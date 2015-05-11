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Михаил Ланцман   , Сегодня, 13:00

Семья Ульяновых и семья Романовых
Если бы Александр III мог предвидеть, какое будущее ожидает его сына, он бы, безусловно, помиловал Александра Ульянова. Но, увы…


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Неузнанный Ленин


Ленин за границей




В ночь с 16-го на 17-е июля 1918 года была убита царская семья. За 30 лет до этого по приговору царского суда был казнен старший брат Ленина Александр Ульянов. По неофициальной версии, убийство царской семьи было местью Ленина за казнь брата.

В начале марта 1887 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилась следующая заметка: «1-го сего марта на Невском проспекте, около 11-ти часов утра, задержано трое студентов С.-Петербургского университета, при коих, по обыску, найдены разрывные снаряды. Задержанные заявили, что принадлежат к тайному преступному сообществу, а отобранные снаряды, по осмотре их экспертами, - оказались заряженными динамитом и свинцовыми пулями, начиненными стрихнином».

Автор этой заметки, по-видимому, не был очевидцем описываемых событий, Иначе, он бы обязательно отметил, что полиция задержала 6 человек: 3-их бомбометателей – Василия Генералова, Пахомия Андреюшкина, Василия Осипанова, и 3-их сигнальщиков – Сергея Волохова, Михаила Канчера, Петра Горкуна. Помимо снарядов со стрихнином у бомбометателей были револьверы. Все задержанные признались в том, что они являются членами террористической фракции партии «Народная воля» (организация, запрещенная и Российской империи) и вышли на Невский проспект с целью убить царя Александра Ш при проезде императора из Аничкова дворца, где тогда проживала царская семья, на молебен в Исаакиевский собор. Петербургская полиция сработала так оперативно потому, что за некоторыми из задержанных уже было установлено негласное наблюдение. Еще в конце января 1887 года царские спецслужбы случайно перехватили письмо одного из задержанных террористов Пахомия Андреюшкина, направленное своему другу в Харьков, где были такие слова: «У нас возможен самый беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет, и даже в непродолжительном времени».

От дальнейших показаний все задержанные вроде бы отказались, но 3-е сигнальщиков, Волохов, Канчер и Горкун, быстро «сдулись» и разоткровенничались со следователями. Из их показаний полиции стали известны имена зачинщиков теракта и организаторов террористической фракции партии «Народная воля». Ими казались два студента С.-Петербургского университета – Александр Ульянов и Петр Шевырев. Следователи выяснили, что взрывчатку изготовил Александр Ульянов, а помогал ему студент Бронислав Пилсудский (старший брат будущего спасителя независимой Польши маршала Юзефа Пилсудского). Через 30 лет младшие братья Александра и Бронислава станут непримиримыми врагами.

Александра Ульянова арестовали 3 марта 1887 года в Санкт-Петербурге. Петр Шевырев, будучи больным туберкулезом, еще в середине февраля 1887 года уехал в Крым. Его арестовали в Ялте 7 марта 1887 года. Всего в первые дни марта по этому делу было арестовано 25 человек, позднее - еще 49. Суду было предано 15 человек, а в отношении остальных дела были разрешены в административном порядке. Неудавшиеся террористы были задержаны на Невском проспекте ровно через 6 лет после убийства террористами из «Народной воли» предшественника Александра III Александра II, поэтому Дело о покушении на главу России получило название «второе 1 марта».

Сразу после первых вопросов следователя на первом допросе Александр Ульянов понял, что следствию много, что известно, но, поначалу, попытался отвести основную вину от себя. Следователю на первом допросе он заявил: «Я признаю свою виновность в том, что, принадлежа к террористической фракции партии "Народной воли", принимал участие в замысле лишить жизни государя императора... В феврале этого года, в точности времени определить не желаю, я приготовлял некоторые части разрывных метательных снарядов... Я знал, какие лица должны были совершить покушение, т. е. бросать снаряды. Но сколько лиц должны были это сделать, кто эти лица, кто доставлял ко мне и кому я возвратил снаряды, кто вместе со мною набивал снаряды динамитом, - я назвать и объяснить не желаю». Но, вскоре он понял, что отпираться бесполезно и взял всю вину на себя, чтобы спасти жизни своих друзей. Уже на втором допросе он сказал: «Я хочу более точно определить мое участие во всем настоящем деле. Если в одном из прежних показаний я выразился, что я не был инициатором и организатором этого дела, то только потому, что в этом деле не было одного определенного инициатора и руководителя; но мне одному из первых принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации з смысле доставания денег, подыскания людей, квартир и пр. Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, т. е. все то, которое дозволяли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений».

Надо сказать, что у Александра Ульянова были все задатки, чтобы стать блестящим ученым-естественником и обогатить русскую науку. В 1874—1883 годах он учился в Симбирской классической гимназии и окончил ее с золотой медалью. Уже в старших классах гимназии он проявлял склонность к естественным наукам, особенно к химии, обзаведясь небольшой домашней лабораторией. В 1883 году он поступил на естественное отделение физико-математического факультета С.-Петербургского университета. На 3-м курсе он получил золотую медаль за научную работу по зоологии беспозвоночных. На этом его ученая карьера закончилась. В 1886 году он вступил в студенческое Научно-литературное общество профессора русской литературы Ореста Миллера и был единогласно избран его главным секретарём. За изучением русской литературы он подружился с Петром Шевыревым и вместе они организовали «террористическую фракцию» партии «Народная воля». Следствие выяснило, что для покупки ингредиентов, необходимых для изготовления взрывчатки, Александр Ульянов продал свою золотую медаль об окончании гимназии.

