Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 29 октября 2016 года, 18.17</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/russkaya_krasota_41077"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41077_1a3d67a9a723cb3b480bda74c82ca88.jpg" width=206 alt="Русская красота" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/lyudi/znamenitye-russkie-modeli-aristokratki/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Русская красота</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Знаменитые русские модели-аристократки</font></em></span></p><p>Истории о гонорарах, которые сегодня получают модели, сделавшие в Париже карьеру супермоделей, звучат сенсационно. Так вот, началось всё это с русских эмигранток начала ХХ века. Именно они превратили работу модели из рабского труда в престижное и высокооплачиваемое занятие. Они просто пришли и сказали — мы будем делать это постоянно и за деньги. <a href="http://www.chaskor.ru/article/russkaya_krasota_41077">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Истории о гонорарах, которые сегодня получают модели, сделавшие в Париже карьеру супермоделей, звучат сенсационно. Так вот, началось всё это с русских эмигранток начала ХХ века. Именно они превратили работу модели из рабского труда в престижное и высокооплачиваемое занятие. Они просто пришли и сказали — мы будем делать это постоянно и за деньги.

После бурных потрясений начала XX века Европа стала приходить в себя. В Париже, потерявшем в Первой Мировой огромное количество мужчин, оказалось множество эмигрантов из революционной России. Образованных, воспитанных, прекрасно говорящих по-французски. Богатые американцы приезжают сюда за модами и готовы тратить большие деньги на то, что раньше им принадлежать не могло. Русские аристократки, ища средства к существованию и знающие законы моды, становятся моделями, манекенами для парижских модных домов. Они демонстрируют одежду не только в самих домах мод, но и на светских раутах, становясь лицами брендов. Русская красота, аристократическое воспитание, шарм и умение преподнести себя приносят огромный доход французским домам моды.

Натали Палей

Первая русская красавица, которая прошла путь от манекена до кинодивы Голливуда. Натали Палей родилась в 1905 году. Её отцом был Великий князь Павел Александрович, князь из рода Романовых, сын императора Александра II. Её отец и брат были убиты в годы революции, она же с матерью и сестрой в 1920 году покинула Советскую Россию и отправилась в Париж.

Ее сестра вышла замуж за брата Ирины Юсуповой, которая вместе с мужем Феликсом открыли модный дом «ИРФЕ». От рождения своенравная, независимая, красотой и изяществом похожая на мать, Наталья решила работать моделью в модных домах «Итеб» и «ИРФЕ». Очень быстро княжна—модель завоевала модный Париж, ей стали подражать, она стала королевой моды. Коко Шанель рекомендовала Натали в престижный модельный дом Люсьена Лелонга, за которого вскоре Натали вышла замуж.

Дальнейшая судьба красавицы положила начало стереотипу успеха современных светских львиц. Бросив Лелонга, уехала в Голливуд, вышла замуж за бродвейского продюсера Джона Уилсона. Громкий роман с Ремарком, дружба с Павлом Челищевым, танцовщиком Сержем Лифарем («Русские сезоны»), Сальвадором Дали и Жаном Кокто. Она не раз появлялась на обложке Vogue, ее именем названы духи фирмы Лелонг.

Мария Эристова

Мария (Мэри) Эристова родилась в 1895 году в Тбилиси, но с ранних лет жила в Петербурге. Её отец, грузинский князь Прокофий Шервашидзе заседал в Государственной думе. Она была фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны. Мэри и ее сестра Тамара, тоже красавица, находились в центре внимания петербургского общества. Николай II, пораженный ее красотой, заметил: «Грешно, княжна, быть такой красивой».

После революции и смерти отца Мария уезжает на Кавказ, где выходит замуж за улана князя Гигушу Эристова. Затем в Париж. В 1925 году красавица Мэри Эристова приглашена на работу в Chanel. Габриэль Шанель тогда покровительствовала всем русским. Мэри Эристова, хрупкая брюнетка, олицетворяла тип красоты, модный в 20-х годах и подходивший к стилю Шанель тех лет, к тому же Коко импонировало, что для нее работают «настоящие русские княгини». Профессия манекенщиц в ту эпоху была «говорящей». Нужно было на нескольких иностранных языках рассказывать своим клиенткам о представляемых моделях, особенностях ткани, кроя или отделки. Поэтому Мэри, знавшая 3 языка, очень ценилась.

Гали Баженова

Отец Гали Баженовой генерал Константин Николаевич Хагондоков был командиром второй бригады Дикой дивизии. Ее мать Елизавета Бредова происходила из семьи полабских славян. Гали училась в Смольном институте. Во время Первой мировой войны вышла замуж за Николая Баженова, воспитанника Пажеского корпуса.

Гали Баженова была достаточно высокого роста, блондинкой, она не раз появлялась в модных парижских журналах, которые называли её «русская красавица Баженова». Затем она некоторое время работала в доме Chanel приказчицей, а в 1928 году открыла собственный дом моды «Эльмис», который занимался вечерними платьями с вышивками и кружевами. Моделями у неё также были русские — Шура Делянина, Катюша Ионина (дочь полковника императорской армии). Помогал Гали и её брат, крестник императора Николая II, Георгий Хагондоков. Георгий, не лишенный таланта художника, рисовал эскизы для будущих моделей.

В 1930-е, в том числе и из-за мирового финансового кризиса, дом моды Гали Баженовой закрывается, а она сама вскоре выйдет замуж за графа де Люар, примет католичество и возьмёт имя Ирэн. В годы Второй мировой войны её сын от первого брака Николай будет сражаться в рядах американской армии, а она сама активно участвовать во французском сопротивлении и отвечать за работу передвижного госпиталя в армии де Голля, за что получит орден Почетного легиона.

Нина и Мия Оболенские

Среди русских моделей времен эмиграции были княжны Нина и Мия Оболенские, девушки из знатнейшего княжеского рода Оболенских, уходящего своими корнями к Рюриковичам — первым правителям русских земель. Мать их была кавказской княжной, от неё они унаследовали своеобразную восточную красоту. Старшая княжна, Нина, родилась в 1898 году в Петербурге, младшая Мия (Саломия) в 1902 году. Первоначально сёстры работали моделями в доме моды «Поль Каре». Нина вышла замуж за бывшего полковника лейб-гвардии Уланского полка Константина Балашова, Мия — за князя Владимира Шаховского. Обе они затем разведутся со своими первыми мужьями. Их карьера пошла на убыль в 30-е годы, когда в моду вошли блондинки.

Тея (Екатерина) Бобрикова

Известной русской моделью 1930-х станет и Тея (Екатерина) Бобрикова. С 1927 по 1934 годы она работала в модном доме Жанны Ланвен. И по ее примеру создала собственный дом моды — «Катрин Парель». Парель означало «сделанное ею самой». Модный дом Екатерины Бобриковой просуществует до 1948 года. И подобно большим домам мод дом «Катрин Парель» также создавал по две, правда небольшие, коллекции в год. В доме «Катрин Парель» работало 69 сотрудников, помогал ей и её муж — Николай Порецкий. Среди клиенток дома Екатерины Бобриковой были известные парижские актрисы того времени — Мишель Морган, Лиз Готи. Дом «Катрин Парель» создавал костюмы для кино — в том числе платья для фильма «Пасторальная симфония», который был отмечен на Каннском кинофестивале. В модном доме, основанном Теей Бобриковой, также нашли работу и многие русские модели того времени, к примеру, Тамара Лонжина, княгиня Мария Мещерская, знаменитая в то время Люд Федосеева.

Люд Федосеева

Очень популярная и самая высокооплачиваемая русская манекенщица, практически супермодель в эмиграции. Работала в оккупированной Франции, считалась главной конкуренткой моделей III рейха. Ее карьера связана напрямую с развитием модной фотографии, которая уже тогда стала важным инструментом маркетинга моды. Фотосеты, сделанные открывшим ее Хорстом П. Хорстом, Эдвардом Штейхеном, Георгом Хойнинген-Хюне, не сходили со страниц Vogue и Harper’s Bazaar. Люд активно снималась как для журналов, так и для рекламы. За неё боролись вечные соперницы Эльза Скиапарелли и Коко Шанель. Фотография Люд Федосеевой в платье античного стиля, сделанная Хорстом, сегодня считается образцом того, как надо снимать моду.

Накануне освобождения Парижа уехала в Аргентину, а вернувшись, осталась без работы и былой славы. Не исключено, что французы не простили ей, как и Коко Шанель, «близости» с фашистами. И в 50-е гг. бывшая звезда подиума и глянцевых журналов работала сначала клерком в одной из авиакомпаний, а затем кастеляншей в эмигрантском доме для престарелых.

Вполне возможно, впрочем, что прошлое Люд Федосеевой здесь не при чём, и она попросту оказалась жертвой изменчивой моды.

Ия Ге (Леди Абди)

Среди русских красавиц в период между двумя войнами особое место занимает леди Абди, статная блондинка с ярко-голубыми глазами.

Ия Григорьевна Ге родилась в Славянске 8 августа 1903 года в семье известного актера Императорского Александрийского театра Григория Григорьевича Ге и драматической актрисы Новиковой. Род Ге французского происхождения дал России знаменитого художника Николая Николаевича Ге. Прапрадед Ии был французом, бежавшим в Россию во время французской революции. Вне сомнения, Ия Григорьевна унаследовала художественную одаренность предков, и это повлияло на ее судьбу и помогло стать эталоном вкуса и красоты в Париже в 20-30-х годах.

Переехав с матерью и отчимом в Петербург, Ия Григорьевна пошла в Павловский институт. Война застала Ию с матерью в Германии, откуда им удалось переехать в Швейцарию. В Европе Ия вышла замуж за голландского бизнесмена, у которого, впрочем, дела шли не особо хорошо, и родила ему двоих детей. Находясь в затруднительном финансовом положении, она пошла на Елисейские поля к сестрам Калло — искать работу.

Они примерили пару платьев и предложили работу «манекена» и жалованье 450 франков с завтраком. Это был выход. Там же ее заметил клиент-англичанин, но в доме «Калло» было очень строго, ему отказали, сказав, что в их доме с девушками не встречаются. Однако молодые люди встретились случайно в ресторане — и вторым мужем Ии стал Роберт Эдвард Абди, пятый баронет богатого аристократического рода.

После развода с Робертом Абди в 1928 году она, сохранив знатный титул, и была приглашена самой Коко Шанель разрабатывать модели в ее Дом мод. Ия считалась эталоном элегантности, ее портреты часто печатали в Vogue и других модных изданиях, большие дома моды предлагали ей платья для светских выходов. Ее часто приглашали на светские маскарады и вечера, которые устраивал тогда в Париже неугомонный жуир граф Сириль де Бомон. В последствии Ия Абди увлеклась театром, участвовала в постановках, дружила с Жаном Кокто, Сержем Лифарем, Татьяной Рябушинской и Феликсом Юсуповым. Высокая, статная голубоглазая блондинка с прекрасной осанкой и гордым лицом, она знала себе цену.

Источник: izbrannoe.com





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