этих странах (из этой картины выпадают данные по российским женщинам, для которых обонятельная модальность тоже важна).

Дальше ученые сопоставили эти данные по ключевым параметрам (52 вопроса) с результатами вопросов, где люди оценивали свою тягу к возлюбленным (восемь вопросов), и показали, что самые важные для отношений параметры — это «выразительная мимика», «улыбка» и «губы»: чем выше были оценки в этих категориях, тем сильнее опрашиваемых тянуло к своим партнерам. Наименее важными же параметрами с этой точки зрения оказались «одежда» и «голос».

При этом ученые подчеркивают, что все установленные ими статистические зависимости еще не говорят о причинно-следственных связях, а метод самооценки, используемый в исследовании, может вносить серьезные искажения в картину, поскольку люди могут описывать не свои реальные вкусы и предпочтения, а ссылаться на культурные установки, принятые в их среде.

«Метод самоотчета, конечно, зависит от рефлексивности респондентов, то есть от того, насколько они хорошо осознают аспекты изучаемого явления, — рассказывает Зарубко. — Например, в личных предпочтениях могут отражаться культурные установки. Более того, высказываемые предпочтения и реальное поведение людей могут в принципе отличаться: то, что люди говорят, и то, что они делают, далеко не всегда совпадает».

Теперь исследователи планируют продолжить свои исследования и придумать метод для оценки не только осознаваемых, но и неосознаваемых предпочтений, касающихся внешности возлюбленного или возлюбленной. Кроме того, ученые хотят оценить, насколько большую роль в отношениях играет внешность и другие сенсорные параметры, рассмотренные в этой работе, по сравнению с особенностями личности партнера.

Источник: chrdk.ru





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