Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 29 апреля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/satana_tam_pravit_bal_41879"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41879_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Сатана там правит бал…" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгений Мысловский</b></span> <span style="font-size: large;">Сатана там правит бал…</span></p><p>В чистом мире искусства и культуры происходят грязные игры. Уже никого не удивишь скандалами вокруг звёзд шоу-бизнеса, околописательскими выяснениями отношений, тёмными закулисьями балета, странными реставрациями, хулиганскими выходками отдельных художников. Но вот разгорелся новый скандал, вызванный борьбой лично министра культуры и его заместителя с народным музеем за художественное и научное наследство одного из самых необычных людей мира. Однако, начнём с истории вопроса. <a href="http://www.chaskor.ru/article/satana_tam_pravit_bal_41879">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В чистом мире искусства и культуры происходят грязные игры. Уже никого не удивишь скандалами вокруг звёзд шоу-бизнеса, околописательскими выяснениями отношений, тёмными закулисьями балета, странными реставрациями, хулиганскими выходками отдельных художников. Но вот разгорелся новый скандал, вызванный борьбой лично министра культуры и его заместителя с народным музеем за художественное и научное наследство одного из самых необычных людей мира. Однако, начнём с истории вопроса.

Немного истории

Николай Константинович Рерих - художник-философ, художник-мистик, художник-странник, художник-археолог, художник-литератор. Он же полу-коммунист и полу-буддист, а по мнению английской разведки и ещё полу-шпион советской России. Человек сложной, но интересной судьбы. Он родился в Петербурге 10 октября (27 сентября) 1874 года в дворянской семье. В 1916 году, будучи уже достаточно известным в творческих кругах России, художником вместе с семьей – женой и двумя сыновьями – переезжает на жительство в Финляндию. Но после революции он практически навсегда уезжает из России.

Поначалу отношение Рериха к произошедшему на родине перевороту было типичным для интеллигента – напуганный «буйным нравом» революционных событий он считает, что к власти пришли невежественные и тупые тираны. С таким настроением Рерихи уехали в Лондон, где задерживаться долго не собирались, надеясь лишь получить визы в Индию - колонию британской короны. К этому времени глава семьи уже серьёзно заинтересовался некоторыми восточными мистическими учениями. В ноябре 1920 года Рерих переезжает в Соединенные Штаты Америки, где устраивает свои выставки, что позволяет ему накопить деньги для планируемой поездки в Индию. Первый выезд Рериха в Индию происходит лишь декабре 1923 года, но не надолго. В декабре 1924 года он снова в Индии. За два года его путешествий и контактов с местными духовными лидерами, которых он считает своими учителями, он меняет своё отношение к событиям в России. В 1926 году Рерих, во время путешествия по Средней Азии он пересекает российско-монгольскую границу и после переговоров с советским правительством, приезжает в Россию. В Москве он преподносит в дар ряд своих картин и, самое важное –передаёт от имени тибетских лам горсть земли с Тибета на могилу В.И.Ленина;, встречается с некоторыми руководителями правительства России и вновь возвращается в Центральную Азию – его тянет к себе Тибет. Однако эти контакты в России были крайне негативно восприняты в Лондоне – английская разведка посчитала, что он завербован российской разведкой и стала «опекать» его с особым вниманием. Новый этап, ознаменовавшийся трехлетней Центрально-азиатской экспедицией (1925-1928). Возвращаясь на свой маршрут он сначала едет исследовать Алтай, оттуда переходит в Монголию и наконец, в 1927 году он подступает к основной цели своего путешествия – начинает искать в Тибете проход в мистическую страну Шамбалу. Но здесь была вотчина англичан и они сделали всё возможное, чтобы максимально затруднить его передвижение по Тибету.

