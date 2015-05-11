Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/seksolog_dmitrij_isaev_budushchee_gendera_42291"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42291_children-862572_960_72.jpg" width=206 alt="Сексолог Дмитрий Исаев: Будущее гендера" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Источник: журнал <a href=https://snob.ru/selected/entry/125959>"Сноб"</a></b></span> <span style="font-size: large;">Сексолог Дмитрий Исаев: Будущее гендера</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Откажется ли общество от социального пола</font></em></span></p><p>Психиатр, сексолог, эксперт фестиваля Geek Picnic Дмитрий Исаев — о том, как меняется гендер с развитием технологий. <a href="http://www.chaskor.ru/article/seksolog_dmitrij_isaev_budushchee_gendera_42291">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Психиатр, сексолог, эксперт фестиваля Geek Picnic Дмитрий Исаев — о том, как меняется гендер с развитием технологий.

Понятие гендера появилось, когда научное сообщество осознало: существуют некие социально заданные проявления личности, которые относятся скорее к культуре, чем к биологии. Эти проявления связаны прежде всего с социальным устройством общества. А если так, то возникал вопрос, что собой представляет гендер. Сейчас стало понятно, что гендер связан с полом опосредованно. А значит, его трансформации, проявления и особенности могут быть какими угодно.

Конструирование гендерной идентичности работает сегодня так же, как и 100 лет назад. Гендерные стереотипы по-прежнему остаются жесткими. Другое дело, что сейчас наблюдается некое смягчение и сближение границ двух традиционных гендеров. Современное общество больше не требует от нас быть очень маскулинными или очень феминными. Но об этом мы узнаем довольно поздно. Как правило, ребенок не знает, что он никому ничего не должен, и тяготеет к навязанному понятию «нормы». Подростку хочется быть «настоящим», «нормальным». А потом он обнаруживает, что «настоящее» — это некая придуманная модель, которая, возможно, не очень его устраивает. И тогда начинаются сложные поиски собственного места. Сейчас выясняется, что можно проявлять себя нетипично относительно традиционных гендерных ролей, но еще десятилетия назад никакой альтернативы вообще не было.

Это отнюдь не значит, что наше общество стало толерантным к крайним проявлениям внутренней свободы: массовая культура бескомпромиссна. Кино и реклама, которые во многом определяют паттерны нашего поведения, построены по жестким схемам и транслируют довольно четкие правила, каким должен быть мужчина, а какой — женщина. И нет никаких признаков того, что этот тренд меняется.

Наука говорит, что гендеры могут быть разными, люди понемногу это принимают, но общественные институты, например школа, транслируют патриархальную модель

Пока еще рано говорить даже о появлении в общественном сознании третьей равноправной модели, которая может конкурировать с двумя привычными гендерами. Ее просто нет. На бытовом уровне происходит смягчение гендерных границ, но на уровне массовой культуры различия гендерных ролей по-прежнему остро поляризованы. Прежде всего потому, что в ней доминирует патриархальная андроцентричная модель, согласно которой мужчинам навязываются маскулинные образы. Наука говорит, что гендеры могут быть разными, люди понемногу это принимают, а общественные институты, например школа, транслируют патриархальную модель, где мужчина должен быть очень брутален, а женщина — суперженственна, как единственно верную.

Небольшое смягчение границ между гендерами можно наблюдать в сексуальной сфере. Если некоторое время назад женщине отводилась пассивная роль, да и они сами в опросах отмечали, что не занимаются мастурбацией, не интересуются сексом и не проявляют инициативу, то в последние десятилетия происходит заметный сдвиг. При исследованиях мы обнаруживаем, что женщинам секс более интересен, чем об этом принято говорить. А многие мужчины, которым вроде бы следует быть сексуальными гигантами, спокойно и даже равнодушно относятся к сексу.

Интересные метаморфозы происходят с гендерными ролями, когда мы выходим в виртуальное пространство. Интернет позволяет человеку играть разные роли и в какой-то степени даже создавать себе другую личность. Тут важно отличать роль от идентичности: идентичность — это то, кто я есть на самом деле, а роль — это то, каким я показываю себя окружающим. Если я цисгендерный мужчина, я могу как угодно демонстрировать себя в интернете, но моя идентичность от этого не изменится. При этом если меня не устраивает гендерная роль, которую я должен играть, то я могу проживать другую в интернете. Например, в реальной жизни я неудачник во всем и считаю, что не состоялся как цисгендерный мужчина. Почему бы мне тогда не попробовать другие варианты в интернете?

Гендерные стереотипы — очень древние и пока еще очень мощные. Они могут постепенно эволюционировать, но их не могут резко изменить технологии

Если я чувствую себя одиноко и мое окружение относится ко мне враждебно из-за моей идентичности, то интернет дает мне свободу выбора: я могу все исправить, я могу найти тех, кто похож на меня. Но ошибкой будет говорить, что система действует и в обратную сторону и интернет способен изменить представления человека о своем гендере. Если ребенок смотрит сайты ЛГБТ-сообщества, это не сделает его гомосексуалом, что бы ни говорили об этом обыватели. И если мужчина частенько читает Cosmo (у которого, кстати, почти 20 процентов аудитории — это мужчины), он не начнет от этого осознавать себя женщиной.

Влияние технологий на конструирование гендерной идентичности и сексуальную жизнь человека переоценено. Это миф, что появление реалистичных сексуальных кукол, VR, ЭКО и суррогатного материнства, угрожает человеческим отношениям. У человека остается потребность в психоэмоциональном контакте с партнером, и никакая дополненная реальность не способна на это повлиять. И изменение института брака зависит от эволюции общества, а не от технологий. Сейчас стало нормой, когда люди живут одни и заводят ребенка вне брака, и это не связано с существованием ЭКО, которое, кстати, доступно не всем.

То же можно сказать и о возможностях перемены пола. Стало ли больше трансгендеров, потому что операция по смене пола стала доступнее технически? Нет. Но стало больше вариантов транссексуальности. Например, человек начал проходить гормональную терапию, но не считает нужным менять документы. Или сменил паспорт, но на операцию уже не пойдет.

При этом доступность технологии по смене пола никак не влияет на процесс гендерной идентификации в обществе, которое все так же не считает трансгендеров «своими», не ассоциирует себя с ними. Гендерные стереотипы, которыми руководствуется общество, очень древние и пока еще очень мощные. Они могут постепенно эволюционировать, но их не могут резко изменить технологии, какими бы совершенными они ни были. Поэтому, нравится нам это или нет, в обозримом будущем мы будем определять себя как женщин и мужчин. Гендерные рамки, конечно, смягчатся, но вряд ли исчезнут.

Источник: snob.ru





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