Бывало такое, что вы просыпались не с той ноги и тут же решали, что весь день будет испорчен? Будьте уверены — вы в этом не одиноки. Настроение определенно влияет на продуктивность. Но, что более важно, именно утреннее настроение задает тон работы на часы вперед. Вы могли пропустить утренний автобус до работы или слишком долго собирали непослушных детей в школу — причина не важна. Важно то, что плохое настроение влияет не только на вас лично, но и снижает качество выполняемой вами работы.

Я расскажу о том, что узнали ученые по поводу настроения по утрам, и, что более важно, как его изменить в лучшую сторону и добиться выдающихся результатов к концу дня.

Взаимосвязь настроения с продуктивностью

На протяжении трех недель исследователи Нэнси Розбанд из Уортонской школы при университете Пенсильвании и Стеффани Уилк из школы бизнеса Фишер при университете Огайо изучали сотрудников отдела работы с клиентами в страховой компании.

В ходе исследования использовались короткие опросники для определения настроения сотрудников: первый заполнялся утром и последующие в течение всего рабочего дня. Также проверялось настроение сотрудников после работы с клиентами.

Результаты исследований показали, что настроение, которое было у сотрудников утром, оставалось с ними на весь день. То есть если сотрудник просыпался утром разбитым — тоска и уныние сопровождали его весь рабочий день.

Для тех работников, чей день начинался в хорошем или спокойном расположении духа, успешное взаимодействие с клиентами компании приносило много радости, дополнительно поднимая настроение. Этот эффект имел противоположное действие для сотрудников с плохим настроением: после общения с позитивно настроенными клиентами настроение таких сотрудников не достигло нормы — наоборот, еще больше ухудшилось и оставалось плохим до конца рабочей смены.

При этом интересно заметить, что настроение тех работников, кто начинал день в плохом расположении духа, немного повышалось после взаимодействием с негативно настроенными клиентами. Возможно, чей-то плохой денек позволяет нам увидеть нашу жизнь в хорошей перспективе?

Стеффани Уилк объясняет: “Мы назвали этот эффект “коллективная грусть”. Если вы пребываете в дурном настроении — разговор с кем-то в таком же настроении может помочь выпустить пар. Возможно, общение с негативно настроенными клиентами помогало разрядить обстановку и повышало настроение сотрудников”.

С этого момента исследования настроения работников принимают серьезный оборот: наше утреннее настроение имеет огромное влияние на нашу рабочую продуктивность с того момента, как мы приезжаем на работу. Те исследуемые работники, которые пребывали в хорошем настроении, предлагали клиентам более качественный сервис, а также лучше артикулировали, меньше использовали междометие “э-э-э” в речи и более грамотно строили предложения. Другими словами, эти работники были преимуществом компании.

Негативно настроенные сотрудники показали себя не с лучшей стороны. Они меньше отвечали на звонки и чаще брали перерывы, чем их довольные жизнью коллеги. В общем, сотрудники с плохим настроением работали на 10% менее эффективно.

Поскольку большинство участников исследования придерживались заданного утром настроения, для поддержания продуктивности необходимо достичь хорошего настроения с самого утра.

Вот несколько советов от исследователей о том, как сделать свое утро добрым и приступить к рабочим будням в хорошем расположении духа.

Как улучшить настроение в начале дня

Даже самые простые действия или события зададут тон вашему дню.

Поговорите со своим бариста

Заказывая кофе по пути на работу меньше всего хочется долго стоять у кассы, так? Вам хочется поскорее расплатиться за заказ, забрать свой кофе и начать рабочий день.

Но исследования показывают, что такой подход может лишить нас возможности сделать день лучше. Согласно результатам одного исследования, те работники, которые улыбались, устанавливали зрительный контакт или заводили беседу с кассиром во время заказа утреннего кофе оценивали свое настроение выше, чем те, кто избегал любых дополнительных действий кроме самого процесса оплаты заказа.