С 1928 года начинается период его жизни в Индии – он организует Институт гималайских исследований в Сиккиме, который впоследствии переводит в Нагар, куда он переселяется вместе с семьёй. В 1929 году он посещает Европу, США. По его предложению был разработан проект Пакта, который предусматривал защиту исторических, культурных и научных памятников в военное время. Пакт Рериха получил

широкую поддержку многих известных деятелей культуры и науки, в разных странах были образованы постоянные комитеты Пакта, проводились международные конференции. В 1935 году в Вашингтоне Соединенные Штаты и все 20 латино-американских стран подписали Пакт Рериха по охране культурных ценностей во время войн и междоусобиц и в мирное время, а в 1954 году на международное сообщество приняло Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов, в основу которой были положены идеи Пакта Рериха, Эта конвенция была подписана ведущими странами, в том числе и Россией

В 1934 Рерих организует экспедицию в Маньчжурию и Китай. Посещает Гонконг и Японию. В 1935 году новая экспедиция по Внутренней Монголии и Китаю. С 1937 года он окончательно поселятся в районе Индии в долине Кулу, пишет картины и научные книги, ведёт большую общественную работу. Он получил несколько высоких знаков отличия и состоял членом более чем полдюжины академий; был председателем, президентом, почетным членом бесчисленных организаций, научных корпораций и обществ мира. Предложенный Н.К. Рерихом специальный флаг Пакта, Знамя Мира, объявляющий объектом неприкосновенности все сокровища культуры и искусства, и по сей день развевается над многими культурными и просветительскими учреждениями во всем мире.

Во время Второй мировой войны Николай Константинович Рерих совместно со своими сыновьями Юрием и Станиславом использует все возможности, чтобы помочь Родине, даже находясь вдали от нее. Вместе с младшим сыном С.Н. Рерихом он устраивает выставки и продажу картин, а все вырученные деньги перечисляет в фонд Красной Армии. Эта деятельность вызывает подозрение у англичан и они продолжают считать его полу-буддистом коммунистической направленности и полу-шпионом. Но примерно такое же недоверие вызывает он и у правительства СССР.

После войны Н.К.Рерих начинает вести переговоры с Советским правительством о возвращении в СССР и предоставлении ему советского гражданства. В декабре 1947 года Н.К. Рерих умирает в Индии, так и не дождавшись возвращения на Родину.

Творческое наследие Н.К.Рериха насчитывает более 7000 картин. Специально для них в Нью-Йорк-Сити ещё в 1929 году было воздвигнуто 29-этажное здание. Кажется, что это первый раз в истории, что построен целый музей, чтобы поместить в нем шедевры одного художника еще при его жизни. В этом музее находятся около тысячи картин. Его картины можно найти в ведущих музеях и художественных коллекциях всего мира. Есть они в Риге, в Париже, в Праге, Лондоне, в Вене, в в Белграде, в Загребе, в Пекине, в Дели, Нью-Йорке, в Буэнос Айресе. Есть они и в некоторых российских музеях, но только один из них – общественный музей Российского центра Рерихов выставляет полностью имеющиеся у него картины. Старший сын Н.К.Рериха – Рерих Юрий Николаевич (1902—1960) — учёный востоковед, провел за границей более 35 лет, длительный срок прожил в Индии. Но, несмотря на это, он всегда оставался настоящим патриотом своей Родины, никогда не принимал иностранного подданства. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз Юрий Николаевич вместе с младшим братом Святославом Николаевичем (1904—1993) тоже художником и продолжателем научной деятельности отца в июле 1941 года обращаются к послу СССР в Лондоне И.М. Майскому (не надо забывать, что в то время Индия являлась колонией Англии и все решения принимались в Лондоне) о своем желании вступить в ряды Красной Армии, но получают отказ.

Тем не менее, он постоянно направляет вырученные от продажи картин деньги в фонд поддержки Красной армии.

Длительные переговоры о возвращении в СССР завершились для Юрия Николаевича лишь в 1957 году, после визита Н.С.Хрущёва в Индию. Заветная мечта родителей вернуться на Родину при жизни так и не сбылась. Это сделал старший сын Юрий Рерих, вернувший их доброе имя и великое наследие в Советский Союз. Он привез на Родину принадлежавшую ему часть наследия родителей: более 500 картин отца, огромную библиотеку, ценные предметы Святослав Рерих остался жить в Индии, где и скончался в 1993 году.

