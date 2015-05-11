Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:42</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/s_rebenkom_vse_bylo_horosho_ili_ya_-_ili_on_42358"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42358_1-2-670x35.jpg" width=206 alt="«С ребенком все было хорошо. Или я — или он»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/o-potere-rebenka/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">«С ребенком все было хорошо. Или я — или он»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Жизнь матери после потери ребенка</font></em></span></p><p>Есть темы, на которые общество предпочитает наложить табу. Потому что страшно. Потому что не знаешь, какие слова подобрать в ответ. Потому что больно. Но о них нужно говорить. Потому что со страхом нужно бороться. Потому что людям нужна поддержка. Потому что иногда один разговор, одна история может просто тебя спасти. Сегодня своей историей делится Виктория Савина. <a href="http://www.chaskor.ru/article/s_rebenkom_vse_bylo_horosho_ili_ya_-_ili_on_42358">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Есть темы, на которые общество предпочитает наложить табу. Потому что страшно. Потому что не знаешь, какие слова подобрать в ответ. Потому что больно. Но о них нужно говорить. Потому что со страхом нужно бороться. Потому что людям нужна поддержка. Потому что иногда один разговор, одна история может просто тебя спасти. Сегодня своей историей делится Виктория Савина.

Статья опубликована на сайте womo.ua.

Я не привыкла записывать свои мысли и чувства. Сесть за стол заставила необходимость. Во-первых, поделиться тем, что внутри меня уже более двух лет. Во-вторых, оставить память про очень сильного маленького человека, Ванечку. В-третьих, надеюсь, эти строки помогут той, которая переживает либо уже пережила нечто подобное, что произошло со мной.

2015-й год. Моя вторая беременность. Спустя 16 лет. Первое ощущение — испуг, потом — счастье, далее — 100% уверенности, что сил полно, что все вынесу, несмотря ни на что… Нет денег? Но у меня две работы, смогу поднять. Старшего, которому на тот момент было 16, подняли. Муж в шоке? Рожают для себя, а не для мужа! Каждый поход к врачу — это новый диагноз и очередное направление в больницу? Я чувствую себя прекрасно, а они (врачи) просто перестраховываются. Я не одна, вместе с верой в Бога и своего ангела я сильна, все смогу! Одна просьба, Господи, не отбери! Все, что нужно от меня, я сделаю!

Материнство меняет жизнь женщины, а женщина должна поменять свое отношение к себе, убрать нагрузки и включить голову. Я сделала много ошибок и поплатилась. Ванечки у меня больше нет. Мы пришли в больницу вдвоем, а вышла только я. Операция длилась один час, будили меня после наркоза четыре часа. Зачем разбудили? Были мысли, что хочу уйти месте с ним. Меня нет! Меня (часть меня) убили! С ребенком все было хорошо. Или я — или он. Вот такой выбор для врачей и родных. «Господи, — просила я. — Будь добрым ко мне, услышь и забери нас двоих! Тут без меня разберутся. Старший с папой, с лучшим папой на свете! Я им сверху буду помогать, не оставлю! Зачем я проснулась?»

Однажды на смене была добрая медсестра, которая согласилась нарушить правила и отвести меня в туалет (полагалось сходить на утку). А мне только этого и надо. Там единственное окно без решетки и пятый этаж. Значит будет все быстро, меня ждет Ванечка! И так мои 126 кг (очень набрала вес за беременность) маленькая, худенькая молоденькая девчушка доволокла до уборной. Я начала снимать москитную сетку… Спасибо, сестричка, что пошла навстречу, именно ты меня остановила! Не сын, не муж, никто. В воспаленном горем мозгу мелькнуло одно — у медсестры будут неприятности. Вернулась в палату.

Полгода слез, непонимания, зачем я здесь, и еще массу эмоций описывать не буду. Слишком больно, и не для этого я села писать свою историю. Однажды я просто попробовала задать вопрос по-другому: для чего? И с этого дня, точнее вопроса, начало получаться по-новому.

