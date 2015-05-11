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izbrannoe.com   суббота, 29 октября 2016 года, 18.17

Русская красота
Знаменитые русские модели-аристократки


Тея (Екатерина) Бобрикова
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Беспредел приличий


Особы легкого поведения




Истории о гонорарах, которые сегодня получают модели, сделавшие в Париже карьеру супермоделей, звучат сенсационно. Так вот, началось всё это с русских эмигранток начала ХХ века. Именно они превратили работу модели из рабского труда в престижное и высокооплачиваемое занятие. Они просто пришли и сказали — мы будем делать это постоянно и за деньги.

После бурных потрясений начала XX века Европа стала приходить в себя. В Париже, потерявшем в Первой Мировой огромное количество мужчин, оказалось множество эмигрантов из революционной России. Образованных, воспитанных, прекрасно говорящих по-французски. Богатые американцы приезжают сюда за модами и готовы тратить большие деньги на то, что раньше им принадлежать не могло. Русские аристократки, ища средства к существованию и знающие законы моды, становятся моделями, манекенами для парижских модных домов. Они демонстрируют одежду не только в самих домах мод, но и на светских раутах, становясь лицами брендов. Русская красота, аристократическое воспитание, шарм и умение преподнести себя приносят огромный доход французским домам моды.

Натали Палей

Первая русская красавица, которая прошла путь от манекена до кинодивы Голливуда. Натали Палей родилась в 1905 году. Её отцом был Великий князь Павел Александрович, князь из рода Романовых, сын императора Александра II. Её отец и брат были убиты в годы революции, она же с матерью и сестрой в 1920 году покинула Советскую Россию и отправилась в Париж.

Ее сестра вышла замуж за брата Ирины Юсуповой, которая вместе с мужем Феликсом открыли модный дом «ИРФЕ». От рождения своенравная, независимая, красотой и изяществом похожая на мать, Наталья решила работать моделью в модных домах «Итеб» и «ИРФЕ». Очень быстро княжна—модель завоевала модный Париж, ей стали подражать, она стала королевой моды. Коко Шанель рекомендовала Натали в престижный модельный дом Люсьена Лелонга, за которого вскоре Натали вышла замуж.

Дальнейшая судьба красавицы положила начало стереотипу успеха современных светских львиц. Бросив Лелонга, уехала в Голливуд, вышла замуж за бродвейского продюсера Джона Уилсона. Громкий роман с Ремарком, дружба с Павлом Челищевым, танцовщиком Сержем Лифарем («Русские сезоны»), Сальвадором Дали и Жаном Кокто. Она не раз появлялась на обложке Vogue, ее именем названы духи фирмы Лелонг.

Мария Эристова

Мария (Мэри) Эристова родилась в 1895 году в Тбилиси, но с ранних лет жила в Петербурге. Её отец, грузинский князь Прокофий Шервашидзе заседал в Государственной думе. Она была фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны. Мэри и ее сестра Тамара, тоже красавица, находились в центре внимания петербургского общества. Николай II, пораженный ее красотой, заметил: «Грешно, княжна, быть такой красивой».

После революции и смерти отца Мария уезжает на Кавказ, где выходит замуж за улана князя Гигушу Эристова. Затем в Париж. В 1925 году красавица Мэри Эристова приглашена на работу в Chanel. Габриэль Шанель тогда покровительствовала всем русским. Мэри Эристова, хрупкая брюнетка, олицетворяла тип красоты, модный в 20-х годах и подходивший к стилю Шанель тех лет, к тому же Коко импонировало, что для нее работают «настоящие русские княгини». Профессия манекенщиц в ту эпоху была «говорящей». Нужно было на нескольких иностранных языках рассказывать своим клиенткам о представляемых моделях, особенностях ткани, кроя или отделки. Поэтому Мэри, знавшая 3 языка, очень ценилась.

Гали Баженова

Отец Гали Баженовой генерал Константин Николаевич Хагондоков был командиром второй бригады Дикой дивизии. Ее мать Елизавета Бредова происходила из семьи полабских славян. Гали училась в Смольном институте. Во время Первой мировой войны вышла замуж за Николая Баженова, воспитанника Пажеского корпуса.

Гали Баженова была достаточно высокого роста, блондинкой, она не раз появлялась в модных парижских журналах, которые называли её «русская красавица Баженова». Затем она некоторое время работала в доме Chanel приказчицей, а в 1928 году открыла собственный дом моды «Эльмис», который занимался вечерними платьями с вышивками и кружевами. Моделями у неё также были русские — Шура Делянина, Катюша Ионина (дочь полковника императорской армии). Помогал Гали и её брат, крестник императора Николая II, Георгий Хагондоков. Георгий, не лишенный таланта художника, рисовал эскизы для будущих моделей.

В 1930-е, в том числе и из-за мирового финансового кризиса, дом моды Гали Баженовой закрывается, а она сама вскоре выйдет замуж за графа де Люар, примет католичество и возьмёт имя Ирэн. В годы Второй мировой войны её сын от первого брака Николай будет сражаться в рядах американской армии, а она сама активно участвовать во французском сопротивлении и отвечать за работу передвижного госпиталя в армии де Голля, за что получит орден Почетного легиона.