Первая выставка картин С.Н. Рериха на Родине открылась 11 мая 1960 года в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а спустя месяц картины художника увидели посетители ленинградского Эрмитажа. Начиная с 1970-х годов выставки его живописи регулярно проходили по городам Советского Союза.

Впервые на правительственном уровне Ю.Н. Рерихом был поставлен вопрос о создании в стране музея Н.К. Рериха. В этих целях он передал в дар Русскому музею около 350 картин своего отца, при условии их постоянной экспозиции, 60 полотен были подарены Новосибирской картинной галерее. Однако при жизни Юрия Николаевича его проектам не суждено было сбыться. Государством не была создана и постоянная экспозиция живописи Н.К. Рериха при Русском музее. Большинство из этих полотен так и не дошли до зрителя и по сей день продолжают пылиться в запасниках.

В 1989 году в Москве по инициативе Святослава Николаевича Рериха был создан общественный Центр-Музей имени Н.К. Рериха как основная база Советского Фонда Рерихов (СФР), для размещения которого государство передало усадьбу Лопухиных. В марте 1990 года, выполняя волю своих родителей, он безвозмездно передал СФР бесценное наследие свой семьи – картины, предметы изобразительного и прикладного искусства, архив, библиотеку, личные вещи. После развала СССР Советский фонд Рерихов в 1991 году был преобразован в Международный Центр Рерихов, которому он завещал всё переданное им имущество. Международный Центр Рерихов осуществил мечту всех Рерихов – на основании полученного наследия создал общественный Музей. С.Н. Рерих умер 30 января 1993 года. И с этого времени началась война за его наследство.

Кто хозяин наследства?

Сначала эта война велась в вялотекущей форме в чисто правовом поле – Министерство культуры пыталось оспорить наследственное право МЦР на переданное ему культурное наследие. Суды проходили с переменным успехом. Первоначально суд Хамовнического района признал право собственности за музеем, но затем пошли серии рассмотрения этой проблемы вышестоящими судами, которые под давлением Министерства стали искать чисто юридические придирки – то, Международный Центр Рерихов, якобы не является правопреемником Советского Фонда Рерихов (по требованию Минюста России при повторной перерегистрации уставных документов из них был исключён пункт о правопреемстве); то Святослав Рерих, проживая в Индии, сделал дополнение к своему завещанию о передаче имущества именно новой организации- Международному центру Рерихов - не скрепив его подписями двух свидетелей, как того требует законодательство Индии; то ссылаясь на интересы государства, которые якобы нарушаются Музеем…

Не вдаваясь в юридические подробности этих тяжб, которые ведутся с начала двухтысячных годов, отмечу лишь одну деталь: Министерство культуры пытается доказать недействительность дополнительной записи Рериха С.Н. на основании отсутствия на ней подписи двух свидетелей, как этого требует якобы законодательство Индии. Вызывает удивление тот факт, что наследуемое имущество к этому времени уже давно находилось на территории России и применять надо было бы законодательство России, а в соответствии со п.3 статьи 1131. ГК РФ. Недействительность завещания " Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. "

Можно, конечно предположить, что углубившись в недра индийского гражданского права (и заплатив за это индийскому адвокату значительный гонорар) работники министерства культуры "пропустили" это важное положение ГК РФ, однако, судьи высших инстанций судебной системы России, "не заметить" это могли только умышленно.

А теперь попробуем рассмотреть суть проблемы.

За что идёт война

За что же именно воюет Министерство культуры России с общественной некоммерческой организацией Международным центром Рерихов?

