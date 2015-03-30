Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 11 апреля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya_vymiraet_41800"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41800_deti-.jpg" width=206 alt="Россия вымирает?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://ttolk.ru/2017/04/06/%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD/>ttolk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Россия вымирает?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Каждое последующее дочернее поколение в России будет меньше предыдущего на 20%</font></em></span></p><p>Россию ожидает естественный демографический спад. Численность женских возрастных групп с растущей рождаемостью подошла к концу – численность ключевой группы 25-29-летних женщин достигла максимума в 2012 году, уже к 2017 году она уменьшится более чем на 1 млн и станет меньше, чем была в 2000 году. Также в России увеличивается бездетность: если к началу 1990-х менее 10% женщин не имели опыта материнства (в 1970-1980-х не более 7%), то скоро эта цифра достигнет 16%. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya_vymiraet_41800">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Россию ожидает естественный демографический спад. Численность женских возрастных групп с растущей рождаемостью подошла к концу – численность ключевой группы 25-29-летних женщин достигла максимума в 2012 году, уже к 2017 году она уменьшится более чем на 1 млн и станет меньше, чем была в 2000 году. Также в России увеличивается бездетность: если к началу 1990-х менее 10% женщин не имели опыта материнства (в 1970-1980-х не более 7%), то скоро эта цифра достигнет 16%.

Несколько последних лет в России наблюдается рост рождаемости. Однако эти показатели — временное явление. О том, что ждёт Россию с точки зрения демографии рассказывается в «Докладе о социальной политике: долгосрочные тенденции и изменения последних лет», составленном в Высшей школе экономике (2015 год).

Пик рождаемости пройден

Число женщин в возрасте 25 лет и старше всё время (нулевых) увеличивалось. Численность главной с точки зрения рождаемости группы 25-29-летних женщин выросла за 2000-2012 годы примерно на 1 млн человек (женщины, родившиеся с 1971 по 1987 год), группы 30-34- летних – примерно на 850 тыс. (родившиеся с 1966 по 1982 год). Сопряжённое увеличение числа потенциальных матерей в возрастах 25 лет и старше и интенсивности рождаемости в этих возрастах обеспечило рост числа рождений, который и сделал возможным преодоление естественной убыли населения в 2013 году.

По сравнению с 2000 годом, когда естественная убыль населения России была наибольшей (958,5 тыс. человек), число рождений в 2013 году увеличилось на 629 тыс., а число смертей сократилось на 353,5 тыс.

Но сейчас увеличение численности женских возрастных групп с растущей рождаемостью подошло к концу – численность ключевой группы 25-29-летних женщин достигла максимума в 2012 году, уже к 2017 году она уменьшится более чем на 1 млн и станет меньше, чем была в 2000 г. Для 30-34-летних точкой перелома станет 2018 год. Поддерживать нынешнее число рождений при таком сокращении числа потенциальных матерей едва ли будет возможно.





При этом конечное число рождений в расчёте на одну женщину за всю ее жизнь (итоговая рождаемость реальных поколений) изменяется мало. Начиная с поколений, родившихся во второй половине 1960-х годов, это число колеблется вблизи величины 1,6; у более молодых поколений ожидаемая величина несколько выше, приближается к 1,7 ребенка на одну женщину. Увеличение итоговой рождаемости на 0,07 в расчёте на одну женщину между поколениями 1975-1979 и 1985-1989 годов рождения – наиболее оптимистичный сценарий, на который можно рассчитывать в случае сохранения текущего уровня рождаемости.

Несмотря на активно проводимую политику по повышению рождаемости, в России увеличивается бездетность: если к началу 1990-х к возрасту 50 лет менее 10% женщин не имели опыта материнства (в 1970-1980-х — не более 7%), то в соответствии с последними оценками, основанными на специальных вероятностных таблицах рождаемости, можно ожидать, что при сохранении сегодняшнего уровня рождаемости 16% женщин останутся окончательно бездетными. При этом лишь в менее чем половине случаев нерождение первенцев связано с репродуктивными проблемами (женским и мужским бесплодием).

Вытеснение абортов щадящими здоровье современными контрацептивами, успешно протекающее в России с конца 1980-х гг., разнообразные вспомогательные репродуктивные технологии, также получающие всё более широкое распространение, несколько смягчают остроту проблемы, но не снимают её.

Внебрачная рождаемость падает. Почему — непонятно

В последние четверть века официальный брак в России не только стал существенно более поздним (средний возраст регистрирующих брак повысился более чем на три года), но и потерял доминирующее положение начальной формы совместной супружеской жизни для мужчин и женщин — более половины представителей поколений 1980-х и 1990-х годов рождения первый опыт совместной жизни обретают, не регистрируя свои отношения.

