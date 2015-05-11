Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 18:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/samoubijstvo_ili_instsenirovka_42517"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42517_fa23548ab6e75a4aed50f0ce7e407e0.jpg" width=206 alt="Самоубийство или инсценировка?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Бухтеева</b></span> <span style="font-size: large;">Самоубийство или инсценировка?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Мифы вокруг смерти Сергея Есенина</font></em></span></p><p>В 1970-е в прессе развернулась дискуссия о гибели Сергея Есенина. Утверждалось, что поэта убили сотрудники ОГПУ. Некоторые исследователи говорили о том, что он физически не мог повеситься из-за низкого роста (168 сантиметров, тогда как высота потолка в гостинице «Англетер» достигала почти 4 метров). Другие отмечали, что в ходе расследования исчез ряд важных документов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/samoubijstvo_ili_instsenirovka_42517">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В 1970-е в прессе развернулась дискуссия о гибели Сергея Есенина. Утверждалось, что поэта убили сотрудники ОГПУ. Некоторые исследователи говорили о том, что он физически не мог повеситься из-за низкого роста (168 сантиметров, тогда как высота потолка в гостинице «Англетер» достигала почти 4 метров). Другие отмечали, что в ходе расследования исчез ряд важных документов.

Поэт прибыл в Ленинград 24 декабря 1925 года. Зачем — точно неизвестно. То ли договариваться об издании нового сборника стихотворений, то ли скрываться от столичной милиции; в это время его имя фигурировало в 13 уголовных делах. По другим данным, Есенин должен был поселиться в Ленинграде надолго — он намеревался издавать литературный журнал. Есенин стремился сохранить свою поездку в секрете, о ней знали только близкие друзья. Он собирался снять трехкомнатную квартиру, однако подходящего варианта не нашлось. В итоге поэт остановился в гостинице «Англетер» в центре города, на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. Есенин занял 5-й номер. Здесь он написал свое последнее стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Впрочем, по мнению некоторых экспертов, эти строки были написаны задолго до Ленинграда; они могли быть посвящены другу Алексею Ганину, который был расстрелян в марте по обвинению в принадлежности к «Ордену русских фашистов».

28 декабря 1925 года Есенина нашли мертвым в его номере. Накануне он встречался с друзьями, никаких странностей в его поведении они не заметили. По официальной версии, поэт совершил самоубийство. В пользу этой версии говорил тот факт, что он был склонен к депрессиям и употреблению алкоголя. Непросто складывались отношения Есенина с женщинами. Это касается и Айседоры Дункан, и Зинаиды Райх, и Софьи Толстой.

С Зинаидой Райх он жил отдельно почти сразу после свадьбы. Есенин жаловался своему близкому другу Анатолию Мариенгофу: «Не могу я с Зинаидой жить… вот тебе слово, не могу. Понимать не хочет… Не уйдет, и все. Ни за что не уйдет. Вбила себе в голову: «Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу». Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя!), что у меня есть другая женщина». В 1925-м состоялась свадьба Есенина и Софьи Толстой. Одно из писем матери Толстой, Ольги Константиновны, рассказывает о том, как жили супруги. В нем идет речь о пьяных скандалах, пьяных приятелях, постоянно гостивших у молодых, и безденежье — Софья даже не могла купить себе новую обувь.

После смерти Есенина было проведено расследование, признаков самоубийства не обнаружили. В 1970-х слухи об инсценировке самоубийства распространилась после публикаций полковника Эдуарда Хлысталова. Он писал: «Я тогда работал старшим следователем на знаменитой Петровке, 38, и расследовал сложные преступления. На мое имя поступало много писем… Я заглянул в конверт, но письма в нем не оказалось. В конверте лежали две фотографии. На первой фотографии мертвый Есенин лежит на диване или кушетке, обитой дорогим бархатом или шелком. Видимо, его тело только что вынули из петли. Волосы взлохмачены, верхняя губа опухшая, правая рука неестественно в трупном окоченении повисла в воздухе. На ней ясно видны следы глубоких порезов. И сколько я ни всматривался в фотокарточку, признаков наступления смерти от удушения петлей не видел. Не было характерно высунутого изо рта языка, придающего лицу висельника страшное выражение. На другой фотографии поэт изображен в гробу… На лбу трупа, чуть выше переносицы, отчетливо видна прижизненная травма. Про такое телесное повреждение судебно-медицинские эксперты заключают, что оно причинено тупым твердым предметом и относится к опасным для жизни и здоровья человека. Что-то было не так».

Предполагали, что поэт не мог повеситься из-за низкого роста. В пользу версии об убийстве говорила «вдавленная» рана на лбу. Исследователи отмечали некорректное ведение расследования — некоторые протоколы так и не были составлены.

В 1989-м была создана Есенинская комиссия, по инициативе которой провели несколько экспертиз. Вердикт был однозначным — самоубийство. Что касается низкого роста, отмечалось, что в номере был дорожный сундук. В вертикальном положении его высота составляла полтора метра, и поэт мог на него встать. В 2005 году «Комсомольская правда» опубликовала интервью с экспертом Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергеем Никитиным. «Мы изучили массу материалов — копию акта осмотра места происшествия, копию акта вскрытия тела, подлинные фотонегативы, семь гипсовых посмертных масок лица С. Есенина. Чтобы исследовать самую качественную из них, изготовленную скульптором И. Золотаревским на следующий день после смерти поэта и на которой видна каждая морщиночка, я специально ездил в Санкт-Петербург в «Пушкинский дом». Вердикт — он повесился сам».

На данный момент единого мнения о смерти Есенина нет.

Источник: diletant.media





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