В 1978 году, ещё при жизни С.Н.Рериха, проживавшего в Индии, принадлежащая ему коллекция более чем из 280 картин его и его отца была передана на временное хранение в Министерство культуры для проведения передвижных выставок. В 1989 г. коллекция была передана на временное хранение в Государственный музей восточных культур. (ГМВ), однако, за время хранения в ГМВ из коллекции исчезло 6 картин. Руководство Международного центра Рерихов неоднократно требовало, во-первых, провести расследование данного факта, а во-вторых, следуя выполнению распоряжения владельца картин, передать незаконно удерживаемые Государственным музеем восточных культур картины Рерихов в общественный музей при Центре. Ни того, ни другого блюстители государственных интересов из Министерства культуры делать не собирались.

В отличие от государственного музея, хранящего переданные ему картины Рерихов в запасниках, общественный музей Международного центра Рерихов с 1992 года проводит передвижные выставки завещанных ему картин - за это время проведено более 500 таких выставок. Выпущен 2-х томный каталог музея с подробным научным описанием картин и рисунков Рерихов. Общая ценность находящегося в музее имущества оценивается в многосотенную миллионную сумму (по разным оценкам стоимость имущества общественного музея составляет от 1 до 2 миллиардов долларов).

Помимо картин, личных вещей, книг и другого имущества у музея Рерихов имеется и ещё один, выражаясь бухгалтерским языком, актив - на основании договора безвозмездной аренды с Правительством Москвы музей в самом центре Москвы занимает участок и здание бывшей усадьбы Лопухиных граничащий с музеем имени А.С.Пушкина. Получив в своё распоряжение полуразвалившееся здание бывшей дворянской усадьбы в центре Москвы Центр Рерихов за свой счёт, не получив ни одного рубля от государства, произвёл её восстановление и реставрацию. Ну а поскольку, как уже говорилось, стоимость всего имущества где-то около нескольких миллиарда долларов, то цель «военных действий» вполне прозаическая – забрать себе эти миллиарды!

Вот только для чего? Что подразумевает Министерство культуры под государственными интересами, ради которых затеяло многолетнюю тяжбу?

Интересы государства, обычно определяются правительством. Обычно люди бывают привержены национальной идее как социальной и политической общности, поэтому декларируемая забота о национальных интересах представляет собой мощное средство для получения поддержки. Однако, пока не существует единой методики, позволяющей определить интересы нации, особенно в сфере культуры. В политологии принято считать, что к числу важнейших национальных интересов относятся:

* Завершение процесса становления России в нынешних границах как современного российского государства, т.е. выгодная для РФ «реорганизация» постсоветского пространства и создания вокруг него пояса дружественных государств;

* Дальнейшее сокращение угрозы крупномасштабной войны, укрепление стратегической стабильности, последовательная демилитаризация российско-НАТОвских отношений;

* Предотвращение конфликтов, управление кризисами, урегулирование споров в пространстве бывшего СССР;

* Включенность в мирохозяйственные связи на максимально выгодных для национальной экономики условиях.

Действующий в России Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" ( с многочисленными дополнениями) в ст. 32. предусматривает лишь обязанности государства по преодолению монополии в области культуры: "Действия органов государственной власти и управления, должностных лиц, препятствующие возникновению новых субъектов культурной деятельности по мотивам нецелесообразности, квалифицируются как осуществление монополии и подпадают под действие антимонопольного законодательства Российской Федерации. Для борьбы с монополизмом в сфере производства и распространения культурных ценностей органы государственной власти и управления обязаны содействовать созданию альтернативных организаций культуры, предприятий, ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных культурных объединений."

О национальных интересах в области культуры пока идут лишь общие рассуждения, в основном касающиеся проблем финансирования государством различных отраслей культуры. В эту дискуссию оказался втянут даже Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Ровно два года назад - 25 Июня 2014 было проведено совместное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека состоялось, которое было посвящено обсуждению проекта Основ государственной культурной политики. Говорили много, но в целом интересы государства в культуре так и не определены.

