Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 17:05</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sci-hub_bannyj_den_dlya_rossijskoj_nauki_42407"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42407_59b11bda8b8a877588f2f39.jpg" width=206 alt="Sci-Hub: банный день для Российской науки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Панчин</b></span> <span style="font-size: large;">Sci-Hub: банный день для Российской науки</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Об Александре Элбакян и блокировке Sci-Hub</font></em></span></p><p>Точка зрения: «Бывает так, что человек делает полезный проект, и ты изо всех сил стараешься симпатизировать ему. Ты видишь, что у него странные тараканы в голове, но ты готов их игнорировать. И переходы на личности можно потерпеть. Но иногда никакого первоначального кредита доверия и уважения не хватает, чтобы продолжать думать о человеке хорошо». <a href="http://www.chaskor.ru/article/sci-hub_bannyj_den_dlya_rossijskoj_nauki_42407">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Точка зрения: «Бывает так, что человек делает полезный проект, и ты изо всех сил стараешься симпатизировать ему. Ты видишь, что у него странные тараканы в голове, но ты готов их игнорировать. И переходы на личности можно потерпеть. Но иногда никакого первоначального кредита доверия и уважения не хватает, чтобы продолжать думать о человеке хорошо».

Вот доктор биологических наук Александр Марков написал пост в Livejournal «Слава Александре Элбакян!». Она пришла в комментарии и, по всей видимости, убедила его, что он поспешил.

Вот группа биологов назвала в честь нее свое открытие. Даже написали: «Вид назван в честь Александры Элбакян (Казахстан/Россия), создателя сайта Sci-Hub, в признание ее усилий, направленных на то, чтобы научное знание было доступно всем исследователям». Где тут неуважение? Но так сложилось, что паразитологи открывают новых паразитов, а не звездные системы и галактики. Поэтому и их поступок приняли за оскорбление.

Обиды на научное сообщество начались давно. Фонд «Династия» известен тем, что благодаря нему в России возродился такой жанр как науч-поп. Фонд учредил премию за лучшие русскоязычные книги в этом жанре и занялся переводом и распространением книг успешных западных авторов. Кроме того, фонд давал гранты молодым ученым на исследования с условием, чтобы те оставались работать в России. В тяжелые для отечественной науки времена это было очень важно.

Фонд не понравился Александре своей «либеральностью», хотя любой, кто имел дело с «Династией», подтвердит, что никого о политических взглядах там не расспрашивали, а заявки оценивались настолько объективно, насколько возможно. Но проблема была не столько в том, что Александра написала несправедливый пост про Династию в сообществе Sci-hub (у нас неприкасаемых нет), сколько в санкциях по отношению ко всем, кто имел наглость высказать иную точку зрения. Это и был тот самый «банный день», о котором говорит Виталина. Эта история привела к огромному разочарованию для меня и многих моих коллег. Баны раздавались даже за «лайки» к неугодным комментариям. В бан попадали как студенты, так и ученые с длинным индексом Хирша.

Теперь в паблике Sci-Hub вы найдете и странные политизированные тексты, и рекламу книг по астрологии (из которых вы узнаете, что «с наукой и рациональным мышлением традиционно связана планета Меркурий») и репосты сомнительных психологов, обличающих «либеральную науку», указавшую на проблемы с их диссертациями. Любая сколь-либо серьезная критика удаляется, а ее авторы называются «ботами» или «зомби». Александра настолько нетерпима к чужому мнению, что знакомый физик был забанен за вопрос о том, что делать молодым ученым, если останутся только журналы, берущие деньги с авторов за публикации.

Александра писала и про меня. Отдельный пост буквально заканчивается следующими словами:

«При этом группа «научных популяризаторов», в которую входит Панчин, не какие-то дурачки и пропаганда, которая ведется с их площадок, довольно профессиональная и сильная и против нее трудно играть и её трудно распознать обычному человеку. У них есть боты, которые всегда поддерживают их в комментариях — и которых приходится банить. Создается впечатление, что их спонсируют и поддерживают на плаву определенные силы и влиятельные люди. Конечно, можно было бы уцепиться за то, что многие из этих популяризаторов под видом науки продвигают так называемые прозападные «либеральные» идеи... Но делать этого не нужно.

Ведь совершенно неважно, кто конкретно за ними стоит: госдеп сша ли, моссад ли, рептилоиды, сатана ли или лично Путин — так или иначе они представляют именно ту силу, которая активно мешает развитию человеческого общества и науки. Настоящей науки, а не её симулякра».

Много ли вы видели в моем блоге про политику? Впрочем, не важно. В начале я даже удивился, что мне дали возможность сказать несколько слов в свою защиту, но когда мои комментарии стали набирать «лайки», Александра потерла все, что выставляло ее в невыгодном свете, все возражения к ее «наездам». А всех согласных со мной забанила.

Но видимо массив людей, которых пришлось банить, наконец, стал слишком большим. И Александра решила просто выключить доступ к Sci-hub для всей России. В назидание тем, кто давал ей деньги на развитие проекта, наверное. Впрочем, это решение чисто декларативное, ведь ничто не мешает пользоваться сервисом через TOR или прокси.

Остается выразить сожаление, что с создательницей отличного проекта невозможно найти общий язык, вступить в перемирие или о чем-либо договориться. Она обижается на все и на всех. Буду надеяться, что когда-нибудь Александра пересмотрит свои взгляды и начнет адекватно реагировать на критику (или хотя бы на похвалу).

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Источник: facebook.com





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