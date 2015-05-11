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Александр Чанцев   пятница, 17 февраля 2017 года, 16.00

Сербский Санчо Панса поет песни мертвым
Уикэндовое кино от Александра Чанцева


Кадр из кинофильма «Ла-Ла Ленд»
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Ницше и сантехника


Пчелы в животе у Хью – по средам




Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

1)​ «По Млечному пути» Э. Кустурицы (2016) – разъезжая на ослике с соколом под бомбежкой, раскачивая героев на часах, ставя куриц любоваться на себя в зеркало и отмачивая прочие гэги, Кустурица играет на (минном поле) даже не Иоселиани, а чуть ли не Гайдая. Хотя он впадает не столько в самоповтор, сколько – в великую и милую простоту. К простоте, как и к святости, близки дети, животные. Поэтому лучшие роли тут играют все эти танцующие соколы, змеи, бабочки и прочая живность. И трупы сгоревших людей и животных – потому что смерть к святости еще ближе.

2)​ «Волчок» В. Сигарева (2009) – гулящая мать кидает дочку, тоскующую по ней. Стихия детей – вода, взрослых – снег, а знак фильма – пронзительность навылет искореженной вослед взрослой детской жизни. Звучит слово «жить хочу!», которое станет после лучшим фильмом Сигарева «Жить». Пока же «я пела мертвым, и они слушали» - а потом забрали ее, им отданную.

3)​ «Клык» Йоргоса Лантимоса (2009) – напоминает сходу «Волчью стаю» К. Моссиль (2015) тем, что эксперимент родителей и там и здесь запирает детей дома. Заточение их почти тотально: инициатор оного их отец сдирает даже наклейки с бутылок минеральной воды, дочь, увидев самолет, изрекает «если он упадет, я его поймаю», а выйти за ворота они смогут, когда у них выпадет правый или левый клык. Они играют в те странные игры, что только и могли родиться у этих «детей природы», то есть дома. Их замкнутая, но не подавленная сексуальность обращается друг на друга, а насилие отца - всеохватно. Как и в «Волчьей стае», кроме инвектив в адрес родителей, иной смысл найти сложно. Разве что почти пазолиниевский накал эроса, боли и хэнтая.

4)​ «Ледокол» Н. Хомерики (2016) – полярный миф оспаривает с космическим одно из главных мест на Олимпе советской героики. Вполне социалистический и конфликт – человека и природы, а также излишне вольного, но толкового капитана с бюрократами и стукачами в команде. И красота льда, который, как известно от Питера Хега, имеет не меньше подвидов, чем названий снега у северных народов. Чем плохо, что сей советский миф рекрутировали в нашу эпоху, когда та же Арктика с ее запасами полезных ископаемых грозит стать местом геополитического соревнования (США, кстати, безбожно проигрывают России по количеству и ТТХ своих ледоколов, а Китай более чем активен в гонке за власть над континентом льда) и, не дай Бог, раздора не слабее, чем противостояние Китая и США в Южно-Китайском море? В пандан к «Экипажу» - у нас научились снимать фильмы-катастрофы!

5)​ «Вавилон Н.Э.» М. Кассовица (2008) – разухабистый киберпанк боевик по роману М. Ж. Дантека «Babylon Babies» разворачивается в криминальнейшем Казахстане, залитых северным сияниям ледяных торосах на границе Канады и в не утратившей, разумеется, всей цветной цивилизованности Америке. Секта чистых женщин ноэлитов и террористы, Депардье и Рэмплинг. Драйв хорош, только не оставляет вопрос, какую из трех расшифровок имеет тюремная татуировка «СЛОН» на руке Вин Дизеля – «Смерть легавым от ножа», «Соловецкий лагерь особого назначения» или «Сумей любить одну навеки»?

6)​ «Монах и бес» Н. Досталя (2016) – герой, то травящий байки о пожарских котлетках с Гоголем в Торжке, то сыпящий пословицами супротив настоятеля, то признающийся в любви к каждому котенку, это, конечно, не просто ищущий себя в монашестве вольный человек, веселый баламут, Швейк от православия и чуточку чудотворец, но и ученик той традиции святости, что называется юродством. К сожалению, потенциал всего этого обыгран в фильме с хорошей долей правдоподобия и веселия, но не более. Тут бы не спецэффектов вроде левитации с дьяволом под шотландскую волынку, а одного П. Мамонова! Зато теперь есть ответ на вопрос о дураках и дорогах – «дороги не нужны, потому что по ним враг в самое сердце России проедет».