Например, в последнем ежегодном Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства» о государственных интересах в сфере культуры нет ни одного слова! Зато есть абзац, который можно вполне отнести к деятельности Международного Центра Рериха: «…Для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнёры государства, будет установлен правовой статус «Некоммерческая организация – исполнитель общественно-полезных услуг», предоставлен ряд льгот и преференций…» (Послание Президента официальный текст ФГУП издательство «Известия» УД Президента РФ, М. 2015г. С.35)

Правда, когда и кем будет устанавливаться этот статус Президент не сказал, но по смыслу его послания МЦР вполне может соответствовать этим требованиям. Но одновременно совершенно ясно, что если в роли исполнителей этого предложения Президента будут вступать Министерство культуры и Министерство юстиции России, то,

как говорится, не видать им этого статуса как собственных ушей! Говорю так, потому что методы, к которыми прибегают эти два уважаемых федеральных органа государственной власти, по своей сути весьма похожи на распространившийся в последнее время самый примитивный рейдерский захват.

Какими методам действует Министерство Культуры

Не добившись в судах однозначного решения по вопросу оспаривания завещательного распоряжения (с одной стороны все судебные инстанции фактически признали волю наследодателя – Рериха С.Н. о передаче имущества общественной организации, а с другой стороны, поставили под сомнение юридическое оформление этой воли), что не давало возможности произвести силовой захват имущества. Министерство Культуры решило использовать, как теперь говорят «административный ресурс, т.е. прибегло к помощи других властных государственных организаций, напирая на необходимость защиты неопределённых государственных интересов.

24.04.2006г в Генеральную прокуратуру РФ Федеральное агентство по культуре и кинематографии переправляет якобы поступившие в Министерство культуры письма «рядовых российских граждан» гр-н Дымченко М.В., Берендовского В.А., Русс Л.Д. Из прокуратуры письма отправляют для проверки начальнику ОБЭП УВД ЦАО г.Москвы. И вот что интересно в этих письмах: авторы, проживающие якобы в разных регионах страны, пишут разным руководителям государства, но почему-то почти одновременно и почти одно и тоже. Авторы: Демченко Марина Васильевна, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина д.68 кв.51 (24.03.2006г.) – на имя премьер-министра Фрадкова М.Е.; Русс Л.Д., г. Южно-Сахалинск, ул.Тихоокеанская, 14а кв.34 (08.03..2006 г.)- на имя Президента Путина В.В.; Берендовский Владимир Александрович, ул. К. Маркса д.3,1, Ямпольсикй р-н, Сумская область, Украина (20.03.06 г.) – на имя Президента РФ Путина В.В. пишут как под копирку. Все эти письма объединяет одно требование – "разогнать банду , возглавляемую руководителем "Мастер-банка" Булочником, который финансирует секту МЦР с целью завладения наследием Рерихов стоимостью миллиард долларов, а сами картины передать государству". Одновременность направления этих писем, их стиль и их единая цель свидетельствуют об организации этой компании из единого "центра", хорошо осведомлённого о том, что Булочник действительно оказывал существенную спонсорскую помощь МЦР. Не исключено, что все три письма готовились в Москве и, возможно, были напечатаны на одном принтере, однако в настоящее время это проверить вряд ли можно. Хотя установить, что все эти «авторы», по моему мнению, основанному на многолетнем опыте расследования различных доносов, на самом деле не существуют, особого труда не составляет.

Разумеется, проведённая проверка заканчивается ничем, поскольку ни «банды, желающей присвоить картины стоимостью миллиард долларов», ни какой-либо секты обнаружить не удаётся.

Остановимся на минуточку на вопросе о секте. Как уже упоминалось, все Рерихи находились под сильным влиянием буддизма и посвятили свои научные труды изучению мировоззрения этой религии, особенно распространённой на Тибете и в районах Центральной Азии. В значительной мере картины Рерихов отражают буддийское восприятие окружающего мира. И что же в этом криминального? Тем более, что буддизм, как религиозный культ в музее отсутствует.