Если вы завсегдатай кофеен, то почему бы не добавить этот маленький ритуал общения к утренней рутине? Все равно надо дождаться, пока ваш кофе будет готов. Так почему бы не потратить это время на маленькую приятную беседу с кассиром или бариста?

А если вы работаете дома, этот утренний ритуал может стать отличным подспорьем для того, чтоб выйти с утра из дому и немного прогуляться. У меня была привычка прогуливаться по утрам до кофейни на углу улицы. Для этого мне приходилось принимать душ и переодеваться из домашней одежды, что стало для меня своеобразным сигналом к началу рабочего времени. И этот ритуал добавлял в мои фрилансерские будни общения с живыми людьми, которого нам, работающим наедине с собой, порой так не хватает.

Начните свой день с ведения дневника

Идея вести дневник по утрам не нова. Эта популярная практика получила свое распространение благодаря Джулии Кэмерон под названием “утренние страницы” — рутинное утреннее упражнение, в ходе которого участники пишут без остановки, пока полностью не заполнят 3 рукописных страницы (примерно 750 слов).

Само по себе ведение журнала или дневника способствует эмоциональной разрядке. Особенно если мы описываем события, в ходе которых мы переживали сильное эмоциональное напряжение. (ознакомьтесь, однако, с техникой безопасности письменных практик, — прим. ред.)

Участников одного исследования попросили вести дневник всего 20 минут в день на протяжении трех дней. При этом половину участников попросили описывать свои эмоциональные переживания, а вторая половина писала об обыденных вещах.

Те участники, которых просили записывать эмоциональные переживания, отметили заметный подъем настроения спустя всего три дня. Они чувствовали себя более счастливыми, менее раздраженными или подверженными депрессии. Проверив их состояние спустя месяц наблюдения ученые отметили снижение уровня давления, улучшение иммунной функции организма, менее частые визиты к врачам, улучшение памяти и больший успех на работе, чем у второй половины испытуемых.

Это большие достижения для эксперимента, который длился всего три дня!

В ходе другого исследования преимущества ведения журнала изучались на основе трех групп инженеров, которые только что потеряли работу и пытались найти новую. Одна группа не вела никаких записей, вторая делала заметки о тайм-менеджменте и третья группа описывала свои переживания, связанные с потерей работы.

Спустя несколько месяцев третья группа (члены которой описывали свои переживания по поводу потери рабочего места) отличалась не только повышенным настроением, но и также бóльшими шансами повторного найма на работу по сравнению с другими двумя группами.

Проведенные исследования доказывают, что ведение дневника не только повышает настроение и улучшает эмоциональное состояние, но и повышает уровень мотивации и уверенности в собственных силах. Все описанные эффекты положительно влияют на рабочий процесс, так что постарайтесь включить ведение дневника в ваше утреннее расписание — это повысит настроение и улучшит рабочие показатели!

Слушайте свой собственный (довольный) голос

Возможно вы слышали, что, если вы будете улыбаться даже при плохом настроении, то почувствуете себя лучше.

К сожалению, это работает несколько иначе. Мы не так хороши в самообмане, когда дело касается настроения. Если настроение скверное, а мы тянем улыбку, то нам все равно ясно, что улыбка фальшивая. Поэтому лучше нам на самом деле не становится.

Исследование подобного феномена описывает то, как мы реагируем на звук своего собственного голоса. Участники этого исследования вслух читали текст и одновременно слушали звук своего голоса в наушниках. При этом исследователи немного искажали звучание, чтоб голос казался немного более радостным, обеспокоенным или напуганным. Как результат — если участники эксперимента слушали свой голос более довольным, то и чувствовали себя более радостно. И наоборот: если они слушали собственный беспокойный голос, то ощущали некоторую тревогу по окончании эксперимента.

Почему уловка с улыбкой не сработала, а с голосом сработала? Дело в том, что участники второго эксперимента не знали о том, что их голос был слегка изменен. Похоже, что это бессознательный эффект, и мы полагаемся на собственный голос только когда уверены, что не занимаемся самообманом.