7)​ «Выкорми ворона» К. Сауры (1975) – после смерти родителей девочка Ана частью переселяется в себя, частью населяет повседневную жизнь фантазиями, пишет свою «Толстую тетрадь». Идея Бунюэля о ребёнке, который верит, что может убивать одной силой мысли, здесь вывернута – Ана верит, что может и воскресить родителей, заселить их в любой эпизод ее жизни. Дети могут все. А Саура говорил, что фильм о том детском мире, «который на самом деле в большей части создан взрослыми, мир подавленных чувств, где дети выступают как отражение или проекция взрослых. Детям пришлось бы уничтожить взрослых, чтобы освободиться от их влияния, — и Ана в глубине души понимает это». Поэтому «выкорми ворона, и он выклюет тебе глаза» - Ана воскрешает мать и убивает себя в своих фантазиях так часто. То есть скорое уж Фрейд, чем политические трактовки фильма, который в лице умерших родителей прощается де с Франко. Камерный – и всем(и)ерный шедевр Сауры.

8)​ «Танец Дели» И. Вырыпаев (2012) –нарочито театрализованные диалоги, картинные мизансцены. О боли и смехе (кундеровском, да), вине («не искать, кто виноват, первый признак взросления») и непонимании, непонимании боли (реакция «не знаю, как реагировать» становится у героев универсальной). Но – не больно от. И у Вырыпаева после «Эйфории» особое пристрастие к рыжеволосым?

9)​ «Красный шар» А. Ламориса (1956) – маленький мальчик с большим воздушным шаром в огромном Париже. Прячет под зонт, дает подержать старым людям… А шар слушается его, летит за мальчиком сам – как и у Сауры Ане, детству подвластно многое. Париж брусчатки, улочек, дерева и пустырей, как старая Москва у Михалкова и Хуциева. Рай детства – недаром тут на одной афише «Парадиз», а мальчик улетает, как Питер Пен? Трогательно и красиво, как ожившая старая фотография. Ремейк «Путешествие красного шара» Хоу Сяо-Сена с Ж. Бинош 2007 года, кстати, также достойный.

10)​ «Ла-Ла Лэнд» Д. Шазелла (2016) – фильм столь же пуст, сколь и расхвален, даже милым его назвать сложно, скорее – приторным от искусственного сахара. Даже джаз олдскульный обычный и избитый посреди сладкого же и банально известного саундтрека.

11)​ «Франкофония» А. Сокурова (2015) – «музеям все равно, что происходит вокруг, главное, чтобы не трогали их», «какой бы стала европейская живопись, не появись в ней портретная живопись», «почему искусство не хочет нас обучать предвидению» и т.п. мысли справедливы и даже провокационны, но фильм о Лувре не говорит больше, чем «Русский ковчег» об Эрмитаже, а даже, пожалуй, и меньше… И, как ни странно, кадров создания Лувра или архивных Франции времен Виши сильнее бьют – архивные кадры блокадного Ленинграда, трупов на набережной Невы…

12)​ «Зоология» И. Твердовского (2016) – «Русалка» А. Меликян наоборот. Провинциальный далекий городок у моря, но героиня немолода, некрасива, ее семейная жизнь – скорее не жизнь, как в «Стрекозе, увеличенной до размеров собаки» О. Славниковой. Но вдруг с ней случается не романтическое, а кафкианское – вырастает хвост! Такая же смиренная Наташа, как герои Кафки, такая же почти документальность, как у того и – современных многих новых российских режиссеров. Она любит подкармливать голодных хищников в зоопарке сосисками – так она кормит мир собой, а хвост лишь стигматизирует, финализирует ее жертву. Виктимная хэнтайность с, что жаль, зоофильско-геронтологическими обертонами, еще и а-ля рус…

13)​ «Рожденный для грусти» Р. Будро (2015) – фильм о том, как великий и разбитый Чет Бейкер играет в фильме о самом себе – это начало интроспекции и истории. Очень похожий и правдоподобный Итан Хоук. Интересно для байопика. Настоящий джаз боли. Героина и секса. Джаз грубости и нежности. «Что-нибудь кислое». В джазе всего этого больше и жестче, чем в роке. И даже Майлз Дэвис суров и опасен, как Крестный отец.




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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