Обратимся опять к уже цитированному Посланию В.В.Путина: «…Сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии, в гармонии и культур, и языков, и наших традиций, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма. Мы обязаны жёстко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества и российской государственности…» (с.9)

В 2013 году в Минкульте решили повторить «наезд», направив свой донос непосредственно на самый «верх». Министр культуры РФ В. Р. Мединский 11.11.2013 г. за номером 4704-01-07 ВМ направил письмо ( с приложением на 18 стр.) на имя Президента РФ Путина В.В. с жалобой на решения судов признавших право собственности на картины Рериха за МЦР (вновь попытался включить на этот раз самый высший административный ресурс !), указав, что стоимость картин примерно 3 млрд. руб. и государство может их потерять. Естественно, что в этом доносе не приводилось никаких конкретных фактов о том, что государству угрожает потеря картин Рерихов. Но кто бы стал проверять самого Министра на лжедоносительство? И вот на этом письме появилась, в принципе нейтральная, резолюция В.В.Путина: "Коновалову А.В., Лаврову С.В. Примите меры для обеспечения интересов государства. 12.11.2013 г.»

Данная резолюция развязала руки министерским чиновникам и теперь они, прикрываясь ею как щитом, уже открыто стали домогаться спорного имущества. Международный центр Рерихов ответил веерной рассылкой своей версии информации по данному вопросу и потребовал призвать Министра хотя бы к порядочности в ведении спора. Но дезинформация уже настолько стала системой в работе руководства Минкульта, что остановиться они уже не могли.

Первый заместитель Министра культуры РФ В.В.Аристархов 18.07.2014 г. за номером 7040-0-08-ВА направил на имя начальника Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций М.Г.Михаловского информацию, в которой утверждал, что все судебные решения о праве наследства на картины Рериха в пользу МЦР отменены Верховным Судом РФ и Мосгорсудом принято новое решение в пользу Минкульта.

Спустя три месяца - 20.10.2014 г. - он же за номером 9388-01-54/КР-ВА направил на имя заместителя министра внутренних дел М. Г. Ваничкина письмо, адресованное депутату Госдумы Нилову Я.Е. от имени гр-на Литвинова Виктора Петровича (09.06.2014г), проживающего 420000 , г. Казань, ул. Гаврилова д.54 кв.9, в котором он указывал следующие "факты": « а) Шапошникова Л.В. и её сектанты собирали подписи с требованием передать им около 300 картин Рериха… картины удалось отстоять и сохранить в государственном музее; б) По указанию Шпошниковой Л.В. все её сторонники много лет подряд срывают проведение выставок, уничтожают тиражи рериховской литературы, заказывают клеветнические статьи в СМИ против ГМВ … и всех кто требует вернуть наследие Рерихов государству; в) в столице России в "МЦР" столько лет процветает откровенный криминал, коррупция и надругательство над именем и памятью великой семьи Рерихов. Под прикрытием высокого имени Рерихов ведётся самая низкая и откровенно антикультурная и антигосударственная деятельность; я неоднократно общался с представителями "МЦР" и подконтрольных ему "рериховских" обществ и заявляю, что они настолько же опасны для государства по степени своего фанатизма, агрессивности и слепого подчинения своему "гуру", как и те боевики, что устроили недавно кровавый беспредел и переворот в Киеве. Если завтра Шапошникова Л.В. по какой-либо причине, например из-за желания сохранить контроль над Наследством, даст команду своим последователям-сектантам взяться за "коктейли Молотова" или оружие, то они вполне могут выполнить этот приказ; г) прошу инициировать процесс ликвидации через суд псевдообщественной и антигосударственной организации "МЦР" которая по своей фактической структуре и действиям носит все признаки опасной тоталитарной секты и криминального сообщества; д) Поручить создать комиссию с целью передачи Наследия семьи Рерихов в государственную собственность; е) направить ходатайство о проведении внеочередной и срочной сверки наличия и сохранности всего Наследия Рерихов, а также на квартире Шапошниковой (часть наследия она вывезла на квартиру и судьба его также до сих пор абсолютно неизвестна); ж) есть все основания полагать что часть наследия была тайно и незаконно распродана и в 90-е годы, и в 2014-м после того, как МЦР лишился финансирования от "Мастер-Банка" и оказался на грани финансового краха с многомиллионными долгами. Более того, велика вероятность, что Наследие на днях будет уже полностью продано на черном рынке, для погашения долгов МЦР.»