С 15 по 19 апреля 1887 года в Особом присутствии Правительствующего сената в Санкт-Петербурге проходило судебное заседание по делу о покушении на жизнь Александра III. Судебное заседание было закрытым. Всего суду были преданы 15 человек. Александр Ульянов сразу стал играть на суде основную роль и, в предоставленном ему последнем слове, произнес программную речь, в которой попытался объяснить судьям причины, приведшие его самого и его друзей к террору. В частности, он сказал: «Террор есть та форма борьбы, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное только духовной силой и сознанием своей правоты против сознания физической силы большинства». Скорее всего, и сейчас под его программной речью могут подписаться террористы из ИГ(организация, запрещенная в Российской федерации).

Сейчас бытует теория, согласно которой истоки современного терроризма лежат в русском терроризме конца XIX - начала XX веков. Но, это ошибка. Совершенные тогда в России теракты, в отличие от сегодняшних, были, скорее всего, эпизодами гражданской войны, которая началась в России задолго до 1918 года и носила в то время латентный характер. Царская власть была нетерпима к любой оппозиции. Она оставляла оппозиционерам только 2 выхода: либо «валить» из страны (вариант Георгия Плеханова), или шагать в ногу по приказу начальства (варинт одного из лидеров партии «Народная воля» Льва Тихомирова). Если бы Алексаедр III разрешил бы оппозицию в стране, то никаких терактов, скорее, не было бы.

Суд приговорил 5 человек – Петра Шевырева, Александра Ульянова, Пахомия Андреюшкина, Василия Осипанова и Василия Генералова, к смертной казни через повешение. Суд учел содействие трех сигнальщиков – Сергея Волохова, Михаила Канчера и Петра Горкуна. По рекомендации Александра III они были помилованы и получили по 10 лет каторги. Бронислава Пилсудского приговорили к 15 годам каторги. Остальные получили разные сроки наказания, от 25 лет до 2,5 года.

Казнь чере повешение состоялась 8(20) мая 1887 года в Шлиссельбургской крепости, где помещались приговоренные. Перед казнью мать Александра Ульянова Мария Александровна добилась свидания с сыном и попросила его написать покаянное письмо царю, Сын ей отказал со словами: «Представь себе, мама, двое стоят друг против друга на поединке. Один уже выстрелил в своего противника, другой ещё нет, и тот, кто уже выстрелил, обращается к противнику с просьбой не пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить». Этот эпизод был обыгран в фильме Марка Донского «Сердце матери». Но в фильм, почему-то не вошло другое. Александр Ульянов под давлением родственников все-таки написал покаянное письмо царю, но составил его так, чтобы исключить помилование. Вот его текст: «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершённого мною деяния и моё отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет её жизнь самой серьёзной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестёр, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием». В помиловании было отказано.

Если бы Александр III мог предвидеть, какое будущее ожидает его сына, он бы, безусловно, помиловал Александра Ульянова. Но увы… Через 30 лет, когда младший брат Александра Владимир Ленин оказался у руля власти в России, была уничтожена без суда и следствия вся царская семья сына Александра III, включая 4-х незамужних барышень, дочерей царя, и 13-летнего больного мальчика, сына царя. Правда, никаких прямых фактов, свидетельствующих о причастности центральной власти к убийству царской семьи, нет. Все было списано на инициативу Уралсовета. Когда из-за кордона порой раздавались голоса западных лидеров о причастности центральной власти России к убийству царской семьи, из Кремля тут же раздавались гневные отповеди, смысл которых сводился к следующему: «А вы докажите».

Различные деятели русской миграции 1-ой волны не забыли незавидную участь последней царской семьи, хотя монархистами не были. Так, в августе 1940 года Нобелевский лауреат по литературе Иван Бунин записал в своем дневнике: «День облачный. К вечеру так прохладно, что я надел теплую куртку Александр III умер в Ливадии в 2 ч. 15 мин. 20 Окт. 1894 г. (стар. стиль). В тот же день на площадке перед церковью Малого дворца присягнула Николаю вся царская фамилия. Думал ли он, какой смертью погибнет он сам и вся его семья! И вообще, что может быть страшней судьбы всех Романовых и особенно старой царицы, воротившейся после всего пережитого опять в Данию, старухой, почти нищей, и умершей там! И чего только не пережил на своем веку я! И вот опять переживаю». А 1949 году поэт Серебряного века Георгий Иванов, находясь в Париже, написал такие строки:

«Эмалевый крестик в петлице

И серой тужурки сукно...

Какие печальные лица

И как это было давно.

Какие прекрасные лица

И как безнадежно бледны -

Наследник, императрица,

Четыре великих княжны...»




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…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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