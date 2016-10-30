Счастье одиночества

В английском языке понятию одиночество соответствуют два слова – loneliness и solitude. Loneliness представляет собой подавленное состояние изолированности и тоски, а solitude переводится как добровольное уединение с самим собой. Пропасть между двумя этими понятиями огромна, так как, по сути, они означают две крайности одного состояния – счастье и несчастье быть одному.
Правда же, в русском языке нет аналога одиночеству как позитивному состоянию, оно всегда ассоциируется с болезненной изоляцией и отверженностью. Одинокий человек вызывает жалость, он чувствует себя нежелательным, исключенным и незаметным. Об одиночестве не говорят вслух, его избегают и боятся.
Но если разобраться, что же такое страх одиночества, то оказывается, что это боязнь остаться с собой наедине и не найти в себе ничего интересного и стоящего внимания и времени. Это страх не найти в себе увлекательной личности. Узнать, что все, из чего ты состоишь – это прослушанная музыка, любимые фильмы и посты на фейсбуке, а личности как таковой нет. Кто захочет о себе такое узнать? Поэтому добровольно одиноким или solitude может быть только морально сильный человек, который не боится увидеть настоящего себя и вступить с ним в контакт.
Одиночество в понятии solitude – состояние, в котором надо собственными силами среди всего накопленного за жизнь хлама найти уникальную и одаренную личность, взять ответственность за свои чувства, эмоции, развитие, времяпровождение на себя. Не перекладывать ее на родителей, друзей или бойфренда, наполнить себя не ими, а собой. Потому что иначе человек не только отказывается от уникального собственного пути, от богатства внутреннего мира, а и обременяет окружающих, которых он якобы любит, а на деле просто присосался, как напуганный паразит.
Хорошей аналогией solitude-личности кажется государство без импорта – держава, в которой достаточно внутренних ресурсов, чтобы полностью поддерживать качественное существование. Процветание государства зависит лишь от качества добычи, переработки и распределения имеющихся богатств, от того, насколько налажена будет внутренняя политика. Тогда обвинить в кризисе будет некого, кроме самого государства.
Мы же без конца полагаемся на внешние источники информации и чужие модели поведения, хватаемся за них железной хваткой и в итоге в них же и утопаем. Мнение о фильмах формируется лучшим другом, об одежде – знакомой модницей, о политике – определенным порталом, сейчас в тренде жабо – дайте два, а кем «хочешь» работать – благородно подскажут родители. Так и живем не в своей шкуре, а в карнавальном костюме из разных лоскутков, которые мало того, что друг с другом не сочетаются, но еще и натирают, жмут, а в некоторых местах вообще с дырой. А под костюмом ничего нет. Поэтому и снять его, и увидеть себя такого истощенного и несчастного так страшно.
Но необходимо.
Концепция solitude-личности тесно связана с концепцией любви к себе и принятия себя. Надо завести роман с самим собой, роман со взаимной любовью и пониманием, роман на всю жизнь. Узнать обо всех сильных и слабых сторонах «партнера», о добре и зле в нем, о подлинных чувствах, и научиться со всем этим жить, особенно учитывая тот факт, что отношения с самим собой уж точно навсегда, с собой не разведешься, не расстанешься, не вычеркнешь из своей жизни. Оттягивать роман с собой так же глупо, как не идти к стоматологу, в надежде на то, что зуб переболит. Не переболит, а станет только хуже. Так и тут, чем раньше договоришься с собой, тем легче будет жить.
И лишь тогда сможешь создавать здоровые отношения с окружающими, отношения, которые создаются не на истерической попытке заткнуть этим человеком черную дыру внутри, а на желании развиваться вместе.
От одиночества не надо спасаться. Лишь оно дает настоящую защиту, а человека умного делает практически неуязвимым. Одиночество дает возможность увидеть свою силу, поэтому, когда нам случается оказаться в одиночестве, только от нас зависит, как мы распорядимся этим неожиданным подарком судьбы, и пройдем ли мы путь от loneliness до solitude. Ведь loneliness – это когда ты один даже в шумной компании, а solitude – это шумная компания внутри тебя одного.
Так что не бойся остаться одному, бойся остаться без себя. Так страшнее.
Источник: thedevochki.com
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