Когда меня познакомили с текстом этого доноса, написанного в самых худших вариантах доносов 1937 года, я сразу же порекомендовал адвокату Красюкову Г.Г., представляющего интересы Центра Рерихов, съездить в Казань и, если автор существует в реальности, то попросить его конкретизировать свои претензии. Как я и ожидал, Литвинова Виктора Петровича по указанному адресу никогда не существовало. Но грязный клеветнический донос продолжает фигурировать в аргументах Минкульта. Не буду перечислять все последующие письма, направленные Аристарховым в различные государственные структуры ( их было 6 штук), но приведу лишь одно, от 06.04.2016 г. за номером 339-01-68-ВА, которое он направил на имя заместителя председателя Комиссии по культуре Общественной палаты РФ М.Ю.Лермонтова. В этом письме опять указана совершенно ложная, но причём легко проверяемая, информация - г-н Аристархов утверждал, что за время аренды усадьбы Лопухиных за МЦР образовалась многомиллионная задолженность (это при том, что усадьба предоставлена Правительством Москвы в безвозмездное пользование !) и что Минкультуры направил в Генеральную прокуратуру обращение о проверке материалов интернет-сайта МЦР на предмет наличия высказываний экстремистского характера.

Административный ресурс, включённый Министром культуры Мединским и его заместителем Аристарховым продолжает действовать. За весьма короткий промежуток времени Центр был подвергнут внеплановым проверкам прокуратурой, государственной инспекцией труда, налоговой инспекцией, визитам следователей МВД, а 05.05.2016 г. Минюст назначил проверку МЦР для выявления экстремизма, которая должна проводиться с 01 по 29.06.2016 года.

Поистине границы человеческой подлости необозримы. И в борьбе за миллиардное состояние правит бал Сатана одному ему присущими методами.

Так для чего же ведёт драку Министерство культуры?

Так для чего же Министерство культуры прикрываясь «интересами государства» с маниакальным упорством добивается передачи в собственность государству, а фактически Государственному музею восточных культур, всего имущества, включая особняк Международного центра Рерихов? Что даёт ему переход права собственности? Ответ прост. В российском гражданском праве традиционным является представление о субъективном праве собственности как о совокупности, «триаде» трех правомочий: владения, пользования, распоряжения, что и отражено в п. 1 ст. 209 ГК РФ. Государственный музей восточных культур в настоящее время является владельцем (оставим пока в стороне вопрос о легальности этого владения) более 280 картин Рериха. Из них в его экспозиции выставлено всего несколько единиц. Остальные лежат мёртвым грузом в запасниках. Таким образом, передача картин (не говоря уж о библиотеке) в ГМВК явно не будет использована на благо культурного просвещения народа. А для чего же тогда нужно пополнять запасник музея? Ответ прост – для дальнейшего распоряжения ими, т.е. осуществления возможности их реализации. И вот тут-то напрашивается весьма возможная версия: отлежавшись в запасниках, картины могут быть просто потихоньку проданы на сторону. Ведь не случайно никто не хочет выяснять судьбу 6 картин «исчезнувших» из этого музея. А то, что сотрудники министерства культуры набили руку на «приватизации культурных ценностей» подтверждает совсем недавний скандал с реставрационными работами на одном из объектов, в результате которого один из заместителей министра был арестован

Очень хотелось бы, чтобы министр культуры не вводил больше Президента в заблуждение и внятно объяснил, в чём конкретно он видит государственные интересы в борьбе за собственность на чужое имущество.

МЫСЛОВСКИЙ Евгений Николаевич,

Президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ»

Источник: president-sovet.ru





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