Оценки, выполненные на основе данных текущего учета рождений и данных микропереписи населения 1994, Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов, говорят, что если в начале 2000-х увеличение интенсивности брачной рождаемости сопровождалось увеличением рождаемости вне зарегистрированного брака, то во второй половине 2000-х рост рождаемости вне зарегистрированного брака практически остановился. На одну женщину, не состоявшую в зарегистрированном браке, приходилось в 1993-1994 0,65 рождения, в 2002-2003 – 0,74, в 2011-2012 – 0,75.





Приостановка роста внебрачной рождаемости и прирост рождений в браке привели к снижению в последние годы доли детей, рожденных вне зарегистрированного брака в общем числе рождений: в 1980 году эта доля составляла 11%, в 1990 – 15%, в 2000 – 28%, в 2005 – 30%, в 2010 – 25%, в 2012 году – 24%. Причины, стоящие за этим изменением тренда, требуют пристального изучения.

На современном этапе более высокие показатели общей рождаемости наблюдаются, в первую очередь, в тех развитых странах, в которых одновременно увеличивается вклад внебрачной рождаемости, как в расчёте на одну женщину, не состоящую в браке (приближается к одному живорождению или даже выше), так и в общем числе рождений (приближается к половине всех рождений, а иногда и превышает половину). И хотя рост рождаемости в этих странах может быть вызван комплексом факторов, включая, например, политику, направленную на облегчение совмещения материнства и женской занятости, важно то, что увеличение числа рождений происходит во всех типах партнёрских союзов.

Даже с учётом позитивных подвижек последних лет, наблюдаемый в 2013 году в России нетто-коэффициент воспроизводства — 0,813 — указывает на то, что, с учетом смертности, текущий уровень рождаемости обеспечивает замещение поколений нынешних матерей лишь на 81%. Фактически это означает, что если на протяжении двух-трёх десятилетий текущие (т.е. наблюдаемые в годы исчисления показателя) режимы рождаемости и смертности не будут меняться, то каждое последующее дочернее поколение будет меньше предыдущего на 20%.

Число абортов в России постоянно снижается

К числу позитивных тенденций относится устойчивое, идущее в России уже более 20 лет, снижение числа абортов, всё более вытесняемых современными методами регулирования деторождения. С 1988 по 2013 годы и абсолютный, и относительный (на 1000 женщин репродуктивного возраста) показатели абортов снизились в 4,5 раза. Среднегодовой темп снижения относительного показателя абортов составил 6%, при этом в 1990-е годы этот показатель снижался быстрее, чем в 2000-е. После 2010 г. его снижение ещё более замедлилось, хотя он все ещё остается намного выше, чем в большинстве европейских стран. Если в России на 100 рождений приходится 53 аборта (2013), то в Европейском регионе ВОЗ, включающем 53 страны, — 27 абортов (2012), а в ЕС – 22 аборта (2012); отставание России от таких стран, как Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Германия, составляет 3,5-4 раза.





Как поддерживать рождаемость

За время проведения политики стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми СКР (суммарный коэффициент рождаемости) вырос с 1,305 в 2006 году до 1,707 в 2013 -м, что выше запланированного Росминтрудом значения показателя (1,643). Столь существенный рост (более чем на 30%) способствует распространению в обществе мнения о «необыкновенном» росте рождаемости в России. Однако демографический анализ имеющихся статистических и социологических данных оставляет место только для сдержанных оценок динамики рождаемости и эффективности проводимой пронаталистской политики.

СКР в России, хотя и превысил среднеевропейский уровень, все ещё ниже, чем в США и ряде стран Северной и Западной Европы (Франция, Великобритания, Норвегия, Швеция и др.), где СКР составляет 1,9-2,0. Затраты на поддержку семьи в России, несмотря на их рост, по-прежнему остаются одними из самых низких по сравнению со странами ОЭСР.

Анализ динамики СКР и других показателей уровня рождаемости обнаруживает постепенное затухание эффекта большого прироста непосредственно вслед за введением стимулирующих мер. Это является подтверждением известной гипотезы о том, что меры материального стимулирования не дают долговременного результата, их результативность быстро сходит на «нет». Главный результат демографического анализа заключается в том, что ни сами намерения россиян, ни их реализация на массовом уровне не изменились существенным образом под влиянием действия мер пронаталисткой политики. Подавляющее большинство россиян по-прежнему ориентировано на одно-двухдетную семью.

Для сохранения и развития успехов в сфере рождаемости, как показывает мировой опыт, следует перенести акцент с непосредственного стимулирования рождений на семейную составляющую демографической политики. Речь идёт о поддержке семей с детьми в течение всего периода их взросления; об обеспечении родителям, имеющим нескольких детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных обязанностей; о развитии системы непрямых финансовых и нефинансовых мер поддержки семей с детьми; об усилении дифференцированности социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них.

Источник: ttolk.ru





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