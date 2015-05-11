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Ksenia Donskaya, theoryandpractice.ru   , Сегодня, 09:00

Самооценка стремится к нулю
Как избавиться от желания нравиться всем


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Нотки сомнения


Синдром Снежаны




Из семи с лишним миллиардов человек, живущих на планете, кому-то мы точно будем не очень приятны — психолог Роджер Ковин рекомендует вспоминать об этом каждый раз, когда мы ждем одобрения от коллег или расстраиваемся, если кто-то на нас не так посмотрел. Сайт The Cut собрал советы специалистов, которые помогут не зацикливаться на оценке окружающих.

Представить себя кляксой

Клинический психолог из Оттавы Роджер Ковин сравнивает то, как нас воспринимают окружающие, с тестом Роршаха (в котором человеку показывают чернильные кляксы и просят рассказать, на что они похожи). «То, что видит человек, больше говорит нам не о кляксах, а о нем самом. Та же картина в отношениях с людьми, — объясняет он. — Одни и те же качества будут привлекать одних людей и отталкивать других». Например, то, что кто-то сочтет за уверенность, кому-то еще может показаться высокомерием. Кроме того, как правило, нам больше нравятся люди, похожие на нас. В ходе исследования 2009 года ученые выяснили, что, даже если у человека не самый простой характер, это правило все равно работает: например, нервным и раздражительным участникам чаще нравились такие же.

Помнить, что учесть все факторы невозможно

Ковин напоминает, что, помимо характера, есть еще много факторов, которые влияют на отношения. У кого-то может быть тяжелый день на работе или непростая ситуация дома; возможно, у человека просто так много дел, что он не может от них отвлечься. Мы не в состоянии контролировать все эти факторы — и, скорее всего, даже не знаем о них. И хотя они влияют на то, как люди на нас реагируют, они с нами никак не связаны. Полезно время от времени напоминать себе о своей относительной неважности.

Контролировать искажения восприятия

Еще одной причиной постоянного поиска одобрения могут стать когнитивные искажения, то есть систематические проблемы в восприятии. Например, одна из таких проблем — «чтение мыслей», когда человеку кажется, что все окружающие думают о нем плохо. Также можно говорить о таких искажениях, как «персонализация» (когда мы думаем, что являемся причиной поведения других людей, хотя в реальности это не так) или «катастрофизация» (когда худший сценарий развития событий всегда кажется нам наиболее вероятным). Чаще всего люди не осознают, что заблуждаются, и это порождает беспокойство. Преодолеть его поможет самоанализ. Нужно задать себе вопросы «Какие у меня представления о себе и окружающих? Что я воспринимаю как данность, хотя не должен бы? Насколько объективны мои суждения?». Также психологи советуют следить за ходом своих мыслей до, во время и после беседы и оценивать факторы, которые могут исказить восприятие.

Не забывать про разницу между негативным и нейтральным

Людям довольно сложно мириться с неопределенностью: если человек не проявляет ни дружелюбности, ни враждебного настроя, то нам сложно его понять. Соответственно, мы довольно часто воспринимаем совершенно нейтральные действия как негативные. Особенно это относится к людям с высокой «чувствительностью к отвержению» (они постоянно тревожно ожидают, что окружающие их отвергнут). «Если нет никаких очевидных знаков, то получается, что вы полностью опираетесь на свои представления о мире, — объясняет Озлем Айдук, профессор психологии из Калифорнийского университета в Беркли. — И если в моей версии мироздания люди предрасположены к тому, чтобы меня отвергать, то я могу смотреть на человека, который занят своими делами, и думать, что он уставился в телефон, потому что не хочет смотреть мне в глаза».

Чувствительность к отвержению отличается от потребности в одобрении тем, что она обычно относится к людям, с которыми мы уже общаемся и взаимодействуем, а не к незнакомцам. Но эти два явления тесно связаны между собой. Тут опять же поможет самоанализ: признать, что наше мировосприятие искажено, — это первый шаг к исправлению.

Учитывать теорию вероятностей

Ковин обычно предлагает своим клиентам рассмотреть свою ситуацию относительно Земли: «Представьте, что за неделю вы могли бы пообщаться со всем населением планеты — 7 миллиардами землян. Сколько из них сказали бы, что вы довольно приятная личность?» Если человек называет очень высокий или очень низкий процент, то необходимо поработать над реалистичностью его ожиданий. Для остальных же это упражнение — хорошее напоминание о том, что невозможно избежать встреч с людьми, которым мы не понравимся. Например, сам Ковин считает, что ему бы симпатизировали 70% землян. «Это значит, что 30% я не понравлюсь, а 30% от 7 миллиардов — это 2,1 миллиарда. Это очень много, — размышляет он. — Если я еду в автокафе или иду в ресторан, то я взаимодействую с людьми, которые, возможно, будут от меня не в восторге. Они повсюду. Нужно научиться принимать это».

Источник: theoryandpractice.ru




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Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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