Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 4 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/schaste_odinochestva__41097"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41097_solitud.jpg" width=206 alt="Счастье одиночества " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Ходаковская, <a href=http://thedevochki.com/2016/10/30/schaste-odinochestva/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Счастье одиночества </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему одиночество – это не плохо</font></em></span></p><p>В английском языке понятию одиночество соответствуют два слова – loneliness и solitude. Loneliness представляет собой подавленное состояние изолированности и тоски, а solitude переводится как добровольное уединение с самим собой. Пропасть между двумя этими понятиями огромна, так как, по сути, они означают две крайности одного состояния – счастье и несчастье быть одному. <a href="http://www.chaskor.ru/article/schaste_odinochestva__41097">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В английском языке понятию одиночество соответствуют два слова – loneliness и solitude. Loneliness представляет собой подавленное состояние изолированности и тоски, а solitude переводится как добровольное уединение с самим собой. Пропасть между двумя этими понятиями огромна, так как, по сути, они означают две крайности одного состояния – счастье и несчастье быть одному.

Правда же, в русском языке нет аналога одиночеству как позитивному состоянию, оно всегда ассоциируется с болезненной изоляцией и отверженностью. Одинокий человек вызывает жалость, он чувствует себя нежелательным, исключенным и незаметным. Об одиночестве не говорят вслух, его избегают и боятся.

Но если разобраться, что же такое страх одиночества, то оказывается, что это боязнь остаться с собой наедине и не найти в себе ничего интересного и стоящего внимания и времени. Это страх не найти в себе увлекательной личности. Узнать, что все, из чего ты состоишь – это прослушанная музыка, любимые фильмы и посты на фейсбуке, а личности как таковой нет. Кто захочет о себе такое узнать? Поэтому добровольно одиноким или solitude может быть только морально сильный человек, который не боится увидеть настоящего себя и вступить с ним в контакт.

Одиночество в понятии solitude – состояние, в котором надо собственными силами среди всего накопленного за жизнь хлама найти уникальную и одаренную личность, взять ответственность за свои чувства, эмоции, развитие, времяпровождение на себя. Не перекладывать ее на родителей, друзей или бойфренда, наполнить себя не ими, а собой. Потому что иначе человек не только отказывается от уникального собственного пути, от богатства внутреннего мира, а и обременяет окружающих, которых он якобы любит, а на деле просто присосался, как напуганный паразит.

Хорошей аналогией solitude-личности кажется государство без импорта – держава, в которой достаточно внутренних ресурсов, чтобы полностью поддерживать качественное существование. Процветание государства зависит лишь от качества добычи, переработки и распределения имеющихся богатств, от того, насколько налажена будет внутренняя политика. Тогда обвинить в кризисе будет некого, кроме самого государства.

Мы же без конца полагаемся на внешние источники информации и чужие модели поведения, хватаемся за них железной хваткой и в итоге в них же и утопаем. Мнение о фильмах формируется лучшим другом, об одежде – знакомой модницей, о политике – определенным порталом, сейчас в тренде жабо – дайте два, а кем «хочешь» работать – благородно подскажут родители. Так и живем не в своей шкуре, а в карнавальном костюме из разных лоскутков, которые мало того, что друг с другом не сочетаются, но еще и натирают, жмут, а в некоторых местах вообще с дырой. А под костюмом ничего нет. Поэтому и снять его, и увидеть себя такого истощенного и несчастного так страшно.

Но необходимо.

Концепция solitude-личности тесно связана с концепцией любви к себе и принятия себя. Надо завести роман с самим собой, роман со взаимной любовью и пониманием, роман на всю жизнь. Узнать обо всех сильных и слабых сторонах «партнера», о добре и зле в нем, о подлинных чувствах, и научиться со всем этим жить, особенно учитывая тот факт, что отношения с самим собой уж точно навсегда, с собой не разведешься, не расстанешься, не вычеркнешь из своей жизни. Оттягивать роман с собой так же глупо, как не идти к стоматологу, в надежде на то, что зуб переболит. Не переболит, а станет только хуже. Так и тут, чем раньше договоришься с собой, тем легче будет жить.

И лишь тогда сможешь создавать здоровые отношения с окружающими, отношения, которые создаются не на истерической попытке заткнуть этим человеком черную дыру внутри, а на желании развиваться вместе.

От одиночества не надо спасаться. Лишь оно дает настоящую защиту, а человека умного делает практически неуязвимым. Одиночество дает возможность увидеть свою силу, поэтому, когда нам случается оказаться в одиночестве, только от нас зависит, как мы распорядимся этим неожиданным подарком судьбы, и пройдем ли мы путь от loneliness до solitude. Ведь loneliness – это когда ты один даже в шумной компании, а solitude – это шумная компания внутри тебя одного.

Так что не бойся остаться одному, бойся остаться без себя. Так страшнее.

Источник: thedevochki.com





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