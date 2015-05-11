Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 23 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sekta_pozitiva_41702"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41702_man-805554_960_72.jpg" width=206 alt="Секта позитива" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Литвин, <a href=https://megaplan.ru/letters/cult-positivity?_ga=1.18614652.436919168.1488997648>megaplan.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Секта позитива</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Откуда она взялась, что проповедует и как не стать ее адептом</font></em></span></p><p>Это не протест меланхоликов-скептиков. Это попытка осознать природу, масштабы и последствия религии безудержного позитива и веры в светлое фантастическое будущее. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sekta_pozitiva_41702">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Это не протест меланхоликов-скептиков. Это попытка осознать природу, масштабы и последствия религии безудержного позитива и веры в светлое фантастическое будущее.

Если кто-то рядом с вами (или вы сами) подозрительно часто и с натугой улыбается, знает всех модных коучей по именам, бормочет о силе позитивного мышления или, наоборот, становится непробиваемо серьезен, описывая бесконечные перспективы чудаковатых стартапов, читайте дальше.

Статья будет полезна тем, кому важны осознанность и честный взгляд на вещи.

Смотреть на свой бизнес, на работу и ее результаты через оранжевые очки позитива так же вредно, как и надевать розовые линзы и строить воздушные замки.

Почему мы говорим об этом?

Зашкаливающий позитив и завышенные ожидания мешают объективно воспринимать реальность и адекватно реагировать на нее. Человек, настроенный на беспричинную и неразборчивую радость, похож на сектанта. Он также убежден в своей правоте и искренне считает более сдержанных и рациональных коллег заблудшими овцами.

Его бодрость и голливудская улыбка на все случаи жизни — маска. Вспомните, как 10 лет назад вы брезгливо щурились от этого «американского» сценария поведения. Мы не заметили, как он стал частью коммуникации в нашем обществе.

Иго позитива не ограничивается приветствием. Он буквально зомбирует бизнесменов, руководителей и рядовых работников. Сами того не понимая, мы отрицаем наличие проблем и избегаем ответственности.

Радостно имитируем бурную деятельность, будучи уверенными в том, что процесс — это и есть результат. Недооцениваем последствия неверных решений, полагая, что в жизни стоят дефолтные настройки счастья. Мы обманываем себя, потому что это проще.

На каких трех слонах и черепахе стоит учение позитива

Слон № 1. У успешного человека все о’кей. Если что-то не так, это повод задуматься о его состоятельности. У прихожан храма позитива доходы всегда превалируют над расходами, маржа не опускается ниже 40 %, а со словом «дебиторка» они незнакомы. Их подчиненные перевыполняют планы, конкуренты банкротятся, а очередью из клиентов можно мериться в бане.

Слон № 2. Сила позитивного мышления. Сомнительные бизнес-коучи построили индустрию на лести и обмане.

«Имитируй поведение богатого и успешного! — говорят они. — Ты вживешься в образ и станешь таким».

Внемлющие им окружают себя атрибутикой успеха и программируются на позитив. Студенты полгода едят доширак, но покупают в рассрочку айфоны. Бизнесмены выводят деньги из оборота, но приезжают на очередной машине из салона.

Слон № 3. Яркий фасад. К приезду политиков в городах по-прежнему красят заборы и закрывают разруху плакатами. Мы ничем не отличаемся от этой фикции, когда между понятиями «партнеры, коллеги» и «друзья, личности» строим стену, которая и не снилась Трампу. Боимся показать себя настоящих, будь то переговоры, нетворкинг или пост в Instagram.

Черепаха. Имя ей суета. Чем больше ваш город и финансовый аппетит, тем быстрее приходится бежать. А насыщенность дня прямо коррелирует с успешностью и позитивом (на самом деле нет). Адепты секты позитива приходят в Храм Потребления с аномальной радостью (ведь уныние — один из смертных грехов) и оставляют там не десятину, а всё.

Как быть с проповедниками позитива

Тон хору прихожан задают настоящие пророки радости, помазанники кайфа. Это топ-менеджеры корпораций, и их имена на слуху — с ними то и дело выходят подборки вроде «25 ранних пташек — миллиардеров».

Главы Amazon, Apple, Twitter, Cisco наперебой рассказывают о том, как подъем в 4 утра заряжает их энергией. Они медитируют, проверяют свои квартальные и годовые планы, отвечают на письма, читают новости, бегают, а потом будят родных.

«Так вот в чем секрет! Нужно вставать до восхода и вкалывать 120 часов в неделю», — думают прихожане-позитивщики. И полагают, что именно распорядок дня и объемы работы сделали Тима Кука и Джека Дорси теми, кто они есть.

Но все наоборот — их амплуа и круг обязанностей заставляет класть на алтарь золотого тельца сон, время и энергию. Достаточно понять, что первично, чтобы не обманываться.

Примерами великих вдохновляются молодые бизнесмены и руководители, внедряя «инновации»:

— Людочка, вы теперь будете всегда улыбаться, разговаривая по телефону. Скулы привыкнут.

— Коллеги, утром на планерке мы будем по очереди говорить, за что благодарны новому дню и соседу справа.

— Частица «не» в офисе объявляется вне закона!

