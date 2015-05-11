Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya_otygryvaetsya_na_detyah_42599"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42599_children-1217246_960_72.jpg" width=206 alt="Россия отыгрывается на детях" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Сергей Лесков</b></span> <span style="font-size: large;">Россия отыгрывается на детях</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Люди звереют из-за низкого уровня жизни, падения доходов и отсутствия перспектив: кто-то пьет боярышник, кто-то — калечит беззащитных</font></em></span></p><p>Пролетарский писатель Горький считал, что мерилом цивилизации является отношение к женщине. С тех пор по исторической шкале утекло совсем немного времени, но афоризм выглядит, как пыльный анахронизм. Феминизм отвоевал высокие рубежи, и мужчины вопиют, что впору их брать под защиту. Честно говоря, проблемы гендерной борьбы кажутся мне второстепенными, ведь по-настоящему беззащитными в российском обществе оказались дети. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya_otygryvaetsya_na_detyah_42599">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Пролетарский писатель Горький считал, что мерилом цивилизации является отношение к женщине. С тех пор по исторической шкале утекло совсем немного времени, но афоризм выглядит, как пыльный анахронизм. Феминизм отвоевал высокие рубежи, и мужчины вопиют, что впору их брать под защиту. Честно говоря, проблемы гендерной борьбы кажутся мне второстепенными, ведь по-настоящему беззащитными в российском обществе оказались дети.

Горький сегодня сказал бы, что для нашего общества именно отношение к детям стало мерилом человечности. Картина жуткая. По данным Минобразования и Следственного комитета, в 2016 году возбуждено почти 500 уголовных дел по факту убийства детей. 120 погибших — дети в возрасте до одного года и новорожденные. 140 детей за год убиты своими родителями.

Некоторые дела жестокостью затмевают Средневековье. Только что в Ростове Ярославской области закончился суд над воспитательницами православного приюта в селе Мосейцово, где над детьми издевались годами, а в итоге женщины-изуверы убили 13-летнюю девочку. Вину обвиняемые не признали и сообщили, что за грехи ответят перед Богом. Православный приют несколько раз попадал по различным поводам в поле зрения правоохранительных органов, но всякий раз выходил сухим из воды. Понятно же, полиции не до детей…

Несколько лет назад, когда принимался «закон Димы Яковлева» о запрещении усыновления детей из России гражданами США, патриотически настроенные депутаты напирали на то, что американские усыновители за 20 лет убили 17 приемных российских детей. Из 60 тысяч усыновленных — 17 погибших. Можно сколько угодно говорить о единственной слезинке ребенка, но цинично ставить в вину иностранным усыновителям эти преступления, когда в нашей собственной стране льются реки детских слез.

Надо признать, что положительным следствием «закона Димы Яковлева» стало резкое сокращение воспитанников в детских домах и сиротских приютах. Четыре года назад — 120 тысяч. Сейчас — только 60 тысяч. За прошлый год — сокращение на 15%. Но не будем объяснять такое внимание к сиротам одним лишь состраданием русского человека. Для опекунов и приемных родителей государство разработало систему щедрого материального стимулирования. И для многих приемных семей воспитание чужих детей стало бизнесом, не требующим теплоты и доброты. Случаи изъятия детей из приемных семей перестали быть редкостью.

Впрочем, еще более поражает статистика изъятия детей у родных родителей. По данным Верховного суда, в 2016 году число ограничений в родительских правах увеличилось на 6%. Вы думаете, родители рвут на себе волосы от отчаяния? Нет, в громадном большинстве случаев изъятие родного дитя воспринимается с облегчением, как сброшенное бремя. В 2015 году только 13 человек из 3444 родителей, лишившихся детей, обжаловали этот факт. В 2016 году статистика не изменилась: 17 обжалований из 3288 случаев. Не могу представить большую трагедию, чем осознание ребенком того, что он не нужен матери. Конечно, чаще всего подобные семьи ведут антисоциальную жизнь, но ребенку от этого не легче.

Помимо убийств, дети страдают от действий сексуального характера. Каждый год — более 3,5 тыс. несовершеннолетних становятся жертвами педофилов. Более 40% педофилов являются безработными. Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психологического здоровья РАН Сергей Ениколопов говорит, что число преступлений против детей растет с каждым годом. Чтобы выяснить причины социальной тенденции, Следственный комитет каждый год проводит совещания с психологами.

Совещания — вещь хорошая. Но мне кажется, что причины горькой статистики очевидны. Люди звереют от нищеты. Кто-то пьет боярышник, кто-то — калечит беззащитных детей. Впрочем, в экономических бедах, в том числе общегосударственных, виноваты сами взрослые. Дети — невинны, но взрослые на них отыгрываются.

Низкий уровень жизни, падение реальных доходов, которое продолжается уже третий год, отсутствие перспектив на улучшение качества жизни — и бесконечный ряд экономических форумов. Вот бы средства, растраченные на бессмысленные экономические конгрессы в зеркальных кабинетах, раздать голодным детям! Недавно Росстат по методике Еврокомиссии провел исследование, где измерялась степень экономического уныния. Россия с отметкой минус 11 оказалась среди европейских аутсайдеров, опередив лишь страны юга континента. (Впрочем, самые бедные страны Украина, Албания, Молдавия, части бывшей Югославии в опросе не участвовали.) Дискуссии о необходимости экономической реформы начались в прошлом году, было множество форумов и блестящих докладов, но сейчас ясно, что никаких реформ не будет.

Уполномоченная по делам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что за пять лет доля детей, проживающих в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, увеличилась с 17,6% до 22%. В 2017 году число обращений к омбудсмену с просьбой о материальной и социальной поддержке выросло в два раза. Сообщения органов опеки об изъятии детей из семей, где в холодильнике не было ни крошки, уже не воспринимаются как сенсация.

Министры нашего экономического блока излучают оптимизм по поводу неуловимого для населения роста экономических показателей. Взят курс не на подъем экономики, а на внушение гражданам неизбывного оптимизма, что является чрезвычайно важной задачей накануне выборов. Но в реальности все больше детей, как говорят в народе, грызут подоконник. Официальное снижение доходов на 15% в пересчете на основные продукты питания оказалось более драматичным. Покупательная способность населения снизилась по рыбе на 24%, по крупам — на 17%, по говядине, молоку — на 10%, по маслу — на 27%. Народный напиток чай подорожал на 24,5%. Восстановить потребление до президентских выборов невозможно. Правда, есть узкая группа товаров, которая в последние месяцы стала доступнее, чем три года назад. Это капуста, лук, морковка, соль, картошка и свинина. Легко заметить, что это суповой набор для щей. Но вряд ли казус можно воспринимать как ироничный зов экономики обратиться к истокам.

Кстати, наш главный стратегический партнер — совсем недавно полунищий Китай — за считанные годы решил проблему нищеты, и сейчас прожиточный минимум там гораздо выше, чем в России. В крупных городах — больше 17 тыс. рублей в месяц. Лишь 3% населения продолжают жить за чертой бедности. В России этот показатель в шесть раз больше. И мы движемся в обратную сторону — к бедности и нищете. Взяли бы на вооружение Конфуция: «В странах, которые управляются хорошо, стыдятся бедности. В странах, которые управляются плохо, стыдятся богатства».

Источник: rosbalt.ru





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