Нина и Мия Оболенские

Среди русских моделей времен эмиграции были княжны Нина и Мия Оболенские, девушки из знатнейшего княжеского рода Оболенских, уходящего своими корнями к Рюриковичам — первым правителям русских земель. Мать их была кавказской княжной, от неё они унаследовали своеобразную восточную красоту. Старшая княжна, Нина, родилась в 1898 году в Петербурге, младшая Мия (Саломия) в 1902 году. Первоначально сёстры работали моделями в доме моды «Поль Каре». Нина вышла замуж за бывшего полковника лейб-гвардии Уланского полка Константина Балашова, Мия — за князя Владимира Шаховского. Обе они затем разведутся со своими первыми мужьями. Их карьера пошла на убыль в 30-е годы, когда в моду вошли блондинки.

Тея (Екатерина) Бобрикова

Известной русской моделью 1930-х станет и Тея (Екатерина) Бобрикова. С 1927 по 1934 годы она работала в модном доме Жанны Ланвен. И по ее примеру создала собственный дом моды — «Катрин Парель». Парель означало «сделанное ею самой». Модный дом Екатерины Бобриковой просуществует до 1948 года. И подобно большим домам мод дом «Катрин Парель» также создавал по две, правда небольшие, коллекции в год. В доме «Катрин Парель» работало 69 сотрудников, помогал ей и её муж — Николай Порецкий. Среди клиенток дома Екатерины Бобриковой были известные парижские актрисы того времени — Мишель Морган, Лиз Готи. Дом «Катрин Парель» создавал костюмы для кино — в том числе платья для фильма «Пасторальная симфония», который был отмечен на Каннском кинофестивале. В модном доме, основанном Теей Бобриковой, также нашли работу и многие русские модели того времени, к примеру, Тамара Лонжина, княгиня Мария Мещерская, знаменитая в то время Люд Федосеева.

Люд Федосеева

Очень популярная и самая высокооплачиваемая русская манекенщица, практически супермодель в эмиграции. Работала в оккупированной Франции, считалась главной конкуренткой моделей III рейха. Ее карьера связана напрямую с развитием модной фотографии, которая уже тогда стала важным инструментом маркетинга моды. Фотосеты, сделанные открывшим ее Хорстом П. Хорстом, Эдвардом Штейхеном, Георгом Хойнинген-Хюне, не сходили со страниц Vogue и Harper’s Bazaar. Люд активно снималась как для журналов, так и для рекламы. За неё боролись вечные соперницы Эльза Скиапарелли и Коко Шанель. Фотография Люд Федосеевой в платье античного стиля, сделанная Хорстом, сегодня считается образцом того, как надо снимать моду.

Накануне освобождения Парижа уехала в Аргентину, а вернувшись, осталась без работы и былой славы. Не исключено, что французы не простили ей, как и Коко Шанель, «близости» с фашистами. И в 50-е гг. бывшая звезда подиума и глянцевых журналов работала сначала клерком в одной из авиакомпаний, а затем кастеляншей в эмигрантском доме для престарелых.

Вполне возможно, впрочем, что прошлое Люд Федосеевой здесь не при чём, и она попросту оказалась жертвой изменчивой моды.

Ия Ге (Леди Абди)

Среди русских красавиц в период между двумя войнами особое место занимает леди Абди, статная блондинка с ярко-голубыми глазами.

Ия Григорьевна Ге родилась в Славянске 8 августа 1903 года в семье известного актера Императорского Александрийского театра Григория Григорьевича Ге и драматической актрисы Новиковой. Род Ге французского происхождения дал России знаменитого художника Николая Николаевича Ге. Прапрадед Ии был французом, бежавшим в Россию во время французской революции. Вне сомнения, Ия Григорьевна унаследовала художественную одаренность предков, и это повлияло на ее судьбу и помогло стать эталоном вкуса и красоты в Париже в 20-30-х годах.

Переехав с матерью и отчимом в Петербург, Ия Григорьевна пошла в Павловский институт. Война застала Ию с матерью в Германии, откуда им удалось переехать в Швейцарию. В Европе Ия вышла замуж за голландского бизнесмена, у которого, впрочем, дела шли не особо хорошо, и родила ему двоих детей. Находясь в затруднительном финансовом положении, она пошла на Елисейские поля к сестрам Калло — искать работу.

Они примерили пару платьев и предложили работу «манекена» и жалованье 450 франков с завтраком. Это был выход. Там же ее заметил клиент-англичанин, но в доме «Калло» было очень строго, ему отказали, сказав, что в их доме с девушками не встречаются. Однако молодые люди встретились случайно в ресторане — и вторым мужем Ии стал Роберт Эдвард Абди, пятый баронет богатого аристократического рода.

После развода с Робертом Абди в 1928 году она, сохранив знатный титул, и была приглашена самой Коко Шанель разрабатывать модели в ее Дом мод. Ия считалась эталоном элегантности, ее портреты часто печатали в Vogue и других модных изданиях, большие дома моды предлагали ей платья для светских выходов. Ее часто приглашали на светские маскарады и вечера, которые устраивал тогда в Париже неугомонный жуир граф Сириль де Бомон. В последствии Ия Абди увлеклась театром, участвовала в постановках, дружила с Жаном Кокто, Сержем Лифарем, Татьяной Рябушинской и Феликсом Юсуповым. Высокая, статная голубоглазая блондинка с прекрасной осанкой и гордым лицом, она знала себе цену.

Источник: izbrannoe.com




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Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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