Секс-символ современности: «готовая женщина»

В 90-х все хотели моделей, и чтобы занималась шейпингом. Потом переключились на фитоняш с упругой, подкачанной, загорелой задницей. Я думала, этот тренд вечен. Но кажется, ему тоже приходит конец. Опросила друзей мужского пола от 20 до 30 лет примерно: кого они хотят теперь? Результат шокировал.
Всех их эротические, романтические и кексуальные мечты на волне кризиса отразились в одном слове: «готовая женщина». Я переложу своими словами, чтобы было литературно. А смыслы оставлю те, что вкладывали парни. Те, кому, на минуточку, нет и 30-ти.
— Если женщине 20 лет, и она модельной внешности, то она будет просить денег, машину, ребенка, замуж. На кекс придется разводить, умений в постели ноль, ощущений ноль. Развлечение, кафе, клубы – все это будет клянчить со страшной силой. Плавали, знаем. Нет уж. Мне нужна готовая женщина.
— А «готовая» — это как? — спросила я. — У которой уже есть деньги, машина, ребенок и замуж? И чтобы еще сама на тебя напрыгивала, как львица?
— «Готовая» — то есть зрелая, взрослая, самостоятельная. Но при этом привлекательная. Идеальный возраст от 30 до 45.
Готовая женщина уже сама встала на ноги, причем крепко. Материальный интерес для нее где-то на 120-м месте после цвета носков. Если ей нужен ребенок – пусть уже сразу будет с ребенком. Если надо замуж – пусть уже там побывает заранее, чтобы расхотелось. В принципе и муж не помеха, особенно если он где-то далеко. Если надо автомобиль или квартиру – пускай они у нее уже будут до тебя. У женщины должна быть своя, без тебя прекрасно текущая жизнь. В которой ты не необходимость, не единственный кормилец и источник ресурсов, а вишенка на торте.
Понимаешь, только таким образом удается иметь отношения на равных. Без вечного «мущщина должен». И ладно бы за это «должен» она что-то могла гарантировать, кроме своего тела. Свое-то тело она ценит, ляжет как бревно и лежит, на себя любуется: удовлетворяй ее. А твое не ценит совсем. Ее даже верность хранить не обяжешь: уедешь на заработки, а потом узнаешь – измена. Словом, одни минусы.
А взрослая женщина тебя очень ценит, особенно если ты лет на 10 моложе. Она тебя балует лаской, бережет. Она уже знает, чего хочет в постели, к тебе приезжает горячая, страстная. Трахается, как в последний день в жизни. С такими женщинами кекс особенный, он не забывается. Особенно, если она долго была одна.
Зрелая, готовая, самостоятельная женщина – это охренительно. Проблем не создает, если только их решает. Мозг не выносит. Статуса не требует, с родителями знакомиться не хочет. Радость – за радость, нежность – за нежность, кекс – за кекс. Идеально же!
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Источник: cluber.com.ua
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