Друзья

Для того чтобы понять, насколько я богата своими друзьями! Сутки в реанимации — 1000 грн, приходилось брать долги. Никто из моих друзей обратно деньги не забрал. И я хочу и дальше быть им необходимой, подставить им плечо, быть рядом всегда, пусть только позовут. Уверена, что рядом с человеком, который переживает нечто подобное, тоже есть друг или подруга. Нужно жить дальше для возможности сказать «спасибо» близким.

Муж и сын

Сынок в ответ на мои «я тебя люблю» до больницы отвечал «я тебя тоже». А после — на те же «я тебя люблю» он отвечает «я тебя тоже очень люблю». Мы с ним не обсуждали тему того, что он переживал, когда я умирала. Это как раз тот случай, когда слов не нужно. Но я встала для того, чтобы увидеть его на выпуске из лицея. Отпраздновать поступление в КПИ на бюджет и факультет, выбранный им самостоятельно. Радоваться вместе с ним его первой зарплате. Вместе учиться общаться с ним не как с ребенком, а как с моим взрослым сыном. Гордиться и радоваться его успехам.

С мужем мы вместе 19 лет. Всякое было между нами… Отпечаток пережитое нанесло непоправимый. Поначалу я его винила за то, что так поздно решились на второго, что вынуждена была работать, будучи беременной. Сейчас поняла, что никто забеременеть раньше мне не мешал, бросить работу тоже никто не мешал. В последнее время часто ворчим друг на друга. Понять, что это временно, что повод не важный, что самое страшное с нами уже произошло, что впереди только лучшее, помогает одна картина, которая навсегда перед глазами. Я еще в больнице после всего, муж приехал навестить меня. Зашла в церковь при больнице (а это мне давалось с трудом и слезами), выйдя оттуда в истерике, повторяла одно: «Вани нет! Меня нет! У меня нет Вани!» А муж меня обнял и сказал, что есть еще МЫ. Я проснулась, чтобы быть с ним, слышать его (учиться заново слышать), ухаживать за ним, помогать, чем могу, любить всем сердцем: «есть еще МЫ!». А если так, то у нас все выйдет, и впереди для этого еще как минимум лет 20.

Вера

Третий «кит» моего мира — это вера. Как же она пошатнулась! Она просто ушла. Я так надеялась на Бога… Тут, как ни странно, помогла новая работа. Перед выходом из больницы я понимала, что нужно менять хоть что-то. Ушла с одной работы. Пройдя три собеседования, получила приглашение в колл-центр. Как же мне необходимо было быть нужной! После 10 лет работы на одном месте то, что я увидела, вызвало шок в хорошем смысле слова. Вперемешку с моей депрессией смесь получилась гремучей.

То, что каждое новое поколение ускоряет процесс своего мышления, — это факт, но чтобы настолько! Вот уже два года каждый мой рабочий день состоит из удивления, обучения, помощи: я — клиентам, клиенты и коллеги — мне. А самое главное — веры в себя. Коллектив напомнил мне, что «я могу». Я могу быть нужной, я могу быть неплохим специалистом своего дела, я могу научить, я могу помочь! Проснулась, чтобы это прочувствовать, чтобы своим трудом говорить каждый день «спасибо». Может, еще впереди будет время, когда пойму, что нужно дальше продолжать путь. За желание двигаться и не отставать спасибо, ребята!

Те, кто читают мою историю, вместе с движением не забудьте о себе. Когда поймете для чего, добавьте еще один важный пункт — себя! Поменяйте гардероб, сделайте перестановку, улыбнитесь себе в зеркале. Не бойтесь, что забудете. Это с вами навсегда. Зато вы утром говорите спасибо, у вас есть силы и вы движетесь.

С благодарностью всем, кто был и остается рядом.

К сведению: вынужденные искусственные роды были проведены на 6 месяце (21 неделе) беременности. Вес плода на указанном сроке составлял 410 г, рост — 20 см. Врачи соблюдали протокол, по которому в приоритете спасение матери. Роженица после данной операции была помещена в общую палату с пациентками на сохранении и пребывала там до выписки из роддома. Сегодня в Украине выхаживают детей весом от 480 г. Существуют специальные программы, одобренные ВОЗ, по выхаживанию недоношенных детей с критически низким весом.

Источник: womo.ua





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