Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 7 июня 2017 года, 04.58</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/samye_vrednye_sovety_suprugam_42016"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42016_couple-260899_960_72.jpg" width=206 alt="Самые вредные советы супругам" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Яна Филимонова</b></span> <span style="font-size: large;">Самые вредные советы супругам</span></p><p>Продолжаем начатую в прошлом материале тему мифов о семейной жизни. Некоторые «народные мудрости» на эту тему больше вредят и запутывают, чем приносят пользу. Почему не стоит верить фразе о том, что ваша личная жизнь сложится счастливо, если о ней никто не знает, а не ложиться спать, не помирившись — не всегда хорошая идея, — рассказывает психолог Яна Филимонова. <a href="http://www.chaskor.ru/article/samye_vrednye_sovety_suprugam_42016">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Продолжаем начатую в прошлом материале тему мифов о семейной жизни. Некоторые «народные мудрости» на эту тему больше вредят и запутывают, чем приносят пользу. Почему не стоит верить фразе о том, что ваша личная жизнь сложится счастливо, если о ней никто не знает, а не ложиться спать, не помирившись — не всегда хорошая идея, — рассказывает психолог Яна Филимонова.

Миф №1: «Чем меньше окружающие знают о вашей личной жизни, тем счастливее она складывается».

Опасное заблуждение. Вроде бы все верно: зачем выносить сор из избы, втягивая в супружеские конфликты чью-то маму, общих друзей, тетушек и классного руководителя ребенка («Вы знаете, отец ее совершенно избаловал, я теперь для нее не авторитет»). Привлекать третью сторону во время ссоры — действительно плохая идея. Как и пересказывать интимные подробности супружеской жизни общим друзьям.

Но и не делиться ничем — тоже плохо. Почему? К примеру, потому, что на умолчании нередко держится домашнее насилие. И тогда на поддержание красивого фасада брака уходят те силы, которые могли бы — с поддержкой друзей или родственников — быть направлены на защиту себя. Поэтому обязательно расскажите вызывающему у вас доверие человеку, если: супруг поднял на вас руку, обвиняет и унижает, контролирует каждую копейку, ревнует без причины — и степень этой ревности вас пугает.

Но даже в менее экстремальных случаях возможность поделиться с близкой подругой или психологом своими сомнениями скорее поддержит и поможет улучшить отношения. «Мы все время ругаемся после свадьбы — я не понимаю, нормально ли это». «Обидно, что он редко дарит мне цветы, у тебя тоже так?». «Неделями не можем договориться, как организовать отдых». Такие жалобы порой помогают «выпустить пар», а часто — посмотреть на свои проблемы со стороны и, возможно, увидеть решение. Конечно, при условии, что они не становятся единственной темой для разговоров с подругами, и что человек, которому вы их озвучиваете, заслуживает доверия и потом не будет в красках пересказывать их каждому встречному.

Миф №2: «Мудрая женщина послушает, покивает и сделает по-своему».

А мудрый мужчина, пожалуй, не задержится надолго в таком союзе… Что должен чувствовать человек, который видел, что с ним радостно соглашаются, а после обнаруживает, что договоренности и близко не соблюдены?

Скорее всего, он ощутит растерянность. Наверное, даже подумает, что его не поняли. Или что он неправильно понял что-то. Возможно, он решит так несколько раз. Но если подобное поведение превратится в систему, он, скорее всего, разозлится — и в лучшем случае обсудит это. Хотя шансы на это невелики: он ведь уже помнит, к чему приводят обсуждения. Скорее всего, он просто начнет поступать так же. Потому что «послушать и сделать по-своему» — это не мудрость, а пассивная агрессия и саботаж. Если вы с чем-то не согласны, это предмет для обсуждения, а не для партизанских маневров.

Миф №3: «Оставляйте плохое настроение при себе, делитесь только позитивным».

Запирать чувства внутри, давясь неискренней улыбкой, — тактика, которая счастья не принесет. Разумеется, речь не идет о том, чтобы выливать на мужа или жену раздражение, накопленное за день, — это неправильно и нечестно.

Но важно обозначить, что у вас был тяжелый день, и поэтому настроение не самое радужное. Близкие существуют в том числе для того, чтобы делиться с ними и радостями, и горестями. Более того, ваше напряжение или грусть супруг(а), скорее всего, заметит. И, не зная, что послужило их причиной, может принять на свой счет. Первый шаг к ссоре практически на пустом месте. Чтобы этого не произошло, намного лучше честно сказать: «Ты знаешь, дорогой, что-то мне сегодня грустно. Опять погода испортилась, дети весь день капризничали, кошка разбила вазу. Давай организуем хороший вечер: приготовим что-нибудь вкусное на ужин и посмотрим кино?».