Если такой «последователь» ваш коллега, постарайтесь объяснить ему, почему нововведение — пустышка. Если проводник инноваций ваш босс, вежливо задайте уточняющие вопросы, ответ на которые может открыть глаза.

Стартаперы — особая конфессия. Часто у них выстраивается корпоративная субкультура, и ее ценности должна разделять вся команда. Разумеется, все замешано на позитиве — без него сложно работать 24/7, довольствуясь скромным окладом и перспективой опциона.

Если стартапер — сектант, общаться с ним поможет конкретика. Спросите, почему их проект объективно лучше, чем у конкурентов. Уточните, насколько входящие потоки денег превышают исходящие и сколько они еще протянут без инвестиций.

Периодически я бываю на хакатонах — соревнованиях стартапов. На одном их них автора очередного гениального проекта, способного изменить мир, спросили: чем ваш «уникальный скрипт комментариев на сайте» отличается от готовых решений FB и VK? Будущий стартапер ответить не смог, но в перерыве гневно объяснял по телефону: «Завалили, $U%Ï!" Получасом ранее он представлял свою идею с красноречием, которому позавидовал бы сам Жириновский.

Рядовые прихожане секты позитива — простые люди, которые всегда улыбаются. Они спрашивают на бегу «Как дела?», чтобы услышать «Отлично!». Начните рассказывать им, как на самом деле обстоят ваши дела, и в следующий раз они ограничатся приветствием.

Какие обряды справляют сектанты

Те самые пророки радости советуют обзавестись мантрой. Звучной, амбициозной, хлесткой. Это не маятник гипнотизера, но работает не хуже. Евангелист Apple, венчурный инвестор Гай Кавасаки советует: «Не путайте мантру и слоган. Мантра — она для ваших сотрудников: помогает им понять, ради чего они трудятся». И приводит пример мантры Nike: «Всё для настоящего спорта». В общем, мантра — это неплохо, если она не оторвана от реальности и не противоречит конституции.

Ничего общего с реальностью не имеют распространенные «фразы, притягивающие деньги и удачу». Нелепо, но этими аффирмациями, как и приметами, бредят серьезные взрослые люди.

Вот, например: «Я миллионер. А в транспорте я езжу потому, что люблю наблюдать за окружающими», «Я открываюсь для… (проставьте необходимую вам сумму и повторяйте каждое утро)». Представляете?!

Эти заклинания и обряды помогают сектантам сохранять свой позитивный настрой, убегать от реальности и находить единомышленников. Вот почему адепты радости строят частоколы из закрывающих скобок, пишут многостраничные отчеты ни о чем и разговаривают голосом, бодрости которого хватит на четверых.

Популярная «фишка» — сначала хорошее. Она начинается со слов: «Спасибо, все отлично. Но…» Вы знаете, что следует дальше, будь то ответ от начальства или правки от заказчика.

Самые ушлые адепты секты — «мотивационные спикеры», зарабатывающие на философии бесконечного позитива. Их фамилии на слуху — семинары о том, как изменить свою жизнь и поднять бизнес до небес, кочуют по городам.

Семинар «Как заработать миллион рублей за пять минут». Спикер спрашивает у зала:

— Тысяча, и все заняты!

— А сколько стоил билет на семинар?

— Ровно тысячу рублей!

— Надеюсь, всем все понятно. Расходимся.

Помните, что это не протест меланхоликов? Некоторые мотивационные спикеры знают, о чем говорят, и их советы не лишены смысла. Например: «Если хочешь получить то, чего никогда не имел, стань тем, кем никогда не был».

Почему адепты секты нетолерантны

Потому что «исповедующие другие религии» открывают им глаза и выводят из зоны комфорта. Это мало кому понравится, поэтому своих более рациональных и приземленных коллег сектанты принимают за пессимистов и неудачников. Здравомыслие в их понимании — сущий атеизм, а холодный ум — кощунство. К счастью, средневековой инквизиции нужны были пылающие костры, а позитивщикам — лишь «горящие» глаза.

В кругу друзей могут откровенничать и делиться переживаниями даже самые завзятые «радостефилы», но на бизнес-ланче или нетворкинге после конференции — крайне редко.

К счастью, далеко не все бизнесмены поклялись в верности богу радости. Некоторые понимают, что неудачи более естественны, чем удачи, и не стыдятся рассказывать о них. Делают выводы, предостерегают других. Отличный пример таких честных и рациональных «атеистов» — движение Fuckup Nights, встречи которого проходят по всему миру.

Выводы

Адептов секты позитива миллионы. Общаться с ними помогают здоровый скептицизм и конкретика. Задавайте им открытые вопросы и уважайте их позицию, но помните: часто это просто маска.

Возможно, вы сам идейный проповедник секты позитива. Эта полурелигиозная лихорадка заразна. Примите на себя ответственность за происходящее, будьте честными с собой и коллегами. Прекратите накачиваться вдохновением.

Позитив и внешняя атрибутика успеха почитаются за парашют на спине прыгающего из самолета. Это справедливо, если ваша цель — приземление в точке старта. Но если вы хотите улететь дальше, оставайтесь на борту.

Источник: megaplan.ru





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