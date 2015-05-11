Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:19</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sara_trim_my_zhenshchiny_pochemu-to_uvereny_chto_nuzhno_chto-to_v_sebe_ispravit_i_schaste_srazu_svalitsya_na_golovu_42212"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42212_12-670x35.jpg" width=206 alt="Сара Трим: «Мы, женщины, почему-то уверены, что нужно что-то в себе исправить и счастье сразу свалится на голову»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/sara-trim-pravda-o-rabotayushhih-materyah/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Сара Трим: «Мы, женщины, почему-то уверены, что нужно что-то в себе исправить и счастье сразу свалится на голову»</span></p><p>Время и планирование в материнстве — вещь очень забавная. Например, сейчас я пишу, а дома со мной четырехлетний сын и 10-месячная дочь. У дочери вирус, из-за которого 90% ее тела покрылись сыпью, а сын просыпается по ночам по нескольку раз. Он приходит в мою спальню и ищет папу. Но папы сейчас нет. Потому что мы разводимся. Так что я сейчас вряд ли скажу что-то энергично-жизнеутверждающее в духе: «Включайся!». Но кое-что я все-таки могу рассказать, так как за пять последних лет я успела выйти замуж, два раза родить и создать шоу, которое получило «Золотой глобус» в 2015 году. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sara_trim_my_zhenshchiny_pochemu-to_uvereny_chto_nuzhno_chto-to_v_sebe_ispravit_i_schaste_srazu_svalitsya_na_golovu_42212">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Время и планирование в материнстве — вещь очень забавная. Например, сейчас я пишу, а дома со мной четырехлетний сын и 10-месячная дочь. У дочери вирус, из-за которого 90% ее тела покрылись сыпью, а сын просыпается по ночам по нескольку раз. Он приходит в мою спальню и ищет папу. Но папы сейчас нет. Потому что мы разводимся. Так что я сейчас вряд ли скажу что-то энергично-жизнеутверждающее в духе: «Включайся!». Но кое-что я все-таки могу рассказать, так как за пять последних лет я успела выйти замуж, два раза родить и создать шоу, которое получило «Золотой глобус» в 2015 году.

Сара Трим, продюсер, сценарист, автор сериала «Любовники» (The Affair) и мать двоих маленьких детей рассказывает о том, почему работающим мамам не нужно бояться просить о помощи.

Взгляд изнутри

Все это торжествующее великолепие — лишь картинка. Я покажу вам как это выглядит изнутри. Мы в разгаре съемок второго сезона. Я беременна, но не настолько «сильно», чтобы объявить это другим. И меня очень-очень тошнит. Меня рвет по утрам, в автобусе по дороге на съемки, во время разговоров с актерами я стискиваю свои запястья, чтобы меня не вырвало на собеседников. Актеры недовольны, потому что их сценарий задерживается, производство недовольно, что актеры недовольны, я недовольна, потому что не могу уделить этим людям столько времени, сколько они заслуживают.

После 14-часовой съемки я ползу в арендованную квартиру. Конечно же, время идти спать для моего сына прошло несколько часов назад. Делаю себе кофе и готовлюсь ко «второй смене», мне нужно писать продолжение, но от экрана компьютера меня опять-таки тошнит. Меня опять рвет. Хочется поговорить с мужем, но в спальне темно, он спит. Он начал отдаляться от меня. Наш брак трещит по швам, и это уже видят все. Он злится, что я так редко бываю дома. Мы поженились совсем недавно. Он переехал сюда, на другой конец страны, чтобы дать мне возможность заняться карьерой, а меня никогда не бывает дома. А когда я дома, меня тошнит и я жду еще одного ребенка. И я устала, я в стрессе и сейчас заплачу, но я не хочу никого будить, поэтому иду в ванную, открываю воду, сажусь на пол и плачу там. Не такая уж и гламурная жизнь создательницы сериалов, не правда ли?

Надо было думать раньше?

Вы можете сказать, что я сама виновата и должна была продумать возможные исходы ситуации заранее. Ну как я себе представляла делать телешоу, поддерживать отношения в браке, который еще не окреп, и быть мамой двоих детей одновременно? Но я действовала, будучи уверенной, что я сильная, я справлюсь, в отличие от других. Я ошибалась. Я хотела того же, чего хочет любой 35-летний человек в аналогичных моим обстоятельствах: двоих детей, счастливый брак, развитие карьеры. Разве это безумные мечты? Я не сожалею о том, что решила стать матерью именно в этот период, потому что после 35 мне было бы тяжелее физически. Но вот о чем я действительно сожалею, так это о том, что я не просила о помощи. Мне казалось, что я должна кому-то что-то доказать, что мне все по плечу, что я справлюсь сама, я все смогу.

Сейчас моя жизнь меняется и теперь я чаще прошу о помощи. И я просто в шоке от того, как охотно люди готовы мне помогать. Особенно другие женщины, мои подруги, которые так же, как и я, борются за то, чтобы сохранить семью, вырастить детей и сделать карьеру. Они звонят, пишут, приезжают ко мне домой. Предлагают приготовить еду, присмотреть за детьми, поговорить, поддержать. Подруги детства, однокурсницы, мои преподаватели и коллеги — когда я наконец решилась нажать на эту «кнопку SOS», я была поражена, что существует целое «подполье» женщин, которые готовы помочь друг другу. А мы почему-то думаем, что со своими проблемами должны справляться исключительно в одиночку. Но бывает иногда так тяжело, что помощи других недостаточно, и тогда я иду к психотерапевту. Принимаю лекарства. Занимаюсь физическими нагрузками. Становлюсь веганом. Учусь медитировать.

Можно ли быть грустной?

Мы, женщины, почему-то уверены, что нужно что-то в себе исправить, выпить таблеточку, например, и счастье сразу свалится на голову. Но в последнее время я думаю, что нет ничего постыдного в том, что тебе может быть грустно. Боль включает наши самые древние и глубоко спрятанные инстинкты и дает нам силы понять, что же нам действительно нужно для того, чтобы жить. А это совсем немного, это те несколько вещей, которые ты любишь. Так что в эти ужасные для меня дни я ем сыр, ложусь спать рано, просыпаюсь утром и вижу свою дочь, которая стоит в кроватке, поет и нетерпеливо ждет, когда я проснусь. А мой сын играет в брата-дракона, маму-дракона и сестренку-дракона, которые летят в космосе.

Когда они накормлены и одеты, я ухожу из дома и создаю истории о людях, которые мне нравятся, работая над этим вместе с другими людьми, которые мне нравятся. Я любила эту работу с детства, когда играла в телевидение, только тогда мне не платили. А теперь мне много платят за это, именно потому что я так много и долго работала, с юных лет, в браке, во время двух беременностей, двух родов, двух послеродовых депрессий, сквозь большую любовь и большие разочарования. И продолжаю работать хорошо и буду так работать и дальше. Так что все, что я поняла о том, каково быть работающей матерью, это то, что бывает адски тяжело, почти все время. И что надо не терять друзей, смело обращаться к ним за поддержкой и помощью. Разве не для этого вы увозили их в непотребном виде с университетской вечеринки? И, конечно, необходимо быть доброй к себе, ухаживайте за собой, как за человеком, о котором вы действительно заботитесь. Если вы голодны — поешьте. Если устали — поспите. Если хочется плакать — поплачьте. И, наконец, не бойтесь вашей собственной истории, даже если не получилось у вас так, как вы хотели. Даже если вам кажется, что вы потерпели неудачу. Что бы ни произошло, это ваша история и, кроме вас, никто ее не расскажет.

Источник: redonline.co.uk

Источник: womo.ua





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