Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 01:15</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/s_normalnoj_-_skuchno_s_nenormalnoj_-_ploho_42186"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42186_mechtyi-.jpg" width=206 alt="С нормальной — скучно, с ненормальной — плохо" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/mnenie/2017/07/mechtyi-neadekvatnogo-muzhchinyi-ob-adekvatnoy-zhenshhine/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">С нормальной — скучно, с ненормальной — плохо</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Мечты неадекватного мужчины об адекватной женщине</font></em></span></p><p>Давайте будем откровенны, адекватная женщина – это в представлении мужчины настоящий философский камень: то есть очень здорово было бы, если бы она существовала, но, к сожалению, нет. Рассмотрим Ваню – менеджера среднего звена, среднего размера и среднего интеллекта. Ваня, как любой средний по всем параметрам мужчина, мечтает об адекватной женщине. Итак, что такое адекватная женщина и каковы ее особенности? <a href="http://www.chaskor.ru/article/s_normalnoj_-_skuchno_s_nenormalnoj_-_ploho_42186">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Давайте будем откровенны, адекватная женщина – это в представлении мужчины настоящий философский камень: то есть очень здорово было бы, если бы она существовала, но, к сожалению, нет. Рассмотрим Ваню – менеджера среднего звена, среднего размера и среднего интеллекта. Ваня, как любой средний по всем параметрам мужчина, мечтает об адекватной женщине. Итак, что такое адекватная женщина и каковы ее особенности?

Она никогда не жрет мужской мозг. Не достает Ваню вопросами о том, как он к ней относится, когда в отпуск, что за силиконовая мразь у него в друзьях в фейсбуке, и прочее. Ей это неважно, она ко всему легко относится и идет по жизни смеясь, потому что…

…Она перманентно пребывает в хорошем настроении. Потому что ее все устраивает и она ВСЕГДА всем довольна.

Она не ревнует, даже наоборот, поощряет общение Вани с противоположным полом.Зачем ей такое неконструктивное чувство, как ревность? Она выше этого. (см. предыдущий пункт)

Она обожает вышивать крестиком, драить полы и начищать до блеска столовое серебро. И не считает это чем-то особенным: ведь это ее ЖЕНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ. И вообще для нее строгать оливье – это что-то вроде йоги. Успокаивает.

Другие мужчины для нее вымерли как вид. Она не будет смотреть по сторонам, нет-нет-нет. Даже если ее коллега по работе – вылитый Джеймс Бонд, все равно не будет, она не такая, она любит только Ваню.

Она не лезет в Ванино личное пространство и старается занимать в его системе координат как можно меньше места. Она понимает, что всего лишь женщина, а не смысл Ваниной жизни.

Она вообще понимает все без слов. Если Ваня пришел домой пьяный в пять часов утра, от него пахнет женскими духами, а из кармана пиджака торчат синтетические стринги, адекватная женщина пороть горячку не будет (конечно, Ваня не ходил на б**дки, ну что вы!) и найдет сему единственное разумное объяснение. Например, такое: к Ване приехала двоюродная сестра, которая никак не могла выбрать себе парфюм и попросила Ваню помочь; проведя в магазине целый день, Ваня с сестрой устали и долго, примерно до 5 утра, не могли поймать такси и, стоя на холодном ветру, согревались коньяком… а стринги – это вообще подарок ей, адекватной женщине. Ваня просто упаковать не успел.

Адекватная женщина красива, умна, самодостаточна, финансово независима, отлично готовит и свободно говорит на трех языках. Но при этом она уверена, что ее предназначение – быть ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ОЧАГА, а Ваня – он в доме главный. На каком основании? Как сказал классик, «на том простом основании, что он мужчина».

Даже если Ваня не заработал ни рубля, выглядит как персонаж «Нашей Раши», а книжку последнюю прочитал в восьмом классе и то, не полностью. Все это не столь важно, главное, чтобы в глазах Ваниной избранницы читалась фраза: «ФЕМИНИЗМ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ».

Что ж, допустим, Ваня нашел такую женщину, она прилетела из параллельной вселенной прямиком на его продавленный икеевский диван.

Первый месяц кажется ему раем, Ваня прыгает на одной ножке и наслаждается идеальной жизнью. Потом в Ваниной душе селится какое-то смутное чувство беспокойства и тревоги: а дальше-то что? Мечта идиота ведь уже сбылась.

Начинается экзистенциальный кризис, «скучно жить на этом свете, господа», и все такое прочее. Ваня с тоской смотрит на адекватную женщину и думает, что неплохо бы ей скандал закатить что ли, от тоски хоть на стенку лезь! Но адекватная женщина, конечно, не знает, что такое скандал, а главное – Ваня поводов ей ну вообще не дает.

Ваня негодует: как так? Он приходит домой пьяный каждую пятницу, зарплату в дом не несет, забывает про все праздники и дни рождения и не уделяет адекватной женщине внимания! Чего ей еще надо?

Но адекватная женщина только улыбается в ответ: я все понимаю, Ванечка, у тебя просто такой период, давай я тебе какао сварю для поднятия настроения.

Ваня подумает-подумает, да и уйдет к Машке-продавщице из соседнего подъезда. Она, конечно, страшная, ругается матом и готовить умеет одну яичницу, но, по крайней мере, с ней хоть не соскучишься…

Источник: cluber.com.ua





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