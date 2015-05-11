Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/seks-simvol_sovremennosti_gotovaya_zhenshchina_40599"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201606/392_300_40599_one-in-5-wome.jpg" width=206 alt="Секс-символ современности: «готовая женщина»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://morena-morana.livejournal.com/565385.html>Морена Морана</a></b></span> <span style="font-size: large;">Секс-символ современности: «готовая женщина»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Сначала мечтали о молодых, теперь мечтают о комфортных</font></em></span></p><p>В 90-х все хотели моделей, и чтобы занималась шейпингом. Потом переключились на фитоняш с упругой, подкачанной, загорелой задницей. Я думала, этот тренд вечен. Но кажется, ему тоже приходит конец. Опросила друзей мужского пола от 20 до 30 лет примерно: кого они хотят теперь? Результат шокировал. <a href="http://www.chaskor.ru/article/seks-simvol_sovremennosti_gotovaya_zhenshchina_40599">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В 90-х все хотели моделей, и чтобы занималась шейпингом. Потом переключились на фитоняш с упругой, подкачанной, загорелой задницей. Я думала, этот тренд вечен. Но кажется, ему тоже приходит конец. Опросила друзей мужского пола от 20 до 30 лет примерно: кого они хотят теперь? Результат шокировал.

Всех их эротические, романтические и кексуальные мечты на волне кризиса отразились в одном слове: «готовая женщина». Я переложу своими словами, чтобы было литературно. А смыслы оставлю те, что вкладывали парни. Те, кому, на минуточку, нет и 30-ти.

— Если женщине 20 лет, и она модельной внешности, то она будет просить денег, машину, ребенка, замуж. На кекс придется разводить, умений в постели ноль, ощущений ноль. Развлечение, кафе, клубы – все это будет клянчить со страшной силой. Плавали, знаем. Нет уж. Мне нужна готовая женщина.

— А «готовая» — это как? — спросила я. — У которой уже есть деньги, машина, ребенок и замуж? И чтобы еще сама на тебя напрыгивала, как львица?

— «Готовая» — то есть зрелая, взрослая, самостоятельная. Но при этом привлекательная. Идеальный возраст от 30 до 45.

Готовая женщина уже сама встала на ноги, причем крепко. Материальный интерес для нее где-то на 120-м месте после цвета носков. Если ей нужен ребенок – пусть уже сразу будет с ребенком. Если надо замуж – пусть уже там побывает заранее, чтобы расхотелось. В принципе и муж не помеха, особенно если он где-то далеко. Если надо автомобиль или квартиру – пускай они у нее уже будут до тебя. У женщины должна быть своя, без тебя прекрасно текущая жизнь. В которой ты не необходимость, не единственный кормилец и источник ресурсов, а вишенка на торте.

Понимаешь, только таким образом удается иметь отношения на равных. Без вечного «мущщина должен». И ладно бы за это «должен» она что-то могла гарантировать, кроме своего тела. Свое-то тело она ценит, ляжет как бревно и лежит, на себя любуется: удовлетворяй ее. А твое не ценит совсем. Ее даже верность хранить не обяжешь: уедешь на заработки, а потом узнаешь – измена. Словом, одни минусы.

А взрослая женщина тебя очень ценит, особенно если ты лет на 10 моложе. Она тебя балует лаской, бережет. Она уже знает, чего хочет в постели, к тебе приезжает горячая, страстная. Трахается, как в последний день в жизни. С такими женщинами кекс особенный, он не забывается. Особенно, если она долго была одна.

Зрелая, готовая, самостоятельная женщина – это охренительно. Проблем не создает, если только их решает. Мозг не выносит. Статуса не требует, с родителями знакомиться не хочет. Радость – за радость, нежность – за нежность, кекс – за кекс. Идеально же!

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Источник: cluber.com.ua





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