Так что если вы громким уверенным голосом будете что-либо говорить — это не обязательно улучшит ваше настроение. Но если вы послушаете запись своего счастливого голоса или посмотрите видеоролик со своим участием — это может сработать.

Завтракайте фруктами и овощами

Всем нам известно, что для хорошего самочувствия надо больше есть фруктов и овощей. Но, поскольку от поедания их мы не получаем незамедлительного эффекта, часто эта привычка откладывается “на потом” и забывается.

При этом одно исследование подтвердило, что поедание фруктов и овощей может усилить ваше чувство радости и счастья. Эндрю Освальд, один из авторов исследования, говорит, что результаты их работы убеждают в необходимости питаться здоровой пищей: “Мотивация касательно здорового питания слаба, потому что эффекты от такого питания, например снижение риска заболевания раком, проявляются спустя долгие десятилетия. При этом, эффекты повышения удовлетворенности жизнью проявляются практически сразу же”.

Исследование, в котором принимало участие 12 000 австралийцев на протяжение нескольких лет, показало, что между ежедневным употреблением фруктов и уровнем удовлетворенности жизнь существует прямая связь. Более того, ученые обнаружили, что “уровень” счастья повышался с каждой новой порцией фруктов, добавляемой в дневной рацион. Всего было рекомендовано восемь порций фруктов в день.

Чтобы ваше утреннее настроение было настолько хорошим, насколько оно может быть — добавляйте свежие фрукты и овощи в свой завтрак.

Прогуляйтесь до работы

Эта рекомендация может звучать слишком просто, но это действенный метод улучшить настроение. Важный момент в том, что нужно не просто прогуляться по свежему воздуху, важно гулять где-то в парке или лесу — вы должны быть окружены цветущим садом или зелеными листьями.

Ученые обнаружили, что прогулки по естественной среде расслабляют и улучшают способность мозга фокусироваться. Ну, и кроме того, это позволяет нам чувствовать себя счастливее и здоровее, а также снижает уровень стресса. В ходе одного стенфордского исследования испытуемых отправляли на одиночные прогулки в зеленую парковую зону возле кампуса университета или вдоль загруженного шоссе. Те из участников исследования, кто прогуливался в парке, после прогулки чувствовали себя более расслабленными и получили больше удовольствия от прогулки.

В той же статье упоминается другое небольшое исследование, в ходе которого было выявлено, что прогулки на природе позволяют немного снизить время, затрачиваемое на мрачные раздумья (которые могут приводить к депрессивным состояниям). Кстати говоря, мрачное обдумывание мыслей по кругу более характерно для городских жителей, чем для жителей сельской местности.

И еще немного плохих новостей для горожан: именно городские обитатели более подвержены депрессии, тревожности и всяческим ментальным расстройствам. Длительные прогулки на природе заметно снижают риск нервных срывов. Те, кто не видит даже парков находятся в еще большей психологической опасности.

Короче говоря, не бывать на природе для нас плохо, а проводить время за городом — здорово. Хотя, в ходе одного из исследований было обнаружено, что вам даже не обязательно отправляться на прогулку именно в парк или за город. Достаточно даже деревьев вдоль дороги. Если не можете найти время для прогулки, то хотя бы взгляните на зеленую улицу из окна машины по дороге на работу или из выгляните из офиса. Один только вид деревьев повышает нам настроение.

Не могу поверить, что кому-нибудь нравится просыпаться в дурном расположении духа и оставаться таким весь день. Но теперь, когда вы знаете, что утреннее настроение задает тон на весь день и влияет на продуктивность, то можете поработать над своим утром, чтоб сделать день добрым, а работу приятной.

Прогулка в парке, недолгий разговор с вашим бариста или небольшая порция фруктов на завтрак — делайте по одному маленькому шагу в день и вы удивитесь, как сильно это изменит вашу жизнь!

Перевод заметки Белль Бет Купер из блога Zapier ‘How Your Mood in the Morning Affects Your Productivity All Day‘

Источник: brainhack.me





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: