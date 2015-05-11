Русская действительность

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Картины об издевательствах над детьми и женщинами, беспробудном пьянстве и насилии в семье, как свидетельство порока и греха российского общества.

Художественные произведения классиков русской живописи, отразившие в себе издевательства над детьми и женщинами, бесправие, беспробудное пьянство и насилие в семье, не найти на страницах школьных учебников. И тем не менее они существуют и хранятся в музеях как свидетельство порока и греха российского общества.

“История – это кошмар, от которого мы только недавно стали пробуждаться. Чем глубже в историю – тем меньше заботы о детях и тем больше у ребенка вероятность быть убитым, брошенным, избитым, терроризированным и сексуально оскорбленным,” – писал Ллойд Демос, американский историк, основатель психоистории.

1. «Порка». Павел Ковалевский, 1880 г.





Детей регулярно подвергали побоям, используя кнуты, хлысты, палки, розги. Даже отпрыски знатных семей не освобождались от наказания. Так родители всеми силами пытались направить своих отпрысков на путь истинный.

До средины 20 века воспитание заключало в себе уже не только подавление воли, но и ее “тренировку”. В процесс воспитания были вовлечены отцы, как правило, не всегда трезвые.

2. «Пьяный отец семейства». Алексей Корзухин, 1861 г.





Алексей Корзухин за эту работу был награжден малой золотой медалью Академии художеств. Художник был одним из первых, кто поднял тему бесправия женщин и детей.

Художник И. Е. Репин говорил о зарождении нового направления в жанровой живописи: «Картины той эпохи заставляли зрителя краснеть, содрогаться и построже вглядываться в себя. Не угодно ли любоваться картиной Корзухина: пьяный отец вваливается в свою семью в бесчувственном состоянии. Дети и жена в паническом ужасе… До чего одичал этот варвар!».

3. «Запил». Иван Горохов, (кон.19-нач. 20 вв).





Эту же тему в своем творчестве затронул почти половину века спустя художник Иван Горохов: захмелевший крестьянин, переступив порог дома с бутылкой водки, привел домочадцев в отчаяние. Но что могут сделать женщина и 10-летний мальчик, в гневе сжимающие кулаки?

4. «Не пущу!». Владимир Маковский, 1892 г.

А на этом полотне Владимира Маковского мы видим, как отчаявшаяся жена пытается всеми силами удержать отца семейства от очередного похода в пивную лавку. Но, судя по выражению лица настроившегося на выпивку мужа, ни женщина, ни ребенок ни за что его не остановят.

“Несчастные работники и ремесленники часто тратят в кабаках все, что должны были бы принести своим женам и детям; можно увидеть, как они пропивают даже одежду и остаются абсолютно голыми”, - писал в своих записях о России английский дипломат Д. Флетчер.

5. «По примеру старших». Василий Максимов, 1864 г.





Подрастающие мальчики, беря пример со своих отцов, старались не отставать и рано приобщались к алкоголю, обрекая свои будущие семьи на жизнь в пьяном угаре.

В бедных семьях к ребенку относились как к взрослому человеку. С трех лет дети выполняли иногда непосильную работу и в огороде. А тех, кто постарше, сдавали в подмастерья: на обучение ремеслу. А мастера-учителя были еще те “воспитатели”…

6. «Новичок». Иван Богданов, 1893 г.





На картине Богданова мы видим, как пьяный в стельку обувной мастер своего зареванного подмастерья «учит жизни».

7. «Воспитатель». Михаил Ватутин, 1892 г.





А вот еще один сапожник за рюмкой водочки да под огурчик “воспитывает” своих подмастерий. А перед этим еще и уши им надрал.

8. «Тихонько от жены». Владимир Маковский, 1872 г.





А были и такие тихушники, которые, боясь своих жен, выпивали втихаря. Они хоть и не издевались над своими семьями, но постоянно жили в хмельном угаре.

9. «Винодел». Владимир Маковский, 1897 г.





Со времен правления Екатерины II, придерживающейся алкогольной политики «пьяным народом легче управлять», пьянство стало «национальной традицией». Усугубилась ситуация с употреблением алкоголя в связи с техническим прогрессом, который позволил наладить массовое производство сравнительно недорогой водки. “В 1913 году литр водки стоил 60 копеек при зарплатах квалифицированных рабочих от 30 до 50 рублей в месяц”.

10. «Купеческие поминки».Фирс Журавлев, 1876 г.





На этом полотне мы видим сцену, где упившиеся купцы призабыли, по какому они поводу собрались, и кажется, что совсем немного, и некоторые из них пойдут в пляс. Притом всем известно, что обряд поминания усопших в православии – мероприятие скорбное.

11. «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие». Николай Неврев, 1866 г.





Что тогда уж говорить об именинах…

12. «Освящение публичного дома» (Эскиз). Владимир Маковский, 1900 г.





При виде этого неоконченного полотна на ум сразу же приходят вопросы: как богоугодным заведением может быть дом терпимости, и кто может взять на себя смелость «освятить» грех?

Маковский затронул горячую тему «критического реализма»: “бордель как низменная точка греховности и религия, воспринимающаяся обществом как высшее проявление духовности, совместившиеся вместе как общее социальное падение”.

13. «Освящение водочного магазина». Николай Орлов, 1904 г.





Тем не менее на Руси церковь освящала все, и винно-водочные лавки в том числе.

14. «Сельский крестный ход на Пасху». Василий Перов, 1861 г.





На полотне Перова изображено празднование Пасхи. Перепившие крестьяне уже не стоят на своих ногах, а те, кто еще может идти, мало что соображают: мужичок в центре несет икону вверх ногами.

15. «Дьячок объясняет крестьянам картину Страшного Суда». Василий Пукирев, 1868 г.





В те времена основы православной веры служили запугиванием и угнетением непросвещенного крестьянства.

Максим Горький в автобиографичной повести “Детство” писал: “Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе: стоит…”

Прошло в среднем полтора столетия с тех времен, которые отражены на полотнах русских классиков, но совсем мало что изменилось в общественном устое России, что касается алкоголизма.

Источник: infomaniya.com





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