Самый ценный ресурс

В последнее время наше привычное живое общение потихоньку вытесняется общением интернетным. Люди ищут своих коллег, родственников и бывших одноклассников в социальных сетях, заводят новых друзей, выкладывают свои фотографии и видео, общаются. В общем, на первый взгляд, ничего плохого в этом нет, но все же один из самых известных на сегодняшний день блогеров Стив Павлина имеет на этот счет другое мнение. Недавно он провел эксперимент над собой: на целый месяц отказавшись от каких-либо соцсетей, в конце эксперимента он пришел к очень интересным выводам.
Общение в социальных сетях состоит из низкоприоритетного шума
Расставшись со своими 8000 друзьями в Facebook, Стив вначале обнаружил, что объем общения в жизни существенно снизился. Но он, что интересно, не почувствовал уменьшения потока значимой, целевой информации. То, от чего он отказался было просто большим количеством ненужного шума.
Ведь, согласитесь, большинство сообщений в социальных сетях приземленные, короткие и тривиальные. Лишь малая часть из них (максимум 10%) – это действительно мудрые и остроумные мысли, или же жизненно важная информация. То есть общение в соцсетях дает, в основном, только лишь ощущение важности и значимости, на самом деле это всего лишь генерация бесполезного шума.
Желание делиться какой-либо информацией затмевает важность события
Большинство людей, особенно подростков, когда в их жизни происходит что-то важное, или же просто интересное, фотографируют это и тут же выкладывают на свою страничку, делясь этим со всеми. Так постепенно этот приоритет может сместиться в неправильную сторону, когда ценность и значимость самого события оказывается намного ниже, чем его оценка сетевым сообществом. А на самом деле должно быть живое желание «быть здесь и сейчас», участвовать в полной мере в тех событиях, которые происходят в реальности. Да, спустя целый месяц без Facebook, у Стива Павлина так и не пропало желание поделиться каким-либо событием со своими близкими и друзьями, но оно стало более вдумчивым, осознанным, а не импульсивным.
Друзья становятся частью сообщества и теряют свою индивидуальность
Обычно большинство сообщений в соцсетях, не считая, конечно, личной переписки, люди адресуют не кому-то отдельно, а сообществу в целом. Даже, выкладывая что-то на свою стену или на стену друга, мы не обращаемся к нему конкретно.
Эта информация предназначается для всех присутствующих. И, на удивление, чем больше друзей у вас в соцсетях, тем больше они превращаются в огромную группу, а индивидуальность каждого из них стирается. А, как сказал Стив, во время своего эксперимента он не ощутил потери всех своих друзей, он заметил лишь отсутствие сообщества.
Социальные сети создают ложную потребность в общении
Принято всех людей по способу общения разделять на интровертов и экстравертов. Так, если вы подзаряжаетесь энергией в одиночестве, то вы относитесь к интровертам, если же наоборот — черпаете силы, находясь в компании друзей, тогда экстраверт. Активное общение в социальных сетях, как может показаться на первый взгляд, выполняет роль энергообмена в качестве экстраверта.
Но на самом деле – это ложное наполнение, а чувство голода общения все равно остается. На удивление, когда Стив прекратил свое общение в Facebook, он стал чувствовать себя более социально активным. Когда Стив Павлина выходил из дома по делам, он с огромным удовольствием шутил или перекидывался словечком с окружающими. А, вернувшись домой, чувствовал наконец «сытость» от социального общения.
Этого чувства не дает интернет, более того, долгое время сидя в Одноклассниках или В контакте, благодаря ложному чувству социальной активности наоборот отбивается любое желание пообщаться с людьми вживую. Поэтому нужно уважать и ценить настоящих друзей, которых может быть не сто и не тысяча, как в соцсетях, а два или три, но они смогут дать вам намного большее, чем все знакомые с интернета вместе взятые.
Источник: selfgrowth.ru
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