Миф №4: «Не ложитесь спать, не помирившись».

В целом совет отличный. Ложиться спать в разные углы кровати и напряженно сопеть, перебирая обиды, — грустно. Но вопрос в том, что понимать под «примирением». Если ссора была незначительной, и достаточно извинений — конечно, лучше всего будет обняться и, попросив друг у друга прощения, спокойно лечь спать.

Другое дело, если конфликт был острым, а под словом «помириться» хотя бы одна из сторон подразумевает «выяснить все до мельчайших подробностей и не ложиться, пока все друг другу не выскажем». Некоторые конфликтные темы могут оказаться действительно наболевшими, и тогда они требуют вдумчивого обращения и достаточного количества времени для разговора.

И вот представьте: уже за полночь, завтра обоим или хотя бы одному из супругов рано вставать на работу, оба уставшие, расстроенные и злые… Но собираются рьяно выяснять отношения до тех пор, пока не придут к общему решению! Только вряд ли в таком состоянии можно прийти хоть к какому-то компромиссу. Ситуация взрывоопасная.

Что делать в этом случае? Чаще всего — проблему вполне можно отложить до завтрашнего дня. И тогда «ложиться спать, помирившись» будет означать просто взять перемирие, передышку, отложить все разговоры о проблеме и постараться больше не обижать друг друга. На время признать, что вы пока не сошлись в какой-то точке. Это сложно, потому что обида будет требовать выяснить все до конца и немедленно. Но иногда лучше ее не слушать, чтобы к середине ночи не договориться до развода и деления имущества.

Миф №5: Жена отвечает за атмосферу в доме.

Отношения — это ответственность двоих, всегда. И их эмоциональная составляющая в том числе. Правдивая часть этого мифа в том, что эмоциональные потребности людей неодинаковы, и в одной паре, скорее всего, не будут симметричны. Кому-то необходимо, чтобы супруг выслушал о том, как прошел день, задал подробные вопросы, показал заинтересованность. Другому, возможно, просто нравится ощущать присутствие другого человека рядом, он больше предпочитает сидеть и слушать. Зато он любит, чтобы его утешали в случае неудач или плохого настроения.

Но кто именно в тот или иной момент будет в роли «слушающего» и «говорящего» или «жалующегося» и «утешителя» — зависит от характеров супругов и от ситуации. А не от пола. То, как партнеры делят «эмоциональные обязанности», — скорее индивидуальный сценарий, чем жесткое распределение ролей.

Этот миф вреден еще и тем, что при кризисах и неполадках в паре женщина чувствует себя полностью ответственной за происходящее. Что, конечно, не так. Верно и обратное: поскольку каждому из супругов принадлежит только половина ответственности за эмоциональный климат в отношениях, то и власти у него тоже лишь половина. А это значит, что женщина не может усилием воли «исправить» и «наладить» климат в семье, если ее муж в данный момент не хочет ничего менять. С мифом о всевластии тоже лучше расстаться.

Миф №6: Если вы два самодостаточных человека, никто никому ничего не должен.

Не совсем понятно, зачем настолько самодостаточному человеку пара. Да и бывают ли они вообще, эти самодостаточные люди? Кажется, все-таки нет. Для эмоционального благополучия нам всем нужны близкие люди, поддержка и тепло. Человек по своей природе социален. Поэтому полная самодостаточность — утопия. Или даже скорее антиутопия.

И уж тем более ее не существует в браке. Люди создают союз именно затем, чтобы быть связанными, разделить жизнь, ее заботы и радости. Хорошо, чтобы у каждого оставались свои личные интересы, увлечения и время для себя. Но когда словом «самодостаточность» пользуются для того, чтобы оправдать постоянные раздельные выходные, отсутствие общего досуга и интересов, — что-то пошло не так. Это не самодостаточность, а кризис, утрата совместности и общих интересов в браке.

Супружеские отношения также предполагают некую меру ответственности перед другим человеком. Значит, никак нельзя сказать, что вы или ваш супруг друг другу «ничего не должны». Возможность быть никому ничего не должным и всегда ставить свои интересы на первое место есть лишь у того, кто живет один.

Источник: matrony.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: