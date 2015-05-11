Самые странные налоги в мире

Как говорил французский писатель Пьер Данинос, ты можешь не заметить, что у тебя все хорошо, но налоговая служба – заметит. Что еще способна заметить налоговая служба – читайте в нашем обзоре.
Налог на гражданский брак
1000 юаней в год – такую сумму должны выплачивать китайские пары за то, что живут, не зарегистрировав своих отношений. Впрочем, этот странный налог с 1996 года действует только в китайском городе Тянцзинь. Он был введен местными властями в качестве борьбы за нравственные устои и традиционные ценности. В вопросах семьи и брака Поднебесная всегда отличалась крайней скрупулезностью и ответственностью. За последние же 60 лет изменились времена, а с ними и нравы. Число браков падает, зато растет число разводов. Повлиял ли налог на брак на моральные скрепы молодежи – неизвестно. Но оказалось, что факт совместного проживания пары еще нужно доказать, чем и занимаются наиболее сознательные из китайских граждан, докладывая администрации о вопиющих случаях незаконного сожительства. Но ведь за всеми не уследишь.
Налог на тень
Италия продолжает оставаться лидером среди стран Евросоюза по количеству странных и даже абсурдных налогов. Каждый год здесь выходит около 60 тыс. налоговых постановлений. Один из них – налог на тень – был введен в Венеции в 1993 году. Уплачивать его обязали всех владельцев кафе и магазинов, которые имеют площадки под солнцезащитными навесами. Платить налог нужно в том случае, если тень от твоего солнцезащитного зонтика падает на муниципальную землю. Еще большее удивление вызывает то, что налог нужно платить в любом случае, независимо от того, выдался ли денек погожим или пасмурным.
Налог на танцы
Танец живота, по разным оценкам, приносит в египетскую казну от 250 до 400 млн долларов ежегодно. То есть этот танец является пятым по значимости источником дохода в Египте – он стоит сразу после прибыли от разрешения судоходства по Суэцкому каналу, туристического кластера, экспорта нефти и хлопка. Ни много ни мало. Поэтому обескураженных исполнительниц танца живота и обязали вносить вклад в государственную казну. Хотя на самом деле такой налог для египетских граждан – не в новинку. Уличные танцовщицы с незапамятных времен платили специальную подать. В XIX веке религиозные веяния повлияли на то, чтобы запретить публичные танцы. Когда же их снова разрешили – вспомнили и про налог.
Налог на гипс
Австрия славится горнолыжными курортами. Неудивительно, что порядка 150 тыс. человек ежегодно получают травмы, съезжая на лыжах по австрийским горным трассам. По подсчетам местных властей, эта цифра слишком высока, а потому обычной медицинской страховки оказывается недостаточно. В итоге было решено ввести горнолыжный сбор – так называемый налог на гипс, который включается в стоимость путевки. Вырученные деньги отправляются в местные больницы, куда и попадают получившие травму туристы. Так что каждый горнолыжник оплачивает стоимость лечения травмированных туристов, даже если сам он не получит на горных спусках ни царапины.
Налог на пирсинг и татуировки
Ученые из Университета штата Огайо подсчитали: каждый десятый американец в возрасте от 40 до 56 лет имеет нательные татуировки. Их же имеет треть молодежи от 25 до 34 лет, а среди совсем юных граждан США – в возрасте до 25 лет – татуировки наколоты у каждого пятого. Такая повальная любовь к нательной живописи давно тревожит ученых. Множество исследований показали, что чрезмерное увлечение тату и пирсингом, особенно если они сделаны в подпольном салоне непрофессионалами, способно привести к плачевным последствиям – от заражения крови до онкологии. Пока в более либеральных штатах Америки ломают голову над тем, как справиться с этой небезопасной модой, в штате Арканзас подошли к делу более решительно: с 2005 года здесь введен налог на тату и пирсинг. Так что помимо денег за работу салонного мастера желающему разукрасить свое тело придется дополнительно заплатить 6% от стоимости услуги.
Источник: naked-science.ru
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